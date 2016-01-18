Nefis bir manzara eşliğinde modern bir ev

İç mekan tasarım anlayışında diğer mekanlarla uyum ve ahenk yakalayan beyaz duvarlar ve ahşap materyal döşeme zemini örtüsü ve duvarlarda tekrar ediliyor. Manzarayı en iyi şekilde yakalaması için yatay eksende uzun ve geniş pencere dizayn edilmiş. Görüş açınızı kesmeyen yatay aksta, nefis bir manzaraya seyre dalabilirsiniz. Etkileyici manzarası olan yatak odası tasarımını tamamlamak için iç dekorasyonda detaylandırmaya gerek yoktur. İç mekan tasarımını tamamlayan ve bütünleşen nefis bir manzaraya sahiptir.

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