Nefis bir manzara eşliğinde modern bir ev

Güney Kore'de, dağların çevrelediği eğimli arazilere davet edeceğimiz bu yazımızda, doğa manzarası eşliğinde modern bir ev projesi ile karşınızdayız. Müstakil ev projesi iki kat planından oluşuyor. Sadece ağaçların bulunduğu yeşil alana bakan manzarasının yanı sıra, yakınlarında bir nehir bulunan ev açık renk tonları ve ahşabın doğal dokusu eşliğinde projelendirilmiş. Yaklaşık 46.4 metrekare bir alana inşa edilmiş. Kore'de bulunan modern tip müstakil ev projesi, B.U.S Architecture imzası taşıyor. Nefis manzarası eşliğinde, doğa ile iç içe ve minimal çizgiler taşıyan modern ev projesinin iç ve dış mekanlarını incelemek üzere alt başlıklarımızı incelemeye başlayabiliriz.
Büyük kaya parçasının doğal ve estetik katkısının yanı sıra, işlevselliği de bulunuyor. Nefis manzarasını seyre dalmak için doğal formları ile kayanın yüksekliğinden faydalanmak. Böylesi doğal dokuların ve tonların bulunduğu dış mekan yerleşiminde, çevreyi seyre dalmak için kaya parçalarından daha görkemli ve estetik bir materyal bulunamazdı. Gözlem yapmak için ahşap bir merdiven yardımı ile kayaya tırmanıyorsunuz ve yüksek bir kottan geniş bir perspektif açısını yakalayabiliyorsunuz.
Doğal bir malzeme olan ahşap kullanımı ile beyaza boyanan dış duvar, doğadaki renkler ve dokularla uyum ve ahenk yakalıyor.
Giriş kısmında yeşil alan manzarası ve doğal formu ile dikkat çeken kayanın silueti uzaktan da olsa kendisini hissettiriyor. Boşluktan dış mekana bakan açı, adeta kayanın bir bölümü ve yeşil alanı çerçeveliyor. Çatı, duvarlar ve hatta döşeme zemininde ahşap dokuyu, dolayısıyla çerçeve betimleniyor.
Geniş pencere ve kapı açıklıklarıyla aydınlık ve ferah bir oturma odası tasarlanmış. Beyaz duvarlar mekana derinlik katarken, yeşil manzara ile bütünleşiyor. Oturma odaları için doğal ışığı muntazam içeri alan ve aydınlık bir alan oluşturmak, havalandırmak oldukça önemlidir. Burada da yaşam alanlarında mümkün olduğunca gün ışığı alınmasına özen gösterilmiş.
Adeta ev içinde küçük bir ev tasarım fikri içeren projede, oturma odasında ayrı bir hacim kaplayan, ahşap taban ve duvar zeminleri ile küçük bir oda bulunuyor. Pencere dizayn edilen ahşap kaplama duvarlardan ışık ve hava alınması sağlanıyor. Ayrıca beyaz duvarlarla uyumlu açık renk tonlarındaki ahşap kaplama, oturma odasında hafif bir kütle farkını hissettiriyor.
Mutfak tezgahı sol kısımda yer alıyor, yemek alanı ile tezgah arasını bölen uzun bir koridor geçişi bulunuyor. Kore usüllerine göre yemek yemek için dizayn edilmiş döşeme zemini ayrı bir kot seviyesi ile yükseltilmiş. Ayrıca yemek saatleri için doğa manzarasını yakalayan bir açı unutulmamış. Mutfakta yemekler pişirilirken, yemek alanında sohbetlerin devam etmesi de sağlanarak, geleneksel ve modern yaklaşımlar bir arada tasarlanıyor.
Açık renk tonlarındaki ahşap duvar kaplaması ile uyumlu merdiven tasarımında, basamak kaplamalarında kullanılan ahşap tonu ile sıcak bir atmosfer yakalanmış.
İç mekan tasarım anlayışında diğer mekanlarla uyum ve ahenk yakalayan beyaz duvarlar ve ahşap materyal döşeme zemini örtüsü ve duvarlarda tekrar ediliyor. Manzarayı en iyi şekilde yakalaması için yatay eksende uzun ve geniş pencere dizayn edilmiş. Görüş açınızı kesmeyen yatay aksta, nefis bir manzaraya seyre dalabilirsiniz. Etkileyici manzarası olan yatak odası tasarımını tamamlamak için iç dekorasyonda detaylandırmaya gerek yoktur. İç mekan tasarımını tamamlayan ve bütünleşen nefis bir manzaraya sahiptir.
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