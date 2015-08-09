Yeni ev dekorasyonu yaparken işinize yarayacak 10 fikir

Yeni bir eve taşınırken pek çok insan tatlı bir telaşla dekorasyonu için uğraşmaya başlar. Özellikle yeni binalardaki evlerde ilk kullanıcı olacaksanız bu pek çok avantajı beraberinde getirir. Yeni ev dekorasyonu bazen evin yapımı sırasında birçok malzemeyi önceden seçebilmeyi olanaklı kılar. Mutfak, banyo malzemeleri, dolapları, hatta zemin kaplaması ya da duvar rengi gibi kararları taşınılacak ev yapılırken de vermenin mümkün olduğu durumlar oluyor. Böyle olmasa bile yeni ev dekorasyonu çok zevkli olabiliyor çünkü her şey temiz ve ilk kez siniz kullanımınıza açık olduğu için aldığınız mobilya ve aksesuarları hiç kullanılmamış bir eve yerleştiriyorsunuz.

Yeni ev dekorasyonu genel olarak eski bir evin tadilatından da rahat ve problemsiz oluyor. Çünkü kırım işleri oldukça masraflı ve problemli. Sıfırdan yapılan tesisat, duvar ya da pencere doğramaları, sökülüp yapılanlara göre daha hesaplı ve sorunsuz bir sürece işaret ediyor. O yüzden yeni ev dekorasyonu ya da yapılmakta olan yeni evin inşa sürecinde buna dahil olmak her durumda daha rahat bir iş. Bu yüzden cefasından çok yeni ev dekorasyonu ile sürecin keyfini sürmek daha mümkün.

Yeni ev dekorasyonu yapacak ve taşınacaksanız aklınızda bir yer etmesi açısından 10 ayrı dekorasyon fikrini bu yazıda derledik. Bu fikirleri belki aynen uygulamak isteyeceksiniz belki de size farklı fikirler için ilham verecekler. Her evi kendi plan ve kurgusuna göre dekore etmek gerekir elbette ama yeni ev dekorasyonu için de fikir almak yaratıcılığınızı geliştirecek.