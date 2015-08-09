Yeni ev dekorasyonu yaparken işinize yarayacak 10 fikir

Yeni bir eve taşınırken pek çok insan tatlı bir telaşla dekorasyonu için uğraşmaya başlar. Özellikle yeni binalardaki evlerde ilk kullanıcı olacaksanız bu pek çok avantajı beraberinde getirir. Yeni ev dekorasyonu bazen evin yapımı sırasında birçok malzemeyi önceden seçebilmeyi olanaklı kılar. Mutfak, banyo malzemeleri, dolapları, hatta zemin kaplaması ya da duvar rengi gibi kararları taşınılacak ev yapılırken de vermenin mümkün olduğu durumlar oluyor. Böyle olmasa bile yeni ev dekorasyonu çok zevkli olabiliyor çünkü her şey temiz ve ilk kez siniz kullanımınıza açık olduğu için aldığınız mobilya ve aksesuarları hiç kullanılmamış bir eve yerleştiriyorsunuz.
Yeni ev dekorasyonu genel olarak eski bir evin tadilatından da rahat ve problemsiz oluyor. Çünkü kırım işleri oldukça masraflı ve problemli. Sıfırdan yapılan tesisat, duvar ya da pencere doğramaları, sökülüp yapılanlara göre daha hesaplı ve sorunsuz bir sürece işaret ediyor. O yüzden yeni ev dekorasyonu ya da yapılmakta olan yeni evin inşa sürecinde buna dahil olmak her durumda daha rahat bir iş. Bu yüzden cefasından çok yeni ev dekorasyonu ile sürecin keyfini sürmek daha mümkün.
Yeni ev dekorasyonu yapacak ve taşınacaksanız aklınızda bir yer etmesi açısından 10 ayrı dekorasyon fikrini bu yazıda derledik. Bu fikirleri belki aynen uygulamak isteyeceksiniz belki de size farklı fikirler için ilham verecekler. Her evi kendi plan ve kurgusuna göre dekore etmek gerekir elbette ama yeni ev dekorasyonu için de fikir almak yaratıcılığınızı geliştirecek.
Bazen mekanları birleştirmek estetik olarak iyi sonuçlar verse de bazen bu mekanları dekoratif öğelerle ayırmak da doğru çözüm olabilir. Özellikle geniş alanlarda bölmeler yapmak mekana derinlik katacaktır. Bu örnekte mutfakla yemek odası arası demir bir doğrama ve camla kısmi olarak bölünmüş durumda. Bu daha ziyade dekoratif bir müdahale olsa da aslında mekanların sınırlarını belirlemek ve optimum kullanım alanları yaratmak için mantıklı da bir çözüm. Yeni ev dekorasyonu yaparken geniş alanları bu şekilde ya da farklı şekillerde bölebileceğinizi aklınızda bulundurun. Yeni ev dekorasyonu demek bazen sadece mobilya seçmekten ibaret değil, mekan içinde mekanları yeniden şekillendirmekle de ilgili bir eylem olabilir.
Yeni evler genelde sade tasarımlar için de uygun tualler. Henüz hiçbir süsleme yapılmamış, kimsenin kendine göre dekore etmediği bir evi yıkıp dökmeden sadelikle dizayn edebilirsiniz. Yeni ev dekorasyonu yaparken aynı zamanda bütünlüğe de dikkat etmekte fayda var. Bu elbette sadece yeni ev dekorasyonu için değil genel anlamda ev dekorasyonu için de geçerli bir kural.
Gördüğünüz mutfak ve yemek odası birbirleriyle bütünlük içinde bir malzeme kullanımı ve tasarım ortaya seriyor. Son derece sade mutfak dolaplarının malzemesi ve stili hiçbir kesinti olmadan yemek kısmına devam ettirilerek yalın bir sedir tasarlanmış. Yine aynı ahşap malzemeden üretilmiş olan masa ve sandalyelerin çizgileri de mutfak mobilyaları ve sedirin sade çizgilerini devam ettiriyor.
Mutfağı yapılmamış ya da yapılırken size danışılan bir eve taşınacaksanız bu yeni ev dekorasyonu için böyle bir fikirden faydalanabilirsiniz. Mutfak dolabıyla yemek masasını birleştirmek ilk kez şimdi akla gelmiyor elbette ama her örneğin insan zihninde bıraktığı bir iz var, bu iz hoşunuza gittiyse bu yalınlığı kendi evinize de taşıyabilirsiniz.
Yeni ev dekorasyonu size geniş bir mutfak alanı sunuyorsa bunu bir mutfak adası yerleştirmek için kullanmaktan çekinmeyin. Mutfak adaları hem yemek hazırlamak hem yemek yemek için hem de sosyal bir mutfak deneyimi için avantajlı tasarımlar. Yemek hazırlarken misafirinizle sohbet etmek, bir yandan bir şeyler içmek mutfak adaları çevresinde çok daha kolay. Böylece misafiriniz oturabilir, dilerse size yardım edebilir ve bir yandan sohbetinize devam edebilirsiniz. Yeni ev dekorasyonu yaparken mutfağı nasıl kullanmak istediğinize, kaç kişinin nasıl kullandığına, ne kadar sosyalleştiğine dikkat edip, kendinize bir ihtiyaç listesiyle, özel istek listesi çıkarabilir buna göre mutfağınızı şekillendirebilirsiniz. Eğer burada anlattıklarımız ilginizi çeken özelliklerse ve alanınız buna müsaitse yeni ev dekorasyonu için mutfak adası fikrini es geçmeyin deriz.
Yeni ev dekorasyonu kapsamında otantik ya da oryantal esintiler arıyorsanız bunu bazı mobilyalarla, sofistike bir şıklıkla sağlamanız mümkün. Örnekteki yatak başı bunun için mükemmel bir örnek. Yer kaplamayan, tamamen duvara monte edilen bu ahşap oyma parça yatağı adeta bir tahta çeviriyor. İncecik oymaları çok seçkin gözüküyor, bu görünüm bir yandan yatak örtüsü, yastık, duvar rengi ve dokusu gibi yeni ev dekorasyonu seçimleriyle de ilgili. İddialı bir parçanın yanında çok daha sade aksesuarlar estetik olarak hoş bir kontrast yaratıyor. Yerdeki halının ortamdaki tonlarla uyumlu renkleri de onun baskın olmasını engelleyerek asıl baştacının yatak başı olduğunu hatırlatıyor. Siz de yeni ev dekorasyonu yaparken yatak başı için duvara bu şekilde monte edebileceğiniz bir obje bularak ya da yaptırarak özgün bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.
Yeni ev dekorasyonu pek çok seçeneğe olanak tanır. Dilediğiniz tarzı tercih edebilecek olmanızla beraber bazen farklı tarzları bir arada kullanmak da hoş bir seçenek olmaktadır. Bu örnekteki holde özellikle sehpa ve üzerindeki eser ilgi çekiyor. Klasik bir sehpanın parlak ve masmavi olarak karşı çıkması başlı başına iddialı bir durumken üzerine konan sanat eserinin form ve rengi de bir o kadar çarpıcı ve ikisinin bir arada kullanılması canlı, ilgi çekici bir sonuç yaratmış. Yeni ev dekorasyonu için postmodern bir yaklaşımın böyle sonuçlar doğuracağını da söylemek mümkün.
Yeni ev dekorasyonu bazen bahçeyi de içerir. Eviniz ister eski ister yeni olsun her durumda hoş duracak bahçe mobilyası eski kahve mobilyalarıdır. Bu masa ve sandalyeleri ister farklı renklerde ister buradaki gibi sadece beyaza boyanmış olarak kullanın yeni ev dekorasyonu içinde kullanmaktan zevk duyacağınız bir köşe yaratacaklar. Bu sandalyelere renkli minderler, masalara istediğiniz renkte örtüler de dekorasyonu canlandıracak, bahçenize sıcak bir atmosfer katacak detaylar olabilir.
Duş ve küvet için alışıldık vitrifiye malzemelerini ya da örneğin duş için yalnızca seramik karoları düşünüyor olabilirsiniz ancak yeni ev dekorasyonu yaparken ufkunuzu geniş tutun. Duş teknesi ya da küvet için çok çeşitli ve ilginç malzemeler bulabilir, yeni banyonuzda bu örnekteki gibi sıra dışı bir atmosfer yaratabilirsiniz. Böylece Ortaçağda bir İngiliz kasabasında olduğunuzu düşleyebileceğiniz bir banyo deneyimini günümüzün konforuyla birleştirebilirsiniz. Yeni ev dekorasyonu yaparken banyoda ne mucizeler yaratacağınızı da önceden iyi düşünmekte fayda var.
Aydınlatma pek çok evin dekorasyonunda olduğu gibi yeni ev dekorasyonu için de oldukça etkili bir konu. Aydınlatmanın nasıl yapıldığı, aydınlatma elemanları kullanıldığı yeni ev dekorasyonu sonucunu belirleyen faktörler. Buradaki aydınlatma elemanları oldukça dikkat çekici. Bu salonun bazı duvarlarındaki ahşap kaplama rengine ve dokusuna yakın olarak seçilen sarkıt lambalar farklı boyutta kullanılarak ilginç bir masa üstü aydınlatma yaratılmış. Bu örnek yeni ev dekorasyonu sırasında aydınlatma elemanlarını nasıl kullanabileceğinize dair enteresan bir uygulamayı gözler önüne seriyor. Farklı renklerde benzer aydınlatma elemanlarından da benzer kompozisyonlar yapmak olası. Yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.
Son dönem yapılan evlerde genelde gömme rezervuar tercih edilmekte. Duvara gömülen rezervuarlar yerden de tasarruf sağladığı için özellikle küçük tuvalet ve banyolarda tercih ediliyorlar. Ancak gömme rezervuarı duvar değil ek bir alçıpan yarım duvar ya da dolap içine gömmek de olası. Böylece burada gördüğümüz örnekteki gibi rezervuarın olduğu duvar aynı zamanda dolap ve raf olarak kullanılabiliyor. Yeni ev dekorasyonu bu detaylar da dikkate alınarak yapıldığında hem işlevsel hem estetik sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Yeni ev dekorasyonu yaparken özel ilgi göstermeniz gereken bir alan da çocuk odası. Bu odayı hem onları da hoşuna gidebilecek şekilde hem de pratik olarak dizayn edip uygulamasını yaptırabilmek için becerikli bir ebeveyn ya da tasarımcı olmak şart. Odayı kullanacak olan çocuğun ilgi alanlarını, sevdiği renkleri, oyuncakları, hobilerini ve odasında isteyebileceği herhangi bir şeyi öğrenmek, tercihlerini yönlendirmek ve sonuçta onu mutlu edecek bir tasarımla sonuçlandırmak izlenecek yol olmalı. Bu örnekteki gibi bir duvar resmiyle, altı sevimli bir oyun alanı olan yüksek yatak pek çok çocuğu mutlu edebilir ama önce o çocuğa sormakta fayda var.