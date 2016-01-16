Çatı katımı nasıl değerlendirebilirim ?

Ev dekorasyonlarında genellikle karşılaştığımız sorun, evimizin yeterli büyüklüğe sahip olmaması, eşyalarımızı koyabileceğimiz bir depo alanının olmaması veya ihtiyaç duyduğumuz hobi odaları için yeterli odanın bulunmamasıdır. Evimizin yeterli büyüklüğe sahip olmamasından kaynaklanan bu olumsuz durumların önüne geçmek, ihtiyaç duyduğumuz yeni alanları oluşturabilmek için yaratıcı fikirler geliştirmeliyiz. Bu fikirlerin başında evimizin var olan çatı katını, kullanılan odanın üzerinde yer alan boş alanları düzenleyerek kullanabilir hale getirmeliyiz. Çok katlı evlerin çatı katları genel olarak kullanılmayan, atıl durumda olan odalardır. Çatı yüksekliğine göre tavan yüksekliği fazla olan çatı katları hobi odası, misafir yatak odası, kitap okuma odası, çalışma odası, oyun odası, ek oturma odası gibi bir çok görevi yerine getirecek bir şekilde düzenlenebilir. Çatı katlarını düzenleyerek ihtiyacımız olan yeni alanlar oluşturarak evimizin kalabalık görünmesini önleyerek dekorasyonumuzun zarifliğini korumuş oluruz. Bir çatı katının düzenlenmesi için öncelikle çatı katının analiz edilmesi, boyutlarının rotaya çıkarılması ve boyutlarına göre kullanım alanı belirlenmesi gerekir. Çatı katının kullanım alanı belirlenirken öncelik ihtiyaç duyulan alana verilmeli, çatı katı ölçüleri yeterli değil ise veya istenilenden büyük bir alan sahip ise bölümlendirme yapılarak istenilen ölçülere getirilmeli ve ihtiyaç duyulan kullanım alanına yönelik dekore edilerek kullanılmalıdır. Peki çatı katını nasıl dekore etmeli ve şık bir görünüme sahip bir oda haline getirmeliyiz ?

Çatı katları dekore edilirken, şık ve zarif bir dekorasyona sahip omasını sağlamaktır. Hangi amaçla kullanılacak olursa olsun, ısı yalıtımından, iklimlendirilmesine, süslemelerinden, mobilya dizaynlarına kadar titiz bir çalışma yapılmalı, dekorasyonun zarif bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Evimizde ihtiyaç duyduğumuz çalışma odası, kitap okuma odası gibi odalar için kullanacağımız çatı katını dekore ederken öncelikle kullanım alanına göre mobilya yerleştirmesi yapmalıyız. Kitap okuma alanı için kitaplıklarımızı veya duvar raflarını modern ve zarif bir şekilde çatı katına yerleştirmeli, okuma masasını, sandalyesini, koltuğunu kitaplıklara yakın bir şekilde yerleştirerek modern bir okuma odası haline getirmeliyiz. Okuma odasında yapılacak olan aydınlatma, okuma koltuğu ve okuma masasına uygun olacak bir tasarımda yapılmalı, gözü rahatsız etmeyecek ışık şiddetine sahip aydınlatma elemanları kullanılmalıdır. Okuma odasında olması gereken pencere imkanlar dahilinde en büyük ölçülerde yapılarak hem gün ışığının daha fazla okuma odasına girmesi sağlanmalı hem de yeterli havalandırma doğal havalandırma ile sağlanmalıdır. Okuma odası dışında çalışma odası, ofis olarak dekore edebileceğimiz çatı katları, evlerimizde yer ayırmadığımız ancak ihtiyaç duyduğumuz çalışma odaları için en ideal alanlardır. Çatı katlarını bir ofis şeklinde veya bir çalışma odası şeklinde dekore edecekseniz, mesleğiniz ile uyumlu, zarif bir dekorasyona sahip olacak şekilde dekore etmelisiniz. Duvarları açık renklerde veya tonlarında boyamalı, kaplamalı, aydınlatma ve zemin döşemelerini de oda içinde aydınlık ve ferah bir hava oluşturacak şekilde yapmalısınız. Çalışma masası, çalışma koltuğu, ihtiyaç duyulan raflar, elektronik cihazlar çatı kayının izin verdiği ölçüde özel olarak yerleştirilmeli, gerektiğinde dinlenmek için üçlü koltuk veya bir tek kişilik bir yatak da çalışma odasına eklenmelidir. Isı yalıtımı ile aydınlatma çalışma sırasında motivasyonu dağıtan en önemli etkenler olduğu için iyi bir tasarıma sahip aydınlatma ve kal,tel, b,r ısı yalımı ile çalışma odası tamamlanabilir.

Çatı katları, okuma odası, çalışma odası haricinde misafir odası, oyun odası, çocuk odası, genç odası, dinlenme odası, ütü odası, giyinme odası şeklinde de dekore edilerek kullanılabilir. Çatı katınızın izin verdiği ölçüde bölümlendirme yaparak iki veya üç farklı amaç için dekore edilerek ihtiyaç duyulan odalara sahip olabilirsiniz. Çatı katında misafir ağırlayacağınız bir alan şeklinde dekorasyon yapacaksanız evinizde yapmış olduğunuz dekorasyon ile uyumlu, renk bütünlüğü olan, iç dekoru gayet şık bir dekorasyon yapmalısınız. Çatı katı dekorasyonları ve örnek uygulamaları için homify çatı katı dekorasyonlarının yer aldığı giyinme odası, çocuk odası, çalışma odası, misafir odası gibi oda dekorasyonlarının çatı katlarına uygulanmış örneklerini içeren sayfaları ziyaret etmeli, çatı katınıza uygun dekorasyonlardan zevkinize uygun olan örnekleri uygulamalısınız.



