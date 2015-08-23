Bahçe yapımı için estetik öneriler

Beton binaların çevremizi sarmaladığı günümüzde evimizde küçücük de olsa yeşillik görmek isteriz.Ancak tamamen modern hapishane olan binalar, plazalar ve gökdelenler yani kısaca beton hapishaneler buna izin vermemektedir. Günümüzde oturduğumuz, çalıştığımız, sosyal yaşantımızda ziyaret ettiğimiz yapıların tamamı betonarme yapılardır. Bu yapılar nedeniyle yeşile, doğaya ve bahçelere hasret yaşamak zorunda bırakılmaktayız. Hal böyle olunca evlerimizin içine küçük saksılarla mevsimlik bitkiler ekerek yeşile olan hasretimizi gidermeye çalışıyoruz.
Bahçeler ve yeşil alanlar ruhumuzu dinlendirdiğimiz, kendimiz bulduğumuz, eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla keyifli zamanlar geçirdiğimiz yerlerdir. Ancak günümüzde herkesin bahçesi olması lüksü yoktur. Bu nedenle yeşile olan hasretimizi evimize aldığımız saksı bitkileri ile, sarmaşık bitkileri ile ve parklara giderek gidermekteyiz. Modern yaşamın getirdiği ve bizlerin uymak zorunda kaldığımız ev sistemleri bizleri apartman denilen beton hapishanelerde yaşamak zorunda bıraktığı için böyle bir durum gerçekleşmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için ya şehir merkezinden çok uzakta müstakil bahçeli evleri tercih edecek, yada evlerimizide ki boş alanları fonksiyonel hale getirip küçük bahçeler yaratacağız. Sizde ikinci yolu tercih edenlerden misiniz? o zaman uygulayarak bahçe sahibi olacağınız önerileri inceleyelim.
Evlerinizde küçük mucizevi dokunuşlar ile yeşil alanlar hatta bahçeler oluşturmak istemez misiniz ? Cevabınız evet ise önerilerimize kulak vererek evleriniz küçük veya kullanılabilecek alanlara göre orta büyüklüklerde bahçeler yapabilirsiniz. Öncelikle evinizi iyice tanımanız gereklidir. Evlerinizde hangi alanlar en çok kullanılıyor, hangi alanlar çok az kullanılıyor veya kullanılmıyor bunları bilmemiz gereklidir. Bu tespitimizin ardından kullanmadığımız alanın gün ışığı alıp almama durumuna yaz veya kış bahçesi yapmaya karar vermeliyiz. Bu kararı verdikten sonra sıra bahçeleri oluşturmaya geldi. Örnek resimleri ve yapılan pratik ve fonksiyonel bahçeleri inceleyelim.
Evinizin dışında kullanmadığınız bir alan var ve bu alanı fonksiyonel bir hale mi getirmek istiyorsunuz? O zaman örnek resimdeki gibi bir bahçe yapabilirsiniz. Bahçe için ayrılan alanı estetik ve oval çizgilerle alanlara ayırın. Ayırdığınız alanın sınırlarını, küçük odunları toprağa gömerek sınırları belli edin. Daha sonra bu sınırların içine yapacağınız yürüyüş yolunu küçük taşlarla doldurun ve yürüyüş yolu yapacağınız alanın dışına çim ekin. Çim alanından sonraki alana ise küçük taşlarla süs bahçesi yapıp geri kalan alana mevsimine göre güzel renklere sahip bitkiler ve çiçekler ekin. Böylece yürüyüş yolu olan, çim ve taşlardan yapılmış süs havuzu olan bir bahçeye sahip olacaksınız.
Eğer evinizde kullanılacak ve bahçe yapılacak yeterli alan yoksa evinizin önündeki veya eve giriş alanındaki ağaçlardan yararlanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken biraz hazır toprak ve küçük renkli odun parçalarıdır.Odun parçalarını ağaç kökünün etrafına desenli bir şekilde istediğiniz alan büyüklüğünde çakarak koyacağınız toprak için istinat duvarı oluşturun. Daha sonra oluşturduğunuz sınırlar içine bolca toprak ekleyin ve sulayın. Toprak iyice çöktükten sonra toprağı düzleyin. Düzlediğiniz toprak içine istediğiniz bitkileri ekerek mevsimlik bir bahçe elde etmiş olursunuz. Uygulama yapacaklar için yandaki örnek resim yardımcı olacaktır.
Evimizin bahçesinde azıcık bir alan varsa yada geniş alanın hepsini kullanmak istemiyorsak ve bahçe ile hobi olarak uğraşmak istiyorsak örnek resimdeki gibi bir bahçe yapabilirsiniz. Bahçenizin bir bölümü yeşil cam şişeler ile çevreleyerek bahçe alanı oluşturun. Sınırlarını oluşturduğunuz bahçe için taze toprak getirmeli veya var olan toprağı işleyerek çiçek ekimine hazır hale getirmelisiniz. Çiçek ekimine hazır hale getirilen bu bahçeye istediğiniz ve renkli çiçekler ekerek zaman zaman ilgilenerek hobi bahçenizi oluşturmuş olursunuz. Yandaki resimde de görüleceği gibi renkli sınırları olan bahçeler yapabilirsiniz.
Evlerinizin veya apartmanlarınızın bahçesine farklı bir hava vermek istemez misiniz? cevabınız evet ise sizde kendinizi doğada hissettirecek bir bahçe tasarımı önerim var. Bahçelerinize taraçalandırma yapacaksınız. Ancak bu taraçalandırmayı doğadan topladığınız doğal taşlarla yapacaksınız ki doğal bir bahçeniz olmuş olsun. Bunun için biraz toprak ve biraz taşa ihtiyacımız var. Öncelikle bahçe yapacağımız yerin planlamasını yaparak taraçalarımızı nereye yapacağımıza karar vermeliyiz. Daha sonra doğadan topladıpımız taşları planımıza göre yerleştirmeli ve taraçalarımızı ve taraçalar arası merdivenimizi yapmalıyız. Daha sonra taraçaların içine toprağı doldurup ekime hazır hale getirmek için işlemeliyiz. En son işlem olarak ekebiliriz. Artık sizinde doğal görünüme sahip bir bahçeniz var.
Evinizde bahçe için alanınız yoksa balkonlarınızın önünü cep bahçeleri gibi tasarlayabilirsiniz. Bunun için aynı boyda çok sayıda ahşap saksıya ihtiyacımız olacak. İşe önce balkon önüne türibin basamaklarını yapmakla başlamalıyız. Yukarı doğru yükselen basamakları oluşturduktan sonra ahşap saksıları bu basamaklar üzerine dizeriz. Bu saksıların içine toprağı doldurup çiçeklerimizi ekeriz. Örnek resimde gördüğünüz gibi bahçe için alanı olmayan bir yere balkon bahçesi yaparak balkonu fonksiyonel hale getirebiliriz.
Evlerimizde ve yaşadığımız apartman otoparkında uygulayabileceğiniz bir bahçe modeli köşe bahçeleridir. Bu bahçe türleri için binanın bir köşesini oval olacak biçimde kaldırım taşları ile çevirerek toprak doldurabileceğimiz bir alan oluşturabiliriz. Daha sonra bu lanı toprakla doldurarak istediğimiz çiçekleri ekebilir ve hoş bir bahçeye sahip olabiliriz. Yandaki resimde de göreceğiniz üzere kullanılmayan boş bir alan bahçe haline getirilip estetik bir görünüme sahip olunmuştur.
Evinizin arkasında kalan ve pek kullanılmayan boş bir alanı hem değerlendirmek hem de bahçe yaparak görsellik kazandırmak istiyorsanız örnek resimdeki gibi bir bahçe tasarımı yapabilirsiniz. Bahçe içerisinde yer alacak şekilde kavisli yürüyüş yolu yapıp etrafını toprakla doldurmalısınız. Daha sonra toprakla doldurduğunuz alana bakımı kolay olan gül fidanları ve çim ekin. İstediğiniz takdirde odunsu yıllık ağaçlar da ekebilirsiniz. Sonra yürüyüş yolunun kenarına kısa boylu aydınlatma direkleri ekleyerek görsel bir bahçe yaratabilirsiniz.
Örnek resimde sahil kenarı olarak değerlendirilmiş bir bahçeyi sizler evlerinizde yürüyüş yolu kenarına veya havuz kenarına uygulayabilirsiniz. Bunun için yuvarlak parlak taşlardan almanız gerekir. Öncelikle bu taşlarla sınır yapmanız gerekmektedir.Sınır belirlediğiniz bahçenin bir tarafı da yürüyüş yolu olacaktır. Daha sonra bahçe içerisine ekmek istediğiniz çiçek türlerini, sırasına ve renklerine göre ayırarak ekin. Orta kısımlar sadece yeşil yapraklı bitkileri tercih edin ve bahçenizi tamamlayın. Artık sizinde bir bahçeniz var.
Evinizde sadece yeşil bir bahçe değil aynı zamanda estetik görünümü olan taş havuzları mı istiyorsunuz? O zaman yandaki resimde yer alan bahçe tasarımını uygulayabilirsiniz.Çim ekeceğiniz alanı belirledikten sonra bahçe taşları ile sınırı belirleyip sonra toprak dökün ve çimleri ekin. Hada sonra taş havuzunun olacağı alana küçük kaya taşlarından gri, beyaz ve kırmızı toprak renginden seçin. Bu taşları aralarına kayrak taşı sınır olacak şekilde istediğiniz desenlerde yerleştirin ve şekil verin. Daha sonra bu taşları sulayın ve yerine oturmasını bekleyin. Çimleri çıkınca muhteşem bir bahçeye sahip olacaksınız.
Evinizin etrafında bulunan ağacın kökünü ve etrafını geniş bir şekilde büyük küp taşları ile çevreleyin. Sonra bu alana tepe oluşturacak biçimde toprak dökün. Tepe manzarası verdiğimiz toprağa istediniz bitkileri ve çiçekleri ekin. en son işlem olarak küçük mıcır taşları bu toprak tepesine dökün ve yerleştirin.İstediğiniz takdirde büyük taşları estetik görünüm olması amacıyla etrafa dizebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi fonksiyonel bir ağacınız olabilir.