Bahçe yapımı için estetik öneriler

Beton binaların çevremizi sarmaladığı günümüzde evimizde küçücük de olsa yeşillik görmek isteriz.Ancak tamamen modern hapishane olan binalar, plazalar ve gökdelenler yani kısaca beton hapishaneler buna izin vermemektedir. Günümüzde oturduğumuz, çalıştığımız, sosyal yaşantımızda ziyaret ettiğimiz yapıların tamamı betonarme yapılardır. Bu yapılar nedeniyle yeşile, doğaya ve bahçelere hasret yaşamak zorunda bırakılmaktayız. Hal böyle olunca evlerimizin içine küçük saksılarla mevsimlik bitkiler ekerek yeşile olan hasretimizi gidermeye çalışıyoruz.

Bahçeler ve yeşil alanlar ruhumuzu dinlendirdiğimiz, kendimiz bulduğumuz, eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla keyifli zamanlar geçirdiğimiz yerlerdir. Ancak günümüzde herkesin bahçesi olması lüksü yoktur. Bu nedenle yeşile olan hasretimizi evimize aldığımız saksı bitkileri ile, sarmaşık bitkileri ile ve parklara giderek gidermekteyiz. Modern yaşamın getirdiği ve bizlerin uymak zorunda kaldığımız ev sistemleri bizleri apartman denilen beton hapishanelerde yaşamak zorunda bıraktığı için böyle bir durum gerçekleşmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için ya şehir merkezinden çok uzakta müstakil bahçeli evleri tercih edecek, yada evlerimizide ki boş alanları fonksiyonel hale getirip küçük bahçeler yaratacağız. Sizde ikinci yolu tercih edenlerden misiniz? o zaman uygulayarak bahçe sahibi olacağınız önerileri inceleyelim.

Evlerinizde küçük mucizevi dokunuşlar ile yeşil alanlar hatta bahçeler oluşturmak istemez misiniz ? Cevabınız evet ise önerilerimize kulak vererek evleriniz küçük veya kullanılabilecek alanlara göre orta büyüklüklerde bahçeler yapabilirsiniz. Öncelikle evinizi iyice tanımanız gereklidir. Evlerinizde hangi alanlar en çok kullanılıyor, hangi alanlar çok az kullanılıyor veya kullanılmıyor bunları bilmemiz gereklidir. Bu tespitimizin ardından kullanmadığımız alanın gün ışığı alıp almama durumuna yaz veya kış bahçesi yapmaya karar vermeliyiz. Bu kararı verdikten sonra sıra bahçeleri oluşturmaya geldi. Örnek resimleri ve yapılan pratik ve fonksiyonel bahçeleri inceleyelim.