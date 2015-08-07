Evinize renk katacak dekorasyon ürünleri

Neredeyse herkesin içinde yaşama hayali kurduğu bir yerdir iyi dekore edilmiş evler. Yaşanabilir bir hayatın en önemli özelliklerinden birinin, sizi dinlendiren, huzur veren ve içinde bulunduğunuzda ruhunu mutlu kılan, iyi şekilde dekore edilmiş bir ev olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evinizi kendiniz dekore edeceksiniz, bu yazımızda bahsedeceğimiz konulara dikkat etmenizde fayda var.
Öncelikle hatırlamanız gereken ilk şey, bu evin size ait olduğu. Bu ev size ait ve içinde siz yaşayacaksınız. Bu yüzden evinizi kendi kişiliğinize ve zevklerinize göre dekore etmeniz kritik önem taşıyor. Çünkü, işten eve yorgun biçimde döndüğünüz zaman evinizde hoşunuza giden, sevdiğiniz şeyleri görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bu sebeple evinizi dekore ederken, hoşlandığınız şeylere, sevdiklerinizden izlere yer vermekten hiç çekinmeyin. Örneğin renkli kişiliğe sahip biriyseniz, duvarlarınızda beyaz gibi açık tonlar yerine sevdiğiniz renklere yer vermelisiniz. Ya da mekanik tarzdan hoşlanıyorsanız, 'steampunk' olarak adlandırlan tarza sahip ve metalden yapılmış masa veya aydınlatma tercih edebilirsiniz. Bu aksesuarlar, evinizi istediğiniz şekilde kişiselleştirmenize olanak sağlayacağı gibi ortama ilginç bir tarz da katacaktır.
Öte yandan, ev dekorasyonların genellikle aynı araçların var olduğunu ve çoğu insanın bu araçları kullanmaktan çekinmediğini hatırlamalısınız. Yani genel biçimde kullanılan mobilyaları veya aydınlatmaları tercih etmek evinizi klişe sınıfına sokacaktır. Bu yüzden tercih edilmeyeni tercih etmekten hiç ama hiç çekinmeyin. Unutmayın ki, yeteri kadar cesur olmadan kendinize ait bir çizgi yakalayamazsınız.
Evinizi kişiliğinize göre dekore ederken sık sık başvurabileceğiniz diğer bir seçenek de aksesuarlardır. Küçük ve kolay taşınabilir olmalarından dolayı sık sık kullanılan aksesuarlar, yediden yetmişe kadar neredeyse herkesin ilgi alanına hitap edecek çeşide sahipler.
Unutmayın, evinizin şıklığı birkaç küçük dokunuşa bağlıdır. Bu dokunuş kimi zaman masanın üzerine koyduğunuz bir biblo olabilirken kimi zaman da duvara asacağınız bir mask ya da güzel taşlara sahip bir avize olabilir.
Ev dekore ederken, çok zıt renkler tercih etmedikçe, renkli tasarımlara yer vermek renkli kişiliğinizi evinize yansıtmanıza olanak sağlayabilir. Renkli bir tablo tercihinden seçilecek renkli duvar boyalarına kadar evinizi renkli biçimde dekore edebileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır. Bu örnekte ise başarılı bir renkli dekorasyon görebilirsiniz. Öncelikle, seçilen birbirinden renkli kırlentler ortama rengarenk bir hava katmış. Ayrıca renkli bir orta sehpası tercihi ve seçilen tekli mavi koltuk da bu renkli havaya ayak uydurmuş. Öte yandan tavandaki avizenin renkli duruşu da gözlerden kaçmıyor.
Bugün bazı çevreler bu konuyu çok cinsiyetçi bulsa da, çoğu kültürde mavi erkeği pembe ise kadını simgeler. Siz de evinizi dekore ederken bu konuyu göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu örnekte ise duvarın hemen önünde kullanılan pembe renkli rafların ortama çok güzel bir hava kattığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ayrıca raflarda duran yeşil bitkiler, ortamın doğallık ihtiyacını karşılamış. Orta rafta bulunan Snoppy modeli oldukça ilgi çekici konumda. Öte yandan kuru kafa motifine sahip küçük yastık ise bir başka ilgi çekici aksesuar.
Bugün, her ne kadar modern ve ilginç tasarımlar çoğu kişinin tercihi olsa da klasik tarzın dekorasyon diyarında tahtını hala koruduğunu söylemek hala olmaz. Eğer siz de kişiliğinizin bu tarza yakın olduğunu düşünüyor ve evinizi dekore ederken modern tarzdan faydalanmak istiyorsanız, bu örneğe bir göz atmanızda fayda var. Öncelikle kenarda duran kestane ağacından yapılmış siyah renkli piyano, ortama çok ciddi bir hava katmış. Öte yandan ortama kısımda bulunan beyaz manolyalar ise evinizde kullanabileceğiniz doğal aksesuarlara güzel bir örnek olma özelliği taşımakta.
Eğer doğayı, doğayla iç içe olmayı seven ve çiftlik hayatına aşık bir insansanız, evinizi bu örnektekine benzer şekilde dekore edebilirsiniz. Öncelikle çatının alt kısmında kullanılan ahşap tabakanın ortamın dokusuna uygunluğu göze takılıyor. Öte yandan duvarlarda tercih edilen beyaz tuğlalar, ahşap tavanla güzel bir ikili oluşturmakta. Öte yandan duvarda, televizyonun hemen yan kısmında bulunan şömine bu otantik havayı çok güzel biçimde tamamlıyor. Eğer siz de evinizde buna benzer bir tasarım uygulamak istiyorsanız, fonksiyonelliğinden öte, aksesuar olarak bir şömine seçebilirsiniz.
Evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz heykel,biblo ve figürler evinize kişisel bir hava katmanın en kolay ve rahat yollarından biridir. Bu heykelcikleri, zevklerinize ve ilgi alanlarınıza uygun biçimde seçmeniz evinizi gerçekten bir kişisel yaşam alanına dönüştürmenize olanak sağlar. Bu örnekte gördüğümüz dekorasyon ise muhtemelen bir hayvansevere ait. Seçilen camdan figürlerin ise derin anlamları var. Örneğin at asil olmanın ve asaletin simgesi iken kuğu ise zarafetin ve zarif olmanın simgesi. Ayrıca kullanılan fil ve leylek figürleri de ortama hoş bir hava katmakta.
Tablo sanatı çok eski çağlara dek uzanmaktadır. Önceleri sadece portre ve manzara tabloları yapılırken günümüzde çok fazla sayıda motife sahip tablo bulmak mümkündür. Eğer siz de evinizde renkli aksesuarlara yer vermek istiyorsanız, tabloları aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Bu örnekte ise, duvarda tercih edilen düz beyaz renk tablo kullanımına olanak vermektedir. Ayrıca tablolarda kullanılan gökkuşağı renkleri de ortama renkli bir hava katmaktadır.
İlginç dekorasyon her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Evinize yerleştireceğiniz ilginç şekilde bir mobilyayla evinizi ilginç kılabilecekken, yine evinizde yer vereceğiniz nadir bulunur bir bitkiyle de insanların dikkatini çekebilirsiniz. Bu örnekte ise, örneği ilginç kılan detaylardan biri koltuğun sağ kısmında bulunan ve film çekimlerinde kullanılan ışıkları hatırlatan aydınlatma. Öte yandan, yine koltuğun sol kısmında bulunan ve maymunların üst üste durması ile elde edilmiş heykelcik, bir diğer ilginç aksesuar.
Huzur dolu bir ev hemen hemen herkesin hayalidir. Yorgun biçimde işten eve geldiğinizde, size dinlendirecek ve içinize huzur dolduracak bir ev dekorasyonu istemez misiniz ? Eğer isteğiniz bu yöndeyse bu örneği incelemelisiniz. Öncelikle duvarlarınızda kullanacağınız açık tonlar odanızı daha büyük göstermenizi sağlayacaktır. Öte yandan orta kısmında kullanacağınız cam bir masa ortama ferahlık katacaktır. Yine pembe veya açık tonlara sahip bir kitaplık ve bu kitaplıkta kullanacağınız heykel aksesuarları evinize oldukça huzurlu bir hava katacaktır.
Evinizde otururken, karlı ve soğuk bir kış günü, şömine alevinin altında ve bir postun üzerinde oturduğunuz bir çiftlik evindeymiş gibi hissetmek istemez misiniz ? Kulağa çok zormuş gibi görünse de artık değil. Bu örnek, evinizde adeta bir çiftlikteymişsiniz gibi hissetmenizin yolunu açıyor. Öncelikle odanın orta kısmında bulunan şömine, bu yolda kilit bir adım. Ardından zeminde bulunan deri aksesuarı ise evinize çiftlik havası kazandıracak bir diğer önemli adım. Son olarak duvarda bulunan geyik başı aksesuarı ile evinizi adeta bir çiftliğe dönüştürebilirsiniz.
Ahşap, özellikle evlerinde doğal bir hava yakalamak isteyen insanlar tarafından sık sık kullanılan bir tercihtir. Evinizin doğal dokusunu bozmayacak aksine güçlendirecek bu ham maddeyi, aksesuarlarınızda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu örnekte, tamamı ahşaptan oluşturulmuş bir odayı görebilirsiniz. Cilalı ahşaptan seçilen masa ve buna uygun olarak yine ahşaptan tercih edilen çalışma koltuğu ortama doğal bir hava katıyor. Öte yandan kenarda duran ahşap komidin ve bu komidinin üzerinde duran ahşap at figürü bu doğal dokuya çok güzel ayak uydurmuş. Öte yandan masanın üzerinde bulunan ilginç aksesuarlar ise ortamın ciddi havasını yumuşatabilmiş.