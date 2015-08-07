Evinize renk katacak dekorasyon ürünleri

Neredeyse herkesin içinde yaşama hayali kurduğu bir yerdir iyi dekore edilmiş evler. Yaşanabilir bir hayatın en önemli özelliklerinden birinin, sizi dinlendiren, huzur veren ve içinde bulunduğunuzda ruhunu mutlu kılan, iyi şekilde dekore edilmiş bir ev olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evinizi kendiniz dekore edeceksiniz, bu yazımızda bahsedeceğimiz konulara dikkat etmenizde fayda var.

Öncelikle hatırlamanız gereken ilk şey, bu evin size ait olduğu. Bu ev size ait ve içinde siz yaşayacaksınız. Bu yüzden evinizi kendi kişiliğinize ve zevklerinize göre dekore etmeniz kritik önem taşıyor. Çünkü, işten eve yorgun biçimde döndüğünüz zaman evinizde hoşunuza giden, sevdiğiniz şeyleri görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bu sebeple evinizi dekore ederken, hoşlandığınız şeylere, sevdiklerinizden izlere yer vermekten hiç çekinmeyin. Örneğin renkli kişiliğe sahip biriyseniz, duvarlarınızda beyaz gibi açık tonlar yerine sevdiğiniz renklere yer vermelisiniz. Ya da mekanik tarzdan hoşlanıyorsanız, 'steampunk' olarak adlandırlan tarza sahip ve metalden yapılmış masa veya aydınlatma tercih edebilirsiniz. Bu aksesuarlar, evinizi istediğiniz şekilde kişiselleştirmenize olanak sağlayacağı gibi ortama ilginç bir tarz da katacaktır.

Öte yandan, ev dekorasyonların genellikle aynı araçların var olduğunu ve çoğu insanın bu araçları kullanmaktan çekinmediğini hatırlamalısınız. Yani genel biçimde kullanılan mobilyaları veya aydınlatmaları tercih etmek evinizi klişe sınıfına sokacaktır. Bu yüzden tercih edilmeyeni tercih etmekten hiç ama hiç çekinmeyin. Unutmayın ki, yeteri kadar cesur olmadan kendinize ait bir çizgi yakalayamazsınız.

Evinizi kişiliğinize göre dekore ederken sık sık başvurabileceğiniz diğer bir seçenek de aksesuarlardır. Küçük ve kolay taşınabilir olmalarından dolayı sık sık kullanılan aksesuarlar, yediden yetmişe kadar neredeyse herkesin ilgi alanına hitap edecek çeşide sahipler.

Unutmayın, evinizin şıklığı birkaç küçük dokunuşa bağlıdır. Bu dokunuş kimi zaman masanın üzerine koyduğunuz bir biblo olabilirken kimi zaman da duvara asacağınız bir mask ya da güzel taşlara sahip bir avize olabilir.