İskandinav stil evlerin en önemli unsurları nelerdir?

Kalabalık şehirlerin kirlilik ve gürültüsünün, insanları kırsal yaşama yönlendiren en güçlü etken olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışında oldukça yaygın olan hatta ana yapı şekli olarak görülebilen müstakil evler ülkemizde de giderek popülerleşiyor. Apartmanların kalabalık ve güvensiz duruşlarının aksine sakinlik ve sağlamlık sunan bahçeli müstakil evler birçoğumuzun hayallerini süsleyen ev modelidir. Bahçeli müstakil evlerde aranan özelliklerin başında doğallık geldiği için mimarisinde öne çıkan özellik de haliyle o oluyor. Bu nedenle bahçeli müstakil evlerde genelde country ve iskandinav stilin özelliklerini görebilirsiniz. Doğal unsurların en belirgin biçimde kullanıldığı stiller country ve iskandinav'dır. Bu yazımızda sizlere iskandinav mimarisinin önemli unsurlarından bahsedeceğiz. Eğer siz de kırsal alanla bir ev sahibi olmak istiyorsanız, yeni bir ev yaptıracaksanız veya aldığınız evi yeniden dekore ettirecekseniz bu stilin özelliklerinden ilham alabilirsiniz. Muhteşem örnekler ile iskandinav evlerinin en dikkat çeken unsurlarını bu yazıda bulacaksınız.
İskandinav evlerinin en önemli özelliği bulunduğu bölgenin doğal özelliklerine uygun olarak tasarlanmasıdır. Bulunduğu bölgenin doğası ile bir bütün oluşturan iskandinav evleri aynı zamanda modern mimarinin avantajlarını da kullanır. Bu onu country stilden ayıran önemli bir özelliktir. Kısaca iskandinav tasarımı, doğal ögelerin modern bir dille anlatıldığı, şık ve konforlu yaşam alanları sunar.
İskandinav stilin iç mekanlara nasıl uygulandığını ve dekorasyona ne gibi özellikler kattığını daha detaylı anlatımlarla görmek isterseniz “İskandinav stil dekorasyon nasıl yapılır?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Müstakil ev denince sizin de aklınıza ilk olarak klasik A tipi çatılar geliyorsa, iskandinav evlerine mutlaka daha yakından bakmalısınız. Natürel özellikleri ile dikkat çeken iskandinav evlerinin olmazsa olmazı üçgen çatılardır. İskandinav stil evlerde en çok kullanılan çatı yapısı, ahşap iskelet üzerine kiremit döşenerek oluşturulanlardır. İç mekanda ise çatı strüktürleri açıkta bırakılarak hem dekorasyona brütal bir özellik kazandırılır hem de ham kütük strüktürlerle stilin doğallığı mühürlenir. Görselde bulunan ev, tek eğimli A tipi ahşap çatısı ile iskandinav mimarisine güzel bir örnek. Beyaz rengi ile hem stili hem de bulunduğu bölgenin soğuk iklimini vurguluyor.
Ev mimarisinde doğal öge demek aslında tam olarak ağaç kökenli malzeme demektir. Bir dekorasyonda ne kadar çok ağaç kökenli unsur varsa o kadar doğal olduğunu söyleyebiliriz. Ahşap parkelerden lamine döşemeye, masiften lakeye kadar birçok ağaç kökenli malzeme dekorasyonlarda doğal ve sağlıklı bir görüntü yaratmak için kullanılıyor. İskandinav evlerinin en belirgin özelliği ise ağaç kökenli malzemeleri bolca kullanıyor olmasıdır. Dış cephe kaplamasından çatısına, dekorasyonundan zeminine kadar birçok yerde ahşaptan faydalanan stil, doğadan bir parça gibi görünen evler yaratıyor. Tıpkı bu örnek evde olduğu gibi.
İskandinav stilin belirgin özelliklerinden biri de geniş pencerelere yer vermesidir. Gün ışığından en iyi şekilde faydalanılmasını sağlayan ve güneşi odalara taşıyan pencereler stilin vazgeçilmez unsurudur. Camlar bu kadar büyük ve çok olunca sert hava şartlarında enerji kaybı yaşamamak için iyi bir izolasyon da şart olacaktır. İskandinav mimarisi bu konuda da başarılı bir çözüm olan panjurlara yer verir. Cam pencere ve sürgülü cam kapıların tamamı için panjurlar kullanılır. Bu sayede soğuk iklimlerde bile geniş pencerelere sahip olmak dezavantaj olmaktan çıkar. Özellikle evin dış cephe ve çatı renklerine uygun panjurlar veya ahşap panjurlar bu stilde sıkça kullanılır.
Bahçeli ve müstakil bir evin en keyifli vakit geçirilen alanları veranda, teras, balkon ve bahçelerdir. Bu nedenle iskandinav evlerinde de bu alanlara ayrıca özen gösterilir. Katlanır cam sistemleri ile kapatılan alanlar yazın veranda kışın ise kış bahçesi olarak da kullanılabilir. Özellikle camekan özellikte olan bu alanlar iskandinav evlerinde oldukça popülerdir. Bu tarz alanları kullanmayı seviyorsanız siz de iskandinav evlerinden ilham alarak kendinize muhteşem dinlenme ortamları sağlayabilirsiniz.
İskandinav evlerinin doğal görünüm için kullandığı tek unsur ahşap değildir elbette. Taş ve tuğla gibi malzemeleri de hem mimaride hem de dekorasyonda sıkça kullanır. Özellikle dış cephede, bahçede, çatıda ve şömine, baca gibi yapılarda tuğla veya taş malzemeler kullanılır. Taş ve tuğla yapılar sadece doğal görüntü için değil sağlıklı, sağlam ve ekonomik oldukları için de tercih edilebiliyorlar. Eğer iskandinav mimarisinin özelliklerini taşıyan bir eve sahip olmak istiyorsanız, yapının veya iç mekan tasarımının bir kısmında taş veya tuğla ögelere yer verebilirsiniz.
İskandinav stilde en çok kullanılan renk beyaz ve krem tonları olsa da mimaride dış cephe için kullanılan yelpaze çok daha geniştir. Özellikle canlı ve koyu renkler iskandinav stil evlerin dış cephelerinde sıkça kullanılır. Beyaz çatı, pencere ve kapılar ile yapılan koyu renk dış cephe kombinasyonları çok popülerdir. Edmimarlık imzalı bu ev lacivert dış cephesi ile iskandinav evlerine iyi bir örnek olarak gösterilebilir.
Müstakil ve bahçeli ev mimarisinde hangi stilin özellikleri uygulanırsa uygulansın asla atlanmayan detay bahçedir. Müstekil bir eve sahip olmak istemenin esas nedeni olan bahçe iskandinav stilde de büyük yer kaplar. İskandinav evlerinin bahçe ve peyzaj dizaynında önemli olan, bahçeyi doğal halinde bırakmaktır. Kusursuzca budanmış çalılar, düzenli biçilen çimenler ve özel seçilmiş çiçeklere iskandinav evlerinin bahçelerinde pek rastlanmaz. Bahçenin daha doğal görünmesi gerekir. Gelişigüzel yayılmış çimenler, budanmamış ağaçlar ve bol bol yeşillik bu bahçeler için daha uygundur.
İskandinav stil ev dekorasyonunda, aydınlık ve ferah bir görüntü, beyaz ve krem gibi açık renkler ve ahşap ögeler belirgin özelliklerdir. Pracowniapolka imzası taşıyan bu banyo dekorasyonu birçok yönü ile iskandinav stil için örnek olabilir. Renk dengesinden malzeme seçimine, ışıklandırmadan aksesuarlara kadar hemen her detayda stilin özellikleri başarılı bir şekilde kullanılmış. İskandinav stilde dekore edilmiş bu muhteşem evin diğer odalarını görmek için firma sayfasına bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.