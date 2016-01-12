İskandinav stil evlerin en önemli unsurları nelerdir?

Kalabalık şehirlerin kirlilik ve gürültüsünün, insanları kırsal yaşama yönlendiren en güçlü etken olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışında oldukça yaygın olan hatta ana yapı şekli olarak görülebilen müstakil evler ülkemizde de giderek popülerleşiyor. Apartmanların kalabalık ve güvensiz duruşlarının aksine sakinlik ve sağlamlık sunan bahçeli müstakil evler birçoğumuzun hayallerini süsleyen ev modelidir. Bahçeli müstakil evlerde aranan özelliklerin başında doğallık geldiği için mimarisinde öne çıkan özellik de haliyle o oluyor. Bu nedenle bahçeli müstakil evlerde genelde country ve iskandinav stilin özelliklerini görebilirsiniz. Doğal unsurların en belirgin biçimde kullanıldığı stiller country ve iskandinav'dır. Bu yazımızda sizlere iskandinav mimarisinin önemli unsurlarından bahsedeceğiz. Eğer siz de kırsal alanla bir ev sahibi olmak istiyorsanız, yeni bir ev yaptıracaksanız veya aldığınız evi yeniden dekore ettirecekseniz bu stilin özelliklerinden ilham alabilirsiniz. Muhteşem örnekler ile iskandinav evlerinin en dikkat çeken unsurlarını bu yazıda bulacaksınız.

İskandinav evlerinin en önemli özelliği bulunduğu bölgenin doğal özelliklerine uygun olarak tasarlanmasıdır. Bulunduğu bölgenin doğası ile bir bütün oluşturan iskandinav evleri aynı zamanda modern mimarinin avantajlarını da kullanır. Bu onu country stilden ayıran önemli bir özelliktir. Kısaca iskandinav tasarımı, doğal ögelerin modern bir dille anlatıldığı, şık ve konforlu yaşam alanları sunar.

İskandinav stilin iç mekanlara nasıl uygulandığını ve dekorasyona ne gibi özellikler kattığını daha detaylı anlatımlarla görmek isterseniz “İskandinav stil dekorasyon nasıl yapılır?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.