Geniş pencerelerle nasıl fonksiyonel alanlar yaratabilirim ?

Ev dekorasyonlarında ev hanımlarının özellikle dikkat ettikleri en önemli noktalardan biri olan evin güneş görmesi ve doğal ışık ile aydınlanması, hem ev içerisinde nem ve rutubet oluşumunu engellemesi açısından hem de yapacağınız duvar dekorasyonlarının küf ve mantar oluşumu nedeniyle özelliğini yitirmemesi açısından çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı ev hanımları evlerinin güneş görmesini, ve doğal ışık alarak aydınlatma için gün ışığından yararlanılmasını isterler. Evlerin inşası genellikle geleneksel inşaat yöntemlerine dayandığı için belirli ölçülerde standart pencereler şeklinde inşa ediliyorlar. Ancak günümüzde modern teknoloji ile birlikte kişiler istedikleri ölçülerde pencereler yaptırabilmektedirler. Evlerde geniş pencereler yerine duvarların cam paneller ile yapılarak gün ışığının oda içine daha çok girmesi sağlandığı gibi cam malzemenin betonarme malzemeden daha hafif olması nedeni ile statik olarak binaya daha az yük binmektedir. Bu özellikleri nedeni ile evlerde geniş pencereler ve cam paneller kullanılmaya başlanmıştır. Odaların bir duvarını cam duvar olarak dekore ettiğinizde, duvar dekorasyonu yapmanıza gerek kalmadan odanızı daha güzel hale getirebilirsiniz. Ayrıca, cam duvarlar ve büyük pencereler için seçeceğiniz perdelerin de dekorasyona uygun olması, zemin döşemeleri, mobilyalar ile uyumlu olmasına özen göstermelisiniz.

Geniş pencereli odalarda bahçeyi rahatlıkla izleyebileceğini,z için dört duvar arasında sıkılmak gibi bir derdiniz olmayacak ve odanızın ferah olmasından dolayı geçirdiğiniz zaman daha kaliteli ve daha keyifli olacaktır. Oturma odanız veya salonunuzun bir cephesi bahçenize veya havuza bakıyor ise bu cephe de bulunan pencereleri imkanlar dahilinde geniş pencereler şeklinde tasarlayıp, oturma odanızın daha nezih ve daha estetik olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece aileniz ile birlikte vakit geçirdiğinizde şık bir şekilde aydınlatılmış olan havuza veya bahçeye bakarak manzara eşliğinde daha mutlu olabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde misafirlerinizi şık bir manzara eşliğinde ağırlayabilirsiniz. Geniş pencereler özellikle banyolar için bir ilaç niteliğindedir. Banyolar evlerin en güneş almayan ve yapay ışıkla aydınlatılan bölümleri olduklarında, ıslak hacimler olduklarından güneş ışığına en fazla ihtiyaç duyulan odalardır. Bu nedenle eğer banyolar evin bir cephesi geniş bir pencere ile gün ışığından yararlanacak şekilde yapılmalıdır. Banyolar bu sayede daha şık ve daha uzun ömürlü olur. Banyolar dışında geniş pencerelerin kullanıldığı diğer bir oda yatak odasıdır. Yatak odaları, eğer bahçeye bakıyorsa veya havuz, teras gibi şık bir alana açılıyorsa, bu alanları geniş cam duvarlar şeklinde, geniş pencereler şeklinde tasarlayarak yatak odasının daha romantik olmasını sağlayabilirsiniz. Yatak odaları sadece uyumak için kullanıldıklarından az kullanılan alanlar olduğunda genelde kapalı ve havasız kalırlar. Bu nedenle yatak odalarının sürekli havalandırılması gereklidir. Geniş pencereler ile hem manzarayı izleyebileceğiniz, romantik anlar yaşayabileceğiniz bir yatak odasına sahip olabilir, hem de doğal havalandırma ile havalanmasını sağlayarak yatak odasının daha ferah olmasını sağlayabilirsiniz. Sabah uyandığınızda yatağınıza güneşin değmesi, kış aylarında kapalı pencereler ardında güneş ışınları ile uyumanız sizi daha dinç yapacaktır. Bu nedenle yatak odanıza geniş pencereler tasarlamalı ve yapmalısınız.

Evinize ait bir bahçe varsa ve bu bahçe için bir peyzaj düzenlemesi yapmışsanız, terasınıza açılan bölümü geniş renkli cam pencereler ile kaplayarak hem teras güzelliğinizin evinizin içinde olmasını sağlar, hem de bahçeniz ile terasınızı şeffaf ir şekilde ayırarak kış aylarında teras keyfi yapabilme imkanına sahip olmuş olursunuz. Soğuk kış aylarında kış güneşinin tadını çıkarmak ve bahçe manzaralı bir terasta samimi bir kahvaltı yapmak için cam pencereler ile ayrılmış teras biçilmiş kaftandır. Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi teras alanında da gün ışığından daha fazla yararlanmak ve güneşin tadını çıkarmak için geniş pencereler bırakmalı, daha ferah ve daha rahat alanlar oluşturmalısınız. Yapacağınız dekorasyon ve revizyonlar için homify ev ve dekorasyon örneklerinin yer aldığı sitemizi ziyaret ederek, geniş pencereler ve cam duvarların kullanıldığı oda dekorasyonlarını, bahçe ve teras düzenlemelerini inceleyebilirsiniz. İncelediğiniz örnek uygulamalardan zevkinize uygun olanı, evinizin yapısı ile uyumlu olan dekorasyon örneğini evinize uygulamadan önce fikir edinmiş olursunuz.



