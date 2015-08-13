Bahçe tasarım örnekleri ve peyzaj

Yeşilin gitgide azaldığı şehirlerimizde bahçelerimiz birer vaha gibi. Şehirler betonlaştıkça yeşile özlemin artmasıyla birçok insan bahçeli ev arayışına girdi. Bunun uğruna şehir dışlarındaki banliyölere ve şehre ulaşımı kolay köy ve ilçelere yerleşen insanlar nihayet bahçelere kavuştu. Bu durum sonucunda ise dekorasyon listesine bir madde daha eklenmiş oldu: Bahçe tasarımı ve peyzaj
Bahçe dekore etmek evin diğer kısımlarını dekore etmeye pek benzemiyor. Çünkü dekorasyon unsurlarımızın başında canlılar geliyor, yani bitkiler! Evcil bir hayvandan farklı olmayan, bakım ve ilgi gerektiren bahçeler ise tüm bu emeğe fazlasıyla değiyor. İster ufacık bir avlu olsun ister bir dönüm kocaman bir bahçe, bizlere huzur ve dinginlik veren, sıkıntılı zamanlarımızda iyi bir nefes almamızı, ailemiz ve arkadaşlarımızla ya da hatta tek başımıza güzel vakit geçirmemizi sağlayan bahçelerimizi dekore etmek de oldukça eğlenceli.
Bahçe tasarımına başlamadan önce dikkate almamız gereken birçok konu olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Öncelikle, yaşadığınız yerin ilkimi, mevsimlerin nasıl geçtiği, havası toprağı suyu nasıl? Kara iklimi olan bir yeri palmiyelerle donatmak ne denli hatalı olur, tahmin edebilirsiniz. Ya da kurak ve su sıkıntısı olan bir alanı çim ile kaplamak nasıl da sonu belli bir girişimdir, tahayyül etmek çok zor değil. Dolayısıyla bitki seçimi yaparken bahçenin doğal şartlarını göz önünde bulundurmamız en önemli konu. Profesyonel peyzaj firmaları ile çalışırsanız, bu konuda sıkıntı çekmezsiniz ancak bahçe tasarımınızı kendiniz yapacaksanız, bitkilerle ilgili sıkı bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.
Dikkate alınması gereken bir diğer konu ise bahçeyi ekseriyetle hangi şekilde kullanmak istediğiniz. Sık sık kalabalık misafir ağırlayan bir ev sahibi misiniz? Çocuklarınız var mı? Bahçeyi soğuk kış aylarında da kullanmak istiyor musunuz? Bahçe mobilyalarınızı kötü hava şartlarından koruyabileceğiniz mekanlarınız mevcut mu? Bahçıvanla mı çalışacaksınız yoksa bahçenin bakımını üstlenecek heves, bilgi ve enerjiye sahip misiniz? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar doğrultusunda tanzim edeceğiniz bir bahçe, sizleri çok daha mutlu edecektir.
Geniş bir bahçeye sahipseniz, süs havuzu yerine süs göletine ne dersiniz? Sevimli bir ahşap köprüyle tamamlanabilecek bu böyle bir gölette devridaim sayesinde kendi küçük ekosisteminizi yaratarak balıklar, kurbağalar ve ördekler besleyebilirsiniz. Çılgınlık mı? Evet! Ama neden olmasın? Birçok ticari mekanda ve parklarda gördüğümüz bu şirin süs göletlerini evlerimizin bahçesine taşımakta hiçbir sakınca yok. Hele ki çocuklarımız varsa, bu gölet onları nasıl da mutlu edecektir.
Bahçenizin bir köşesine dört tarafı perdeli, üstü kubbeli bir kameriye koymak da sıcak yaz günlerinde bahçeyi kullanabilmek için harika bir çözüm. Şemsiyelere oranla çok daha büyük ve kullanışlı olan kameriyeler onlarca farklı model ve boyuta sahip. Metal konstrüksiyon üzerine dış ortama dayanıklı kumaş ile imal edilmiş bu kameriye bahçenize başka yerde zor görülür bir ihtişam katacak.
Bu arada küçük bir not: Kameriye ülkemizde kamelya olarak bilinir ancak bu yanlış bir kullanımdır. Doğru kullanımı olan kameriye Latince oda anlamına gelen
camara kelimesinden gelmektedir. Bu yapılar çardak olarak da bilinir, ancak çardak dendiğinde akla genelde ahşap ağırlıklı modeller gelmektedir.
Bahçe dekorasyonuna en çok yakışan unsurlardan biri de doğal taşlar. Dere yataklarından çıkarılan beyaz taşların yemyeşil çimlerle uyumu bir harika oluyor. Ahşap yer karoları ile tamamlanmış bu bahçe dekorasyonunda beyaz doğal taşlar hem çimler ile çiçekleri ayırmak için hem de ahşap karolara bir zemin oluşturmak için kullanılmış. Çimler bildiğiniz üzere yayılarak genişleyen bir bitki türü, dolayısıyla eğer ki çiçeklerle çimle arasında bir set oluşturmazsak çiçeklerimizi boğacak kadar yayılabilirler. Çiçek tarhlarını ayırmak için çeşit çeşit yöntem mevcut, doğal taş kullanımı ise bu yöntemlerin en şık versiyonlarından biri. Asis Mimarlık Peyzaj tarafından Sultan Konakları için yapılmış fotoğraftaki çalışmada renklerin ve yuvarlak şekillerin kullanılan malzeme ile uyumu ustaca sergilenmiş. Çit bitkilerinden yürüyüş yollarına birçok güzel fikir barındıran bu çalışma umarım sizlere de ilham verir.
Yüksek duvarlarla çevrili küçük bir bahçeye sahipseniz ve bitkilerle uğraşmak hoşunuza giden bir aktivite değilse, güzel bir gölge yapacak hızlı büyüyen bir/birkaç ağaç ve büyük boyutlu doğal taş döşenmiş zemine sahip bir bahçe ile sizler de böyle şık bir avluya sahip olabilirsiniz. İyi bir aydınlatma ve uygun bahçe mobilyaları ile tamamlayabileceğiniz bir avlunun bakımı ve temizliği bahçeye göre çok daha kolay olacaktır.
Kış günlerinde ve serin bahar gecelerinde açık havada oturmaya devam etmek için ideal çözüm ise açık hava şömineleri ile geliyor.
Fire pit olarak da bilinen bu ocaklar hem görüntüleri hem de işlevleri ile bahçeler için muhteşem bir dekorasyon unsuru. Kimi taş kimi metal, onlarca farklı tasarıma sahip bu şöminelerin başında, odun ateşi eşliğinde keyifli bir gece geçirmek kim istemez?
Çok yavaş büyüyen ve uzun ömürlü olan, bakımı oldukça kolay kaktüsler de bahçelerimizin vazgeçilmez bitkileri arasında yer alıyor. Kuş soğuğuna dayanıklılığı ve yıl boyunca az su istemesi ile bakımı diğer bitkilere nazaran çok daha kolay olan kaktüslerle yapacağınız bir bahçe tasarımında bol bol da taş kullanmanızı öneririz. Peyzaj firmaları veyahut kaktüsleri satın aldığınız botanik dükkanları ya da seralar kaktüs bakımı ve uygun toprakla ilgili bilgi verecektir.
Eğer büyük bir bahçeniz varsa, çocuklarınız için ahşaptan yapılma oyun evlerinden daha iyi bir hediye düşünemiyorum. Kendilerine özel ve muhteşem bir şıklığa sahip bu evler, çocuklar için hayal edilebilecek en güzel oyun alanları. Sakura Ahşap tarafından tasarlanıp üretilen bu oyun evlerinin birçok farklı modeli ve rengi bulunuyor. Kimi modellerde kaydırak ve salıncak da mevcut.
Yeterli alanınız yoksa veya çiçekleri verandanıza koymak istiyorsanız ya da yalnızca dekoratif nedenler için, büyük boyutlu ahşap saksılar bahçelerinizi ve teraslarınızı süsleyecek şahane bir dekorasyon unsuru. Zaman zaman sınır belirleme amaçlı da kullanılan dikdörtgen şekilli bu büyük saksılar açık hava dekorasyonunun son dönemler sıkça görmeye başladığımız yıldızlarından biri.
Rulo çim olarak da adlandırılan hazır çimler bahçelerimizi birkaç saatlik çalışma sonrasında yemyeşil bir alana dönüştürüyor. Çimlerin uzamasını bekleyemeyen aceleciler için ya da riske girmek istemeyen garanticiler için mükemmel bir seçenek olan hazır çimler için profesyoneller tarafından bahçeden bir ön hazırlık yapılıyor ve daha sonra rulolar halinde getirilen çimler bahçeye kolayca döşeniyor.
Nautilus markası adıyla özgün heykeller yapan Sırma Yıldız ve Cıdam Melek tarafından tasarlanıp travertenden yapılan bu heykelin adı Bereket. Hem adıyla hem formuyla bahçeye çok yakışan böyle bir heykel sizin evinizin bahçesinde nasıl durur?
Fonksiyonel bahçe tasarımlarından biri de döküm bahçe çeşmeleri. 1001 Şehir Mobilyaları tarafından imal edilmiş fotoğraftaki gibi bir çeşme hem bahçenizde şık bir dokunuş olacak hem de kuşlara ve varsa evcil hayvanlarınıza suluk görevi yapacak. Çeşitli modelleri ile mutlaka sizin zevkinize de hitap eden bir çeşme üretmiş olan İstanbullu 1001 Şehir Mobilyaları, şehir ve bahçe mobilyaları alanında uzmanlaşmış, sektöründe öncü bir firma.