Bahçe tasarım örnekleri ve peyzaj

Yeşilin gitgide azaldığı şehirlerimizde bahçelerimiz birer vaha gibi. Şehirler betonlaştıkça yeşile özlemin artmasıyla birçok insan bahçeli ev arayışına girdi. Bunun uğruna şehir dışlarındaki banliyölere ve şehre ulaşımı kolay köy ve ilçelere yerleşen insanlar nihayet bahçelere kavuştu. Bu durum sonucunda ise dekorasyon listesine bir madde daha eklenmiş oldu: Bahçe tasarımı ve peyzaj

Bahçe dekore etmek evin diğer kısımlarını dekore etmeye pek benzemiyor. Çünkü dekorasyon unsurlarımızın başında canlılar geliyor, yani bitkiler! Evcil bir hayvandan farklı olmayan, bakım ve ilgi gerektiren bahçeler ise tüm bu emeğe fazlasıyla değiyor. İster ufacık bir avlu olsun ister bir dönüm kocaman bir bahçe, bizlere huzur ve dinginlik veren, sıkıntılı zamanlarımızda iyi bir nefes almamızı, ailemiz ve arkadaşlarımızla ya da hatta tek başımıza güzel vakit geçirmemizi sağlayan bahçelerimizi dekore etmek de oldukça eğlenceli.

Bahçe tasarımına başlamadan önce dikkate almamız gereken birçok konu olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Öncelikle, yaşadığınız yerin ilkimi, mevsimlerin nasıl geçtiği, havası toprağı suyu nasıl? Kara iklimi olan bir yeri palmiyelerle donatmak ne denli hatalı olur, tahmin edebilirsiniz. Ya da kurak ve su sıkıntısı olan bir alanı çim ile kaplamak nasıl da sonu belli bir girişimdir, tahayyül etmek çok zor değil. Dolayısıyla bitki seçimi yaparken bahçenin doğal şartlarını göz önünde bulundurmamız en önemli konu. Profesyonel peyzaj firmaları ile çalışırsanız, bu konuda sıkıntı çekmezsiniz ancak bahçe tasarımınızı kendiniz yapacaksanız, bitkilerle ilgili sıkı bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.

Dikkate alınması gereken bir diğer konu ise bahçeyi ekseriyetle hangi şekilde kullanmak istediğiniz. Sık sık kalabalık misafir ağırlayan bir ev sahibi misiniz? Çocuklarınız var mı? Bahçeyi soğuk kış aylarında da kullanmak istiyor musunuz? Bahçe mobilyalarınızı kötü hava şartlarından koruyabileceğiniz mekanlarınız mevcut mu? Bahçıvanla mı çalışacaksınız yoksa bahçenin bakımını üstlenecek heves, bilgi ve enerjiye sahip misiniz? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar doğrultusunda tanzim edeceğiniz bir bahçe, sizleri çok daha mutlu edecektir.