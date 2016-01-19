Harabeden çıkan pırıl pırıl daire

Köhne, eskimiş bir apartman dairesi tarihi bir binada dahi olsa konforlu olmayacağı için sizi tatmin etmeyecektir. Restorasyon ve yenileme bu açıdan imdadımıza koşuyor. Sadece eski ve bakımsız olmaları değil, bazı eski apartman daireleri yaşamsal ihtiyaçlar zamanla değiştiği için, bazen zaman içinde niteliksiz müdahalelere de maruz kaldıkları için sıkışık, işlevsiz mekanlar oluşmasına sebep olabiliyor. Başarısızca planlanmış yeni fonksiyonlar dairenin içindeki mekanın akışkanlığını ve açıklığını yok edebiliyor.
Brüksel'deki bu dairenin de yenilemeden önceki durumu buna bir örnek teşkil ediyor. yirminci yüzyılın başlarında yapılmış bu binanın iyice eskimiş ve konforsuz bir mekan olmuş seksen metrekarelik dairesi işlevsiz bir yaşam alanı ortaya çıkarmış. Önce bugünkü haline bir bakalım:
İnşaat aşamasında çekilen bu fotoğraf ana mekanları yeniden dizayn ve optimize etmek için mevcut bölücülerin tamamen oradan kaldırıldığını da gözler önünde seriyor. Arkada görülen bölümde iki yatak odası, banyo ve çamaşırhane planlanmış.
Evin yeni haline baktığımızda ise oldukça modern bir projeyle karşı karşıyayız. Tavanlar bu kadar yüksek olmasa buranın eski bir bina olduğu aklınıza bile gelmeyebilir. Alizée Dassonville bu daireyi tasarlarken üç boyutlu düşünerek yeni planı kademeli bir şekilde çözmüş ve bu sayede hem mekana nitelik kazandırmış hem de yer kazanmış. Bu yüzden projenin adı da Tetris Ev.
Mutfak evde merkezi bir noktada. Oturma bölümünden çekilen bu fotoğraftan anlaşılacağı üzere açık planlı olan bu mutfağın adeta bir sofa gibi geniş bir mekanda yemek pişirme, yeme dışında da vakit geçirilen bir ana mekan olması istenerek planlandığını gösteriyor. Mutfak dolapları duvarla bütünleşik olacak şekilde yalın, beyaz ve kulpsuz tercih edilirken evin yatak odası ve banyo gibi kısımlarıyla arada sınırı oluşturuyor.
Salon çok geniş olmadığı halde tavan yüksekliği ve seçilen malzemeler sayesinde oldukça ferah bir mekan halini almış. Açık ve doğal renklerin etkisi göze çarpıyor. Doğal ışıktan maksimum şekilde faydalanmayı sağlayan beyaz duvarlar ve açık renk ahşap malzemeden seçilen zemin kaplaması mecvcut. Doğal ışık bu sayede içeriye, dairenin ortasında görece karanlıkta kalan mutfağa da daha iyi yansımakta.
Evin içinde bizi sarmalayan ahşap zemin banyoda yerini karo mozaiklere bırakmış Mavi beyaz deseni salondaki halıyla da şaşırtıcı bir şekilde benzeşiyor. Öte yandan lavabo mobilyası seçimiyle evdeki ahşap banyoda da bir şekilde devam ettirilmiş durumda.
Yatak odası adeta kovuk gibi, yatak kısmını merkeze almış durumda. Yatağın altındaki yükselti dolap olarak kullanılarak küçük evlerdeki depolama sorununu büyük oranda çözüyor.Yine yatağın etrafında dolanan bu dolabın içinde bırakılan oyuk komodin işlevini görmekte. Kullanılan turuncunun estetik vurgusu sıcak ve modern bir atmosfer yaratmış.
Bir evin yenilenmesi ya da sıfırdan yapımı sonrası en dikkate çarpan yanlar işçiliktir. İşçilik kötüyse isterseniz çuvallarca para harcamış olun o evin dekorasyonu nitelikli de gözükmeyecektir. Temiz birleşim detayları bunun en iyi gözlenebildiği yerler. Ahşap yüzeyli hemzemin radyatör ile karo mozaiklerin son derece temiz birleşimi diğer pek çok detayda da olduğu gibi bu uygulamanın başarısını gösterir nitelikte.
Bu örnek oldukça modernize edilmiş bir evi gösteriyor, eğer evde daha çok özgün detay olsaydı ve korunsaydı nasıl olurdu diye merak ettiyseniz, o nitelikte bir projeyi de Muhteşem bir restorasyon hikayesi başlıklı yazımızda okuyabilirsiniz.