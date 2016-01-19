Harabeden çıkan pırıl pırıl daire

Köhne, eskimiş bir apartman dairesi tarihi bir binada dahi olsa konforlu olmayacağı için sizi tatmin etmeyecektir. Restorasyon ve yenileme bu açıdan imdadımıza koşuyor. Sadece eski ve bakımsız olmaları değil, bazı eski apartman daireleri yaşamsal ihtiyaçlar zamanla değiştiği için, bazen zaman içinde niteliksiz müdahalelere de maruz kaldıkları için sıkışık, işlevsiz mekanlar oluşmasına sebep olabiliyor. Başarısızca planlanmış yeni fonksiyonlar dairenin içindeki mekanın akışkanlığını ve açıklığını yok edebiliyor.

Brüksel'deki bu dairenin de yenilemeden önceki durumu buna bir örnek teşkil ediyor. yirminci yüzyılın başlarında yapılmış bu binanın iyice eskimiş ve konforsuz bir mekan olmuş seksen metrekarelik dairesi işlevsiz bir yaşam alanı ortaya çıkarmış. Önce bugünkü haline bir bakalım: