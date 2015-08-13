Farklı tasarımlarla ev dekor ürünleri

İçinde oturduğumuz, yaşam alanlarımız olan evlerimizi güzelleştirmek en doğal arzularımızdan birisi. Büyük şehirlerde genellikle evin konumu, merkezi olması, eğer çocuk varsa konforlu sitlerin tercih edilmesi vs. gibi özellikler başlıca kriterler olur. Yani evin dış cephesinin veya mimari özelliklerinin estetik olup olmaması dikkat edilen unsurlardan olmaz çoğu zaman. Dolayısıyla mimari yönüne çok fazla katkıda bulunmayacağınız evlerinizin iç dekorasyonunuza yönelmek anlaşılabilir bir istek. Peki evimizin dekorasyonuna ne tür yenilikler katabiliriz? Çoğu zaman hazır alınmış mobilya takımlarına yapabileceğiniz pek bir değişiklik yoktur. O halde ev dekor ürünleri yapmak istediğimiz küçük dokunuşlar için adeta bir cam simidi işlevi görüyor. Zira ev dekor ürünleri, büyük masraflara da girmeden evinizi yenilemeniz, yeniden dekore etmeniz için size fırsat sunmakta.

Ev dekor ürünleri artık çok zengin bir yelpazeye sahip. Evinize alacağınız dekor ürünlerini yalnızca salon, oturma odası vb. gibi bölümler için düşünmeyin. Mutfak, yatak odası hatta banyo için de pek çok ev dekor ürününü kolayca bulabilirsiniz. Bu yazıda evinizin farklı köşeleri için seçilmiş, kimi zaman işlevsel kimi zaman ise estetik yönüyle ön plana çıkan farklı ev dekor ürünlerini tanıtmaya çalıştık. Şimdi sırayla göz atalım.