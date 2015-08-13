Farklı tasarımlarla ev dekor ürünleri

İçinde oturduğumuz, yaşam alanlarımız olan evlerimizi güzelleştirmek en doğal arzularımızdan birisi. Büyük şehirlerde genellikle evin konumu, merkezi olması, eğer çocuk varsa konforlu sitlerin tercih edilmesi vs. gibi özellikler başlıca kriterler olur. Yani evin dış cephesinin veya mimari özelliklerinin estetik olup olmaması dikkat edilen unsurlardan olmaz çoğu zaman. Dolayısıyla mimari yönüne çok fazla katkıda bulunmayacağınız evlerinizin iç dekorasyonunuza yönelmek anlaşılabilir bir istek. Peki evimizin dekorasyonuna ne tür yenilikler katabiliriz? Çoğu zaman hazır alınmış mobilya takımlarına yapabileceğiniz pek bir değişiklik yoktur. O halde ev dekor ürünleri yapmak istediğimiz küçük dokunuşlar için adeta bir cam simidi işlevi görüyor. Zira ev dekor ürünleri, büyük masraflara da girmeden evinizi yenilemeniz, yeniden dekore etmeniz için size fırsat sunmakta.
Ev dekor ürünleri artık çok zengin bir yelpazeye sahip. Evinize alacağınız dekor ürünlerini yalnızca salon, oturma odası vb. gibi bölümler için düşünmeyin. Mutfak, yatak odası hatta banyo için de pek çok ev dekor ürününü kolayca bulabilirsiniz. Bu yazıda evinizin farklı köşeleri için seçilmiş, kimi zaman işlevsel kimi zaman ise estetik yönüyle ön plana çıkan farklı ev dekor ürünlerini tanıtmaya çalıştık. Şimdi sırayla göz atalım.
Minderler, bizimki gibi kültürlerde vazgeçilmez ev dekor ürünlerinden birisidir. Kimi zaman geniş yer minderi olarak kimi zaman da kanepelerimizde sergilediğimiz minderler, üstüne titrediğimiz ev dekor ürünlerinden birisi sayılabilir rahatlıkla. Hem oturduğunuz koltukta daha rahat hissetmeniz sağlar hem sırtınıza da yerleştirerek olası bel ağrılarınız da önlenmiş olur. Bu gibi işlevsel özellikleri yanında minderler oldukça estetik de olabilirler. Bu sebeple de ev dekor ürünleri içinde modası hiç geçmeyen parçalardan biridir. Örnekteki minder ise gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl ve rengarenk.
Genellikle minderler oturma odası veya balkon gibi alanlar için düşünülse de bu ürün mutfak için tasarlanmış. Mutfağa minder konulması pek alışılageldik bir tasarım değil tahmin edeceğiniz gibi. Fakat mutfağınızı hareketlendirip neşelendirmek istiyorsanız değerlendirmeniz gereken bir ev dekor ürünü.
Ev dekor ürünleri denince aklınıza tamamen süs eşyaları gelebilir. Oysa ihtiyacınız olan aksesuarların işlevsel olma niteliğine bir de görsellik eklenince işte ideal ev dekor ürünü ortaya çıkmış oluyor. Mesela örnekteki hasır sepetler bir ev dekor ürünü olarak oldukça fonksiyonel. Dilerseniz banyonuzda çamaşırlarınız için kullanabilirsiniz dilerseniz çocuklarınızın oyuncaklarını saklayabilirsiniz. Ve daha bir sürü örnek çoğaltılabilir, zira bir evin irili ufaklı depolama ihtiyacı hiç bitmez. Üstelik rengarenk boyanmış hasır sepetler, muhafaza etme ihtiyaçlarınızı giderdiği gibi dekorasyonunuza canlılık da katacak.
Yaşam alanlarımızda her zaman ihtiyaç duyduğumuz, hiç eskimeyen bir başka ev dekor ürünü de askılıklar. Her ne kadar evinizde geniş kıyafet dolapları, giyinme odaları bulunsa da uzun bir günün ardından yorgun argın eve geldiğinizde ilk yapmak isteyeceğiniz eylem muhtemelen üstünüzdeki palto, çanta vb. fazlalıklardan kurtulmak olacak. İş bu sebepten askılıklar modası hiç geçmeyen ev dekor ürünlerinden. Resimdeki üç parçadan oluşan askılık için tahta çubuklar kullanılmış. Bu parçaları birleştirirken de ipten faydanılmış. Böylece hem doğal dokuya sahip hem de ipin renginden ötürü, sade bir estetizmi olan ev dekor ürünü imal edilmiş.
Dairenizde bulunan koridor ve hollere mobilya yerleştiremeyeceğiniz için bu bölümlere mahsus aksesuar ve ev dekor ürünleri üretilmektedir. Resimdeki etajer de bunun çok şık bir örneği. Ahşap malzemeden yapılmış olan etajer siyah rengine boyanmış. Aralara ise beyaz parçalar eklenerek kontrast sağlanmış. Raflarından çeşitli şekillerde istifade edebileceğiniz bu ev dekor ürününü dilerseniz bitkilerinizi yerleştirerek dilerseniz aile fertlerinin fotoğraflarını sergileyerek veya örnekte olduğu gibi içki ve bardak takımı koyarak kullanabilirsiniz. Evinize şıklık katacağı gibi oldukça işlevsel bir ev dekor ürünü.
Her ev dekorasyonunuzda kolaylıkla rastlayamayacağınız, renkli çantaların asılı olduğu merdivene benzer ev dekor ürünü bir hayli yaratıcı ve sevimli. Resimde olduğu gibi bitkilerinizi yerleştirerek hem evinize bitki dekorasyonu için yaratıcı formüller bulmuş olursunuz hem de oldukça orijinal formlu bir ev dekor ürüne sahip olmuş olursunuz. Hele d büyük şehirlerde küçük apartman dairelerine tıkılıp kalmışlar için minik balkonlar pek çözüm olmadığı hepimizin malumu iken.
Dairenizde bulunan hol ve koridorları hareketlendirmenin başlıca yöntemlerinden birisi ev dekor ürünü olarak aynalardan faydalanmaktır. Aynaların hem bir misafirinizi ağırlarken son kez kendinize göz gezdirmek için yahut evden alelacele çıkarken üstünüze başınızı düzeltmenize fırsat tanıdığı için işlevsel bir yönü de var bildiğiniz gibi. Özellikle de resimdeki gibi uygun bir komidin ile birleştirildiğinde olduğunca estetik ve sofistike bir ev dekor ürününe dönüşmesi mümkün. Aynanın bizzat kendisi oldukça orijinal bir kesime sahip olduğu için ayrıca bir çerçeveye ihtiyaç duyulmamış, başarılı bir ev dekor örneği.
Evlerimizin vazgeçilemez aksesuarlarından birisi olan abajur, geçmişten günümüze dek uzanan yüzlerce farklı tasarımıyla klasik olduğu kadar modern de olabilen oldukça fonksiyonel bir ev dekor ürünüdür. Abajurun tarihi bir hayli eskilere dayandığı için klasik modellerine daha çok aşinayız. Oysa resimde olduğu gibi modern tasarımları da revaçta olan bir dekor ürünü abajur. Eklemli olan ayakları örümceğin bacaklarını çağrıştırdığı için esprili bir yanı da var. Her daim kullanabileceğiniz ev dekor ürünleri arıyorsanız göz atmanız gereken seçeneklerden.
Mutfaklarınızda samimi ve sıcak esintiler yaratmak için sevimli bir matruşka aplikeli poşetlik. Siyah üzerine beyaz puanlı kumaş kullanılan %100 pamuktan yapılmış poşetlik, sizce de çok sevimli bir mutfak gereci değil mi? Alternatif ev dekor ürünlerine ulaşabileceğiniz adreslerden biri Bursa'da bulunuyor. Yaratıcı fikirlerle ilginç ekmek sepetleri, damacana kılıfları veya kavanoz kapağı süsleri bulmanız da mümkün. Malzeme seçimleri bakımından akılcı çözümlerle su itici kumaşların kullanımlarına da rastlıyoruz. Ceviz el işleri'nin diğer mutfak aksesuarlarıyla ilgili tasarımlarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.
Klasik stil severler için halı ve gösterişli post benzeri dekor ürünleri evlerin vazgeçilmezi olabilir. Evin havasını bir anda değiştiren, sıcak ve estetik değer katan bu tür detaylar hem şıklık, hem de gösteriş sağlıyor. Doğal materyallerin kullanımına oldukça sık rastlıyoruz. Doğadan gelen, doğayı anımsatan objelere yer verilmesi günümüzde de ev dekorasyonlarında oldukça sık rastlanan, sımsıcak esintiler yaratan bir dekor ürünü fikri olarak değerlendirilebilir.
Zaman kavramının hayatımızdaki önemini tartışmaya açmaya lüzum yok, kuşkusuz hepimiz bir koşuşturmaca içindeyiz. İş bu sebeple de kum saatinden tutun da son tasarım teknoloji harikası ürünlere dek saatler, asla modası geçemeyecek bir ev dekor ürünüdür. Her ne kadar insanları çoğu son zamanlarda cep telefonlarından, çeşitli elektronik eşyalardan zamanı öğrense de kendi başına bir aksesuar olan saatler hem çok şıktır hem de elektriğin kesildiği zamanlarda sizi ortada bırakmazlar. Resimdeki masa saati endüstriyel stil bir ürün olmakla birlikte hem çok estetik hem de fazla yer kaplamaz. Bu saat sayesinde çalışma masanıza sofistike bir hava katabilirsiniz.