Blog yazarları ve video blogcular için ev ortamında mekan kullanım rehberi

Blog yazmak uzun senelerdir pek çok insanın tutkusu. Artık sosyal medya araçları ve platformları daha geniş yelpazeye sahip olduğu için bloglar altın çağlarını geride bıraktı ama hala bunu zevkle devam ettiren ve sevdiği blogları ilgiyle takip eden bir kitle de var. Ayrıca blogculuk ya da İngilizce kullanımıyla blogger lık zaman içinde değişiyor. Videonun işin içine daha çok girmesiyle vblog oluştu mesela, kimi bloglar profesyonelleşti, kimi blog yazarları kitaplar çıkardı bu işi yayın dünyasına taşıdılar. Hatta beyaz perdeye de yansıyan bir platform bu. Örneğin Julia Child adlı meşhur bir aşçının kitabını baştan sonra uygulama deneyimini bloguna aktaran Julie Powell sonrasında bir filme de konu olmuştu.

Blog ve video bloglar insanlara kendilerini ifade etme ve bunu dünyayla paylaşma olanağı veriyorlar. Eğer siz de kendinizi yazarak ya da konuşarak ifade ediyorsanız, günlük rutininizi ve yaşadığınız mekanı buna göre ayarlamak isteyebilirsiniz. Blog yazarı olmanın güzel yanlarından biri aslında zamansal olarak sizin hiçbir zorunluluğunuz olmaması, istediğiniz zaman, istediğiniz sıklıkta blog için yazmanız mümkün. Ancak takip edilmek, yorumlar almak ve blogunuzu aynı zamanda insanlarla etkileşim halinde kullanmak istiyorsanız belli bir düzeniniz olması işinizi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden evde de buna bir düzen kurmakta fayda var.

Blog ya da video blog hazırlıyor olun, bir alana ihtiyacınız var. Evinizde bir köşe ya da oda. Blogunuzun konusuna göre burayı kullanım biçiminiz değişebilir ancak en azından söyleyeceklerinizi, paylaşacaklarınızı rahat rahat internet ortamına atabilmek için bile böyle bir köşeniz olması sizin için heveslendirici olacaktır. Kimi blog yazarı saatlerce bilgisayar başında yazı yazıyor olabilir, bu durumda dikkat edilmesi gereken şey rahat bir sandalye olacaktır. Kimisi daha ziyade geziyordur ya da yemek yapıyordur ve bu köşeyi daha kısa süre kullanıyor olabilir. O yüzden köşenizde ya da odanızda nelere ihtiyacınız olduğuna hazırladığınız bloga göre karar vereceksiniz.

Bir anlamda herhangi bir hobi odası ya da köşesi gibi düşünebilirsiniz de burayı. Çünkü blogunuz aynı zamanda bir uğraşla da ilgili olabilir. Örgü blogu mesela. Bu yüzden Homify sayfalarında yer alan El işleri ve hobilerle uğraşırken konforunuzu sağlayacak bir mekanı nasıl oluşturabilirsiniz? yazısı her iki konuda da yol gösterici olabilir.