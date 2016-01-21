Blog yazarları ve video blogcular için ev ortamında mekan kullanım rehberi

Blog yazmak uzun senelerdir pek çok insanın tutkusu. Artık sosyal medya araçları ve platformları daha geniş yelpazeye sahip olduğu için bloglar altın çağlarını geride bıraktı ama hala bunu zevkle devam ettiren ve sevdiği blogları ilgiyle takip eden bir kitle de var. Ayrıca blogculuk ya da İngilizce kullanımıyla
bloggerlık zaman içinde değişiyor. Videonun işin içine daha çok girmesiyle vblog oluştu mesela, kimi bloglar profesyonelleşti, kimi blog yazarları kitaplar çıkardı bu işi yayın dünyasına taşıdılar. Hatta beyaz perdeye de yansıyan bir platform bu. Örneğin Julia Child adlı meşhur bir aşçının kitabını baştan sonra uygulama deneyimini bloguna aktaran Julie Powell sonrasında bir filme de konu olmuştu.
Blog ve video bloglar insanlara kendilerini ifade etme ve bunu dünyayla paylaşma olanağı veriyorlar. Eğer siz de kendinizi yazarak ya da konuşarak ifade ediyorsanız, günlük rutininizi ve yaşadığınız mekanı buna göre ayarlamak isteyebilirsiniz. Blog yazarı olmanın güzel yanlarından biri aslında zamansal olarak sizin hiçbir zorunluluğunuz olmaması, istediğiniz zaman, istediğiniz sıklıkta blog için yazmanız mümkün. Ancak takip edilmek, yorumlar almak ve blogunuzu aynı zamanda insanlarla etkileşim halinde kullanmak istiyorsanız belli bir düzeniniz olması işinizi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden evde de buna bir düzen kurmakta fayda var.
Blog ya da video blog hazırlıyor olun, bir alana ihtiyacınız var. Evinizde bir köşe ya da oda. Blogunuzun konusuna göre burayı kullanım biçiminiz değişebilir ancak en azından söyleyeceklerinizi, paylaşacaklarınızı rahat rahat internet ortamına atabilmek için bile böyle bir köşeniz olması sizin için heveslendirici olacaktır. Kimi blog yazarı saatlerce bilgisayar başında yazı yazıyor olabilir, bu durumda dikkat edilmesi gereken şey rahat bir sandalye olacaktır. Kimisi daha ziyade geziyordur ya da yemek yapıyordur ve bu köşeyi daha kısa süre kullanıyor olabilir. O yüzden köşenizde ya da odanızda nelere ihtiyacınız olduğuna hazırladığınız bloga göre karar vereceksiniz.
Bir anlamda herhangi bir hobi odası ya da köşesi gibi düşünebilirsiniz de burayı. Çünkü blogunuz aynı zamanda bir uğraşla da ilgili olabilir. Örgü blogu mesela. Bu yüzden Homify sayfalarında yer alan El işleri ve hobilerle uğraşırken konforunuzu sağlayacak bir mekanı nasıl oluşturabilirsiniz? yazısı her iki konuda da yol gösterici olabilir.
Eviniz genel olarak düzenli ve temiz olduğu sürece evde yaptığınız her işi daha rahat yapacağınızın garantisini verebiliriz. Bu doğal olarak blog ve video blog hazırladığınız ortam için de geçerli. Evinizi dağılmadan toplamak, kirlenmeden temizlemek bu işlere ayıracağınız vakti azaltacak ve yaşam kalitenizi düşürecektir. Sık yapılan temizlik çok ağır olmaz, aynı zamanda ortalıkta bırakılmayan dağınıklık da ayrıca toplanmaya ihtiyaç duymaz. Bu anlayışla evinizi ve aynı zamanda uğraşınızı sürdürdüğünüz ortamı daha huzurlu ve konforlu yapabilirsiniz.
Düzenli bir ortam bilgisayar başında ya da değil, çalışmanızı kolaylaştırır. Çalışmaya başlamak için ortalığı toparlamanız gerekmezse zaman da kaybetmemiş olursunuz. Örneğin üstü ıvır zıvırla dolu bir masada fotoğraf çekmek istiyor olabilirsiniz. Bu dağınıklık bazen üşenip fotoğrafı çekmemenize, dolayısıyla blogunuza o fotoğrafı koymamanıza neden olabilir.
Yemek blogları, el işleri ya da herhangi bir konudaki blogunuz için az ya da çok fotoğraf çekiyorsunuzdur. Bahsettiğimiz fotoğraflar obje fotoğrafları elbette, gezi blogunuz için çektiğiniz manzara fotoğrafları değil. Yani düzgün ve şık duracak bir arka plana ve iyi ışığa ihtiyaç duyuyorsunuz. Böyle fotoğraflar için en ideali beyaz bir zemin ve arka plan kullanmak. O yüzden beyaz bir masa işinizi görecektir. bu masayı aynı zamanda çalışma masası olarak da kullanabilir, bu fotoğraftaki gibi bilgisayarınızla da kullanabilirsiniz. Ancak bizim önerimiz eğer mümkünse masanızı burada göründüğü gibi açılır kapanır bir model seçip sadece gerektiğinde kullanmanız. Zaman içinde beyaz tablanın aşınacağı gerçeği onu sadece fotoğraf için kullanmanızı gerektirebilir.
Özellikle video blogcular için önemli olan çekim yeri, bloglarında zaman zaman videoya yer verenler için de elbette önemli. Öncelikle iyi ışık alan bir nokta seçmeniz akıllıca olacaktır. Böylece videonuzda renkler daha iyi görünecek, görüntü kalitesi de daha tatmin edici olacaktır. İhtiyacınız olan arka plan kendi tercihinize göre değişebilir ama hem blogunuz için hem de sizin için kişiliğinizi ya da blogun niteliğini yansıtır özgün bir özelliği olması doğru bir yaklaşım. Normalde yalın arka planları öneririz ama istisnalar da kaideyi bozmaz, bazen çerçevelerle dolu bir arka plan da etkileyici olabilir örneğin. Michal Mlynarczyk tarafından çekilmiş bu fotoğraf aslında bir evin girişi ama aynı zamanda video blogunuz için de ideal bir ortam. İyi ışık alan, arka planda hoş bir ahşap doku barındıran bu köşedeki sandalyede uzun çekimler yapabilirsiniz.
Elbette tek bir mekan ve dekor ayarlamak zorunda değilsiniz. Sürekli mekanı değiştirebileceğiniz gibi arada sırada da farklılık amacıyla alternatif noktaları seçmeniz mümkün. Yine de genel olarak aynı mekanı kullanmanız sizin bir bakıma imzanız olabilir. Onu da aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Video çekmek için bir yer belirlemekten bahsettik. Güzel havalarda varsa bahçenizde, balkon ya da terasınızda iç açıcı çekimler yapmanız mümkün. Blogunuz dışında da bahçenizde güzel bir köşe yaratmak ev hayatınıza nitelik kazandıracaktır. Bu örnekteki gibi huzurlu bir köşeyi aynı zamanda video çekmek için kullanmamaksa gerçekten yazık olur.
Bazı blogcular aynı zamanda röportaj da yapıyorlar. Kendinizi bir program yapımcısı olarak düşünün. Hoş bir mekan tasarımı videonun ilk açıldığı anda izleyiciyi etkilemek açısından önemli. Konuşmalar, röportajlar ilk sözcükleri sarf ettiğinizde çok ilgi çekici olmayabilir. Ancak videonun ve dekorun, çekimin kalitesi insanların o videoyu hemen kapatmasını bir nebze engeller ve devamında konuya konsantre olmasını kolaylaştırır. İnsanlar estetik algıları gelişmiş yaratıklar olduğu için güzel bir sahne onların ilgisini çekmek için de kullanılabilir. Ayrıca konuğunuzu da hoş bir köşede ağırlayıp sohbet etmek size de ona da daha keyif verici bir deneyim yaşatacaktır.
Blogunuz ne konuda olursa olsun o bilgisayarın başına oturulacak. Zaten uzun yazılardan mürekkep bir blogunuz varsa çalışma masanız ve sandalyenizin konforlu ve huzurlu olması önemli, video blog ya da daha ziyade fotoğraflarla derdinizi anlattığınız bloglarda dahi eninde sonunda o masaya oturmanız gerekecek. Post prodüksiyon aşaması olarak tanımlayacağımız bu aşamayı da güzel bir masada ve eşyalarınızı rahat yerleştirebileceğiniz bir ortamda yapabilmeniz bu işi zevkle yapmanın, dolayısıyla devamlılığını sağlamanın anahtarlarından. Kolay gelsin!