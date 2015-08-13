Evleriniz için estetik bahçe düzenleme örnekleri

Beton yığınları arasında yaşamak zorunda bırakıldığımız beton çağında evlerinde küçücük de olsa bahçe yapacak alanları olan şanslı insanlar için bahçe tasarımı yapmak ve küçük alanlara görsellik kazandırmak artık çok kolaydır. Ancak beton yığınlarının her yanımızı kaplamasıyla bahçeler için ayrılan alanlar küçülmekte hatta yok olmaktadır. Bu bahçe alanları evlerimize dahil edilmekte bahçe yerine beton kümeleri görmeyi tercih etmekteyiz.Her yanı beton binalarla çevrilmiş olan evlerimizde çiçek yetiştirmek, bahçe düzenlemek ve bahçe peyzajı yapmak için az çaba sarf ederek değişik, renkli tasarımlar yapabiliriz.
Yeşil alanların hızla yok edildiği ve şehir merkezlerinin betonlarla kaplandığı günümüz yaşamında insanlar beton yığınlarına muhtaç hale getirilmiştir. Beton yığınları arasında küçük bahçe alanlarına sahip şanslı insanlar bahçelerini düzenlemekte, bahçelerine canlılık kazandırarak burada geçirdikleri ve geçirecekleri zamanı daha keyifli hale getirmektedirler. Bahçe ile ilgili hiç bir fikri olmayan, bahçıvanlıktan, peyzaj mimarlığından anlamayan, fakat bahçelerini düzenlemek isteyenler için basit yöntemlerle farklı bahçe dekorasyonları yapmak mümkündür.Geleneksel bahçe tasarımından tutun da, yeni nesil genç tasarımcıların dekore ettiği batı tarzı bahçe tasarımlarına kadar geniş bir bahçe dekorasyon ve bahçe düzenleme örnekleri sunmaktadırlar. Bahçe kullanıcıları bu örnekleri inceleyerek yeni ve farklı bahçe dekorasyonları yapabilmektedirler.
Sizde küçük bahçelerinize estetik görünümler kazandırmak istemez misiniz? Evet diyorsanız sizler için derlediğimiz örneklere bir göz atın. İncelediğiniz örneklerden beğendiklerinizi bahçelerinize, evlerinize uygulayın.
Evlerinizde bahçeleriniz için toprak yerine taş süsleme isteyenlerden misiniz? O zaman size önerim yandaki resimdeki gibi bir bahçe düzenlemesi yapmanızdır. Böylece toprağın taşla buluşmasını sağlar hem de bahçenize hoş bir görünüm sağlar. Bahçeniz için ayırdığınız alanın istediğiniz bir köşesine orta boy mermer taşlarla alan sınır oluşturun. Bu alanların sayısı tamamen sizin keyfinize bağlıdır. Bu alanlar için küçük kahverengi mıcır taşları ile biraz daha büyük kaya kırıntılarını yan yana gelmeyecek şekilde dağıtın. Orta noktada birleştirdiğiniz yuvarlak alana beyaz küçük mermer kırıntıları veya beyaz küçük nehir taşları koyarak bir renk cümbüşü oluşturun. Daha sonra bitki dikimi için ayırdığınız alana yıllık odunsu bitkilerin fidanlarını dikin. Toprak alanın çevresini tuğla yada uzun küp taşlarla çevreleyin. Etrafı plastik veya ahşap çitlerle çevirdiğinizde bahçe tasarımınız bitiyor. İsterseniz sandalyeleriniz koyarak buranın keyfini çıkarabilirsiniz.
Eğer evlerinizde bahçe yapacağınız müsait alanlar yoksa evlerinizin bir köşesini bahçe yapmaya ne dersiniz? Eğer isterseniz salonlarınızın veya odalarınızın bir köşesini kapalı bahçe yapabilirsin,z. Yandaki resimde olduğu gibi yalıtım malzemesi üzerine taş ve toprak kümeleri yaparak sınırları belirli alanlar oluştururuz.Daha sonra saksı içine dikilmiş olan bitkileri bu alanlara yerleştirip etraflarını taşlara destekleyerek hem estetik görünüm kazandırmış olur hem de saksıları gizlemiş oluruz. ayrıca bambu kamışlarını odanın içine dikey olacak şekilde yerleştirip odaya doğal ortam havası vermiş oluruz. İsteğe bağlı olarak hazır çim halısı koyarak odanın nem oranını ayarlarız.
Evimizin bahçesine bir yürüyüş yolu yaparak bahçemize hoş bir hava kazandırmak bizim elimizdedir. Bahçenin ekili alanlarının kenarına doğal taşlarla istinat duvarı gibi dizerek yükseltiriz. Yürüyüş yolunun diğer kenarına ise renkli ve canlı çiçekler ekerek yürüyüş yolunu şenlendirmiş oluruz. Yürüyüş yolu için küçük mıcır taşları tercih edin. Taşların rengi tamamen sizlere kalmıştır. Seçtiğiniz taşları yürüyüş yolu boyunca 10 cm yüksekliğine kadar doldurun. Sonra taşları sulayarak oturmasını sağlayın. İstediğiniz takdirde yürüyüş yolunun üzerine ahşap pergoleler yaparak sarmaşıklarla da süsleyebilirsiniz.
Evinizin yan tarafını ahşaplarla kapatarak kapalı alan oluşturup bu alanları çiçek bahçesine çevirmek sizin elinizde olan ve kolayca yapılabilecek bir bahçe düzenlemesidir. Örnek resimde olduğu gibi varenda basamaklarını renkli fayanslar ve karolar ile kaplayarak hoş bir basamak süslemesi oluşturun. Daha sonra bu basamaklara küçük saksılar içine ekilmiş renkli çiçekleri dizin. seçeceğiniz çiçekler çok renkli olursa basamak bahçeniz de o kadar renkli olacaktır. Basamağın karşısında kalan boşluğa, boşluk alanı kadar saksılara çiçekler ekerek bu alanları saksılarla doldurun. Artık sizinde bir varenda bahçeniz var. burada geçireceğiniz zamanların keyfini çıkarın.
Evin giriş kapısının kenarına mink bir bahçe düzenlemesi ile giriş ve çıkışlarınızda içinizin ferahlamasını istemez misiniz? Cevabınız evet ise hemen harekete geçin. Giriş kapısının kenarına yarım daire şeklinde toprak dökün ve bu toprağı yayın. Etrafına küçük az yıllık bitkiler ve mevsimlik renkli çiçekler ekin. ve taşlarla sınırlandırın. Taşla sınırlandırdığınız alann kenarına parke taşları ile yürüme yolu yapun. Geri kalan alana toprak dökerek taze çim ekin. Çimlerin yeşermesi ve çiçeklerinizin açmasıyla beraber bahçeniz harika bir görünüm alacaktır.
Evinizin avlusu olarak adlandırılan alanların köşelerine bahçe tasarımları yaparak bu az kullanılan alanları bahçe haline getirebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi en köşeye iri nehir taşlarından yığın. Yığdığınız bu taşların arasına orta boy saksılara ekilmiş çiçekleri yerleştirin.Taş yığdığınız alanın kenarına sert plastikten sınır yapın. Yaptığınız sınırın içine isteğinize göre tuğla kırıntıları, toprak veya mıcır taş koyun. Daha sonra yine sert plastikten sınırlar yapın. Sınırın diğer tarafına kayrak taşları düzerek estetik görünüm kazandırın. Avlunuzda bahçe yapacağınız alanın büyüklüğüne göre bu işlemler her defasında farklı malzemeler kullanarak yapın. Düzenleme işlemleri sona erdiğinde muhteşem görünümlü bir bahçeniz olduğunu göreceksiniz.
Kocaman ve geniş bir bahçeniz mi var. O zaman size önerimiz yandaki resimdeki gibi bir tasarım yaparak bahçenize estetik ve farklı bir görünüm kazandırmanız. Bahçe duvarının dipleri en az kullanılan alanlardır. Bu alanları değerlendirmek için duvar kenarına süs bitkileri ekebileceğimiz bir alan oluşturun ve bu alanı renkli ve canlı süs bitkileri ile donatın. daha sonra ağaçlar ve bitkilerin arasına yürüyüş yolu için kayrak taşlarını yatay olarak yerleştirin. bahçe düzenlemesine ek olarak duvarın üzerinden sarkacak şekilde sarmaşıklarınızı yerleştirin. Sarmaşıklar düzenli bir biçimde yerleştirip aşağı doğru düzgün olarak sarkmalarını sağlayın. Böylece duvar dibi bahçe düzenlemesi yapmış ve bahçenin en az kullanılan yerini değerlendirmiş olursunuz.
Eğer geniş ve yüksek bir bahçeniz varsa bahçe düzenlemesi ve peyzajı yaparak hem görsel bir bahçeye kavuşmuş olursunuz hem de yaşanabilir bir alan yaratmış olursunuz. Örnek resimdeki gibi bir bahçe düzenlemesi yapabilmek için öncelikle küçük granit parçaları ile bir yamaç oluşturup bu yamaca bitkiler ekin. Kalan alanları ise çim ve oturma alanı için ikiye bölün. Oturma lanı için düşündüğünüz alana mermer veya kayrak taşlarından düz bir zemin yapın. Daha sonra bu zeminin kenarlarına doğal taşlarla sınırlar yapıp kaşan alanlara toprak dökün. Toprak döktüğünüz bu alanlara çim ekin. Yapay yükseklik oluşturup buralara çiçekler ekebilirsiniz. isterseniz çim alanın ortasına taş havuzları yapıp çim alanını süsleyebilirsiniz.
Terasınızı veya bahçenizin uzak köşelerini taş havuzları ile düzenleyerek bahçe düzenlemesi yapabilirsiniz. Örnek resimdeki düzenlemenin aynısı bahçenize yapabilirsiniz. Taşların boyutları ve renkleri size bağlı olmak koşuluyla tüm zemini taşlarla kaplayın.Daha sonra büyükçe ve yayvan bir saksı içine canlı ve renkli çiçekler ekerek süsleyin. Daha sonra küçük saksılara çiçekler ve küçük odunsu bitkiler ekerek bahçenin veya taşla doldurduğunuz alanın çeşitli yerlerine yerleştirin. İstediğiniz takdirde küçük heykeller ve biblolar da alıp bahçeye koyabilirsiniz. Yine istediğiniz takdirde duvarı sarmaşıklarla süsleyebilirsiniz.