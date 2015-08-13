Evleriniz için estetik bahçe düzenleme örnekleri

Beton yığınları arasında yaşamak zorunda bırakıldığımız beton çağında evlerinde küçücük de olsa bahçe yapacak alanları olan şanslı insanlar için bahçe tasarımı yapmak ve küçük alanlara görsellik kazandırmak artık çok kolaydır. Ancak beton yığınlarının her yanımızı kaplamasıyla bahçeler için ayrılan alanlar küçülmekte hatta yok olmaktadır. Bu bahçe alanları evlerimize dahil edilmekte bahçe yerine beton kümeleri görmeyi tercih etmekteyiz.Her yanı beton binalarla çevrilmiş olan evlerimizde çiçek yetiştirmek, bahçe düzenlemek ve bahçe peyzajı yapmak için az çaba sarf ederek değişik, renkli tasarımlar yapabiliriz.

Yeşil alanların hızla yok edildiği ve şehir merkezlerinin betonlarla kaplandığı günümüz yaşamında insanlar beton yığınlarına muhtaç hale getirilmiştir. Beton yığınları arasında küçük bahçe alanlarına sahip şanslı insanlar bahçelerini düzenlemekte, bahçelerine canlılık kazandırarak burada geçirdikleri ve geçirecekleri zamanı daha keyifli hale getirmektedirler. Bahçe ile ilgili hiç bir fikri olmayan, bahçıvanlıktan, peyzaj mimarlığından anlamayan, fakat bahçelerini düzenlemek isteyenler için basit yöntemlerle farklı bahçe dekorasyonları yapmak mümkündür.Geleneksel bahçe tasarımından tutun da, yeni nesil genç tasarımcıların dekore ettiği batı tarzı bahçe tasarımlarına kadar geniş bir bahçe dekorasyon ve bahçe düzenleme örnekleri sunmaktadırlar. Bahçe kullanıcıları bu örnekleri inceleyerek yeni ve farklı bahçe dekorasyonları yapabilmektedirler.

Sizde küçük bahçelerinize estetik görünümler kazandırmak istemez misiniz? Evet diyorsanız sizler için derlediğimiz örneklere bir göz atın. İncelediğiniz örneklerden beğendiklerinizi bahçelerinize, evlerinize uygulayın.