Çocuk odası için kopya çekebileceğiniz 10 renkli fikir

İyi bir dekorasyon, genellikle kişiye göre şekillenir. Ayrıca bir ev dekore edilirken kişiliğinizin yanında ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin doğa aşığı iseniz, bahçe dekorasyonuna daha fazla zaman ayıracağınızı tahmin etmek pek güç değildir. Ya da göz kamaştıran bir oturma odasının peşinde iseniz, oturma odanıza daha fazla özen gösterirsiniz.

İhtiyaçlarınız da kişiliğiniz ve zevkleriniz gibi dekorasyonunuzda büyük rol oynayan bir diğer etmendir. Evinizi dekore ederken, ihtiyaçlarınızı gözardı etmemelisiniz. Çocuk sahibi iseniz veya olacaksanız, öncelikle çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir odaya sahip bir ev seçmelisiniz. Çünkü çocuk odalarının ölçüleri genellikle oldukça spesifiktir.

Peki ideal bir çocuk odası nasıl olmalıdır ? Biz de bu yazımızda bu sorunun cevabını vermeyi amaçlıyoruz. Öncelikle yapısal konulardan başlayalım. Çocuk odası seçimini evinizin ölçülerine uygun olarak ve çok küçük olmayan bir odayı tercih ederek yapabilirsiniz. Çocuk odası seçerken çok büyük bir oda seçmemenizde de fayda var. Öte yandan en az bir pencereye sahip bir oda seçmelisiniz. Pencerelerin de yerden epey yüksek konumda yani çocuğunuzun erişemeyeceği bir bölgede olmasına özen gösterin. Çocuk odanızın duvar boyasını ise açık tonlardan seçmeye özen gösterin. Bu açık tonlar odaya hakim olan pozitif havaya ayak uyduracağı gibi çocuğunuz üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

Çocuk odanızda seçeceğiniz mobilyalar da kritik öneme sahiptir. Örneğin henüz çok küçük olan bir bebeğiniz var ise, beşiğin yan korumaları büyük önem kazanır. Bebeğinizi talihsiz kazalardan koruyacak olan bu korumalar, plastik yerine sağlam ahşaptan tercih edilmelidir. Öte yandan eğer daha büyük bir çocuğunuz varsa, örneğin okul çağında bir çocuk odası için çalışma masası önemli bir ögedir. Yatak seçimi de çocuk odası dekore edilirken özen gösterilmesi gereken konulardan biridir.

Dekorasyonun kişiliğinize uygun olmasından birçok defa bahsettik. Bu yüzden eğer çocuğunuz kendi odasında bulunacak dekorasyon araçlarını seçebilecek yaştaysa, seçmesini sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak bu onun odası olacak.