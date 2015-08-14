Çocuk odası için kopya çekebileceğiniz 10 renkli fikir

İyi bir dekorasyon, genellikle kişiye göre şekillenir. Ayrıca bir ev dekore edilirken kişiliğinizin yanında ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin doğa aşığı iseniz, bahçe dekorasyonuna daha fazla zaman ayıracağınızı tahmin etmek pek güç değildir. Ya da göz kamaştıran bir oturma odasının peşinde iseniz, oturma odanıza daha fazla özen gösterirsiniz.
İhtiyaçlarınız da kişiliğiniz ve zevkleriniz gibi dekorasyonunuzda büyük rol oynayan bir diğer etmendir. Evinizi dekore ederken, ihtiyaçlarınızı gözardı etmemelisiniz. Çocuk sahibi iseniz veya olacaksanız, öncelikle çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir odaya sahip bir ev seçmelisiniz. Çünkü çocuk odalarının ölçüleri genellikle oldukça spesifiktir.
Peki ideal bir çocuk odası nasıl olmalıdır ? Biz de bu yazımızda bu sorunun cevabını vermeyi amaçlıyoruz. Öncelikle yapısal konulardan başlayalım. Çocuk odası seçimini evinizin ölçülerine uygun olarak ve çok küçük olmayan bir odayı tercih ederek yapabilirsiniz. Çocuk odası seçerken çok büyük bir oda seçmemenizde de fayda var. Öte yandan en az bir pencereye sahip bir oda seçmelisiniz. Pencerelerin de yerden epey yüksek konumda yani çocuğunuzun erişemeyeceği bir bölgede olmasına özen gösterin. Çocuk odanızın duvar boyasını ise açık tonlardan seçmeye özen gösterin. Bu açık tonlar odaya hakim olan pozitif havaya ayak uyduracağı gibi çocuğunuz üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olacaktır.
Çocuk odanızda seçeceğiniz mobilyalar da kritik öneme sahiptir. Örneğin henüz çok küçük olan bir bebeğiniz var ise, beşiğin yan korumaları büyük önem kazanır. Bebeğinizi talihsiz kazalardan koruyacak olan bu korumalar, plastik yerine sağlam ahşaptan tercih edilmelidir. Öte yandan eğer daha büyük bir çocuğunuz varsa, örneğin okul çağında bir çocuk odası için çalışma masası önemli bir ögedir. Yatak seçimi de çocuk odası dekore edilirken özen gösterilmesi gereken konulardan biridir.
Dekorasyonun kişiliğinize uygun olmasından birçok defa bahsettik. Bu yüzden eğer çocuğunuz kendi odasında bulunacak dekorasyon araçlarını seçebilecek yaştaysa, seçmesini sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak bu onun odası olacak.
Kreşler özellikler çalışan anne babaların genellikle en büyük yardımcısıdır. Siz çalışırken çocuğunuzun evde kendi başına ne yaptığını merak etmek yerine, onu bir kreşe emanet etmek çok daha mantıklı bir yoldur. Öte yandan sizin ilginiz kadar sıcak olamasa da kreşler de çocuk gelişiminde büyük rol oynamaktadırlar. Bu yüzden kreşlerin dekorasyonları çok önemlidir. Bu dekorasyonlar çocukların hayal dünyasına hitap etmeli ve buna uygun tonlarla bezenmiş olmalıdır. Bu örnekte güzel bir kreş dekorasyonu görebilirsiniz. Baştan aşağı beyaz renkle boyanmış olan oda, sarı renkli avizelerle çok tatlı bir hava yakalamış. Öte yandan mantar şeklindeki tabureler ve sol tarafta bulunan kaydıraklar da çocukların eğlenceli zaman geçireceğini garantiliyor.
Henüz çok küçük bir bebeğiniz var ise dekore edeceğiniz çocuk odasına en çok dikkat gerektiren ögelerin başında bebeğinizin beşiği gelmektedir. Çünkü bebeğiniz günün önemli bir kısmında tam olarak burada geçirir. Bu sebeple beşik tercihinizi çok dikkatli ve çok özen göstererek yapmanızda fayda var. Öncelikle, beşiğin ham maddesine dikkat ederek işe başlayabilirsiniz. Plastik bebekler, özellikle diş çıkaran ve her şeyi kemirmeye pek hevesli bebekler için çok zararlı olabilir. Bu sebeple beşiği ahşaptan seçmelisiniz. Öte yandan beşiğin üst kısmına koyacağınız yarı şeffaf tül de istenmeye fazla ışığı bebeğinizden uzak tutacaktır.
Eğer henüz küçük bir bebeğe sahipseniz, dekore edeceğiniz çocuk odasında kendinize de yer açmanızda fayda var. Çünkü o oda bebeğinizin olduğu kadar sizin de odanız sayılır. Gece yarısı bebeğiniz ağlayarak uyandığında ve siz onu uyutmak zorunda kaldığınızda, ayakta beklemek istemezsiniz değil mi ? İşte bu yüzden bebek odasına birkaç basit mobilya koymakta fayda var. Bu örnekte görüldüğü üzere, üzerinde uyumaya da elverişli bir koltuk bütün sorunlarınızı çözecektir. Öte yandan böylesi bir koltuk seçerken, renginin odaya uyumlu olmasına da dikkat edin.
Çocuklarınız günün büyük bir vaktini bu odalarda geçireceği için, çocuk odası dizayn ederken gerek boya rengiyle gerek seçeceğiniz mobilyalarla gerekse perdeler sayesinde elde edeceğiniz hava dikkat etmenizde büyük yarar var. Örneğin koyu tonlarla boyanmış bir çocuk odası, ilerde çocuğunuzun genel olarak depresif bir haline sahip olmasına ve içine kapanık, utangaç bir çocuk olmasına sebep olabilir. Bu yüzden bu tarz odalarda genel olarak açık tonlar kullanmaya özen göstermelisiniz. Bu örnekteki gibi, beyaz bir kanepe ve ayı motifleriyle süslenmiş yine beyaz bir tül perde çocuğunuz üzerine olumlu etkiler yaratacaktır.
Eğer artık büyümeye başlamış, kreş ya da okula giden bir çocuğunuz varsa çocuk odasında bir de çalışma masası bulundurmalısınız. Ayrıca çocuk odasının genel dekorasyonunun yanında bu masanın dizaynı da büyük dikkat gerektirmektedir. Çocuğunuzun sıkılmasını önleyecek, ödev yaparken rahat rahat çalışmasını sağlayacak bir masa tercih etmenizde büyük fayda var. Ayrıca bu örnekteki masada olduğu gibi çocuğunuzun buraya koyacağı eşyaları tamamen onun iradesine bırakmalısınız. Sonuçta bu onun odası ve onun masası.
Genel olarak dekorasyonlar en çok ihtiyaç duyduğunuz şeylerden biri de çok yönlü fonksiyonel mobilyalardır. Bu mobilyalar, sizin hem alandan tasarruf etmenizi sağlayacağı gibi hem de birçok işinizi kolaylıkla halletmenize yardımcı olur. Bu örnekte ise, çok yönlü fonksiyonel bir ranza görebilirsiniz. Dekore edeceğiniz çocuk odası için oldukça ideal olan bu ranza, hem yatak hem de oyun alanı görevini üstlenmiş. Ayrıca ayak ucunda bulunan raflar sayesinde de çocuğunuzun kitaplarının ve dergilerini dağıtmadan bir yerde toplamasını sağlayabilirsiniz.
Çocuğunuz artık yavaş yavaş büyümeye başladıysa başta kullandığınız açık tonlardan ve oyuncak motifli mobilyalardan vazgeçmenin zamanı gelmiş demektir. Aslında bu tarz durumlarda yapacağınız en doğru şey, dekorasyonun büyük kısmını artık ergen olan çocuğunuza bırakmaktır. Bu örnekte ise zevke göre dizayn edilmiş güzel bir ergen odası görebilirsiniz. Dekorasyonların kişisel zevklerle büyük ölçüde paralellik gösterdiği gerçeğini kanıtlar nitelikte olan bu oda büyük ihtimalle müziğe ve arabalara düşkün bir genç tarafından dekore edilmiş.
Çocuk odası dekore ederken çocuğunuzun genel karakterine uygun bir oda dekore etmenin yanında onun zevklerine ve ilgi alanlarına uygun aksesuarlar seçmek de büyük önem taşımakta. Örneğin küçük bir kızınız varsa onun odasında maket arabalar kullanmak ne kadar yanlışsa küçük bir erkek çocuğu için oyuncak bebekler kullanmak o derece yanlıştır. Kimileri bu yaklaşımı cinsiyetçi bulsa da çocukların ilgi dağılımı genellikle bu şekildedir. Öte yandan bu örnekte bir erkek çocuğun zevklerine göre dekore edilmiş bir çocuk odası görüyoruz. Araba şeklindeki bu yataklar özellikle ''Cars-Arabalar'' animasyon filminden sonra kullanımında patlama yaşanan bir dizayndır.
Çocuk odası dekorasyonlarında en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri de doğru mobilya seçimidir. Örneğin sivri kenarlı mobilyalar yerine daha yuvarlak hatlara sahip mobilyalar seçmek veya sert materyaller yerine daha yumuşak dokulu mobilyalar seçmek çocuğunuzu istenmeyen kazalardan koruyacaktır. Mobilya seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da mobilyaların ham maddesidir. Özellikle diş çıkarma döneminde olan çocukların her şeyi kemirmek istemesini göz önünde bulundurursanız, gönül rahatlığıyla ahşap mobilya seçersiniz. Bu örnekte de görüldüğü üzere ahşap sandalye ve masa tercihi çocuğun boyuna uygun biçimde yapılmış.
Minik bir bebeğe sahip değilseniz ve çocuğunuz giderek büyüyorsa, onun odasını dekore ederken kesinlikle ona söz hakkı tanımalısınız. Sonuçta bu onun odası ve bu odanın dekorasyonunda onun da söz hakkı bulunmakta. Bu örnekte ise muhtemelen bir kız çocuğun istekleri doğrultusunda dekore edilen bir oda görüyoruz. Odada ilk dikkat çeken şey kırmızı bir dokuya sahip olan duvar kağıtları. Çocuğun zevki doğrultusunda seçilmiş olan bu duvar kağıtları, yatakta bulunan kırmızı tonlarla ve yatağın hemen yanında bulunan kırmızı komidinle çok güzel bir uyum içerisinde.