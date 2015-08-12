Dekoratif aksesuarlar ile pratik ev dekorasyonu

Büyük değişiklikler yapmadan evlerimizin havasını değiştirmenin en kolay yolu işi dekoratif aksesuarların sihirli değneğine bırakmak. Dekoratif objeler evlerimizi renklendirmek ve güzelleştirmek için bire bir. Zevklerimizi yansıtmanın en kolay yolu olan ve içinde huzur içinde yaşayabileceğimiz evler yaratmak için aksesuarların gücünden yararlanıp büyük değişikliklere ve büyük masraflara girişmeden evlerimizi sevimli ve şık bir hale getirebiliriz. Evin her odası için yüzlerce aksesuar seçeneğine sahip olmamız ve bu tür aksesuarlara kolaylıkla ulaşılabilmesi büyük avantaj. Bu sayfada herkese ilham vermesi için on beş farklı obje derledim. Sizler de beğenilerinize göre evinizin dekorasyonu ile uyumlu, şık, sevimli, kimisi işlevsel dekoratif aksesuarlar seçip evlerinizi şenlendirebilirsiniz.
Fotoğraf çerçeveleri ile entegre, ağaç şeklindeki bir duvar resmine ne dersiniz? Aile fotoğraflarını sergileyebileceğiniz bu aksesuar hem dekoratif hem işlevsel. Resmi duvara boyatabileceğiniz gibi kendiniz de bir DIY (Do-It-Yourself) projesi olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca çıkartma şeklinde olan ve duvara yapışan versiyonlarını da dekorasyon mağazalarından bulmak mümkün.
Son yıllarda tüm dünyada moda olmaya başlayan kilimlerin ana vatanında yaşıyor olmamız büyük şans. Geometrik desenlere sahip bu rengarenk kilimler sayesinde evimize hem modern hem de cıvıl cıvıl bir hava getirebiliriz. Modern ve sade bir dekorasyona eklektik bir hava vermek için de bire bir olan bu kilimler harika birer dekoratif unsur olma özelliğini taşıyorlar.
(Her zevke uygun eklektik tasarım örnekleri için Birbirinden büyüleyici 10 eklektik tasarım isimli yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Şık bir banyo dekorasyon aksesuarı oluşturacak bir hamam seti, tasıyla kesesiyle aynı zamanda işlevsel de. Belirli bir konsept dahilinde gerçekleştirilen dekorasyon çeşidine mükemmel bir örnek teşkil eden bu set ile banyolarımızda bir hamam göndermesi yapmış oluruz. Kültürümüzde ve geleneklerimizde önemli bir yer edinen hamamlarımız da böylece unutulmamış olur.
Salvador Dali'nin saat resimlerinden esinlenerek yaratılmış bu kalemlik ile çalışma odalarımızda sıra dışı bir dekorasyon oluşturabiliriz. Zamanın akışkanlığını bizlere hatırlatan bu tasarım herhalde en çok çalışma odasına yakışacaktır, dolayısıyla tasarımın daha çok çalışma odalarında/masalarında kullanılan bir ürün olan kalemlik olması tesadüf olamaz.
Belirli bir tema dahilinde yapabileceğimiz dekorasyon da evimize şık bir hava verecektir. Denizci teması en geniş ürün yelpazesine sahip, şık ve birçok dekorasyona uyum sağlayabilen bir konsept. Ahşap ve pirinç ağırlıklı ürünler olarak tasarlanan denizcilik temalı dekoratif aksesuarlar ile beyaz ve mavi tonlarını bol bol kullanabilirsiniz.
Güzel bir ambiyans yaratmak için en sık başvurduğumuz objeler mumlar olsa gerek. İster oturma odamıza ister banyomuza olsun, çeşitli renkleri ve modelleri ile mumlar evimizin her odası için uygun, pratik bir dekorasyon aksesuarı. Verdiği yumuşak ışık sayesinde dingin bir hava yaratan, kimi kokusuyla odaya mis gibi bir hava veren mumları dekorasyonumuzun bir parçası yapmaktan çekinmeyelim.
Bu birbirinden şık üç seramik kupa şeklindeki mumluklar da evlerimiz için mükemmel birer dekoratif ürün olma özelliğini taşıyorlar. Üçlü takım halindeki mumluklar, mumların kokuları kaçmasın diye kapaklı olarak tasarlanmış. İster oturma odamıza ister yatak odamıza hatta istersek banyoya koyabileceğimiz bu kapaklı mumluklar bulunduğu her ortama şık bir hava katacak güzellikte.
Odalarımıza şık bir soluk getiren küçük biblolar da pratik dekorasyonun en sevimli örneklerinden. Yatak odamıza ya da salonumuza koyacağımız şirin melek bibloları ile odalarımızda huzurlu bir ortam yaratabiliriz. İnsanda iyi duygular oluşturan melek biblolarının yanı sıra sevimli hayvan figürleri de odalarımız için güzel seçenekler arasında yer alıyor.
Hem kitaplık olarak kullanabileceğimiz hem de süs eşyalarımızı sergileyebileceğimiz renkli duvar panoları ve duvar rafları da odalarımıza renk vermek için en güzel seçenekler arasında yer alıyor. Sevimli bir sergi alanı yaratmak için kullanılabilecek raflar hem duvarlarımıza renk katıyor hem de fonksiyonları sayesinde biblolarımızı ve salon bitkilerimizi yerleştirebileceğimiz bir alan oluşturuyor.
Mavinin en güzel tonlarının kullanıldığı, kırmızı ve yeşil detaylı çinili kaseler işlevsellikleri kadar şıklıklarıyla da harika birer dekoratif aksesuar görevi görüyor. Mutfak dekorasyonu için ideal birer örnek olan çiniler, hem sofralarımıza renk katıyor hem de geleneksel bir zanaatımızı korumamızı sağlıyor. İster çerezlik ister kahvaltı seti olarak kullanalım, bulunduğu ortama şık bir hava katacağı garantili çinili seramik kapları eklektik bir dizayn unsuru olarak modern tasarıma sahip odalarda da gönül rahatlığı ile kullanabiliriz.
Pratik oda dekorasyonunun baş tacı, koltuklarımızın vazgeçilmez dekoratif ürünleri olan kırlentler binlerce renk ve deseniyle her zevke ve tarza uygun. Sıradan bir koltuk takımını bir tasarım objesine, bir sanat eserine çevirmek için bire bir olan kırlentler odalarımıza renk ve neşe katıyor. Düz renkli döşemeye sahip koltuklarda desenli, desenli döşemeye sahip koltuklarda ise düz renklerdeki kırlentleri tavsiye ederiz.
Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens isimli romanını bilmeyen yoktur. Issız bir gezegende bir gül ile olan arkadaşlığın insan ruhunda yarattığı mutluluğu kalplerimze kazıyan bu romandan bir çizimi odalarımızda bir duvar saati olarak kullanmaya ne dersiniz? Saate her baktığımızda bize mutluluk verecek bu tasarım Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım tarafından tasarlanıp imal edilmiş.
Kitaplıklarımız için işlevsel olduğu kadar dekoratif bir obje de kitapların devrilmesini ve kayıp düşmesini engelleyen bu sevimli kitap dayanakları ile geliyor. Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım ürünü olan bu kitap dayanağı geyik figürü şeklinde tasarlanmış. Siyah ve doğal ahşap renginin birlikte kullanıldığı bu ürün kitaplıklarımız için şahane bir dekoratif aksesuar niteliğinde.
İşte sıra dışı bir dekorasyon örneği: Kumlama tekniği ile yapılmış cam kapılar. İster koridor kapısı ister banyo kapısı olarak kullanılsın, benzersizliği ile evlerimize yepyeni bir hava katacak desenli cam kapılar hem çok dekoratif hem de işlevsel. Birçok farklı desenin uygulanabildiği bu kapılar Ankaralı bir cam üreticisi olan Özgarip Cam tarafından tasarlanıp imal edilmiş. Kumlama dışında vitraylı camlar da üreten firmanın sayfasına göz atmanızı öneririm. Sıra dışı tasarımları ile herkesin beğenisine uygun bir ürün bulabileceği Özgarip Cam yalnızca kapı değil, seperatörler, duşakabinler ve aynalar da üretiyor.
Mutfak tezgahlarımızı şenlendirmek için mükemmel birer tasarım olan bu sevimli kavanozlar çay, kahve ve şeker için üçlü set halinde tasarlanmış. Çoğunlukla dolap içlerinde değil, tezgah üstlerinde tuttuğumuz bu ürünleri dekoratif birer objeye çevirmek çok akıllıca bir hamle, zira bu ürünler sürekli göz önünde yer alıyorlar.