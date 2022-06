Bohem bir yatak odası nasıl dekore edilir?

Farklı dekorasyon trendlerinden birisi olan bohem stile geçmeden önce bohem sözcüğünün kelime anlamına bakalım. Kuralsız yaşama, çizgi dışında olma ve anın keyfini çıkarma gibi anlamları olan bu sözcük 1960'larda bir yaşam tarzı olarak toplumda kendine yer edindi. Bu tarzın modaya sıçraması da haliyle kaçınılmazdı. Zaman içinde tekstil ve dekorasyonda etkisini göstererek kendine has bir stil oluşturdu. Bu tarza göz attığımız zaman nispeten ucuz parçalarla özgün bir stil oluşturma üzerine kurulu olduğunu fark ederiz. Aynı zamanda normalde yan yana yakışmayacağını düşündüğünüz öğeleri bir arada kullanmaya da fırsat yaratarak tamamen yaratıcılığın ve kendinize has bir şeyler kombinlenmenin zevkini de size yaşatır. Bilhassa zıt renklerin bir arada kullanıldığı, desenlerin de bir o kadar zenginlik gösterdiği bohem stil dekorasyon ilk anda bir parça göz kalabalığı yaratan karmaşa gibi görünse de dikkatli bakıldığında her bir detayında estetik uyum olduğu görülür.

Bu stilde hem rahatlık ön plandayken hem de çizgi dışılıktan geri kalınmaz. Bununla birlikte konforuna düşkün insanların daha çok sevdiği bir tarz olduğu söylenebilir. Sık sık seyahat eden ve her gezisinden sonra kendisine özel bir eşya alan insanlar için de oldukça uygun bir seçimdir. Bu gibi eşyalarını evinizde sergilemenize imkan sunan bohem stil şüphesiz ilginç zevkleri olanlar için ideal bir tarzdır. Bohem stile uygun eşyalar etnik niteliği ağır basan parçalardan oluşabilir. Örneğin eski bir çalgının aksesuar olarak kullanılması gibi. Etnik unsur için yastık ve minderler de oldukça kullanışlıdır. Birbirinden zengin desenlere sahip minderleri koltukların üzerine yerleştirerek küçük bir müdahale ile dekorasyonu farklılaştırabilirsiniz. Ek olarak ahşap aksesuarlar evin içerisinde farklı alanlara yerleştirebilir. Bohem dekorasyon stili için rahat olduğu kadar da çizgi dışı demiştik. Dolayısıyla birbirine zıt renkleri rahatça bir arada kullanabilir, farklı ve canlı dekorlar oluşturabilirsiniz.

Bohem dekorasyonun bir özelliği de vintage, etnik, morden gibi pek çok farklı stili bir arada kullanmaya imkan sunmasıdır. Tabii bu farklı objeleri bir araya getirirken uyum içinde olmalarını sağlamak gerekir. Yoksa göz yoran ve çirkin duran bir manzara ortaya çıkabilir. Bohem tarzı salondan tutun mutfağa dek evin her köşesinde kullanabilirsiniz. Detaylar ve zıtlıkların bir arada bulunmasıyla ön plana çıkan bu stil kendine özgü çizgisiyle evinizin her bölümünü benzersiz kılacaktır.

Bohem stil farklı tarzları bir araya getirmesiyle uyumsuzluktan ahenk yaratan sıra dışı bir tarzdır. Bu yazıda bohem tarzın yatak odasında uygulanış şekline bakacağız. Yatak odaları dekorasyon açısından ele alındığında her tür stili deneyebileceğiniz bir bölümdür. Dolayısıyla bohem stili kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Örneğin eski eşya satan dükkanlardan bulabileceğiniz bir yatak başını modern dolaplarla dekore edebilir yahut eski bir abajurla modern bir resmi bir arada kombinleyebilirsiniz. Seyahat ettiğiniz yerlerden bulduğunuz egzotik objeleri de yatak odası süslemelerinde kullanabilir, etnik bir hava yaratabilirsiniz. Bu objelerin kendine has bir kültürü ve hikayesi olduğundan yatak odanızın da bir karakteri olur ve böylece sizin kişiliğinizi de yansıtır. Şimdi sırasıyla bohem stil yatak odası oluştururken size nelerden başlamanız gerektiğini anlatan bazı başlıkları derleyelim.