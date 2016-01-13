Bohem bir yatak odası nasıl dekore edilir?

Farklı dekorasyon trendlerinden birisi olan bohem stile geçmeden önce bohem sözcüğünün kelime anlamına bakalım. Kuralsız yaşama, çizgi dışında olma ve anın keyfini çıkarma gibi anlamları olan bu sözcük 1960'larda bir yaşam tarzı olarak toplumda kendine yer edindi. Bu tarzın modaya sıçraması da haliyle kaçınılmazdı. Zaman içinde tekstil ve dekorasyonda etkisini göstererek kendine has bir stil oluşturdu. Bu tarza göz attığımız zaman nispeten ucuz parçalarla özgün bir stil oluşturma üzerine kurulu olduğunu fark ederiz. Aynı zamanda normalde yan yana yakışmayacağını düşündüğünüz öğeleri bir arada kullanmaya da fırsat yaratarak tamamen yaratıcılığın ve kendinize has bir şeyler kombinlenmenin zevkini de size yaşatır. Bilhassa zıt renklerin bir arada kullanıldığı, desenlerin de bir o kadar zenginlik gösterdiği bohem stil dekorasyon ilk anda bir parça göz kalabalığı yaratan karmaşa gibi görünse de dikkatli bakıldığında her bir detayında estetik uyum olduğu görülür.
Bu stilde hem rahatlık ön plandayken hem de çizgi dışılıktan geri kalınmaz. Bununla birlikte konforuna düşkün insanların daha çok sevdiği bir tarz olduğu söylenebilir. Sık sık seyahat eden ve her gezisinden sonra kendisine özel bir eşya alan insanlar için de oldukça uygun bir seçimdir. Bu gibi eşyalarını evinizde sergilemenize imkan sunan bohem stil şüphesiz ilginç zevkleri olanlar için ideal bir tarzdır. Bohem stile uygun eşyalar etnik niteliği ağır basan parçalardan oluşabilir. Örneğin eski bir çalgının aksesuar olarak kullanılması gibi. Etnik unsur için yastık ve minderler de oldukça kullanışlıdır. Birbirinden zengin desenlere sahip minderleri koltukların üzerine yerleştirerek küçük bir müdahale ile dekorasyonu farklılaştırabilirsiniz. Ek olarak ahşap aksesuarlar evin içerisinde farklı alanlara yerleştirebilir. Bohem dekorasyon stili için rahat olduğu kadar da çizgi dışı demiştik. Dolayısıyla birbirine zıt renkleri rahatça bir arada kullanabilir, farklı ve canlı dekorlar oluşturabilirsiniz.
Bohem dekorasyonun bir özelliği de vintage, etnik, morden gibi pek çok farklı stili bir arada kullanmaya imkan sunmasıdır. Tabii bu farklı objeleri bir araya getirirken uyum içinde olmalarını sağlamak gerekir. Yoksa göz yoran ve çirkin duran bir manzara ortaya çıkabilir. Bohem tarzı salondan tutun mutfağa dek evin her köşesinde kullanabilirsiniz. Detaylar ve zıtlıkların bir arada bulunmasıyla ön plana çıkan bu stil kendine özgü çizgisiyle evinizin her bölümünü benzersiz kılacaktır.
Bohem stil farklı tarzları bir araya getirmesiyle uyumsuzluktan ahenk yaratan sıra dışı bir tarzdır. Bu yazıda bohem tarzın yatak odasında uygulanış şekline bakacağız. Yatak odaları dekorasyon açısından ele alındığında her tür stili deneyebileceğiniz bir bölümdür. Dolayısıyla bohem stili kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Örneğin eski eşya satan dükkanlardan bulabileceğiniz bir yatak başını modern dolaplarla dekore edebilir yahut eski bir abajurla modern bir resmi bir arada kombinleyebilirsiniz. Seyahat ettiğiniz yerlerden bulduğunuz egzotik objeleri de yatak odası süslemelerinde kullanabilir, etnik bir hava yaratabilirsiniz. Bu objelerin kendine has bir kültürü ve hikayesi olduğundan yatak odanızın da bir karakteri olur ve böylece sizin kişiliğinizi de yansıtır. Şimdi sırasıyla bohem stil yatak odası oluştururken size nelerden başlamanız gerektiğini anlatan bazı başlıkları derleyelim.
Bohem tarzdan hoşlanıyorsanız veya evinize daha fazla konfor ve rahatlık getirecek bir dekorasyon arıyorsanız bu tarza yoğunlaşmanın zamanı gelmiş demektir. Bohem dekorasyon aynı zamanda eklektik stil olduğundan keskin çizgileri olduğu söylenemez. Yani herkes kendi zevkine göre bohem tarz estetiğine sahip olabilir. Dilerseniz bohem stilin yalnızca bir bölümünü kullanabilir dilerseniz de bu tarzı bütünüyle uygulayabilirsiniz. Rahatlığıyla ön plana çıkan bohem dekorasyon konforlu anlayışından ötürü yatak odalarına çok uygundur. Zira evde oturma odası ile birlikte konfor kriteri ön plana çıkan diğer alan yatak odasıdır. Başta yatağınız olmak üzere kendi zevkinize göre dekore edebileceğiniz bu tarz size keyifli ve huzurlu bir atmosfer sağlayacak aynı zamanda yatak odanızın kendine has bir çizgisi olmasını sağlayacaktır.
Bohem dekorasyon göz alıcı canlı renkler, değişik desenler ve sanatsal atmosferin harmanladığı bir stildir. Mor, mavi, sarı, turuncu, kahverengi ve pembenin parlak tonlarını bu tarzda bolca kullanılır. Yatak odası özelinde baktığımızda ise ilk akla gelen kumaşlarda canlı renkler tercih etmek olacaktır. Bu demek oluyor ki nevresim takımından yastıklara dek renk kullanmaktan çekinmiyoruz. Yatak örtüsü dışında perde ve halı da renk kullanılabilir. Renk dışında etnik desenler de bohem tarzın vazgeçilmezlerindendir. Ancak renk ve desenden kaçınıyorsanız sade ve açık renkler kullanabilir, bohem etkiyi aksesuarlarda tercih edebilirsiniz. Bohem dekorasyon eklektik stille aynı işlevi gördüğünden çok farklı tarzları bir araya getirerek yaratıcı ve şık bir yatak odası gerçekleştirebilirsiniz.
Fotoğraftaki yatak odası YucubeDesign tasarımıdır.
Bohem dekorasyonda etnik öğelerin kendine fazlasıyla yer bulduğunu belirtmiştik. Bu etnik esinti kimi zaman farklı ülkelere yaptığınız seyahatlerden getirdiğiniz otantik eşyalar olduğu gibi kimi de zaman da eskiyle modernin bir arada bulunmasından kaynaklık zıtlık üstüne kurulu olabilir. Aynı zamanda kilim gibi el dokuması gibi tekstil ürünleri, birbirinden canlı ve renkli desenler yine etnik havayı hissettirebilir. Yine de kusursuz bir ambiyans için kokulardan da yararlanabilirsiniz. Bunun için yatak odanızda tütsü yakabileceğiniz gibi artık dekorasyon trendlerinden biri olan oda kokuları, parfümleri de tercih edebilirsiniz. Otantik bir atmosfer için baharatlı kokular daha doğru tercih olsa da bohem tarzın bir özelliği rahatlık olduğundan sizi gevşetecek sevdiğiniz bitkilerden de yararlanabilirsiniz.
Artık daha sık karşımıza çıkan dekorasyon trendlerinden birisi Fas tarzı objeler bohem dekorasyonda da bolca kullanılır. Canlı, dinamik ve el işi ağırlıklı bu ürünler mistik dokusuyla son derece göz alıcıdır. Fas kültürünün yerelliğinden kaynaklı dokusal niteliklerine haiz bu stil giderek daha da popülerleşiyor. Gördüğü ilgi sebebiyle de popülerleşen bu Fas tarzında bazı kendine has özellikler mevcut. Bunları kısaca sayarsak; koltuk, minder ve de puflar yükseklik açısından oldukça yere yakındır. Zeminde genellikle el örgüsünden yapılmış parlak renklerin kullanıldığı halı ve kilimler kullanılır. Aksesuar ve mobilyalarda ise yaldızlı ve kabartmalı motifler tercih edilir. Aynı şekilde kumaşlarda da parıltı bolca bulunur. Dolayısıyla Fas tarzı bohem stil bir dekorasyon oluşturmak için son derece kullanışlıdır.
Bohem stile göz attığınızda bazı motifler dikkatinizi çeker. Bunların başında da bir hayvan figür olarak Fil gelir. Bu motifi özellikle duvarlarınızda kullanabilirsiniz. Fil şeklinde sticker veya duvar kağıtları, resimler satın alarak bohemliği hissetirebilirsiniz. Yine fil şeklinde biblo kullanmak da bir diğer seçenektir. Bohem stilin vazgeçilmez unsurlarından birisi de mumdur. Etnik bir ambiyans mumsuz düşünülemeyeceğinden rengarenk ve sevimli mumlardan bir düzine alıp yatak odanızı güzelleştirebilirsiniz.
Bohem stilde ihmal edilmeyen bir diğer konu da bitkilerdir. Hatta bitki kullanımının epey bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Yatağınızın başucuna veya yanına koyabileceğiniz büyük bir bitki bohem havayı yaratmak için oldukça parlak bir fikir. Bitkiler aynı zamanda size sakinlik verecek, yatak odanızda huzurlu bir ortam için gerekli etkiyi sağlayacaktır.
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