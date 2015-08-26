Evinize karakteristik öğeler katan dekoratif ürünler

Ev dekorasyonunda monotonluktan kurtulmak istiyorsanız, istediğiniz tarzda ve renklerde bir mekan oluşturmada dekoratif ürünlerin yeri ve önemi yadsıyamazsınız. Kapıdan içeri girdiğiniz vakit evin duvarları, yer zemini döşemesi, mobilya grupları kadar aksesuarlar ve dekoratif ürünler de evinizin karakterini ve havasını değişiklik katabilir. Sahip olduğunuz mobilyaları değiştirmeksizin, duvar zemini rengine uyumlu bir dekorasyon stili uyarlayabilir, bunu dekoratif ürünlerle muntazam bir şekilde sağlayabilirsiniz. Çok fazla masraf etmeye gerek kalmadan ya da günler alan yorucu bir maratona girmeden, akılcı çözümlerle evinizin havasını tamamen yeniden oluşturmanız mümkün. Dekore edilecek salonlar ve oturma odalarımızın vazgeçilmezi sayabileceğimiz dekoratif ürünler, diğer bireysel alanlarda da göze hitap eden fikirlerle kişiselleştirilebilir, yeniden yorumlanabilir. Evinizin dekorasyonunu oluştururken, dikkat çekecek aksesuarlar ve dekor öğeleri önceden belirlenebilir, sonradan tasarım fikirlerine eklenebilir. Yenilikçi bir tasarım ve dekorasyon anlayışına sahip olabilirsiniz. Modern ve klasik dekoratif ürünler için oldukça zengin bir dünyaya açılmadan önce, nasıl bir kompozisyona sahip olacağınızı yerine göre ölçmeli ve önceden kullanılmış materyallerin izini takip edebilirsiniz. Evinizi dekore etmek, dekoratif ürünlerle daha keyifli hale gelecek.
Evinize karakteristik öğeler katan unsurlar için oldukça fazla dekoratif ürünlere rastlayabilirsiniz. Klasik çizgiler barındıran aksesuarlar ya da modern tip yeni dönem dekoratif ürünler, tamamen hangi ruha hitap edeceğiniz ve nasıl bir stil temsil edileceği ile ilgili. Evinizin görünümünü zenginleştirmek için çok fazla masrafa gerek olmadığı gibi yaratıcı ve kendinizin sağlayacağı parlak fikirlerle de pek tabii zarafeti temsil eden bir salona, bir odaya sahip olabilirsiniz. Evinizin diğer bölümlerinde de kullanacağınız dekoratif ürünler, mutfak ve banyonuzu, tuvaletlerinizi süslemeye devam edecek. Oldukça fazla alternatifin olduğundan bahsettik, nereden başlamalı, nasıl yaratıcı fikir başlangıcı oluşturulmalı diye çok fazla yorulmadan alternatifleri derlediğimiz örneklerde bulabilirsiniz. Homify'da uzmanlar tarafından seçilen tasarımcıların ürünlerine ulaşabilir, zevklerinize hitap eden ürün fikirlerinden faydalanabilirsiniz.
Bulunduğunuz mekanın karakteristiği ve ruhu açısından seçeceğiniz dekoratif ürünler yaşadığınız atmosferi tamamen değiştirecek güce sahip olabilir. Nitelikli yaklaşım ve dönemsel etkiler üzerinden yaşadığınız mahalleri yeniden yaratabilirsiniz. Geçmişin oryantal izlerini barındıran objeleri kullanarak, evinizin havasını tamamen değiştirebilir, sımsıcak nostaljik bir esinti sağlayabilirsiniz. Dönemsel etkileri sıklıkla yakalayabileceğiniz tasarımlarıyla dikkatleri çeken Hakan Helvacıoğlu'nun derlediği çalışmalarından örnekler sunduğumuz bir başka Oryantal bir dokunuş yazımızda mekanın ruhunu yansıtan çalışmalarını zevkle inceleyebilirsiniz.
Modern yaklaşımların, geçmişin izlerini taşıyarak yeniden dizayn edilmesi, ev dekorasyonunda her zaman oldukça etkili bir yol izlemektedir. Küre biçimindeki ayna objelerinin doğal malzeme ahşaba benzer materyallerle kullanılması, uyumlu objelerle ve aksesuarlarla sunulması salonlarınızda ve odalarında farklı bir hava ve karakteristik nitelikler katmaya yetecektir. Klasik değerlerle sanatsal ifadeleri yakalayan, dekoratif ürünler sizlere de hitap ediyor mu?
Dekoratif duvar ürünlerinde klasik izleri modern zamana taşımak mümkün. Ayrıca klasik geyik formunun daha modern örneklerinin de mevcut olduğunu hatırlatalım. Sade ve tek renkli materyallerle form verilmiş geyik duvar dekoru örneklerine de rastlayabilirsiniz. Doğayı ve hayvanları seviyorsanız, dekoratif ürün seçimlerinizde doğadan sevimli dostlarımızın yapay siluetlerini mekanlarınızda yaşatabilirsiniz. Örneğimizde yine doğadan bir materyal, taş duvar dekoru da mevcut.
Koyu renk tonlarının kullanıldığı halı üzerine konulan iskelet bir sehpa tasarımı ile salonlarınızda yaratıcı dokunuşlarda bulunabilirsiniz. Dergi ve kitaplarınız için mekana fonksiyonel ve estetik değer katmanızı sağlayan sehpa tasarım fikirlerini değerlendirebilirsiniz.Ayrıca FLÁVİA GERAB tarafından dizayn edilmiş salon ve diğer örnekleri inceleyebilirsiniz.
Tarihi dokular dediğimizde, eskinin klasik izlerinin yanı sıra doğal materyallerin dekorasyonda ve objelerde kullanımına sıkça rastlıyoruz. Deri benzeri materyal, ahşap ve taş gibi materyallerin, doğanın bir parçası olduğunu hatırlatan sıcak bir etkisi olduğundandır belki. Tarihi dokularla form verilmiş bir sandalyede kullanılan malzeme ve bezemeler, mekana tarihi bir esinti yaratmada oldukça etkili. Ayrıca RENATO TELES ARQUİTETURA'nın doğayla iç içe dekorasyonları ve tasarımlarına rastlamak da mümkün.
Dekoratif bir ürün olarak aynanın kullanışlılığı ve mekana kattığı estetik değerlerin mekana etkileyici bir hava kattığını unutmayalım. Neredeyse tamamiyle doğal materyallerin kullanıldığı bu örnekte, tuğla, ahşap etkileşimlerini doğal bir materyal taş ile de birleştirebilirsiniz. Hindistan'da bulunan İSTUDIO ARCHİTECTURE tarafından dizayn edilen duvar dekoru dışında, tekdüzeliği dokularla kırdığı tasarım ve örneklerine dilerseniz göz atabilirsiniz.
El yapımı, siyah, bronz ve mavi renk tonlarında dekoratif seramik tabak. Beyaz seramik çamurundan imal edilerek tasarlanmış kurşun içermeyen üç renkli bir dekoratif ürün. Ayşe Şakarcan Ceramics tarafından tasarlanan dekoratif ürünler, evlerinize sıcak ve renkli temalar katmak için çeşitli alternatifler sunuyor. Tamamen seramikten üretilen tabakların işlevsellikten ziyade, doğal dokularla bir arada kullanımı samimi ve sıcak mekanları canlandırmaya yetmiyor mu?
Sanat için duvar dekorlarını ayırın. Ev dekorasyonunda kullanılan aksesuarlar ve dekoratif ürünler sempatik çarpıcı bir görsel etki yaratıyor. Sıcak ve naif bir hava veren pastel renk tonlarının yumuşak dokularına, açık renk tonlarında bir duvar önünü ayırabilirsiniz. Sadece dekoratif ürünler, aksesuarlar, sanatsal objeler ve dekoratif abajurlar için uygun olan bir seri yeri pekala niye ayrılmasın. Hem şık, hem de estetik değer katan ince detaylarla evinizi zevklerinize göre zenginleştirirken, benzer doku ve renk tonlarının aynı mimari dili sürdüreceğini de unutmayın.
Çocukluğumuzdan bu yana kişiliğimizi oluşturan değerleri yansıtmanın, samimi bir mekan yaratmanın bir yolu da evimizin dekorasyonuyla yansıtacağımız yenilikçi fikirler. Sıcak renklerin kullanıldığı minik oturma grubu eğlenceli bir tasarım. Çocuk sahibiyseniz ya da çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, odalarınızdan birinde eğlenceli dekoratif ürünler kullanmaya ne dersiniz? Hem görselleştirmek, hem samimi havayı zenginleştirmek adına geniş hayal gücü ve tasarım fikirlerine açık bir zemin oluşturmakta fayda olabilir. Stilden bağımsız, yahut tamamen stile uyan tasarım fikirlerini şekillendirmek mümkün. Daha samimi ve masalsı öğeler katmak sizlerin takdiri. İster evinizin bir köşesini hayal gücünüz ve yenilikçi fikirlerle renklendirin, ister alternatif yolları arayın; evinizi güzelleştirmenin yolunun kişisel dokunuşlarla değer kazanacağını unutmayın.
Yaratıcı fikirlerle bezenmiş bir ev dekorasyonuna kim sahip olmak istemez? Evinize renk katan dekoratif ürünlerin sağladığı estetik değerin yanı sıra, tasarım fikirleri ve işlevsellik bakımından da göze hitap etmeye devam ediyor. Özellikle Retro dekorasyon fikirlerini çağrıştıran mobilyalarla uyumlu olabilecek bir dekoratif askılık, evinize nitelik katabilir. Geçmişten günümüze materyallerin yeniden değerlendirilmesi, ya da geçmiş aitmiş hissi vermesi son dönem modern dekorasyonlarında oldukça revaçta.
Her biri kendine özel tasarım fikri olan askılık kancaları, fonksiyonelliğinin yanında göze hitap ediyor, orjinal fikirler veriyor. Evinizin havasını küçük dokunuşlarla, yaratıcı ve akılcı çözümlerle değiştirebileceğinizi biliyorsunuz. İlham veren başka tasarım öğelerini bulmak için, Mİ BY Mİ tarafından tasarlanan diğer ürünleri de incelemenizi tavsiye ederiz.