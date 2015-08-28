Modern orta masa modellerine 10 güzel örnek

Günün yorgunluğunun ardından evimize gelip dinlenmek için kendimizi evin salonuna atarız. Salona veya oturma odasına girdiğimizde yanımızda bulunan kitap, dergi, poşet, çanta vb. araç gereç ve aksesuarları orta masanın üzerine bırakırız. Orta masaları bir nevi geçici depolama alanı olarak kullanırız. Orta masalar evlerimizde kullandığımız, oturma veya salon grupları ile beraber takımın bir parçası olan, salonumuza estetik ve görsellik kazandırarak koltukları tamamlayan, koltuklar arasında kalan boşluğu dolduran bir mobilya türüdür. Orta masalar ihtiyaçlara göre çok fonksiyonel olarak tasarlanıp üretilebildiği gibi çok sade bir tasarımla da kullanıcıların karşına çıkabilmektedir.Mobilya veya oturma grubu seçerken seçeceğiniz orta masa modeline, rengine, ahşabına, ağacına dikkat etmeniz gerekir. Bütün bu faktörler bir birleri ile uyumlu olmalıdır. Oturma grubu satan bayiler size kalitesiz veya kötü ağaçtan yapılmış bir orta masa satma isteyebilir ve oturma grubunuz için aynı kalitede olmayan bir orta masaya sahip olabilirsiniz. Bu nedenle orta masa seçerken bu özelliklere dikkat etmeli, kaliteli malzemelere sahip orta masalar tercih etmelisiniz.
Orta masa dekorasyonları tasarımları kadar önemlidir. Aldığınız oturma grubu mobilyalarınıza, evinizin dekorasyonuna, duvar kaplamalarınıza kısacası evin içinde bulunan ve dekorasyonu etkileyen bütün etkenlere bağlı olacağından orta masa seçimleri bütün evi güzel göstereceği gibi bütün dekorasyonu kötü de gösterebilecektir. Evinize alacağınız salon rakımı veya oturma grubu için istediğiniz tasarımda veya özellikte orta masa seçimi yaparak hem mobilyalarınızı, salonunuzu zenginleştirebilir, hem de görsel ve şık bir oturma grubuna sahip olabilirsiniz. Sizde orta masa olmadan yapamam diyenlerdenseniz yani nesil orta masalar ile evlerinize çok şık görünüm kazandırabilirsiniz. Sizlere tavsiye edeceğimiz orta masa modellerini ve dekorasyonlarını incelemeden orta masa tercihi yapmamalısınız.
Siz de şeffaflıktan hoşlananlardan mısınız? O zaman size tavsiyem cam yüzeyli bir orta masa olacaktır. Yandaki resimde gördüğünüz cam yüzeyli orta masayı önerebilirim. Mobilyalarınızın renkleri ile uyumlu ve ahşaptan yapılmış çerçevesi ile oturma grubunuz ile estetik uyum sağlayabilirsiniz. Üst yüzey için seçeceğiniz cam isteğinize göre kırılmaz, simli, ayna özellikli, yansıtan camlar olabilir. Seçeceğiniz cam boyutları çerçeve kadar olabileceği gibi, çerçeve boyutundan daha fazla da olabilir. Bu tamamen sisin keyfinize kalmış bir seçimdir. Camı çerçeveye yapıştırmak için kaliteli cam tutkalları kullanabilirsiniz. Yada yapıştırmadan sabitleme aparatları ile sıkıştırabilir, istediğinizde kaldırıp ayırabilirsiniz. Bu orta masayı hazır alabileceğiniz gibi kendinizde yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmıştır.
Geniş salonlarınıza mobilyalarınızla bütünlük oluşturacak bir masa mı arıyorsunuz? Size örnek resimdeki gibi geniş ve uzun bir dikdörtgen orta masa önerebilirim. Köşe takımları ile de uyum sağlayabilen dikdörtgen orta masalar hem fonksiyonel hem de estetik olarak hoş durmaktadır. Alacağınız orta masanın alt taraflarını kitaplık, depolama alanı olarak kullanabilmeniz için kapaklı veya raflı olmasına dikkat edin. Üst yüzeyin seçimi size kalıyor. Kolay leke olup kolay temizlenecek cam yüzeylerde olabilir mdf veya kaplama, lake yüzeylerde tercih edebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz nokta masanın uzunluğunun genişliğine oranı olacaktır. Çok kare tarzı bir masa seçmeyin. Oturma gruplarınız ile çok alan kaplayacak ve şık durmayacaktır. Aynı şekilde dikdörtgenin çok uzun olması da anlamsız ve kullanışsız bir orta masanız olmasına sebep olacaktır.
Eğer nostaljik bir orta masa istiyorsanız örnek resimdeki gibi bir masa tercih edebilirsiniz. Resimdeki orta masa geleneksel masa türlerinin orta masaya uyarlanmış iskeletinin üzerine cilalanmış ve verniklenmiş bir yüzey oluşturulması ile elde edilmiştir. Bu masaların yer döşemeleri ve aydınlatmalarınızla olan uyumuna dikkat ederek hem renk uyumu yakalar hem de görsel bir orta masa dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.
Salonunuzun ortasına uzunlamasına bir orta masa istiyorsanız iki parçadan oluşan dikdörtgen orta masaları tercih edebilirsiniz. Böylece geniş dikdörtgen bir orta masa ile odanın büyükçe bir alanını işgal etmemiş olursunuz. Aynı zamanda odanıza estetik bir görünüm kazandırmış olursunuz. İstediğiniz takdirde bu parçalardan birini çapraz olarak odanın ortasına koyarak daha sade bir tasarım yapabilirsiniz. Yandaki resimde örnek bir çift parçadan oluşan orta masa örneği görüyorsunuz. Bu örneği odalarınıza uygulayabilirsiniz.
Dikdörtgen veya kare orta masalardan sıkılmadınız mı? eve diyorsanız size yuvarlak orta masa çeşitlerinden iki parçalı orta masa önerebilirim. Örnek resimde gördüğünüz orta masa iki parçadan oluşan ve bir çemberin eşit iki yarısı şekilde tasarlanmış orta masa hem estetik hem de kullanışlılık sağlamaktadır.Seçeceğiniz masanın yerden yüksekliği sizin masa altını kullanma planlarınıza göre değişebilir. Örnek resimde yere çok yakın tasarlanmış olan orta masanın üst yüzeyi cam ile kaplanmıştır. Üst yüzey seçimi yine sizin zevkinize göre parlatılmış mdf, yada laminant olabilir.
Fabrikasyon orta masa yerinde daha doğal ve kendinizin yapacağı orta masalar kullanmak odalarınıza doğallık kazandıracak ve bütçenize katkıda bulunacaktır. Örnek resimdeki gibi bir masa için yapmak istediğiniz malzemeleri seçerek ( gürgen, mdf, sunta) işe başlayabiliriz. Resimdeki masanın aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Sadece yapmak istediğiniz masanın ve kullanılacağı odanın boyutlarını bilmeniz yeterli olacaktır. Seçtiğiniz ahşap malzemeleri birleştirerek istediğiniz ölçüler de orta masa elde edebilirsiniz. Üst yüzeyi aralıklı olduğu gibi birleşik olarak da yapılabilir.
Evlerimiz için hafızalarımıza yerleşmiş orta masa modelleri dışında hayal gücümüzü kullanarak farklı orta masa modelleri de alabiliriz. Örnek resimde bir tarafı silindirin yarası diğer tarafı ise elips olarak birleştirilmiş ve armut deseni oluşturulmuş bir masa salonunuzu daha görsel ve daha kullanışlı hale getirebilir. Örnek resimdeki gibi yer döşemelerini aykırı renklerde seçerek dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
Ahşap orta masalar yerine metal olanları veya metal kaplama yüzeyleri tercih edenlerdenseniz sizlere yandaki resimdeki gibi bir orta masa tavsiye edebilirim. Resimdeki orta masa yüzeyi alüminyum metal kaplama seçilmiş ve odaya farklı bir hava verilmiştir. Aydınlatma aplikleri de alüminyum kaplama seçilerek farklı bir uyum sağlanmıştır. Metal yüzeylerin sağladığı yansıtma özelliği ile odanın aydınlatılması ve gün ışığının dağılması sağlanmıştır. Sizlerde benzer orta masalar seçerek bu estetiği yakalayabilirsiniz.
Salonda sadece oturma gruplarınız ve ora masanız olmasını istiyorsanız fonksiyonel bir orta masa tercih edebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi alt kısmını kitap dergi, süsleme için kullandığınız eşyaları saklama ve dağınıklığı ortadan kaldırma alanı olarak kullanabileceğiniz gibi dekor olarak da kullanabilirsiniz. Seçeceğiniz fonksiyonel orta masanın malzemesi ve kalitesi de üst düzey olmalıdır. Bu sayede hem kaliteli bir orta masa sahibi olacak hem de fonksiyonel bir orta masa ile dekore edilmiş şık bir salonunuz olacaktır.Yer döşemeleri ile orta masa renkleri aykırı olmamasına dikkat etmelisiniz. Renk bütünlüğü sağlanmış bir salon ferah ve hoş bir salon olacaktır.
Salonunuzun doğallığını bozmamak adına ahşaptan yapılmış, sandık tipi kapalı ama çekmeceli olan bir orta masa tercih edebilirsiniz. Yandaki resimde olduğu gibi hem sade bir orta masaya, hem de sade ama şık dekore edilmiş bir oturma grubuna sahip olabilirsiniz. Seçeceğiniz orta masa için renk tercihinizde mobilyalarınız ile uyumlu olmalıdır. Böylece renk uyumunu bozmamış ve estetik bir görünüm yakalamış olursunuz.Sizlerde böyle orta sehpa modelleri ile salonlarınızı şekillendirebilir ve dekore edebilirsiniz.