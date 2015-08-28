Modern orta masa modellerine 10 güzel örnek

Günün yorgunluğunun ardından evimize gelip dinlenmek için kendimizi evin salonuna atarız. Salona veya oturma odasına girdiğimizde yanımızda bulunan kitap, dergi, poşet, çanta vb. araç gereç ve aksesuarları orta masanın üzerine bırakırız. Orta masaları bir nevi geçici depolama alanı olarak kullanırız. Orta masalar evlerimizde kullandığımız, oturma veya salon grupları ile beraber takımın bir parçası olan, salonumuza estetik ve görsellik kazandırarak koltukları tamamlayan, koltuklar arasında kalan boşluğu dolduran bir mobilya türüdür. Orta masalar ihtiyaçlara göre çok fonksiyonel olarak tasarlanıp üretilebildiği gibi çok sade bir tasarımla da kullanıcıların karşına çıkabilmektedir.Mobilya veya oturma grubu seçerken seçeceğiniz orta masa modeline, rengine, ahşabına, ağacına dikkat etmeniz gerekir. Bütün bu faktörler bir birleri ile uyumlu olmalıdır. Oturma grubu satan bayiler size kalitesiz veya kötü ağaçtan yapılmış bir orta masa satma isteyebilir ve oturma grubunuz için aynı kalitede olmayan bir orta masaya sahip olabilirsiniz. Bu nedenle orta masa seçerken bu özelliklere dikkat etmeli, kaliteli malzemelere sahip orta masalar tercih etmelisiniz.

Orta masa dekorasyonları tasarımları kadar önemlidir. Aldığınız oturma grubu mobilyalarınıza, evinizin dekorasyonuna, duvar kaplamalarınıza kısacası evin içinde bulunan ve dekorasyonu etkileyen bütün etkenlere bağlı olacağından orta masa seçimleri bütün evi güzel göstereceği gibi bütün dekorasyonu kötü de gösterebilecektir. Evinize alacağınız salon rakımı veya oturma grubu için istediğiniz tasarımda veya özellikte orta masa seçimi yaparak hem mobilyalarınızı, salonunuzu zenginleştirebilir, hem de görsel ve şık bir oturma grubuna sahip olabilirsiniz. Sizde orta masa olmadan yapamam diyenlerdenseniz yani nesil orta masalar ile evlerinize çok şık görünüm kazandırabilirsiniz. Sizlere tavsiye edeceğimiz orta masa modellerini ve dekorasyonlarını incelemeden orta masa tercihi yapmamalısınız.