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Modern orta masa modellerine 10 güzel örnek

ümit atdağ ümit atdağ
Duplex Cidade Jardim - São Paulo, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Klasik Oturma Odası
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Günün yorgunluğunun ardından evimize gelip dinlenmek için kendimizi evin salonuna atarız. Salona veya oturma odasına girdiğimizde yanımızda bulunan kitap, dergi, poşet, çanta vb. araç gereç ve aksesuarları orta masanın üzerine bırakırız. Orta masaları bir nevi geçici depolama alanı olarak kullanırız. Orta masalar evlerimizde kullandığımız, oturma veya salon grupları ile beraber takımın bir parçası olan, salonumuza estetik ve görsellik kazandırarak koltukları tamamlayan, koltuklar arasında kalan boşluğu dolduran bir mobilya türüdür. Orta masalar ihtiyaçlara göre çok fonksiyonel olarak tasarlanıp üretilebildiği gibi çok sade bir tasarımla da kullanıcıların karşına çıkabilmektedir.Mobilya veya oturma grubu seçerken seçeceğiniz orta masa modeline, rengine, ahşabına, ağacına dikkat etmeniz gerekir. Bütün bu faktörler bir birleri ile uyumlu olmalıdır. Oturma grubu satan bayiler size kalitesiz veya kötü ağaçtan yapılmış bir orta masa satma isteyebilir ve oturma grubunuz için aynı kalitede olmayan bir orta masaya sahip olabilirsiniz. Bu nedenle orta masa seçerken bu özelliklere dikkat etmeli, kaliteli malzemelere sahip orta masalar tercih etmelisiniz. 

Orta masa dekorasyonları tasarımları kadar önemlidir. Aldığınız oturma grubu mobilyalarınıza, evinizin dekorasyonuna, duvar kaplamalarınıza kısacası evin içinde bulunan ve dekorasyonu etkileyen bütün etkenlere bağlı olacağından orta masa seçimleri bütün evi güzel göstereceği gibi bütün dekorasyonu kötü de gösterebilecektir. Evinize alacağınız salon rakımı veya oturma grubu için istediğiniz tasarımda veya özellikte orta masa seçimi yaparak hem mobilyalarınızı, salonunuzu zenginleştirebilir, hem de görsel ve şık bir oturma grubuna sahip olabilirsiniz. Sizde orta masa olmadan yapamam diyenlerdenseniz yani nesil orta masalar ile evlerinize çok şık görünüm kazandırabilirsiniz. Sizlere tavsiye edeceğimiz orta masa modellerini ve dekorasyonlarını incelemeden orta masa tercihi yapmamalısınız.

Cam yüzeyli orta masalar

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Siz de şeffaflıktan hoşlananlardan mısınız? O zaman size tavsiyem cam yüzeyli bir orta masa olacaktır. Yandaki resimde gördüğünüz cam yüzeyli orta masayı önerebilirim.  Mobilyalarınızın renkleri ile uyumlu ve ahşaptan yapılmış çerçevesi ile oturma grubunuz ile estetik uyum sağlayabilirsiniz. Üst yüzey için seçeceğiniz cam isteğinize göre kırılmaz, simli, ayna özellikli, yansıtan camlar olabilir. Seçeceğiniz cam boyutları çerçeve kadar olabileceği gibi, çerçeve boyutundan daha fazla da olabilir. Bu tamamen sisin keyfinize kalmış bir seçimdir. Camı çerçeveye yapıştırmak için kaliteli cam tutkalları kullanabilirsiniz. Yada yapıştırmadan sabitleme aparatları ile sıkıştırabilir, istediğinizde kaldırıp ayırabilirsiniz. Bu orta masayı hazır alabileceğiniz gibi kendinizde yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmıştır. 

estetik dikdörtgen orta masalar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Geniş salonlarınıza mobilyalarınızla bütünlük oluşturacak bir masa mı arıyorsunuz? Size örnek resimdeki gibi geniş ve uzun bir dikdörtgen orta masa önerebilirim. Köşe takımları ile de uyum sağlayabilen dikdörtgen orta masalar hem fonksiyonel hem de estetik olarak hoş durmaktadır. Alacağınız orta masanın alt taraflarını kitaplık, depolama alanı olarak kullanabilmeniz için kapaklı veya raflı olmasına dikkat edin. Üst yüzeyin seçimi size kalıyor. Kolay leke olup kolay temizlenecek cam yüzeylerde olabilir mdf veya kaplama, lake yüzeylerde tercih edebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz nokta masanın uzunluğunun genişliğine oranı olacaktır. Çok kare tarzı bir masa seçmeyin. Oturma gruplarınız ile çok alan kaplayacak ve şık durmayacaktır. Aynı şekilde dikdörtgenin çok uzun olması da anlamsız ve kullanışsız bir orta masanız olmasına sebep olacaktır.

Nostaljinin orta masa ile buluşması

Casa Amore, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Tropikal Oturma Odası
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Eğer nostaljik bir orta masa istiyorsanız örnek resimdeki gibi bir masa tercih edebilirsiniz. Resimdeki orta masa  geleneksel masa türlerinin orta masaya uyarlanmış iskeletinin üzerine cilalanmış ve verniklenmiş bir  yüzey oluşturulması ile elde edilmiştir. Bu masaların yer döşemeleri ve aydınlatmalarınızla olan uyumuna dikkat ederek hem renk uyumu yakalar hem de görsel bir orta masa dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.

2 parçadan oluşan estetik masalar

Residência A&S, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Modern Oturma Odası
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Salonunuzun ortasına  uzunlamasına bir orta masa istiyorsanız iki parçadan oluşan dikdörtgen orta masaları tercih edebilirsiniz. Böylece geniş dikdörtgen bir orta masa ile odanın büyükçe bir alanını işgal etmemiş olursunuz. Aynı zamanda  odanıza estetik bir görünüm kazandırmış olursunuz. İstediğiniz takdirde bu parçalardan birini çapraz olarak odanın ortasına koyarak daha sade bir tasarım yapabilirsiniz. Yandaki resimde örnek bir çift parçadan oluşan orta masa örneği görüyorsunuz. Bu örneği odalarınıza uygulayabilirsiniz.

iki parçalı yuvarlak orta masalar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Dikdörtgen veya kare orta masalardan sıkılmadınız mı? eve diyorsanız size yuvarlak orta masa çeşitlerinden iki parçalı orta masa önerebilirim. Örnek resimde gördüğünüz orta masa iki parçadan oluşan ve bir çemberin eşit iki yarısı şekilde tasarlanmış orta masa hem estetik hem de kullanışlılık sağlamaktadır.Seçeceğiniz masanın yerden yüksekliği sizin masa altını kullanma planlarınıza göre değişebilir. Örnek resimde yere çok yakın tasarlanmış olan orta masanın üst yüzeyi cam ile kaplanmıştır. Üst yüzey seçimi yine sizin zevkinize göre parlatılmış mdf, yada laminant olabilir. 

Doğal ahşap orta masalar

Apartamento Praia Santa Cruz, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Eklektik Oturma Odası
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Fabrikasyon orta masa yerinde daha doğal ve kendinizin yapacağı orta masalar kullanmak odalarınıza doğallık kazandıracak ve bütçenize katkıda bulunacaktır. Örnek resimdeki gibi bir masa için yapmak istediğiniz malzemeleri seçerek ( gürgen, mdf, sunta) işe başlayabiliriz. Resimdeki masanın aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Sadece yapmak istediğiniz masanın ve kullanılacağı odanın boyutlarını bilmeniz yeterli olacaktır. Seçtiğiniz ahşap malzemeleri birleştirerek istediğiniz ölçüler de orta masa elde edebilirsiniz. Üst yüzeyi aralıklı olduğu gibi birleşik olarak da yapılabilir.

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farklı şekillerde orta masalar

Creeky, Hot Dog Decor Inneneinrichtung & Beratung Hot Dog Decor Inneneinrichtung & Beratung Eklektik Oturma Odası
Hot Dog Decor Inneneinrichtung &amp; Beratung

Hot Dog Decor Inneneinrichtung & Beratung
Hot Dog Decor Inneneinrichtung &amp; Beratung
Hot Dog Decor Inneneinrichtung & Beratung

Evlerimiz için hafızalarımıza yerleşmiş orta masa modelleri dışında hayal gücümüzü kullanarak farklı orta masa modelleri de alabiliriz. Örnek resimde bir tarafı silindirin yarası diğer tarafı ise elips olarak birleştirilmiş ve armut deseni oluşturulmuş bir masa salonunuzu daha görsel ve daha kullanışlı hale getirebilir. Örnek resimdeki gibi yer döşemelerini aykırı renklerde seçerek dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

Metal yüzeyli orta masalar

Duplex Cidade Jardim - São Paulo, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Klasik Oturma Odası
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Ahşap orta masalar yerine metal olanları veya metal kaplama yüzeyleri tercih edenlerdenseniz sizlere yandaki resimdeki gibi bir orta masa tavsiye edebilirim. Resimdeki orta masa yüzeyi alüminyum  metal kaplama seçilmiş ve odaya farklı bir hava verilmiştir. Aydınlatma aplikleri de alüminyum kaplama seçilerek farklı bir uyum sağlanmıştır. Metal yüzeylerin sağladığı yansıtma özelliği ile odanın aydınlatılması ve gün ışığının dağılması sağlanmıştır. Sizlerde benzer orta masalar seçerek bu estetiği yakalayabilirsiniz.

Fonksiyonel orta masalar

THY ULUS SİTE WOOD COLLECTİON NATUREL OAK Ortaköy Parke İç Dekorasyon Modern Oturma Odası
Ortaköy Parke İç Dekorasyon

THY ULUS SİTE WOOD COLLECTİON NATUREL OAK

Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Ortaköy Parke İç Dekorasyon

Salonda sadece oturma gruplarınız ve ora masanız olmasını istiyorsanız fonksiyonel bir orta masa tercih edebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi alt kısmını kitap dergi, süsleme için kullandığınız eşyaları saklama ve dağınıklığı ortadan kaldırma alanı olarak kullanabileceğiniz gibi dekor olarak da kullanabilirsiniz. Seçeceğiniz fonksiyonel orta masanın malzemesi ve kalitesi de üst düzey olmalıdır. Bu sayede hem kaliteli bir orta masa sahibi olacak hem de fonksiyonel bir orta masa ile dekore edilmiş şık bir salonunuz olacaktır.Yer döşemeleri ile orta masa renkleri aykırı olmamasına dikkat etmelisiniz.  Renk bütünlüğü sağlanmış bir salon ferah ve hoş bir salon olacaktır.

Ahşap orta masalar

Usta Ahsap Bodrum, dekorbodrum dekorbodrum Modern Oturma Odası
dekorbodrum

Usta Ahsap Bodrum

dekorbodrum
dekorbodrum
dekorbodrum

Salonunuzun doğallığını bozmamak adına ahşaptan yapılmış, sandık tipi kapalı ama çekmeceli olan bir orta masa tercih edebilirsiniz. Yandaki resimde olduğu gibi hem sade bir orta masaya, hem de sade ama şık dekore edilmiş bir oturma grubuna sahip olabilirsiniz. Seçeceğiniz orta masa için renk tercihinizde mobilyalarınız ile uyumlu olmalıdır. Böylece renk uyumunu bozmamış ve estetik bir görünüm yakalamış olursunuz.Sizlerde böyle orta sehpa modelleri ile salonlarınızı şekillendirebilir ve dekore edebilirsiniz.

Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri
Bu orta masa modellerini siz nasıl buldunuz?

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