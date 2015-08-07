Önce & Sonra: Bir Külkedisi masalı

Mutlu sonlar sadece eski Türk filmlerine ve masallara özgü değil. Bugün sizlere tanıtacağımız restorasyon projesi bunun en güzel göstergelerinden biri olacak. Aşağıda da göreceğiniz gibi yıkık dökük halde, hani Türkçe'de
hayvan bağlasan durmaz diye tabir edilen harabe bir çiftlik evi işin ustasının elinde şahane bir dağ evine dönüşecek. Polonya'da bulunan evin restorasyon işlerini iki Polonyalı mimar Anna ve Anatoly Kuczyńscy üstlenmiş ve evin yeni halinin tasarımında Danimarka'da bulunan Bornholm Adası'nın mimarisinden esinlenilmiş. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu Külkedisi hikâyesini, bu şahane dönüşümü yakından inceleyelim.
Polonya'da bulunan çiftlik evi uzun süredir bakım görmediği için son derece kötü bir durumda görünüyor. Projeyi üstlenecek olan ekip yalnızca bir makyajla yetinmeyip iskeletini de güçlendirmek zorunda.
İskeleti güçlendirilen, duvarlarının izolasyonu artırılan, binanın yıkımı esnasında bulunan eski tuğlanın şahane biçimde yeni binaya entegre edildiği restorasyon projesinin sonucu bu: Gerçekten de etkileyici!
Çiftlik evinin yanında bulunan bu küçük kulübenin de pek umut vaat ettiği söylenemez. Aslında evin lokasyonu yakınlarındaki göl de hesaba katıldığında bir tatil evine dönüştürmek için ideal.
O korkunç durumdaki kulübenin yeni hali ise gerçekten de filmlerdeki gibi. Öndeki merdivenlerden inip göle açılan patikada yürüyüşe çıkabilir ya da sopuk havalarda içeride oturup manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Evin lokasyonunun mükemmel olduğundan ve göl manzarasından söz etmiştik. İşte onarımdan sonraki bu güzelim terasta bir şeyler içip şahane manzaranın tadını çıkarmak mümkün.
Çiftlik evinin tepeden görünüşü ise bu şekilde. Uzman ekip binanın geleneksel karakterini yansıtan bazı unsurları aynen muhafaza etmek istese de, malzemelerin genel durumunun kötülüğü bunun yapılmasına engel olmuş.
Evin restorasyondan sonraki halini gördük, şimdi de bu şahane ve devatekar kapıdan içeriye girip etrafa bir göz atmanın vakti geldi.
İç mekândaki müthiş dönüşümü görmeden önce çiftlik evinin eski haline bir göz atalım. Gördüğünüz gibi klasik ahşap bina iskeleti hâlen duruyor olsa da durumun pek parlak ve yaşamaya uygun olduğu söylenemez.
Az önce gördüğünüz o korkunç mekânın yeni hali böyle. Baştan yenilenen ve beyaza boyanan tavan kirişleri, açık planlı düzenek ve iç mekânla dış mekân arasındaki müthiş akışkanlık, geniş kapı ve pencerelerden sızan doğal ışık: Karşımızda hem yeni yapılmış gibi görünen, hem modern, hem ferah, hem de son derece sıcak ve samimi bir havası olan bir ev var.
Mekânın içindeki gezintimizde bu kez adeta bir çöplük gibi kullanılan odunluğa uğruyor ve eğer mümkünse çok fazla kalmadan çıkmaya çalışıyoruz. Eskimiş ve nemli duvarlar, balımsız bir ortam, etrafı saran çöp yığınlar; insan bunları görünce buradan bir an önce çıkmaktan başka bir şye düşünemez herhalde.
Mekânın yeni halinde mutfağın alışılmadık biçimde pencere önünde planlandığını görüyoruz. Modern çizgiler taşıyan ve hem şık, hem de pratik bir mutfak olarak tasarlanın mekânın en büyük avantajı elbette mutfakta iş yaparken mükemmel göl manzarasının tadını çıkarabilecek olmanız.
İçeride yemek odası oalrak tasarlanan alanda ise İskandinav tarzının izlerini görmek mümkün. Basit beyaz duvar ve raflarla ahşap malzemenin minimalist sayılabilecek bir tasarım dili içinde yan yana konması toplamda hem temiz ve pürüzsüz, hem de sıcak bir görüntüye yol açmış.
Bu müthiş dönüşüm hikâyesini evin yenilenen yatak odasına da bir bakış atarak bitirelim. Gördüğünüz gibi burada da renk olarak beyazın, malzeme olaraksa ahşabın egemenliğini görüyoruz. Karşımızda kuşkusuz stil sahibi ve insanı içine çeken bir yatak odası var.
Bu dönüşüm projesini beğendiyseniz, ’Önce&Sonra: Baş döndürücü bir dönüşüm’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.