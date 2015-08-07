Önce & Sonra: Bir Külkedisi masalı

Mutlu sonlar sadece eski Türk filmlerine ve masallara özgü değil. Bugün sizlere tanıtacağımız restorasyon projesi bunun en güzel göstergelerinden biri olacak. Aşağıda da göreceğiniz gibi yıkık dökük halde, hani Türkçe'de hayvan bağlasan durmaz diye tabir edilen harabe bir çiftlik evi işin ustasının elinde şahane bir dağ evine dönüşecek. Polonya'da bulunan evin restorasyon işlerini iki Polonyalı mimar Anna ve Anatoly Kuczyńscy üstlenmiş ve evin yeni halinin tasarımında Danimarka'da bulunan Bornholm Adası'nın mimarisinden esinlenilmiş. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu Külkedisi hikâyesini, bu şahane dönüşümü yakından inceleyelim.