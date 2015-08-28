En güzel ev dekorasyonlarına örnekler

İşten eve yorgun biçimde geldiğinizde ve bahçe kapısını araladığınızda karşınızda duran manzaranın içinize huzur doldurmasını ve kendi kendinize 'İşte bunun için yaşıyorum.' demek istemez misiniz ? Eğer arzunuz bu yöndeyse bu yazımızı dikkatle okumalısınız. Bizler bu yazımızda genel olarak ev dekorasyonun öneminde bahsedeceğiz ve başarılı bulduğumuz dekorasyonları sizinle paylaşacağız.
İster iç dekorasyon ister dış dekorasyon; ister salon isterse çocuk odası dekorasyonu olsun dikkat edilmesi gereken ilk şey dekorasyonun sizin kişiliğinize göre şekillendiği gerçeğidir. Yani: dekorasyonunuzda kişiliğinize yer vermelisiniz. Renkli bir kişiliğe sahipseniz evinizde renkli dokular kullanmalı huzur ve sükunet arıyorsanız klasik tonları seçmelisiniz. Dekorasyonlarınızda zevklerinizi ve ilgi alanlarınızı da kullanmaktan çekinmemelisiniz. Sonuçta eviniz, işte değilken vaktinizin büyük çoğunu geçirdiğiniz bir mekandır. Öte yandan evinizin psikolojiniz üzerinde hatırı sayılır derecede pay sahini olduğunu da hatırlatmakta da fayda var. Yani evinizde kullanacağınız pozitif tonlar ve renkli aksesuarlar zaman zaman kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.
Eğer konu genel olarak ev dekorasyonu ise dikkat etmeniz gereken diğer konuların başında fizikî koşullar gelmektedir. Bu noktada evinizin bulduğu arazinin koşulları ve o bölgede hakim olan iklim şartları da dekorasyonunuzu ister istemez etkileyecektir. Örnek vermek gerekirse kış mevsiminde sert şartların hüküm sürdüğü bir bölgede yaşıyorsanız, evinizin tavanında düz bir tavan tercih etmek yerine üçgen çatı seçmek kar yağışlarında evinizin üstünde kar birikmesini engeller. Ayrıca geniş ve doğal bir arazi üzerinde, bir çiftlik evine benzer bir ev sahibi olmak istiyorsanız, Akdeniz tarzı olarak adlandırılan ve kırmızı tuğlalardan yapılmış bir ev tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Öte yandan güneşli gün sayısının az olduğu ve havanın genellikle kapalı olduğu bir bölgede yaşamınızı sürdürüyorsanız, geniş pencerelere sahip bir dekore etmeniz ihtiyaç duyduğunuz ışığı daha kolay temin etmenize olanak sağlar.
Doğa aşığı bir insansınız ve doğayı hayatınızın her alanında görmek istiyorsanız evinizi de doğal bir ortam üzerine kurmak istemeniz çok normaldir. Eğer durum böyle ise evinizi dekore ederken seçtiğiniz yapı malzemelerine oldukça dikkat etmekte fayda var. Bu örnekte de görüldüğü üzere kırmızı tuğlalardan yapılmış olan duvarlar evinize istediğiniz doğal havayı kolaylıkla sağlayacaktır. Ayrıca evinizin tavanını çatı şeklinde yaptırmak da evinizi olası bir kar felaketinden de koruyacaktır. Öte yandan evinizde, sahip olduğu doğal dokuyu bozmamak adına ahşap kapı ve pencereler kullanmanız da sunabileceğimiz öneriler arasında.
Konu doğal dokuya sahip evler olunca önemli konulardan biri de evin, üzerine kurulacağı araziyi belirleme işidir. Bu konuda genellikle pek sıkıntı yaşanmasa da düz bir arazi bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu sebeple böyle zamanlarda genellikle evin temeli daha derine kazılarak arada kalan kısım odalar için ayrılır. Bu örnekte bahsettiğimiz konuyu daha somut biçimde görebilirsiniz. Öte yandan böylesi bir eve sahipseniz bu örnekteki gibi geniş pencereler tercih etmeniz evinizin sahip olduğu manzarayı daha kullanışlı kılmanızı sağlayabilir.
Kış mevsiminin çoğu bölgede oldukça sert geçtiği göz önüne alındığında, çoğu ev dekorasyonunda üçgen şeklinde çatıların tercih edildiğini söylemek pek yanlış olmaz. Bu örnek de, bahsettiğimiz evlerden bir tanesi. Öncelikle çatıdaki kiremitlerden kaynaklanan koyu rengin aksine evin sahip olduğu bu açık ton, evin oldukça ilginç bir görünüm kazanmasını sağlamış. Ayrıca üst katta bulunan ve benzerine pek sık rastlanmayan yuvarlak pencere de oldukça ilginç bir detay. Bu tarz evlerde bulunan tavan araları, size gereksiz eşyaları koymanız için imkan da verir.
Eğer evinizde üçgen biçiminde çatı tercih edecekseniz ve eğer eviniz büyük bir alan üzerinde kurulmuşsa, evinizde bir tek çatı kullanmamalısınız. Çünkü bu çatı çok geniş bir alana yayılacağından, sahip olacağı dayanıklık da aynı oranda azalacaktır. Bu örnektekine benzer çatılar kümesi tercih etmek hem daha güçlü bir tavana sahip olmanıza ve oldukça estetik bir görünüm elde etmenize imkan verecektir. Bu örnekte evin dış kısmında tercih edilen kırmızı tuğla kaplama, evin estetik görünümünü oldukça iyi bir biçimde tamamlamış. Ayrıca pencere pervazlarının ahşap oluşu ve beyaz renkleri de bu evi mükemmel kılmaya yetmiş.
Evinizi doğayla iç içe inşa ettirdiyseniz veya bahçenizle iç içe olmak istiyorsanız, evinizin ön kısmını açık bırakabilir veya kış bahçesi şeklinde kullanabilirsiniz. Özellikle ilkbaharda ve yaz mevsiminde size ve ailenize oldukça keyifli anlar yaşatma potansiyeli taşıyan bu tasarım, bu örnektekine benzer güzel bir aydınlatma ile desteklendiğinde, ortaya oldukça güzel görüntüler çıkmasını sağlayabilir. Bu alanda kullanacağız eşyaların açık havaya ve güneşe dayanıklı eşyalar olup olmadığından emin olmalısınız. Ayrıca bu alanın önüne renkli çiçekler ekerek de bu alanda geçireceğiniz zamanı daha da keyifli hale getirebilirsiniz.
Özellikle kış mevsiminin oldukça sert geçtiği bir alanda yaşıyorsanız evinizi dekore ederken daha da dikkatli olmalısınız. Öncelikle evinizin şeklinden başlamalısınız. Eviniz üçgen bir çatıya sahip olmalıdır. Böylelikle çatıda kar birikmesinin önüne geçmiş olursunuz. Öte yandan bir şömine zorunlu olmadığı gibi evinize hoş bir hava katmanızı da sağlayabilir. Doğal bir ev amaçlıyorsanız, bu örnekteki gibi kırmızı tuğla tercih edebilirsiniz. Ayrıca çok fazla dikkat gerektiren bir diğer konu da izolasyon problemidir. Doğru kaplama tercih edilmiş ve doğru şekilde izolasyon sağlanmış bir ev, kış mevsiminde enerji kaybınızı minimuma indirebilir.
Evinizi kendiniz dekore ediyorsanız ve evinizin ön kısmında bir havuz da istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç önemli madde bulunmakta. Bunlardan birincisi havuzunuzda doğru fayansları tercih etmelisiniz. Konu havuz olunca genellikle düz beyaz fayanslar tercih edilse de siz kişiliğinize uygun olarak mavi veya bu tonlarda bir fayans tercih edebilirsiniz. Ayrıca havuz başına koyacağınız birkaç şezlong veya sandalye ile bu alanı faal hale getirebilirsiniz. Ayrıca evinizin havuza bakan kısmında yapacağınız güçlü bir ışıklandırma havuza ayrı bir ışıklandırma yapmanızı önler.
Konu ev dekorasyonu olunca her konuda olduğu gibi burada da ilginç veya sıra dışı örnekler görmek pekala mümkündür. Çünkü insanların kişilikleri birbirinden oldukça farklıdır ve ilginç insanlar kişiliklerini tasarımlarına yansıtmak isterler. Bahsettiğimiz gibi sıra dışı bir örnekle karşınızdayız. Sahip olduğu alışılmadık çatı yapısı asimetrik bir üçgen şekline sahip. Ön kısımda taş sütunların arasında tercih edilen cam yüzey yapıyı daha da ilginç hale getiriyor. Binanın ön kısmında bulunan minik su ve bu su birikintisinin üzerinde bulunan ahşap köprü ise bu sıra dışı yapı ile ilginç bir tezat oluşturmuş.
Doğal bir ev istiyorsanız kullanacağınız yapı malzemesini özenle seçmelisiniz. Doğal yapılarda genellikle tercih edilen ahşap sizin de kurtarıcınız olabilir. Bu örnekte ise kum zemin üzerine inşa edilmiş ahşap bir görüyoruz. Evin en çok dikkat çeken özelliği tamamının ahşaptan yapılmış olması. Dış kaplamadan çatıya ve sütunlara kadar her yerde ahşap tercih edilmiş. Zeminde ise beton kullanılmış. Öte yandan denize yakın olduğunu tahmin edebileceğiniz bu evde, ön kısımda alan ayrılmış olan veranda ise keyifli zaman geçirme umudu vaat ediyor.
Beyaz dış cephede oldukça tercih edilen bir renktir. Evinizi oldukça zarif gösterme gücüne sahiptir. Ayrıca eğer odalarda kullanılırsa da evinizi ferah kılar ve odaları olduğundan büyük gösterir. Bu örnekte ise dış cephede boya yerine beyaz kaplama tercih edilmiş. Çatıda seçilen siyah ile güzel bir tezat oluşturan beyaz rengi, ayrıca evi oldukça ferah kılmış. Öte yandan pencere üstünde ve verandada kullanılan ve sarılı beyazlı renklere sahip tenteler de evi oldukça zarif göstermiş. Verandada bulunan eşyaların genellikle beyaz renkli oluşu da evin zarafetini arttırmış.