En güzel ev dekorasyonlarına örnekler

İşten eve yorgun biçimde geldiğinizde ve bahçe kapısını araladığınızda karşınızda duran manzaranın içinize huzur doldurmasını ve kendi kendinize 'İşte bunun için yaşıyorum.' demek istemez misiniz ? Eğer arzunuz bu yöndeyse bu yazımızı dikkatle okumalısınız. Bizler bu yazımızda genel olarak ev dekorasyonun öneminde bahsedeceğiz ve başarılı bulduğumuz dekorasyonları sizinle paylaşacağız.

İster iç dekorasyon ister dış dekorasyon; ister salon isterse çocuk odası dekorasyonu olsun dikkat edilmesi gereken ilk şey dekorasyonun sizin kişiliğinize göre şekillendiği gerçeğidir. Yani: dekorasyonunuzda kişiliğinize yer vermelisiniz. Renkli bir kişiliğe sahipseniz evinizde renkli dokular kullanmalı huzur ve sükunet arıyorsanız klasik tonları seçmelisiniz. Dekorasyonlarınızda zevklerinizi ve ilgi alanlarınızı da kullanmaktan çekinmemelisiniz. Sonuçta eviniz, işte değilken vaktinizin büyük çoğunu geçirdiğiniz bir mekandır. Öte yandan evinizin psikolojiniz üzerinde hatırı sayılır derecede pay sahini olduğunu da hatırlatmakta da fayda var. Yani evinizde kullanacağınız pozitif tonlar ve renkli aksesuarlar zaman zaman kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Eğer konu genel olarak ev dekorasyonu ise dikkat etmeniz gereken diğer konuların başında fizikî koşullar gelmektedir. Bu noktada evinizin bulduğu arazinin koşulları ve o bölgede hakim olan iklim şartları da dekorasyonunuzu ister istemez etkileyecektir. Örnek vermek gerekirse kış mevsiminde sert şartların hüküm sürdüğü bir bölgede yaşıyorsanız, evinizin tavanında düz bir tavan tercih etmek yerine üçgen çatı seçmek kar yağışlarında evinizin üstünde kar birikmesini engeller. Ayrıca geniş ve doğal bir arazi üzerinde, bir çiftlik evine benzer bir ev sahibi olmak istiyorsanız, Akdeniz tarzı olarak adlandırılan ve kırmızı tuğlalardan yapılmış bir ev tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Öte yandan güneşli gün sayısının az olduğu ve havanın genellikle kapalı olduğu bir bölgede yaşamınızı sürdürüyorsanız, geniş pencerelere sahip bir dekore etmeniz ihtiyaç duyduğunuz ışığı daha kolay temin etmenize olanak sağlar.