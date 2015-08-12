Modern bir ev dekoru için 10 parlak fikir

Son yıllarda ev dekorlarında en çok kullanılan tarz, minimalist diliyle modern stildir diyebiliriz. Evinize girer girmez sizi karşılayan dingin ama bir o kadar göze hitap eden, akılcı çözümler sunan bir yaklaşım ve daha fazlasını bulmak istemez misiniz? Ev dekorasyonu ile ilgileniyor ve evinize yenilik kazandırmak istiyorsanız ayrıca Türk tasarımcılardan yaratıcı dekorasyon fikirleri yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz. Uzmanlardan destek alarak ya da imkanlarınız ve yetenekleriniz doğrultusunda ev dekore etmek eskiden çok yaygın değildi. Geçmişten günümüze değişen zamanın ruhuyla ev dekoru artık hemen herkesin önemsediği önemli bir unsur haline geldi. Doğru yerde doğru dekoratif ürünleri kullanmak, algıyı tamamen değiştirebilmek ve ölçülü davranmak mümkün. Özellikle modern ev dekorları, geçmişin izleriyle sentez yapma imkanı bulabileceğiniz, işlevsellik ve estetik katan değerler haline geldi. En güzel ev dekorlarını oluşturmak istiyor olabilir, modern etkilerden yararlanarak tasarlamak istiyor olabilirsiniz. Uzmanlarımızın seçtiği örneklere görsel açıdan evlerinizi zenginleştirmeye bir çok fikir, akılcı çözümler bulacaksınız. Evinize estetik ve işlevsel açıdan değer kazandırmanızı sağlayacak parlak fikirler veren örneklerimizi incelemeye başlayabiliriz.