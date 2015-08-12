Modern bir ev dekoru için 10 parlak fikir

Son yıllarda ev dekorlarında en çok kullanılan tarz, minimalist diliyle modern stildir diyebiliriz. Evinize girer girmez sizi karşılayan dingin ama bir o kadar göze hitap eden, akılcı çözümler sunan bir yaklaşım ve daha fazlasını bulmak istemez misiniz? Ev dekorasyonu ile ilgileniyor ve evinize yenilik kazandırmak istiyorsanız ayrıca Türk tasarımcılardan yaratıcı dekorasyon fikirleri yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz. Uzmanlardan destek alarak ya da imkanlarınız ve yetenekleriniz doğrultusunda ev dekore etmek eskiden çok yaygın değildi. Geçmişten günümüze değişen zamanın ruhuyla ev dekoru artık hemen herkesin önemsediği önemli bir unsur haline geldi. Doğru yerde doğru dekoratif ürünleri kullanmak, algıyı tamamen değiştirebilmek ve ölçülü davranmak mümkün. Özellikle modern ev dekorları, geçmişin izleriyle sentez yapma imkanı bulabileceğiniz, işlevsellik ve estetik katan değerler haline geldi. En güzel ev dekorlarını oluşturmak istiyor olabilir, modern etkilerden yararlanarak tasarlamak istiyor olabilirsiniz. Uzmanlarımızın seçtiği örneklere görsel açıdan evlerinizi zenginleştirmeye bir çok fikir, akılcı çözümler bulacaksınız. Evinize estetik ve işlevsel açıdan değer kazandırmanızı sağlayacak parlak fikirler veren örneklerimizi incelemeye başlayabiliriz.
Asma tavan veya giydirme kaplamalarına gerek kalmadan, yalın, minimal bir dokunuş. Tavanın beton görünümüyle herhangi bir renk süslemesine gerek kalmadan, yalın diliyle çarpıcı bir görünüm elde etmeyi başaran Japon firması, minimal dokuları kullanmasını son derece profesyonel bir yöntemle yapıyor. Eskinin süslemeleri ve detaycılığın hafifletilerek daha modern bir yaklaşım sunan yeni dönem örneklerinde rastlanabilecek çarpıcı bir mekan örneği. Açık renk tonlarında ahşap yer zemini kaplaması ile kapıların aynı dili kullanıldığı görülüyor. Tavanın sadeliği ve yalınlığı, şahane ve gösterişli bir avize kullanımına imkan veriyor. Betonun soğuk dili ve çarpıcılığı yanında, sımsıcak renklerle ev dekoru, keyifli bir ortam haline getiriyor.
FLÁVİA GERAB tarafından dekore edilen keyifli ve şık bir oturma odası örneği. İşlevselliği yönünden bireyler için konfor ve keyif esas alınan oturma grupları tercih edilmiş. Günün yorgunluğunu ve stresini atmak için keyifli alternatifler sunan oturma grupları, her evde arzulanan konforu sağlıyor. Öte yandan duvarlar modern çizgiyi sürdüren duvar resimleri kullanılmış ve tavan, merdiven ve sandalye gruplarında ise siyahın dili sürdürülmüş. Genel olarak iç açıcı bir atmosfer sağlanan oturma odası şık ve konforlu bej renk tonlarında oturma grupları ve açık renk tonları ile dizyan edilmiş.
Beyazın hakim olduğu bir mekanda küçük alanları renkli dokunuşlarla canlandırabilirsiniz. Duvar zemininden yere uzanan kontrast renklerle canlı renklerin bir arada kullanıldığı dinamik bir görünüm. Polonya'da bulunan A+A tarafından dekore edilen bu örnekte, tamamen beyaz renginin kullanıldığı raflardan oluşan bir kütüphane görüyoruz. Modern ev dekoru için parlak bir fikir, kapı, duvar, tavan zemini ve kütüphanede kullanılan beyaz renk; canlı ve parlak renklerin kullanımına göz yormadan yer açıyor. Kitapları ve dekorun renkliliği mekanı canlandırmaya yetecek yaklaşımlardan sadece biri.
Klasik dokunuşlarla evinizin görünümünü zenginleştirmek, modern ve konforlu yaşam alanları oluşturmak oldukça mümkün. Hakan Helvacıoğlu tarafından dekore edilen nadide bir oturma odası örneği. Seçkin tasarımlarla hem bulunduğunuz mekanın karakteristiğini belirleyebilir, hem de sıcak ve samimi yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Dekoratif ayna kullanımı, taş duvar ve şömine ile seçkin bir karakter izliyor, doğal dokular kullanımına dikkat ediliyor. Doğal malzemelerin kullanımı, her zaman için modern dekor oluşturmada faydalı olmuş, evler için estetik değerler açısından zenginleştiren unsurlar olmuştur. Evinizin havasını tamamen değiştiren, özel olarak tasarlanmış bir avize örneği sizce de bir fikir değil mi?
Brezilya'da bulunan RENATO TELES ARQUİTETURA tarafından ev dekoru için seçilmiş nadide bir örnek daha. Doğal dokularla, ahşabın kullanımıyla ev dekoruna yaklaşım evinize nefes aldırır, sımsıcak bir hava yaratır. Kahvenizi yudumlayıp, belki kitabınızı aldığınız bir köşeniz olsun istersiniz. Orjinal tasarımlarıyla seçkin sandalye formları kullanabilir, yaşam alanlarında şahane görsel etkiler yaratabilirsiniz. Dilerseniz yaratıcı fikirlerle, farklı mobilya formlarına odaklanabilir, en güzel ev dekorlarına sahip olabilirsiniz.
Evinizin iç dekorasyonunu görsel açıdan dokularla zenginleştirmenin yollarını hiç düşündünüz mü? İzmir'de bulunan Unlimited Design tarafından dizayn edilen oturma odası örneğine ayrıca bir göz atabilirsiniz. Pembe güllerle bezenmiş sandalye dokuları, mekana sıcak bir hava yaratmaya yetiyor. Dekoratif parçalarla desteklenen tasarımda şıklık ve asaletten ödün verilmemiş. Sade ve yalın platformlarda, küçük detayların kullanımı ile mekanın görsel etkilerini zenginleştirebilir, sıcak bir hava verebilirsiniz.
Mekana hareket katan, işlevsel ve görsel açıdan dikkat çeken modern bir ev dekoru oluşturan gömme dolap. Siyah rafları ile renkli objelere yer açan tasarım kullanılmış. Öte yandan beyaz duvar ile kontrast etki yaratıyor. Evinizi görsel açıdan zenginleştirecek küçük ve işlevsel detaylarla, daha sağlıklı ve keyifli yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Örneğimizde duvara baktığınızda, işlevsel ve görselliğiyle dikkat çeken gömme dolap, estetik değerlerle zenginleştiren bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.
Şık bir aydınlatma gereci ile tatlı renk tonları çiçeklerle bezenmiş bir duvar görseli seçimi. Evinize sempatik bir hava kazandırmak, sıcak bir görüntü elde etmek, belki de duvarlarınızı görsel açıdan zenginleştirmekten geçiyordur. Modern ev dekorlarında soğuk renklerle dinamik formlar tasarlanabilirken, sıcak renklerle odalarınıza şık bir görünüm kazandırmanız mümkün. Özellikle doğru ve ölçülü aydınlatma tercihleri, küçük ama önemli dekor fikirleri vermeye yetiyor.
Dekoratif objelerin seçimi evinizin ahengini değiştirir. Modern dekorların tasarımında geçmişten gelen simetri izleri veya minimal asimetrik formlar yaratılabilir. Dairesel biçimde kullanılan ayna tercihleri odanın içini yansıtarak, görsel açıdan farklı ve şık dokunuşlara yer açıyor. Zevklerinize ve tercihlerinize göre döşeyebileceğiniz dekorlarda tablolar, çiçek kullanımı gibi bir çok alternatif mümkünken; baston ve şapka figürlerini sergilemek de sıcak bir etki yaratıyor. Sadeliğin temsili olan beyaz duvarlar, farklı objeleri veya yaratıcı fikirlerinizi sergilemeniz için de size olanaklar sağlıyor. Evinizi şık aynalar ile süslemeyi tercih ediyorsanız İşlevsel tasarımlarla dekoratif aynalar yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edebiliriz.
Elbette salonlarımızda ve oturma odalarımızda konfor kadar, estetik değerler kazandıran görsel detayları göz önünde bulundurabiliriz. Bir mekanın havasını ve ahengi etkileyen odak noktası tercih edilen dekoratif ürünler olabilir. Canlı renklerle sımsıcak etkiler yaratan bir kilim veya halı modeli, oturma odanızın havasını tamamen değiştirebilir. Ayrıca duvarlarda zevklerinize göre, fakat ev dekoruyla ahengi yakalayabilecek dekoratif tablo ya da görselleri kullanabilirsiniz. Göz kamaştıran halılar ve kilimler, gri renk tonlarının kullanıldığı nötr etkilerle mükemmel uyum sağlıyor. Nötr renklerle sıcak renklerin bir arada kullanımı, oldukça yaygın ve akılcı bir dekorasyon fikridir. Seçtiğiniz dekoratif ürünler yaşam alanlarınızı görsel açıdan zenginleştirmeye devam edecek. Evinizi sizler için özel kılacak ev dekorasyon örneklerini bulabileceğiniz bu yazımızda sizin için seçtiğimiz parlak fikirlere örneklerle değindik.