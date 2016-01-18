Küçük ev dış cephe tasarımı için ipuçları

Bir evi düzenlemek, güzelleştirmek ve zarif hale getirmek için bir çok alanda düzenleme yapar, iç mekan dekorasyonlarını en zarif ve en şık şekilde yapmak için bütün dekorasyon sitelerini gezer, dekorasyon dergilerini okuruz. Bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapmak için bahçe peyzaj işleri ile ilgilenen dergileri okur, firmalardan, uzmanlardan yardım alırız. Ancak bir evi düzenlemek için sadece iç mekan ve bahçe yeterli olmaz. Evi dışarıdan gösteren alan dış cephedir. Dış cephe dizaynı,i dekorasyonu ve tasarımı ne kadar estetik ve şık olursa evinizi gören insanlar iç mekanın zarifliğini ve dekorasyon konusunda sizin başarılı olduğunuzu düşünecektir. Evinizin dış cephesini dekore ederken, tasarlarken dış cephe genişliği sizin için büyük kolaylık sağlar. Dış cephenin geniş olması, bahçe ile bütünleştiği alanın büyük olması yapılacak olan tasarımın ve dekorasyonun kolay bir şekilde yapılmasını, isten,len dekorasyonun rahatlıkla yapılmasını sağlar. Ancak dış cephe alanı küçük ise ve pencere ve kapı gibi boşluklardan dolayı bu alan daha da küçük kalıyor ise dış cephe dekorasyonu yapmak bir hayli zor olur. Yüzey alanının az olması, evin küçük olması durumunda tasarım yapmak için titiz davranılmalı, istediğiniz güzellikte bir dekorasyon oluşturmak için özenli bir işçilik ve planlama yapılarak malzeme seçimlerinde çok dikkatli olunması gereklidir. Küçük evlerde yapılacak dekorasyon için dikkat edilmesi gereken etkenler vardır. Bu etkenlerin başında yapılacak dekorasyonun niteliğinin belirlenmesi gelir. Yapılacak olan dekorasyona karar verilmiş ise küçük dış cephe üzerinde dekorasyonun yerleştirilmesi ve yapılacak işlemlerin sırasının belirlenerek uygulamaya geçilmesi gereklidir. Peki küçük evlerde dış cephe tasarımı yapılırken nelere dikkat etmeli ve nasıl davranılmalıdır ?
Öncelikle evinizin dış yüzeyinin boyutlarını belirlemek için ölçüm yapmalı ve ölçüm sonucunda ortaya çıkan alanın ne kadarına dekorasyon yapacağınıza karar vermelisiniz. Dekorasyon yapacağınız alanı belirledikten sonra yapacağınız dekorasyon türünü belirlemelisiniz. Modern bir dış cephe dekorasyonu, rustik bir dış cephe tasarımı, vintage görünümüne sahip bir dış cephe tasarımı veya geleneksel dış cephe tasarımlarından birini seçerek dekorasyon yapacağınız alana uyumlu bir şekilde yerleşim yapmalısınız. Uygulamaya geçmeden önce yapacağınız planlama ile işlem sırasını belirlemeli, aydınlatma, boyama, süsleme, dış cephe kaplama, mantolama gibi işlemleri sırasına uygun bir şekilde uygulamalısınız. Yapacağınız tasarım modeline karar verdikten sonra küçük dış cephe alanını temizlemelisiniz. Eğer yapı malzemesi betonarme ise basınlı kum kullanmalı,i dış cephe malzemesi ağaç ise zımpara kullanarak dış yüzeyi iyice temizlemelisiniz. Bu temizlik yeni yapacağınız boyanın, süslemelerin daha temiz görünmesini sağlayacak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Temizlik işleminden sonra yapacağınız tasarıma göre boyama işlemini yapmalı ve boyanın tam olarak tutmasını sağlamalısınız. Boya tam tutmadığında veya kabardığında yapacağınız dekor ve süslemeler kötü görünecektir. Bu nedenle gerekirse bir kaç kat boyayarak dış cephe boyasının iyi olmasını sağlamalısınız. Boyama işleminden sonra pencere ve kapı kasalarının ve renklendirilmesi işlemini yapmalı ve önceden belirlediğiniz dekorasyona uygun bir renklendirme yaparak dış cephenizin boyama işlemini tamamlamalısınız. Boyama işleminden sonra dış cephe de yer alan aydınlatma elemanlarının tasarlanması işlemleri yapılmalıdır. Yaptığınız dış cephe boyasını zarif bir şekilde gösterecek olan aydınlatma çok şık bir şekilde yapılmalı, hem dış cephenin zarafeti ortaya çıkarılmalı hem de bahçe alanının aydınlatılması sağlanmış olur. Böylece fonksiyonel bir aydınlatma yapılmış ve evin dış cephesinin dekorasyonu tamamlanmış olur. Aydınlatma, genellikle küçük dış cephesi olan evlerin dekore edilmesinde en çok başvurulan yöntemdir. Boyama işlemi ile birlikte iyi planlanmış ve iyi tasarlanmış olan bir aydınlatma ile bütün küçük dış cepheleri zarif bir şekilde dekore edebilirsiniz. İstediğiniz takdirde boya, aydınlatma dışında yüzey alanını renkli kaplama kağıtları veya mantolama malzemeleri ile kaplayabilir, dış cephe için fazla emek ve zaman harcamadan kolayca dekorasyon yapabilirsiniz.
Küçük evler veya orta büyüklükteki betonarme, ağaç veya farklı malzemeden inşa edilmiş olan evlerin dış cephelerini dekore etmek,i tasarlamak için homify dış cephe dekorasyonları örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret ederek örnek uygulamaları inceleyebilir, uygulamalar ve detayları hakkında fikir edinebilir, eviniz ile aynı yapıya sahip evlerin dış cepheleri ile benzer bir şekilde dekorasyon yapabilirsiniz.
Bir evi basit bir şekilde dekore ederek dış cephesinin zarif olmasını istiyorsanız dış cephe olan duvara geniş cam pencereler veya cam paneller koymalı ve dekorasyonun kendiliğinden oluşmasını sağlamalısınız. Örnek resimde geniş bir yeşil alanın içine yapılmış olan evin dış cephesi cam paneller ile kaplanarak hem bahçe görselliği hem de evin güzelliği birleştirilmiş ve evin dış cephesini dekore etmeye gerek kalmadan basit bir şekilde estetik görünmesi sağlanmış. Ön tarafa yapılan veranda ile dış cephe kendini tamamlamış ve şık bir görünüme sahip olmuş.
Küçük bir eviniz varsa ve ahşaptan yapmışsanız dış cephesini zarif, estetik bir görünüme kavuşturmak için yapmanız gereken ahşap verniği, parlatıcısı ve koruyucu ahşap boyasını kullanmaktır. Ahşap verniği ahşabın eskimesini engellerken ahşap parlatıcısı ahşabın daha parlak görünmesini sağlayarak estetik ve şık bir görünüme kavuşmasını sağlar. Ahşap boyası ise dış yüzeyin uzun süre zarif kalmasını ve dış etkilerden etkilenmemesini sağlar. Örnek resimde ahşap malzeme kullanılarak yapılmış olan küçük bir evin dış cephesinin parlak ve ahşap renginde boya ile boyanması ile elde edilmiş zarif dış yüzeyini görüyorsunuz. Uzaktan bakıldığından hem doğal hem de zarif görünen bu dış yüzey ahşap boyası ve parlatıcısı ile boyanarak elde edilmiş.
Evinizin dış cephesini de iç mekanlar gibi minimalist bir tarzda dekore etmek istiyorsanız dış cepheye hiç bir süsleme yapmadan sade ve açık bir boya ile estetik bir hale getirebilirsiniz. Bu sayede evinizin iç ve dış cephe dekorasyonları bütün olarak evinizi daha zarif gösterecektir. Örnek resimde yer alan evin dış cephesi çok sade bir şekilde tasarlanmış ve eve zarafet kazandırılmış.
Evinizin dış cephesini ağır bir dekorasyonla güzelleştirmek isterseniz örnek resimde olduğu gibi pencereleri, aydınlatmayı, dış cephe dışında yer alan duvarı, kapsayan bir tasarım yapmalı ve zarif bir dekorasyon oluşturmak için özenli bir işçilik göstermelisiniz. Sadece beyaz rengin kullanıldığı örnek resimdeki dış cephe dekorasyonu gün ışığında beyaz rengi ile geceleri ise aydınlatması ile şık bir görünüme sahip olacaktır.
Günümüzde ev yapmanın maliyetleri çok devasa boyutlara ulaştığı için farklı bir yapı malzemesi olan panel sandiviçler ile ev inşa edilmektedir. Prefabrik yapı olarak adlandırılan bu tür evlerin dış cepheleri metal kaplı olduğunda dekorasyon sadece boyama veya kaplama ile olur. Örnek resimde maviye boyanmış olan ve beyaz bir penceresi bulunan prefabrik bir ev örneği yer alıyor. Her cephesi farklı bir tasarımla görsellik kazandırılmış olan prefabrik evleri dekore etmek diğer ev türlerine göre daha kolaydır.
Eğer renkli bir kişiliğe sahipseniz ve renkli bir ev dekorasyonu yapmak istiyorsanız evinizin dış cephesini de renkli bir şekilde tasarlamalı ve dekore etmelisiniz. örnek resimde doğanın içinde yer alan ve yeşil bir alanda bulunan ev örneğinde olduğu gibi beyaz ve koyu gri renkleri kullanarak dış cepheyi renklendirmeli, kapı ve pencereleri ahşap rengine boyayarak çok renkli bir dış cephe elde etmelisiniz. Bu sayede renkli bir tasarım yapmış olursunuz.