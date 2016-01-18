Küçük ev dış cephe tasarımı için ipuçları

Bir evi düzenlemek, güzelleştirmek ve zarif hale getirmek için bir çok alanda düzenleme yapar, iç mekan dekorasyonlarını en zarif ve en şık şekilde yapmak için bütün dekorasyon sitelerini gezer, dekorasyon dergilerini okuruz. Bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapmak için bahçe peyzaj işleri ile ilgilenen dergileri okur, firmalardan, uzmanlardan yardım alırız. Ancak bir evi düzenlemek için sadece iç mekan ve bahçe yeterli olmaz. Evi dışarıdan gösteren alan dış cephedir. Dış cephe dizaynı,i dekorasyonu ve tasarımı ne kadar estetik ve şık olursa evinizi gören insanlar iç mekanın zarifliğini ve dekorasyon konusunda sizin başarılı olduğunuzu düşünecektir. Evinizin dış cephesini dekore ederken, tasarlarken dış cephe genişliği sizin için büyük kolaylık sağlar. Dış cephenin geniş olması, bahçe ile bütünleştiği alanın büyük olması yapılacak olan tasarımın ve dekorasyonun kolay bir şekilde yapılmasını, isten,len dekorasyonun rahatlıkla yapılmasını sağlar. Ancak dış cephe alanı küçük ise ve pencere ve kapı gibi boşluklardan dolayı bu alan daha da küçük kalıyor ise dış cephe dekorasyonu yapmak bir hayli zor olur. Yüzey alanının az olması, evin küçük olması durumunda tasarım yapmak için titiz davranılmalı, istediğiniz güzellikte bir dekorasyon oluşturmak için özenli bir işçilik ve planlama yapılarak malzeme seçimlerinde çok dikkatli olunması gereklidir. Küçük evlerde yapılacak dekorasyon için dikkat edilmesi gereken etkenler vardır. Bu etkenlerin başında yapılacak dekorasyonun niteliğinin belirlenmesi gelir. Yapılacak olan dekorasyona karar verilmiş ise küçük dış cephe üzerinde dekorasyonun yerleştirilmesi ve yapılacak işlemlerin sırasının belirlenerek uygulamaya geçilmesi gereklidir. Peki küçük evlerde dış cephe tasarımı yapılırken nelere dikkat etmeli ve nasıl davranılmalıdır ?

Öncelikle evinizin dış yüzeyinin boyutlarını belirlemek için ölçüm yapmalı ve ölçüm sonucunda ortaya çıkan alanın ne kadarına dekorasyon yapacağınıza karar vermelisiniz. Dekorasyon yapacağınız alanı belirledikten sonra yapacağınız dekorasyon türünü belirlemelisiniz. Modern bir dış cephe dekorasyonu, rustik bir dış cephe tasarımı, vintage görünümüne sahip bir dış cephe tasarımı veya geleneksel dış cephe tasarımlarından birini seçerek dekorasyon yapacağınız alana uyumlu bir şekilde yerleşim yapmalısınız. Uygulamaya geçmeden önce yapacağınız planlama ile işlem sırasını belirlemeli, aydınlatma, boyama, süsleme, dış cephe kaplama, mantolama gibi işlemleri sırasına uygun bir şekilde uygulamalısınız. Yapacağınız tasarım modeline karar verdikten sonra küçük dış cephe alanını temizlemelisiniz. Eğer yapı malzemesi betonarme ise basınlı kum kullanmalı,i dış cephe malzemesi ağaç ise zımpara kullanarak dış yüzeyi iyice temizlemelisiniz. Bu temizlik yeni yapacağınız boyanın, süslemelerin daha temiz görünmesini sağlayacak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Temizlik işleminden sonra yapacağınız tasarıma göre boyama işlemini yapmalı ve boyanın tam olarak tutmasını sağlamalısınız. Boya tam tutmadığında veya kabardığında yapacağınız dekor ve süslemeler kötü görünecektir. Bu nedenle gerekirse bir kaç kat boyayarak dış cephe boyasının iyi olmasını sağlamalısınız. Boyama işleminden sonra pencere ve kapı kasalarının ve renklendirilmesi işlemini yapmalı ve önceden belirlediğiniz dekorasyona uygun bir renklendirme yaparak dış cephenizin boyama işlemini tamamlamalısınız. Boyama işleminden sonra dış cephe de yer alan aydınlatma elemanlarının tasarlanması işlemleri yapılmalıdır. Yaptığınız dış cephe boyasını zarif bir şekilde gösterecek olan aydınlatma çok şık bir şekilde yapılmalı, hem dış cephenin zarafeti ortaya çıkarılmalı hem de bahçe alanının aydınlatılması sağlanmış olur. Böylece fonksiyonel bir aydınlatma yapılmış ve evin dış cephesinin dekorasyonu tamamlanmış olur. Aydınlatma, genellikle küçük dış cephesi olan evlerin dekore edilmesinde en çok başvurulan yöntemdir. Boyama işlemi ile birlikte iyi planlanmış ve iyi tasarlanmış olan bir aydınlatma ile bütün küçük dış cepheleri zarif bir şekilde dekore edebilirsiniz. İstediğiniz takdirde boya, aydınlatma dışında yüzey alanını renkli kaplama kağıtları veya mantolama malzemeleri ile kaplayabilir, dış cephe için fazla emek ve zaman harcamadan kolayca dekorasyon yapabilirsiniz.

Küçük evler veya orta büyüklükteki betonarme, ağaç veya farklı malzemeden inşa edilmiş olan evlerin dış cephelerini dekore etmek,i tasarlamak için homify dış cephe dekorasyonları örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret ederek örnek uygulamaları inceleyebilir, uygulamalar ve detayları hakkında fikir edinebilir, eviniz ile aynı yapıya sahip evlerin dış cepheleri ile benzer bir şekilde dekorasyon yapabilirsiniz.