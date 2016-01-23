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Modern yaşam alanları: Bungalov evler

ümit atdağ ümit atdağ
LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Evler Siyah
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Homify'da bu gün stüdyo fotoğrafları çeken Lopez Fotodesing  tarafından fotoğraflanan modern yaşam alanları şeklinde dekore edilmiş ve yenilenmiş olan, geleneksel tarzın dışına çıkılmış zarif  ve şık bungalov evlerini ziyaret ediyoruz. Yapılan kombine dekorasyonlar ile modern bir tarz oluşturulmuş, konfor en üst düzeye çıkarılarak özel bir yaşam alanı haline getirilmiş olan bungalov evleri sizleri bekliyor. Banliyö bölgesinde şık ve muhteşem bir şekilde yapılan bir çalışmanın sonucunda sizleri şaşırtacak derece bir güzelliği olan modern bungalov evleri ortaya çıkarılmış. Bu çalışmayı daha yakında incelemek için örnek evleri gezmeye başlayalım.

Dış cephe

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Evler Beyaz
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Bungalov evin dış cephe dekorasyonu,yatay döşeme panelleri  ve sıva ile birlikte dekore edilmiş, binanın standart olmayan, farklı bir formda olması sağlanmış.Ana girişin iki yanı farklı iki oda şeklinde tasarlanmış ve bu odaların dış cepheleri iki tezat renk olan siyah ve beyaz renklerde dekore edilerek zarif bir görünüme kavuşturulmuş. ayrıca cam paneller ile gün ışığından daha fazla yararlanılmış.

Ana giriş

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Evler Beyaz
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Evin ana girişi,  parlak kırmızı ve siyah renklerde kombine edilerek şık  bir ana giriş yapılmış, dış cepheden biraz içeride tasarlanarak estetik bir görünüme kavuşturulmuş ve dış cephenin güzelliğinin gölgesinde kalmayarak kendi güzelliğini sergilemesi saplanmış. Farklı renklerin kullanılması ile görselliği vurgulanan  ana giriş evin dışarıdan daha estetik görünmesini sağlamış.

Koyu dış cephe

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Evler Siyah
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Evin dış cephesini oluşturan yatay paneller, bir tarafta  koyu renkli tercih edilerek tezatlık oluşturulmuş.  Ayrıca koyu renkli bölümün arkasında evin devamı olduğunu ve bungalov tarzının modern halinin tasarlanarak uygulandığını görüyoruz.

Oturma odası

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Mutfak Gri
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Bungalov evin dış cephesinde olduğu gibi iç cephesinde de zarif bir dekorasyon yapılmış, oturma odası mutfak ile birlikte dekore edilerek zarif bir açık mutfak oluşturulmuş.  İki cephede bulunan cam duvarlar ile etrafı 180 derece görebileceğiniz manzaralı ve şık bir oturma odası dekore edilmiş. Cam paneller sayesinde güneşin ve gün ışığının daha fazla oturma odasına girmesi sağlanmış

Yemek salonu

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Yemek Odası Beyaz
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Açık mutfağın önüne bir seperatör yapılarak mutfak biraz gizlenmiş ve ön tarafına konulan yemek masası ile bu alan yemek yeme alanı olarak dekore edilmiş, oturma odası,mutfak, yemek salonu gibi üç farklı görevi bulunan fonksiyonel bir alan ortaya çıkarılmış.  Ahşap seperatör ve ahşap masa bir birleri ile uyumlu olduğundan yemek alanı daha zarif bir hale gelmiş.

Koridor

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Ana girişten itibaren evin oturma odasına kadar devam eden ve evi ikiye bölen koridor minimalist bir şekilde dekore edilmiş, sade ve zarif bir hale getirilerek evin diğer bölümlerinin görselliği korunmuş. Zemin kaplaması mat bir ahşap malzemeden seçilerek cam tavanı ile hem estetik hem de farklı bir tasarıma imza atılmış.

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Kantin

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Çalışma Odası Beyaz
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Evin bir köşesi, büyük cam duvar şeklinde tasarlanmış ve aşap yuvarlak masa, sandalyeler ile çay içme köşesi şeklinde dekor edilmiştir. Ayrıca dostlarınız ile iyi bir vakit geçirmeniz için ideal bir alan oluşturularak hem manzarayı seyredebileceğiniz hem de aydınlatma ile zarif bir dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz bir dekorasyon yapılmış

Yatak odası

LUXHAUS Musterhaus Stuttgart, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Modern Yatak Odası Beyaz
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Evin diğer odaları gibi yatak odası da zarif bir şekilde dekore edilmiştir. Diğer odalarda olduğu gibi cam duvarlar yatak odasında da tercih edilmiş, yeşil alan ve manzara yatak odası içerisinde olacak şekilde uygulanmış. Mor renk yatak takımları ile yatak odası çok şık ve romantik bir havaya büründürülmüş.

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