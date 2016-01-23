Modern yaşam alanları: Bungalov evler

Homify'da bu gün stüdyo fotoğrafları çeken Lopez Fotodesing tarafından fotoğraflanan modern yaşam alanları şeklinde dekore edilmiş ve yenilenmiş olan, geleneksel tarzın dışına çıkılmış zarif ve şık bungalov evlerini ziyaret ediyoruz. Yapılan kombine dekorasyonlar ile modern bir tarz oluşturulmuş, konfor en üst düzeye çıkarılarak özel bir yaşam alanı haline getirilmiş olan bungalov evleri sizleri bekliyor. Banliyö bölgesinde şık ve muhteşem bir şekilde yapılan bir çalışmanın sonucunda sizleri şaşırtacak derece bir güzelliği olan modern bungalov evleri ortaya çıkarılmış. Bu çalışmayı daha yakında incelemek için örnek evleri gezmeye başlayalım.