Modern yaşam alanları: Bungalov evler

Homify'da bu gün stüdyo fotoğrafları çeken Lopez Fotodesing tarafından fotoğraflanan modern yaşam alanları şeklinde dekore edilmiş ve yenilenmiş olan, geleneksel tarzın dışına çıkılmış zarif ve şık bungalov evlerini ziyaret ediyoruz. Yapılan kombine dekorasyonlar ile modern bir tarz oluşturulmuş, konfor en üst düzeye çıkarılarak özel bir yaşam alanı haline getirilmiş olan bungalov evleri sizleri bekliyor. Banliyö bölgesinde şık ve muhteşem bir şekilde yapılan bir çalışmanın sonucunda sizleri şaşırtacak derece bir güzelliği olan modern bungalov evleri ortaya çıkarılmış. Bu çalışmayı daha yakında incelemek için örnek evleri gezmeye başlayalım.
Bungalov evin dış cephe dekorasyonu,yatay döşeme panelleri ve sıva ile birlikte dekore edilmiş, binanın standart olmayan, farklı bir formda olması sağlanmış.Ana girişin iki yanı farklı iki oda şeklinde tasarlanmış ve bu odaların dış cepheleri iki tezat renk olan siyah ve beyaz renklerde dekore edilerek zarif bir görünüme kavuşturulmuş. ayrıca cam paneller ile gün ışığından daha fazla yararlanılmış.
Evin ana girişi, parlak kırmızı ve siyah renklerde kombine edilerek şık bir ana giriş yapılmış, dış cepheden biraz içeride tasarlanarak estetik bir görünüme kavuşturulmuş ve dış cephenin güzelliğinin gölgesinde kalmayarak kendi güzelliğini sergilemesi saplanmış. Farklı renklerin kullanılması ile görselliği vurgulanan ana giriş evin dışarıdan daha estetik görünmesini sağlamış.
Evin dış cephesini oluşturan yatay paneller, bir tarafta koyu renkli tercih edilerek tezatlık oluşturulmuş. Ayrıca koyu renkli bölümün arkasında evin devamı olduğunu ve bungalov tarzının modern halinin tasarlanarak uygulandığını görüyoruz.
Bungalov evin dış cephesinde olduğu gibi iç cephesinde de zarif bir dekorasyon yapılmış, oturma odası mutfak ile birlikte dekore edilerek zarif bir açık mutfak oluşturulmuş. İki cephede bulunan cam duvarlar ile etrafı 180 derece görebileceğiniz manzaralı ve şık bir oturma odası dekore edilmiş. Cam paneller sayesinde güneşin ve gün ışığının daha fazla oturma odasına girmesi sağlanmış
Açık mutfağın önüne bir seperatör yapılarak mutfak biraz gizlenmiş ve ön tarafına konulan yemek masası ile bu alan yemek yeme alanı olarak dekore edilmiş, oturma odası,mutfak, yemek salonu gibi üç farklı görevi bulunan fonksiyonel bir alan ortaya çıkarılmış. Ahşap seperatör ve ahşap masa bir birleri ile uyumlu olduğundan yemek alanı daha zarif bir hale gelmiş.
Ana girişten itibaren evin oturma odasına kadar devam eden ve evi ikiye bölen koridor minimalist bir şekilde dekore edilmiş, sade ve zarif bir hale getirilerek evin diğer bölümlerinin görselliği korunmuş. Zemin kaplaması mat bir ahşap malzemeden seçilerek cam tavanı ile hem estetik hem de farklı bir tasarıma imza atılmış.
Evin bir köşesi, büyük cam duvar şeklinde tasarlanmış ve aşap yuvarlak masa, sandalyeler ile çay içme köşesi şeklinde dekor edilmiştir. Ayrıca dostlarınız ile iyi bir vakit geçirmeniz için ideal bir alan oluşturularak hem manzarayı seyredebileceğiniz hem de aydınlatma ile zarif bir dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz bir dekorasyon yapılmış
Evin diğer odaları gibi yatak odası da zarif bir şekilde dekore edilmiştir. Diğer odalarda olduğu gibi cam duvarlar yatak odasında da tercih edilmiş, yeşil alan ve manzara yatak odası içerisinde olacak şekilde uygulanmış. Mor renk yatak takımları ile yatak odası çok şık ve romantik bir havaya büründürülmüş.