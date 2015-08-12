Yaşamımızı sürdüreceğimiz yer söz konusu olduğunda, bizi mutlu eden, konfor sunan ve keyif alabileceğimiz en güzel ev tasarımlarına sahip olmasını isteriz. Bunun için hangi tip mimari özelliklere uygun evi seçeceğimizi belirleriz. Bütçe ve ihtiyaca göre değişen seçimlerimizin doğrultusunda, en güzel ev tasarımına ulaşmak için ya tamamen bir uzmana bu işi bırakır, ya da uzmanların değerlendirmelerinden faydalanarak kendimiz stil ve ihtiyaçları belirleyebiliriz. Modern, fonksiyonel ve estetik değeri olan tasarımları tercih edebileceğimiz gibi, sahip olduğumuz evin tasarımına ve kişisel zevklerimize göre klasik mobilyalar da kullanabiliyoruz. Eğer güzel ev tasarımları ve iç dekorasyon ile özel olarak ilgileniyorsanız, kendi imkanlarınız doğrultusunda küçük dokunuşlarla da evinizi güzelleştirebilir, mutlu bir yuva sahibi olmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Bunun için son dönemde yapılan ev tasarım örnekleri ve uzmanların seçkilerinden ilham almak oldukça pratik ve işleyen bir yoldur. Ayrıca Güzel ev dekorasyonu için sıra dışı fikirler yazımızı incelemenizi de tavsiye ederiz. Homify'da bir ev tasarımı ile ilgili bulabileceğiniz oldukça fazla sayıda yazı, uzmanların seçtiği örnekler ve değerlendirmelere rastlayabilirsiniz. Dilerseniz, sizin için derlediğimiz konfor sunan en güzel ev tasarımları örneklerine geçebiliriz.
Misafirlerinizin denetimine tabi tutulan alanlardan biri onları ağırladığımız oturma odalarımızdır. En güzel ev tasarımına sahip olmak için, şık ve konforlu bir oturması dizayn ederek adım atabilirsiniz. Keyif saatler geçirmek, yakınlarımızla birer kahve içmek için ayırdığımız bu alanda, estetik kaygı ve konfor birincil derecede etkilidir. Görselde şık aydınlatma gereçleri, nötr renklerle bezenen duvar ve duvar kağıdı kullanımına rastlıyoruz. Geleneksel öğelerden kaçınılmamış bir oturma grubu ve halının kullanıldığı bej ve yeşil renk tonlarındaki bu oturma odasının, bir çok kişiye hitap eden bir çizgide durduğunu belirtmeliyiz.
Elbette ki en güzel ev tasarımına sahip olmak istediğimiz gibi, keyfimizden ve konfordan ödün vermek istemeyiz. Almanya'da bulunan CACOON tarafından dizayn edilen bu güzel salonda, konfora işaret eden öğeler bulabilirsiniz. Özellikle geniş salona sahip evlerde, rahatlıkla kullanılabilecek çadır salıncak, sallanan sandalye gibi keyif objelerine yer açabiliriz. Enfes, dingi bir uyku çekebileceğiniz askılı siyah çadırınızda, eğer çocuğunuz varsa ya da çocuk yapmayı düşünüyorsanız masallar okuyabilir, özel zamanlar paylaşabilirsiniz. En güzel ev tasarımına sahip olmak için, salonda şömine fikri de keyif düşkünlerine hitap edebilir. Ayrıca salonda kullanılan nötr renklerin yanı sıra, canlı renkler tonları enerji veriyor. Turuncu koltuk ve yastıklar, salonu göz alıcı ve güzelleştiren yapan bir başka püf noktası.
Doğayı evinize davet eden şahane bir tasarım düşler miydiniz? Duvar boşluklarıyla boydan boya içeri aldığı temiz hava ve görsel zenginliği, tavana kadar sürdürülen aydınlık pencereler ile sürdürüyor. Bununla kalmıyor, tavanda açılan boşluklarla gökyüzünü de içeri davet ediyor. Evinizin bulunduğu cephelerin hangi kutuplarda nasıl bir manzara kazandıracağı detayı da bu fikri etkiliyor. Öte yandan, sahip olduğunuz manzarayı keyifle seyredebileceğiniz pratiklikte bir tasarım mümkün. Yine doğanın bir parçası olan ateşin eksik olmadığı modern tip, manzara keyfinizi bozmayan zekice tasarlanmış bir şömine görüyoruz. Doğanın sıcak renklerinden esinlenerek yeşil renk tonlarında minderler de unutulmamış.
Bulunduğunuz evi güzelleştirmek, oturduğunuz alanı kişisel dokunuşlarla renklendirmek tercihleriniz doğrultusunda güzel ev tasarımı için sayvanlı karyola, bir fikir verecektir. İzmir'de bulunan Unlimited Design tarafından dizayn edilen bu örneğimizde, sıcak renkler ve pastel renk tonları bir arada kullanılmış. Evinizin karakterini belirlerken, kişisel zevklerinizle uyumlu olabileceği gibi, evinizin dekorasyon düzenini de içine alan tercihler belirleyebilirsiniz. Hayallerinizi süsleyen evler, belki de sıcak renk tonlarının döşendiği sempatik ve insanın içini ısıtan dekorasyon modellerinden geçiyor.
Genellikle evimizi güzelleştirmek için konforlu mobilyalara, estetik değeri olan aksesuarlara yöneliriz. Tavanlar için aydınlatma gereçlerinin yanı sıra, enfes tasarımlarla hayal gibi bir eve sahip olabiliriz. Kişisel zevklerinize göre fantastik öğeler de kullanabileceğiniz tasarım objelerinde, hayal gücü sınırsız. Pastel renk tonlarını kullanıldığı tavanda kullanılan tasarımı daha yakından görebilmek için, STUDİO CASSİANİ'nin sayfasına sizi davet edelim. Düşlerinizi harekete geçirebilecek yaratıcı fikirler bulabilir, en güzel ev tasarımlarından birini inceleyebilirsiniz.
Düşlerinizdeki eve biraz daha yaklaşmak için şahane bir mekan tasarımını daha inceleyelim. Elbette ki en güzel ev tasarımlarından biri, özel keyif alanları yaratabilmekten geçiyor. Ahşap kaplama zeminle iç içe tasarlanmış bir hidromasajlı küvet, tüm keyif sorularına cevap veriyor. Kitaplarınızı alıp keyifle okuyabileceğiniz modern banyo örneklerinde şık küvetleri incelemiştik. Belki modern dizayn edilmiş bir evde, şık bir hidromasajlı küvet ile de kitap okuma keyfinize devam edebilirsiniz. Dekorasyonda kullanılan bitki ve ağaçlar, akşap doku ve su; doğanın birer parçaları olup size sıcak bir ortam sunuyor. İstanbul'da bulunan Luce Mutfak&Banyo tarafından dizayn edilen banyo ve mutfak modellerini ayrıca inceleyebilirsiniz.
Klasik stil öğelerin hem dekorasyonda ve hem mobilyalarda yarattığı etkiden vazgeçmeyenler için modern mimaride şahane örnekler mevcut. Dekoratif duvar ürünü olarak kullanılan geyik büstü, hem geleneksel hem klasik zevklerden vazgeçmeyenler için hala kullanılan bir obje. Öte yandan fazla işlenmemiş orjinal bir ahşap masa, odaya sıcak bir hava katıyor. Sandalye formları ise klasik öğeler taşıyan, ahşabın sıcaklığının tüm dekorasyondaki etkilerini görebileceğiniz bir örnek. En güzel ev tasarımlarından biri geleneksel bir tutum olan, duvar fotoğraflarınızla ve dekoratif bir ayna ile döşenmiş olabilir.
Mobilyalarınızın klasik veya modern stillerde dizayn edilebileceği örnekleriniz gördük. Yaratıcı fikirlerle farklı koltuk grupları ve sandalyeler hoşunuza gidebilir. Arkitex Interiors tarafından kullanılan bu modelde kanatlarla tasarlanmış, zarafeti temsil eden bir koltuk örneğini görüyoruz. Naif duruşu ve renkleriyle, bulunduğu mekana farklı bir esinti getiriyor. Hayal gücünüzü harekete geçirin, en güzel ev tasarımı için farklı mobilyalardan, yaratıcı tasarımlardan faydalanın.
Evimizin ihmal edilmediği takdirde keyif alınabilecek önemleri yerlerinden biri de banyolarımızdır. Zevkinize hitap eden çiçek desenli seramikler veya diğer modellerle, banyonuzda hoş bir esinti, sıcak etkiler yaratabilirsiniz. Yapay ışıktan ziyade, doğal ışığın kullanımı dingin bir banyo tasarlamanıza yardımcı olabilir. Mahremiyet açısından pencere kenarında küvet tasarlamayı düşünmüş olmayabilirsiniz fakat buzlu cam ve akılcı diğer çözümlerle, hem gün ışığını içeri alır hem keyfini sürmeye devam edebilirsiniz.
Tezgah ve mutfak adasının, şık ve modern aydınlatma gereçleri ile çözümü, mutfağınızda sıcak etkiler yaratacaktır. Zevkinize göre, hangi stil mutfağa sahip iseniz, o stile uygun ve mutfak dekorasyonunda ihtiyaç duyulan akılcı noktaları belirleyebilir ve aydınlatabilirsiniz. Ayrıca mutfak dolapları için hem işlevsel, hem yaratıcı fikirlerle çözümler yaratmak mümkün. Modern bir mutfakta şık ahşap kaplamalı mutfak dolapları tasarımı ile dikkat çekebilirsiniz. Daha fazla fikir sahibi olmak istiyorsanız, ayrıca mutlaka Fark yaratan modern mutfak dolapları yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.