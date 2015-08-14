Bütün hayatınızı içinde geçireceğiniz ve uzun zamandır sahip olmak istediğiniz evi aldınız ve dekorasyona başlayacaksınız şimdi kafanızda yeni bir soru işareti var «Evimi nasıl dekor etmeliyim?» Homify profesyoneller ekibi bu konuda size en yenilikçi ve yaratıcı fikirleri birbirinden farklı konular altında sunmaya hazır. Bu yazıda sizlere oturma odası/salon örnekleri üzerinden ev dekorasyon stilleri hakkında fikirler vereceğiz. Ev dekorasyonunuza başlamadan önce bilmeniz gereken en önemli şey, dekorasyon stili olarak size en uygun, hem karakterinizi hem yaşam tarzınızı yansıtacak ve kullanım alışkanlıklarınıza en müsait stili seçmek ve bunu ev dekorasyonunuzu üstlenen profesyonel ekibe doğru anlatabilmektir. Bunun için dekorasyon stillerinin genel çizgisi hakkında az çok fikir sahibi olmakta fayda var. Daha fazla fikir için Modern bir ev dekoru için 10 parlak fikir. yazımıza da bir göz atabilirsiniz.