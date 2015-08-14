Bütün hayatınızı içinde geçireceğiniz ve uzun zamandır sahip olmak istediğiniz evi aldınız ve dekorasyona başlayacaksınız şimdi kafanızda yeni bir soru işareti var «Evimi nasıl dekor etmeliyim?» Homify profesyoneller ekibi bu konuda size en yenilikçi ve yaratıcı fikirleri birbirinden farklı konular altında sunmaya hazır. Bu yazıda sizlere oturma odası/salon örnekleri üzerinden ev dekorasyon stilleri hakkında fikirler vereceğiz. Ev dekorasyonunuza başlamadan önce bilmeniz gereken en önemli şey, dekorasyon stili olarak size en uygun, hem karakterinizi hem yaşam tarzınızı yansıtacak ve kullanım alışkanlıklarınıza en müsait stili seçmek ve bunu ev dekorasyonunuzu üstlenen profesyonel ekibe doğru anlatabilmektir. Bunun için dekorasyon stillerinin genel çizgisi hakkında az çok fikir sahibi olmakta fayda var. Daha fazla fikir için
Modern bir ev dekoru için 10 parlak fikir. yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Endüstriyel stil bir çok insana soğuk ve ham görünse de farklı tarzlarda objeler ve yaratıcı fikirlerle son derece kullanışlı ve şık olabiliyor. Boyanmamış tuğla, işlenmemiş metal, cilalanmamış ahşap gibi öğeler endüstriyel yaratıcılığını soğuk renklerle birleştirip maskülen bir hava oluşturur. Üstelik bu tarz ham öğeler, otomobil lastiğinin üzerine cam konarak yapılan bir sehpa gibi yaratıcı fikirler için mükemmel bir zemin sağlar. Örnek tasarımda kullanılan metalik görünümlü zemin ve tezgah, ahşap sehpa ve tuğla duvarla endüstriyel stili kusursuz tamamlamış.
Modern tasarım akımlarının içinde en çok dikkat çeken ve tarz olarak kalabalık ve dağınıklığa savaş açan stil minimalizm; hem evinizden amaçsız bütün eşyaları uzaklaştırır hem de az eşyayla mükemmel bir şıklık yaratır. Minimalist stilin en önemli özellikleri, seçilen bir odak noktası etrafında dengeli yerleştirilmiş eşyalar, basit ve sade renk ve temalardır. Evinizde minimalist stili uygulayabilmek için eşya ve aksesuarlarınızı dengeli bir şekilde yerleştirip, benzer elementleri gruplayarak kullanın. Az sayıda renk, az sayıda obje ile ferah, kullanışlı ve temiz alanlar yaratın. Örnek tasarımda odak nokta olarak belirlenen farklı tavan uygulaması, onun etrafında şekillenmiş ışıklandırma öğeleri ve dekor objelerini görebilirsiniz.
Modern tasarım öğelerini içinde bulunduran, düz ve sade çizgilere sahip çağdaş bir stildir. Modern tasarım öğeleri, klasik öğelerde bulunan saçaklı kumaşlar, çiçek desenli duvarlar gibi özellikleri genelde pek barındırmaz. Modern tasarımda; çizgiler düz ve sade, mobilyalar genelde keten, deri, jüt gibi kumaşlardan, ayakları püskül v.b detaylarla kapatılmayacak şekilde, açık ve akseuarlar geometrik şekillere sahiptir. Venüs Grup tarafından çalışılmış örnek dekor, yüksek tavan, ahşap duvar panelleri, aydınlatma ve düz çizgiye sahip tek renk mobilyalar ile modern tasarıma eşsiz bir örnektir.
Akdeniz stili genelde dokulu (pürüzlü sıvalı) duvarlar ve mavi, açık yeşil, beyaz, toprak ve baharat renklerini içeren öğelerle oluşturulmuş, rustik, italyan ve toskana stillerini de kapsayan bir tarzdır. Örnek tasarım beyaz ve modern bir dekor üzerine eklenen şömine sobası ile akdeniz stilini yakalamış.
İlk bakışta minimalist bir çalışma gibi görünse de dikkatli bakıldığında ahşap paneller, pürüzsüz duvar kaplamaları, parlak ışıklar ve deri, ahşap gibi natürel ürünlerle oluşturulmuş tarzıyla asya-zen usulü bir dekor olduğu görülebilir. Asyatik dekorasyon doğu-batı tarzlarını modern çizgilerle sentezleyen ve buna Çin tarzı aksesuarlar/figürler, çanak çömlek gibi natürel objeler ve bitkiler ekleyen egzotik bir stildir. Plastik, metal gibi yapay öğelere yer vermez. Özellikle bahçe, kış bahçesi gibi bitki odaklı dekorasyon gerektirecek alanlarınız varsa ve meditasyon gibi aktivitelere de ilgi duyuyorsanız asyatik stil hakkında detaylı bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.
Birbirine uymayan ama kullanmak istediğiniz bir çok objeyi aynı dekorda barındırma rahatlığı sunacağından kolay ve eğlenceli bir stil gibi görünür ama işin aslı kullanılan öğelerin tarzları doğru seçildiğinde sizi bir tasarım dehası gibi gösterebilecekken yanlış seçildiğinde son derece rüküş ve yorucu bir ortam yaratabilir. Eklektik tasarım; farklı kültürlerin, dönemlerin ve akımların karadüzen şekilde bir arada kullanılması değil bunlardan seçilen öğelerin modern bir şekilde harmanlanmasıdır. Modern, rustik, klasik, gotik, country veya avangard birçok stilden beğendiğiniz öğeleri renk ve dokularını dikkate alarak dekorunuza uygulayabilirsiniz.
Geldiği ülkeler kadar soğuk bir havaya sahip olmasına karşı, kullanılan öğelerle ısıtılan, sade ve çok özel bir stildir. Beyaz renk ve ahşapın baskın kullanıldığı, ince perdeler veya perdesiz pencereler, tüylü kumaşlar, post ve halılarla ısıtılan dekorun olmazsa olmazı beyaz renk ve takım olmayan/tek tek kullanılan, sade mobilyalardır. Siyah veya beyaz çerçeveli tablolar, pürüzlü kumaşlara sahip eski koltuklar, geniş ve ferah alanlarda iskandinav tarzını oluşturur. Ayrıca endüstriyel tarzın metal öğeleri ve ışıklandırması da iskandinav stilin özellikleri arasındadır.
Kırsal stil olarak da bilinen ve bütün
eski ev öğelerinin modernize edilerek kullanıldığı sıcak ve yoğun bir stildir. Bilinenin aksine koyu renklerin değil pencereden bakıp, doğada görebildiğiniz bütün renklerin kullanılabildiği natürel bir çizgidedir. Pamuk, keten ve yünlü kumaşlar, ceviz ve maun gibi doğal ahşaplar kullanılarak oluşturulur ve toprak, seramik aksesuarlarla tamamlanır. Örnek tasarımdakı rahat mobilyalar, renkli ve desenli kırlentler, toprak rengi perdelerle kırsal stili oluşturmuş, aksesuar olarak kullanılan çiçekler ve ahşap masa da tarzı eksiksiz tamamlamış.
Modern tarzlar size sıkıcı ve fazla sade geliyorsa belki de aradığınız özellikler klasik tarzın geleneksel çizgileri ve ihtişamlı havasındadır. Klasik stil gösterişli, şık ve özenli bir stildir. Kornişler, bordürler, süslemeler ve oymalar, fransız kapılar, şömineler, bol bol ahşap ve desenli yaldızlı kumaşlar klasik tarzın önemli detaylarını oluşturur. Mobilyalarda düğmeli parlak kumaşlar ve altın işlemeli seramik aksesuarlar bu tarzı tamamlar. Örnek tasarım perdelerinden, aksesuarlarına, duvarlarından mobilyalarına kadar her detayıyla klasik stilin mükemmel bir örneği olmuş.
Kolonyal stil İspanyol ve Portekiz'li gezginlerin 18 ve 19.yy klasik tarzında mobilya ve dekor ürünlerini yerli halka yaptırmasıyla doğan, klasik stilin koloni kültürünün izleriyle yeniden yapılanmış şeklidir. Daha sonra sömürge devleti olan İngiltere'de kendi dekorasyon stillerine uyarlanarak kullanılmış ve country ile klasik stilin karışımı denebilecek bir stili oluşturmuştur. Kolonyal stilin en önemli özelliği klasik stil detaylarının tamamını barındırmasının yanında eski şömineler, duvarlarda eski tablo ve aksesuarlar gibi detayları natürel renklerle harmanlamasıdır.
Klasik dekorasyon objelerini daha ferah ve sade alanlarda kullanarak hem daha doğal hem daha rahat ve kullanışlı ortamlar yaratan rustik stilin iskandinav rustik, endüstriyel rustik, vintage rustik, retro rustik, etnik rustik gibi bir çok farklı hali vardır. Genel olarak ağaç objeler, örgü battaniyeler, ahşap, keten gibi natürel kumaşlar, etnik desenler, farklı birçok kültüre ait dekor ürünleri, gösterişli avizeler ve dev kitaplıklar bu stili yaratan unsurlardır.
Modern veya klasik birçok tarza egzotik ve jungle temalar eklenerek oluşturulan tropikal stilin en önemli özelliği tabii ki orman havası taşıyan objelerdir. Mobilyalarda konfor ve rahatlıktan yana olan stilin renk skalasında bej, kahverengi, kırmızı, mavi ve yeşil gibi doğal ve cıvıl cıvıl renkler var. Ayaklı mobilya ve aksesuarlar, ahşap objeler ve alabildiğine saksı ve çiçek bu stili derinleştirir.