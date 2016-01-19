Bambu kullanarak evimde neler yapabilirim ?

Evimizi güzelleştirirken aynı zamanda evimizin doğal olması için çabalar ve doğal malzemelerden yapılmış olan mobilyaları ve dekorasyon unsurlarını evlerimizde tercih ederiz. Dekorasyon unsurları içerisinde yer alan her unsurun doğal olması mümkün olmadığından, doğal malzemeler olan ahşap, bambu gibi ağaçlardan bu unsurların birebir benzerleri üretilen mobilyalar ve dekorasyon unsurlarının tamamı evimiz içerisinde kendilerine yer bulur. Özellikle ahşap malzemenin daha yoğun kullanıldığı günümüzde hem doğal olması hem de daha estetik ve zarif görünmesi nedeniyle bambu malzemesi de yavaş yavaş evlerimizde kendisine yer bulabilmektedir. Bambu, tropikal iklimlerin görüldüğü bölgelerde kendiliğinden yetişen, özellikle tropikal yağmurların yoğun olduğu bölgelerde su bitkisi olarak yetişen ve zamanla sertleşen dış kısmı ile hem dayanıklı hem de uzun ömürlü olan bir bitki çeşididir. İç kısmının boş olması su depolamasını sağlarken aynı zamanda bambu kamışına dayanıklılık kazandırarak dış kısmının normalden daha sert olmasını sağlar. Sert bir malzeme olması, kolay işlenmesi, ve yetiştiği bölgelerde çok uzun ve çok geniş ölçülere ulaşabilmesi nedeniyle maliyeti ucuz bir malzeme olarak dekoratif mobilya üreticilerin kullanmaya başladığı bir malzemedir. Bambu malzemeleri kullanarak eviniz içerisinde, bahçenizde dekoratif ve doğal aksesuarlar tasarlayabilir, bahçe mobilyalarınızı bambudan yaparak doğal etkenler olan sıcak, soğuk, rüzgar gibi etkenlerden uzun yıllar etkilenmeden estetik yapısını koruyan bahçe mobilyalarına sahip olabilirsiniz. Peki bambu malzemesini kullanarak neler yapabilir, bambuyu işlerken veya aksesuar içinde kullanırken nelere dikkat etmeliyim ?
Bambular, kamış türlerine göre çok sert bir yapıya sahip olmasına rağmen doğru işleme aletleri ile işlendiğinde kolayca şekil alabilen doğal malzemelerdir. Bu nedenle evinizde istediğiniz aksesuarın yapımında kullanabilir veya bahçe aksesuarı olarak işleyebilirsiniz. Bambu kamışı, doğal bir zarifliğe sahip olduğu için evinize doğallık vermesi ve dekorasyonunuzun daha ferah olması amacıyla bir masa olarak salonunuzda veya yemek masası olarak mutfağınızda çıplak bir şekilde yer alabilir. Yine masa şeklinde bir vazonun veya bir çiçeğin teşhir edileceği alanda kullanılarak doğal bir kombinasyon oluşturulabilir. Masa olarak kullanılacak ise bambunun görselliği ve zarifliği sergilenmesi amacıyla masa örtüsü veya boya, parlatıcı gibi malzemeler kullanılmadan oda dekorasyonuna dahil edilmelidir. Masa dışında oda dekorasyonunda kullanacağınız bir kitaplık olarak, duvar rafı olarak bambunun kullanılması hem dayanıklılık hem de dekoratif görsellik açısından çok ideal olacaktır. Küçük çaplı bambu kamışlarından 5 tanesinin yan yana monte edilmesi ile düz yerine yuvarlak bir görünümü olan bir raf veya kitaplık olarak tasarlandığında dekorasyonu süslemek için kullanacağınız süs aksesuarlarına gerek kalmadan hem odanızı süslemiş olursunuz hem de oda dekorasyonuna doğallık kazandırmış olursunuz. Bambu malzemesini evin içinde kullanabileceğiniz gibi bahçe dekorasyonlarında da kullanabilirsiniz. Bahçenizin peyzajını yaparken bahçe içerisinde bir oturum alanı yaparak aileniz ile dostlarınız ile keyifli vakitler geçireceğiniz alanlar oluşturursunuz. Bu alanlar genellikle betonarme yapılardan yada hazır yapılmış metal yapılardan oluşur. Bu şekilde yapacağınız bir peyzaj çalışması bahçenin doğallığını bozacağı gibi bahçe içerisinde göze batan ve kötü görünen bir alan oluşturur. Bu durumun oluşmaması için bambu malzemesini kullanarak bir zemin hazırlayıp, oturum alanında kullanılacak olan bahçe mobilyaları, oturum alanını güneşten ve yağmurdan koruyacak olan üst örtüyü de bambulardan yaparak hem doğal bir bahçe dekorasyonu yapmış olursunuz hem de oturum alanının daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlayarak bahçenizin yapısını doğal etkilerden uzun süre korumuş olursunuz. Ayrıca uzun yıllar yeni bir bahçe mobilyası almanız gerekmeyeceğinden tasarruf etmiş de olursunuz. Bambu malzemesini oturum alanı dışında bahçe içinde oluşturacağınız sis aksesuarlarının yapımında kullanabilir, bahçe sınırlarınız oluşturan çitleri yine bambu malzemelerini kullanarak yapabilirsiniz. Bambuyu kullandığınız her alanda doğallık oluşacağından hem zarif bir görünümü olan bahçe dekorasyonu yapmış olursunuz hem de doğallığı pekiştirmiş olursunuz.
Evinizde doğallığı oluşturmak, dekorasyonun doğallığını artırarak canlı bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız bambu malzemesini kullanmalısınız. Bambu malzemelerinden yapacağınız mobilyalar, dekorasyon aksesuarları, bahçe dekorasyonları örneklerini incelemek için homify bambu örneklerinin yer aldığı sitemizi ziyaret etmeli ve bambu örneklerinin dekorasyona kattığı doğallığı, zarifliği görerek evinizin her alanında benzerini uygulamak adına fikir edinmelisiniz.
Evinizde bambu kullanarak yapacağınız dekorasyonların avantajları ve dezavantajları vardır. Bambu dekorasyonların zarifliği, estetik olması, dayanıklı olmasından dolayı uzun yıllar kullanılması ve en önemlisi evinize doğallık vermesi avantajları olarak sıralanırken, renginin kendine özgü koyu bir renkte olması, ev dekorasyonunda renk bütünlüğünün sağlanmasında zorlanılması, evde işlenmesinin biraz sıkıntılı olması gibi durumlarda dezavantajları olarak sıralanabilir. Ancak, terazinin bir yanına avantajlarını bir yanına dezavantajlarını koyduğumuzda avantajları çok ağır basmaktadır. Bu nedenle evinizi doğal bir bambu bahçesine çevirebilirsiniz.
Bambular cephe duvarı olarak kullanıldıkları gibi yine işlendiklerinde istenilen boylarda bahçe duvarı veya bahçe çiti olarak zarif ve estetik bir görünüme sahip olarak işlev görürler. Örnek resimde yer alan bahçe duvarı aynı zamanda bir istinat duvarı gibi toprağı tutma görevi görmektedir. Özellikle bu tür alanlarda dayanıklılığı ön planda olan bambu malzemesi kullanılması daha avantajlı olacaktır.
Bambu malzemesi dekorasyonlara doğallık kazandırması amacıyla küçük mobilyalar olarak dekorasyon içinde yer aldıklarında hem daha doğal bir dekorasyon yapmış olursunuz hem de dekorasyonunuzun daha görsel ve daha farklı olmasını sağlamış olursunuz. Örnek resimde yer alan ve bambudan yapılmış bir orta masa hem zarif bir orta masa şeklinde dekore edilmiş hem de bambunun doğal olması nedeniyle doğal bir oturma grubu olarak odanıza doğallık kazandırmıştır.
Bambu, bir bitki olduğundan diğer ağaçlar gibi evin her alanında yapı malzemesi olarak kullanılabilir. evinizde oluşturmak istediğiniz bir ara duvar, bir kapı, bir pencere olabileceği gibi, evin çatısını örten özel bir örtü olarak da kullanılabilir. Bu nedenle diğer yapı malzemeleri gibi düşünülebilir ve kullanılabilir. Örnek resimde olduğu gibi; verandayı bahçeden ayıran bir duvar gibi kullanılabilir, pencere ve kapı olarak tasarlanabilir oturum alanında kullanılan mobilyaların ham maddesi olarak tercih edilebilir veya zemin kaplama malzemesi olarak kullanılabilir. Bu nedenle gönül rahatlığı ile evinizin her alanında bambuları kullanarak dayanıklı ve doğal bir tasarım yaparak dekorasyonunuzu güçlendirebilirsiniz.
Bambu malzemesi her türlü alanda kullanılabildiği için bir cephe duvarı olarak tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bambu içi boş bir ağaç olduğundan bıçak yardımı ile dilimlere ayrılarak giydirme bir cephe olacak şekilde panellerin bir biri üzerine bindirilmesi ile bir duvar haline getirilebilir. Örnek resimde yer alan ahşap bahçe duvarı yerinde dış cephe duvarı olarak bambulardan yapılmış bir cephe duvarı uygulaması yapılabilir. Bu sayede hem dışarıdan bakıldığında zarif bir cephe duvarı , hem de iç kısımda estetik bir şekilde doğallık kazandırılmış bir duvar olarak görev yapacaktır.
Bambular özellikle bahçe dekorasyonlarında çok önemli yer tutmaktadır. Bahçelerde oluşturulan oturum alanları ve pergoleler bahçenin zarifliğini ve doğallığını zedelerler. Böyle bir durumla karşılaşmamak ve bahçenin doğallığını korumak adına bambudan yapılmış bahçe mobilyaları ve pergoleler kullanmak daha akıllıca olacağı gibi daha doğal olacaktır.