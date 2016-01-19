Bambu kullanarak evimde neler yapabilirim ?

Evimizi güzelleştirirken aynı zamanda evimizin doğal olması için çabalar ve doğal malzemelerden yapılmış olan mobilyaları ve dekorasyon unsurlarını evlerimizde tercih ederiz. Dekorasyon unsurları içerisinde yer alan her unsurun doğal olması mümkün olmadığından, doğal malzemeler olan ahşap, bambu gibi ağaçlardan bu unsurların birebir benzerleri üretilen mobilyalar ve dekorasyon unsurlarının tamamı evimiz içerisinde kendilerine yer bulur. Özellikle ahşap malzemenin daha yoğun kullanıldığı günümüzde hem doğal olması hem de daha estetik ve zarif görünmesi nedeniyle bambu malzemesi de yavaş yavaş evlerimizde kendisine yer bulabilmektedir. Bambu, tropikal iklimlerin görüldüğü bölgelerde kendiliğinden yetişen, özellikle tropikal yağmurların yoğun olduğu bölgelerde su bitkisi olarak yetişen ve zamanla sertleşen dış kısmı ile hem dayanıklı hem de uzun ömürlü olan bir bitki çeşididir. İç kısmının boş olması su depolamasını sağlarken aynı zamanda bambu kamışına dayanıklılık kazandırarak dış kısmının normalden daha sert olmasını sağlar. Sert bir malzeme olması, kolay işlenmesi, ve yetiştiği bölgelerde çok uzun ve çok geniş ölçülere ulaşabilmesi nedeniyle maliyeti ucuz bir malzeme olarak dekoratif mobilya üreticilerin kullanmaya başladığı bir malzemedir. Bambu malzemeleri kullanarak eviniz içerisinde, bahçenizde dekoratif ve doğal aksesuarlar tasarlayabilir, bahçe mobilyalarınızı bambudan yaparak doğal etkenler olan sıcak, soğuk, rüzgar gibi etkenlerden uzun yıllar etkilenmeden estetik yapısını koruyan bahçe mobilyalarına sahip olabilirsiniz. Peki bambu malzemesini kullanarak neler yapabilir, bambuyu işlerken veya aksesuar içinde kullanırken nelere dikkat etmeliyim ?

Bambular, kamış türlerine göre çok sert bir yapıya sahip olmasına rağmen doğru işleme aletleri ile işlendiğinde kolayca şekil alabilen doğal malzemelerdir. Bu nedenle evinizde istediğiniz aksesuarın yapımında kullanabilir veya bahçe aksesuarı olarak işleyebilirsiniz. Bambu kamışı, doğal bir zarifliğe sahip olduğu için evinize doğallık vermesi ve dekorasyonunuzun daha ferah olması amacıyla bir masa olarak salonunuzda veya yemek masası olarak mutfağınızda çıplak bir şekilde yer alabilir. Yine masa şeklinde bir vazonun veya bir çiçeğin teşhir edileceği alanda kullanılarak doğal bir kombinasyon oluşturulabilir. Masa olarak kullanılacak ise bambunun görselliği ve zarifliği sergilenmesi amacıyla masa örtüsü veya boya, parlatıcı gibi malzemeler kullanılmadan oda dekorasyonuna dahil edilmelidir. Masa dışında oda dekorasyonunda kullanacağınız bir kitaplık olarak, duvar rafı olarak bambunun kullanılması hem dayanıklılık hem de dekoratif görsellik açısından çok ideal olacaktır. Küçük çaplı bambu kamışlarından 5 tanesinin yan yana monte edilmesi ile düz yerine yuvarlak bir görünümü olan bir raf veya kitaplık olarak tasarlandığında dekorasyonu süslemek için kullanacağınız süs aksesuarlarına gerek kalmadan hem odanızı süslemiş olursunuz hem de oda dekorasyonuna doğallık kazandırmış olursunuz. Bambu malzemesini evin içinde kullanabileceğiniz gibi bahçe dekorasyonlarında da kullanabilirsiniz. Bahçenizin peyzajını yaparken bahçe içerisinde bir oturum alanı yaparak aileniz ile dostlarınız ile keyifli vakitler geçireceğiniz alanlar oluşturursunuz. Bu alanlar genellikle betonarme yapılardan yada hazır yapılmış metal yapılardan oluşur. Bu şekilde yapacağınız bir peyzaj çalışması bahçenin doğallığını bozacağı gibi bahçe içerisinde göze batan ve kötü görünen bir alan oluşturur. Bu durumun oluşmaması için bambu malzemesini kullanarak bir zemin hazırlayıp, oturum alanında kullanılacak olan bahçe mobilyaları, oturum alanını güneşten ve yağmurdan koruyacak olan üst örtüyü de bambulardan yaparak hem doğal bir bahçe dekorasyonu yapmış olursunuz hem de oturum alanının daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlayarak bahçenizin yapısını doğal etkilerden uzun süre korumuş olursunuz. Ayrıca uzun yıllar yeni bir bahçe mobilyası almanız gerekmeyeceğinden tasarruf etmiş de olursunuz. Bambu malzemesini oturum alanı dışında bahçe içinde oluşturacağınız sis aksesuarlarının yapımında kullanabilir, bahçe sınırlarınız oluşturan çitleri yine bambu malzemelerini kullanarak yapabilirsiniz. Bambuyu kullandığınız her alanda doğallık oluşacağından hem zarif bir görünümü olan bahçe dekorasyonu yapmış olursunuz hem de doğallığı pekiştirmiş olursunuz.

Evinizde doğallığı oluşturmak, dekorasyonun doğallığını artırarak canlı bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız bambu malzemesini kullanmalısınız. Bambu malzemelerinden yapacağınız mobilyalar, dekorasyon aksesuarları, bahçe dekorasyonları örneklerini incelemek için homify bambu örneklerinin yer aldığı sitemizi ziyaret etmeli ve bambu örneklerinin dekorasyona kattığı doğallığı, zarifliği görerek evinizin her alanında benzerini uygulamak adına fikir edinmelisiniz.



