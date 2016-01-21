Mistik etki uyandıran modern bir ev

Oturma odası, yemek alanı ve mutfak alanı arasındaki ilişki ve sirkülasyon kullanım kolaylığı bakımından oldukça etkilidir. Duvar hattı boyunca sürdürülen geniş pencere açıklıkları ile mekanlar arası geçişte bütünlük sağlanıyor. Farklı kullanım amaçlarına göre dağılan mekanları bütünleştiren bir diğer unsur da, sıcak bir hava katan ahşap döşeme zemini kaplaması. Sıcak ahşap dokusu ile nötr grilerin buluştuğu modern stil bir ev projesi.

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