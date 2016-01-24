Sıcacık bir aile evi

Yaşla birlikte insanın yaşam tecrübesi de fark etmeden hızla artıyor ve insan artık sorunsuz bir yaşam istemeye, daha iyi bir evde yaşam isteği duymaya başlıyor. Hep daha iyisini isteyen insan bir süre sonra sıcaklığı ve samimiyeti olmayan evlerde yaşamaktan bunaldıklarından sıcak, küçük ve samimi olan evlerini özlediklerinin farkına vararak bu evlerde yaşama isteği duymaya başlıyorlar. Homify bu gün sisleri küçük ama sıcak ve samimi bir ruhu bulunan, NTT Co. Ltd. tarafından projelendirilerek , uygulanan bir eve götürüyor. Bu küçük ama samimi ev, bir ikamet alanı olarak kullanılmakta, barış, birlik ve beraberlik duygularının yeni nesle aşılandığı ve küçük olmasına rağmen misafirperverliğin en üst düzeyde uygulandığı bir evdir. Doğanın içinde yapılmış olan ev aynı zamanda doğa da zaman geçirmek isteyenler için çok ideal bir ev olarak yenilenmiş.