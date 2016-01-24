Sıcacık bir aile evi

Yaşla birlikte insanın yaşam tecrübesi de fark etmeden hızla artıyor ve insan artık sorunsuz bir yaşam istemeye, daha iyi bir evde yaşam isteği duymaya başlıyor. Hep daha iyisini isteyen insan bir süre sonra sıcaklığı ve samimiyeti olmayan evlerde yaşamaktan bunaldıklarından sıcak, küçük ve samimi olan evlerini özlediklerinin farkına vararak bu evlerde yaşama isteği duymaya başlıyorlar. Homify bu gün sisleri küçük ama sıcak ve samimi bir ruhu bulunan, NTT Co. Ltd. tarafından projelendirilerek , uygulanan bir eve götürüyor. Bu küçük ama samimi ev, bir ikamet alanı olarak kullanılmakta, barış, birlik ve beraberlik duygularının yeni nesle aşılandığı ve küçük olmasına rağmen misafirperverliğin en üst düzeyde uygulandığı bir evdir. Doğanın içinde yapılmış olan ev aynı zamanda doğa da zaman geçirmek isteyenler için çok ideal bir ev olarak yenilenmiş.
Sessiz bir yerleşim alanında yapılmış olan bu ev, ahşap dış cephesi ile kendinizi sedir ormanlarında hissetmenizi sağlıyor, bu haliyle dışarıdan bakan ziyaretçilerini doğal bir ormandaymış hissi vererek memnun ediyor. Dış cephenin ahşap ile kaplanarak hem estetik bir dış cephe oluşturulması sağlanmış hem de soğuk ve sıcak havalarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılması sağlanarak fonksiyonel bir görev verilmiş.
Evin ana girişi ahşap bir duvar ile yoldan ayrılmış ve ana giriş ahşap ile kaplanarak uyumlu ve samimi bir giriş haline getirilmiş. Ana girişe geldiğinizde etrafınızı saran doğal malzemeler ile evin sıcak ve samimi havasına kendinizi kaptırıyorsunuz. Geniş kızaklı cam kapı gün ışığından yararlanmak amacıyla bırakılmış, iç mekanın daha aydınlık olması sağlanarak dış manzaranın izlenebilmesi için açık bırakılmış.
Evin dış cephesi gibi iç cephesi de ahşap ile kaplanarak hem yalıtım sağlanmış hem de doğallık kazandırılıp estetik bir görünüme kavuşturulmuş. Tasarım, stüdyo daire tasarımı şeklinde yapılarak Fuminike adı verilen özel bir yerleşim düzeni oluşturulmuş. Ziyaret edecek kişi sayısına göre kir tabanı oluşturmak için plakalar kullanılmış, geri kalan alan yine ahşap malzeme ile kaplanarak iç mekanın renk uyumu pekiştirilmiş. Odun sobası, geleneksel yemek masası ile evin iç mekan dekorasyonunun ana unsurları sergilenmiş.
Evin büyük salonu gibi yaşam alanları da en sade şekilde, minimalist tarzda dekore edilmiş, zemin yine ahşap kaplanarak doğallık pekiştirilmiş. Alt kat ve üst katta bırakılan geniş pencereler ile doğanın, manzaranın iç mekandan seyredilmesi sağlanmış, güneş ışığından daha fazla yararlanılması sağlanmış. Yaşam alanının kenarında yer alan amerikan mutfak tarzında tasarlanmış mutfak odanın daha kullanışlı olmasını sağlamış. Üst kat duvarları da iç ve dış cephe gibi ahşap ile kaplanarak dekorasyon bütünlüğü bozulmamış ve zarif bir dekorasyon oluşturulmuş.
Yaşam alanı olarak kullanılan mutfak ile birlikte bir amerikan mutfak tarzında dekore edilmiş olan mutfak, diğer mekanlardan farklı olarak ahşap ile kaplanmaış. Sadece zemini ahşap malzeme ile kaplanmış olan mutfak çıplak duvarları ile ev içinde hemen fark ediliyor. Duvar rafı ile yapılan özel mutfak tezgahı aydınlatması ile evin aydınlatmasının şıklığı bozulmadan özel bir mutfak aydınlatması yapılmış. Beyaz rengin kullanılması mutfağa saflık ve doğallık kazandırmış, küçük pencere ile hem manzaranın görülmesi hem de az da olsa gün ışığının içeri girmesi sağlanmış.