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Şahane bir köy evi

Meral Eser Meral Eser
Church Farm Barn, Beech Architects Beech Architects Kırsal Oturma Odası
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Kent yaşamından, doğaya özleme varan rüyaları süsleyen bir projeyi görmeye hazır mısınız? Geleneksel dokularla modern çizgileri buluşturan köy evi projesi, görkemli çatı  kirişleri, geniş iç hacmi, yüksek tavanlı iç mekanları ile sizleri büyüleyecek. Gerek iç mekan dizaynı ile, gerekse dış mekan peyzaj mimari ise  gönülleri fetheden proje, Beech Architects imzası taşıyor. 

İngiltere'de bulunan bir taşra kasabasındaki, ana caddeye yakın şahane bir köy evi projesini yakından incelemeye ne dersiniz?

Dış mekan

Rear Garden Beech Architects Kır evi
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

İngiliz mimari özelliklerini taşıyan köy evi projesi, görkemli bir dış cephe tasarımı ile sizi karşılıyor. Country stil  detaylar içeren yapısıyla, ahşabın sıcak dokusu ile doğa atmosferinin uyumu yakalanıyor. Peyzaj mimarisine de özen gösterilen dış mekan görseliyle iç açan, ferah bir atmosfer ev sahiplerini bekliyor.

Giriş cephesi

Front Elevation Beech Architects Kır evi
Beech Architects

Front Elevation

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Eve uzanan yolda doğal taş karolarla döşenmiş bir zeminden geçilerek eve ulaşılıyor. Peyzaj mimarisindeki estetik unsurlar, dekoratif bitkiler ve köy evinin görkemli cephesi sizi karşılıyor. Giriş kısmındaki terasıyla, güneşli günlerin keyifli zamanlarına davet eden yemek masası ve sandalyeler, ahşabın sıcak tonlarından biri olarak tercih edilmiş. Dekoratif bitkilerle süslenmiş bahçe alanında, doğa ile iç içe keyifli bir atmosferi kim istemez ki? Akşam yemekleri için arzu edildiği takdirde, doğru ve ölçülü aydınlatma ile şık bir yemek masası dizayn edilebilir.

Oturma odası

Main 17th Century Barn Space Beech Architects Kırsal Oturma Odası
Beech Architects

Main 17th Century Barn Space

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Ahşap kirişlerle strüktürün estetik görünümü, büyüleyici bir oturma odasına dönüştürüyor. Doğaya açılan geniş pencereleri ile, oturma gruplarının manzaraya karşı konumlanışı dinlendirici ve keyifli bir ortam oluşturuyor. İngiliz mimarisinin geleneksel izlerini taşıyan projede, doğal materyallerin kullanımı, ahşabın sıcaklığı sizi içine alıyor.

Estetik unsurlarla simetriyi yakalayan şömine konumu, oturma odası dekorasyonu ile bütünleşiyor. Şöminenin sol tarafından bir merdiven aracılığıyla yatak odası ve banyoya ulaşılıyor. Sağ tarafında ise nefis bir manzara eşliğinde kahvenizi yudumlarken manzaranın keyfini çıkarmaya devam ediyorsunuz.

Mutfak

Kitchen Beech Architects Kırsal Mutfak
Beech Architects

Kitchen

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Geniş bir mutfağa sahip köy evinde, yemek alanı, mutfak tezgahı ve mutfak adası bulunuyor. Benzer materyal, doku ve renklerin tercih edildiği mekanda minimalist stil bir yaklaşım söz konusu. 8 kişilik yemek masası tasarımı, modern ve geleneksel dokuları buluşturuyor. 

Simetri yakalayan modern lamba tasarımları, yemek masası ve mutfak adasında da aynı aksı takip ediyor.

Yatak odası

The old milking shed Beech Architects Kırsal Yatak Odası
Beech Architects

The old milking shed

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Dekoratif unsurları çatı kirişi elemanları ile yakalayan geniş bir yatak odası modeline geçiyoruz. Giyinme odası ve banyoya geçiş sağlanan yatak odası dizaynı, sade yalın çizgiler taşıyan mobilya düzeninden oluşuyor. Geniş süpürgelik detayı, beyaz ahşap dokusu ile uyumu kaybetmiyor. Estetik değerleri çatı iskeleti detayları ile göz dolduran projede, dikkat dağıtan eşya ve aksesuar kullanımından kaçınılmış. Sade, dingin ve yatıştırıcı atmosferi ile fark yaratan bir proje.

Banyo

Bathroom Beech Architects Kırsal Banyo
Beech Architects

Bathroom

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Geleneksel dokularla modern objeleri buluşturan bir banyo. Yüksek tavanlı banyo dizaynı dingin atmosferden hiç uzaklaşmıyor. Günümüz teknolojisi barındıran detaylarına rağmen göz yoran hiçbir görünüm yok. Küvetin bulunduğu alanı ayıran kısa bir duvar, mekanı görevlerine göre tanımlıyor. Duvar dekoru olarak sade ve yalın çizgilerle bir niş unutulmamış.

Ayrıca Ahşap ile yapılmış doğal bir ev yazımız da ilginizi çekebilir.

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