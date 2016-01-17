Şahane bir köy evi

Geleneksel dokularla modern objeleri buluşturan bir banyo. Yüksek tavanlı banyo dizaynı dingin atmosferden hiç uzaklaşmıyor. Günümüz teknolojisi barındıran detaylarına rağmen göz yoran hiçbir görünüm yok. Küvetin bulunduğu alanı ayıran kısa bir duvar, mekanı görevlerine göre tanımlıyor. Duvar dekoru olarak sade ve yalın çizgilerle bir niş unutulmamış.

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