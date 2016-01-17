Kent yaşamından, doğaya özleme varan rüyaları süsleyen bir projeyi görmeye hazır mısınız? Geleneksel dokularla modern çizgileri buluşturan köy evi projesi, görkemli çatı kirişleri, geniş iç hacmi, yüksek tavanlı iç mekanları ile sizleri büyüleyecek. Gerek iç mekan dizaynı ile, gerekse dış mekan peyzaj mimari ise gönülleri fetheden proje, Beech Architects imzası taşıyor.
İngiltere'de bulunan bir taşra kasabasındaki, ana caddeye yakın şahane bir köy evi projesini yakından incelemeye ne dersiniz?
İngiliz mimari özelliklerini taşıyan köy evi projesi, görkemli bir dış cephe tasarımı ile sizi karşılıyor. Country stil detaylar içeren yapısıyla, ahşabın sıcak dokusu ile doğa atmosferinin uyumu yakalanıyor. Peyzaj mimarisine de özen gösterilen dış mekan görseliyle iç açan, ferah bir atmosfer ev sahiplerini bekliyor.
Eve uzanan yolda doğal taş karolarla döşenmiş bir zeminden geçilerek eve ulaşılıyor. Peyzaj mimarisindeki estetik unsurlar, dekoratif bitkiler ve köy evinin görkemli cephesi sizi karşılıyor. Giriş kısmındaki terasıyla, güneşli günlerin keyifli zamanlarına davet eden yemek masası ve sandalyeler, ahşabın sıcak tonlarından biri olarak tercih edilmiş. Dekoratif bitkilerle süslenmiş bahçe alanında, doğa ile iç içe keyifli bir atmosferi kim istemez ki? Akşam yemekleri için arzu edildiği takdirde, doğru ve ölçülü aydınlatma ile şık bir yemek masası dizayn edilebilir.
Ahşap kirişlerle strüktürün estetik görünümü, büyüleyici bir oturma odasına dönüştürüyor. Doğaya açılan geniş pencereleri ile, oturma gruplarının manzaraya karşı konumlanışı dinlendirici ve keyifli bir ortam oluşturuyor. İngiliz mimarisinin geleneksel izlerini taşıyan projede, doğal materyallerin kullanımı, ahşabın sıcaklığı sizi içine alıyor.
Estetik unsurlarla simetriyi yakalayan şömine konumu, oturma odası dekorasyonu ile bütünleşiyor. Şöminenin sol tarafından bir merdiven aracılığıyla yatak odası ve banyoya ulaşılıyor. Sağ tarafında ise nefis bir manzara eşliğinde kahvenizi yudumlarken manzaranın keyfini çıkarmaya devam ediyorsunuz.
Geniş bir mutfağa sahip köy evinde, yemek alanı, mutfak tezgahı ve mutfak adası bulunuyor. Benzer materyal, doku ve renklerin tercih edildiği mekanda minimalist stil bir yaklaşım söz konusu. 8 kişilik yemek masası tasarımı, modern ve geleneksel dokuları buluşturuyor.
Simetri yakalayan modern lamba tasarımları, yemek masası ve mutfak adasında da aynı aksı takip ediyor.
Dekoratif unsurları çatı kirişi elemanları ile yakalayan geniş bir yatak odası modeline geçiyoruz. Giyinme odası ve banyoya geçiş sağlanan yatak odası dizaynı, sade yalın çizgiler taşıyan mobilya düzeninden oluşuyor. Geniş süpürgelik detayı, beyaz ahşap dokusu ile uyumu kaybetmiyor. Estetik değerleri çatı iskeleti detayları ile göz dolduran projede, dikkat dağıtan eşya ve aksesuar kullanımından kaçınılmış. Sade, dingin ve yatıştırıcı atmosferi ile fark yaratan bir proje.
Geleneksel dokularla modern objeleri buluşturan bir banyo. Yüksek tavanlı banyo dizaynı dingin atmosferden hiç uzaklaşmıyor. Günümüz teknolojisi barındıran detaylarına rağmen göz yoran hiçbir görünüm yok. Küvetin bulunduğu alanı ayıran kısa bir duvar, mekanı görevlerine göre tanımlıyor. Duvar dekoru olarak sade ve yalın çizgilerle bir niş unutulmamış.
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