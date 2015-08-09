Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftayı daha geride bıraktık. Yazın en bunaltıcı günlerini yaşıyoruz. Yaz gelmez derken geldi ve bir çok kişi şimdiden sıcaklardan şikayetçi. homify'da her hafta olduğu gibi bu hafta da bir önceki haftaya damgasını vuran yazıları sizin için tekrar ele aldık. Şıkır şıkır salonlardan, mutfak dolabı aksesuarlarına, oturma odası fikirlerinden, harika bir dönüşüm projesine kadar farklı tarzlarda yazılar bu hafta en çok okunan beş yazı başlığı altında birleşti.

Siz de geçen hafta homify'a yeteri kadar zaman ayıramadıysanız ya da hafta içinde okuduğunuz hangi yazıların en çok okunan yazılar olduğunu merak ediyorsanız bu yazı tam size göre.