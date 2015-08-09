현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Bir haftayı daha geride bıraktık. Yazın en bunaltıcı günlerini yaşıyoruz. Yaz gelmez derken geldi ve bir çok kişi şimdiden sıcaklardan şikayetçi. homify'da her hafta olduğu gibi bu hafta da bir önceki haftaya damgasını vuran yazıları sizin için tekrar ele aldık. Şıkır şıkır salonlardan, mutfak dolabı aksesuarlarına, oturma odası fikirlerinden, harika bir dönüşüm projesine kadar farklı tarzlarda yazılar bu hafta en çok okunan beş yazı başlığı altında birleşti. 

Siz de geçen hafta homify'a yeteri kadar zaman ayıramadıysanız ya da hafta içinde okuduğunuz hangi yazıların en çok okunan yazılar olduğunu merak ediyorsanız bu yazı tam size göre. 

Önce & Sonra: Bir apartman dairesinin ikinci hayatı

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Dünyanın çeşitli bölgelerinde olağanüstü dönüşüm projelerini paylaştığımız Önce&Sonra yaılarında bu hafta eski Doğu bloku ülkesi Polonya'ya gittik. Eski Doğu bloku ülkelerinde komünizm zamanında kalan eski yapılar bir sorun teşkil eder. Yazımızda böyle bir apartman dairesinin yeniden hayata döndürülerek, hem modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmiş hem de estetik açıdan çok daha başarılı bir hale getirilmiş. 

Pratik ev dekorasyonu için 10 parlak fikir

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Ev dekorasyonun çeşitli alanlarında farklı fikirleri paylaştığımız yazı dizimizden bir yazı da haftanın en çok okunanları arasındaydı. Sandalye kılıflarından, temalı yatak odalarına, sevimli mutfak aksesuarlarından, sıra dışı banyo fayanslarına kadar evinizde hoş değişiklikler yapabileceğiniz on farklı fikri bu yazıda bulabilirsiniz. Yazıya erişmek için burayı tıklamanız yeterli. 

Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları

Küchenbau in Perfektion, Tischlerei Tolinzki Tischlerei Tolinzki MutfakMutfak Malzemeleri
Tischlerei Tolinzki

Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki

Mutfaklar özellikle ev hanımları için evin en önemli bölümüdür. Bu yüden mutfak tasarımları her geçen gün yenileniyor ve hanımlara kolaylık sağlayacak birçok aksesuar mutfak dolaplarına dahil ediliyor. Bu yazıda mutfak adasına sabitlenmiş rendelerden, orijinal bıçak kılıflarına, tüm parçaların düşünüldüğü çatal kaşık bıçak çekmecelerinden, çekmeceye yerleştirilmiş tost makinesine kadar mutfakta hayatı kolaylaştıracak bir takım aksesuarlara yakından bakabilirsiniz. Yazı burada

Şık bir oturma odası için 11 parlak fikir

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Fikir yazılarımızdan biri daha bu hafta en çok okunan beş yazı arasına girdi. Oturma odasını şıklaştırmak için on bir fikrin bulunduğu yazıda en çok dikkat çeken fikirler el dokuması ipek yastıklar ve el dokuması halılar oldu. Yazıda 3D duvar panellerinden, gösterişli perdelere, sıra dışı aksesuarlardan tuğla duvarlara kadar oturma odanızı güzelleştirecek bir sürü konuya da değiniliyor. Yazıyı okumak için burayı tıklayın. 

Şıkır şıkır bir salon örneği

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Mersinli iç mimar Sena Hayfavi'nin ferah ve sade salon tasarımı da haftaya damgasını vuran bir başka yazı oldu. Salon sanatın yoğun bir biçimde kullanımıyla da dikkat çekiyor. 

Farklı fayans modelleri

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Add SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler