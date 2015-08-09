Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftayı daha geride bıraktık. Yazın en bunaltıcı günlerini yaşıyoruz. Yaz gelmez derken geldi ve bir çok kişi şimdiden sıcaklardan şikayetçi. homify'da her hafta olduğu gibi bu hafta da bir önceki haftaya damgasını vuran yazıları sizin için tekrar ele aldık. Şıkır şıkır salonlardan, mutfak dolabı aksesuarlarına, oturma odası fikirlerinden, harika bir dönüşüm projesine kadar farklı tarzlarda yazılar bu hafta en çok okunan beş yazı başlığı altında birleşti.
Siz de geçen hafta homify'a yeteri kadar zaman ayıramadıysanız ya da hafta içinde okuduğunuz hangi yazıların en çok okunan yazılar olduğunu merak ediyorsanız bu yazı tam size göre.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde olağanüstü dönüşüm projelerini paylaştığımız Önce&Sonra yaılarında bu hafta eski Doğu bloku ülkesi Polonya'ya gittik. Eski Doğu bloku ülkelerinde komünizm zamanında kalan eski yapılar bir sorun teşkil eder. Yazımızda böyle bir apartman dairesinin yeniden hayata döndürülerek, hem modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmiş hem de estetik açıdan çok daha başarılı bir hale getirilmiş.
Ev dekorasyonun çeşitli alanlarında farklı fikirleri paylaştığımız yazı dizimizden bir yazı da haftanın en çok okunanları arasındaydı. Sandalye kılıflarından, temalı yatak odalarına, sevimli mutfak aksesuarlarından, sıra dışı banyo fayanslarına kadar evinizde hoş değişiklikler yapabileceğiniz on farklı fikri bu yazıda bulabilirsiniz. Yazıya erişmek için burayı tıklamanız yeterli.
Mutfaklar özellikle ev hanımları için evin en önemli bölümüdür. Bu yüden mutfak tasarımları her geçen gün yenileniyor ve hanımlara kolaylık sağlayacak birçok aksesuar mutfak dolaplarına dahil ediliyor. Bu yazıda mutfak adasına sabitlenmiş rendelerden, orijinal bıçak kılıflarına, tüm parçaların düşünüldüğü çatal kaşık bıçak çekmecelerinden, çekmeceye yerleştirilmiş tost makinesine kadar mutfakta hayatı kolaylaştıracak bir takım aksesuarlara yakından bakabilirsiniz. Yazı burada.
Fikir yazılarımızdan biri daha bu hafta en çok okunan beş yazı arasına girdi. Oturma odasını şıklaştırmak için on bir fikrin bulunduğu yazıda en çok dikkat çeken fikirler el dokuması ipek yastıklar ve el dokuması halılar oldu. Yazıda 3D duvar panellerinden, gösterişli perdelere, sıra dışı aksesuarlardan tuğla duvarlara kadar oturma odanızı güzelleştirecek bir sürü konuya da değiniliyor. Yazıyı okumak için burayı tıklayın.
Mersinli iç mimar Sena Hayfavi'nin ferah ve sade salon tasarımı da haftaya damgasını vuran bir başka yazı oldu. Salon sanatın yoğun bir biçimde kullanımıyla da dikkat çekiyor.