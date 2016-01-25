En iyi dış mekan aydınlatma seçenekleri nelerdir?

Yüksek olmadığı için zemini aydınlatan lamba tasarımları bahçeler için ideal ürünlerden. Bu örnekte görüldüğü gibi bahçenizde vakit geçirirken başka ışık kaynakları kullansanız da sürekli açık tutacağınız bu tür zemin aydınlatmaları özellikle yürüyüş yollarını belirlemek açısından tercih edilen modellerden. Bir de bu atmosferi kar yağdığında hayal edin. Evinize giden sevimli, aydınlık yollar!

Aydınlatma üzerine daha çok fikir için Evim için en uygun aydınlatma hangisi? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.