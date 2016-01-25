En iyi dış mekan aydınlatma seçenekleri nelerdir?

Şehirlerde ve özellikle metropol olarak tanımlanan mega kentlerde yaşayan kişi sayısı günden güne artarken; kırsalda, köy ve kasaba gibi yerleşimlerde yaşayan insan sayısı giderek azalıyor çağımızda. Hatta yakın gelecekte köy nüfusunun oldukça düşük olacağı da belirtiliyor. Tabi bu durum da kaçınılmaz olarak şehirlerin kalabalık, gri ve doğadan uzak, yalıtılmış alanlara dönüşmesini getiriyor. Bir yandan yavaş yaşam, organik gıda tüketimi ve doğaya saygı ve doğayla bağ kurma konusunda genellikle sivil insiyatiflerce geliştirilen çalışmalar insanları yapay ortamlardan. betonda, griden koparıp özümüze döndürmeye çalışıyor. Temel olarak iş, yaşam koşulları, teknolojik gelişmeler gibi bir sürü kriterin öne çıktığı şehirlerle, insanın daha dingin ve doğayla bütünleşik yaşaması gerektiği konusunda ikilemlerle dolu bir zamanda yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu iki ana meseleyi bir arada tutabilmek için şehirlerde dış mekanlara sahip evler ve konut projeleri geliştiriliyor. Şehirlerde yaşayanların en büyük lükslerinin başında bahçeli bir evde oturmak olduğunu söyleyebiliriz. Bunu takiben balkonlu, teraslı ve verandalı evler geliyor. Şehirde yaşayanlar çıktıkları kaotik ortamdan, trafikten ve iş yoğunluğundan ileri gelen streslerini dış mekanlarında geçirdikleri vakitlerle absorbe ediyorlar. Bu nedenle şehirlerde sahip olduğunuz dış mekanlar tüm yerleşim yerinde olduğundan biraz daha fazla önemli hale geliyor. Sadece havaların güzel olduğu zamanlarda değil, şu an kış mevsiminde olduğumuz dönemde, karların getirdiği romantik ve yalın atmosferde de dış mekanların keyfi bambaşka oluyor. Yaşam alanınızın bir parçası olan bahçeler, verandalar, teras ve balkonların keyifli uğraşlarınızı gerçekleştirdiğiniz, peyzajıyla size huzur veren yerler olması için bu alanların dekorasyonu oldukça önemli. Bitkiler, mobilyalar gibi temel düzenlemelerin yanı sıra dış mekan aydınlatmalarının da dışa mekan dekorasyonunda en çok dikkat edilmesi gereken temel meselelerin başında geldiğini unutmayalım. Aydınlatma evlerin iç kısmında nasıl etkili ise dış mekanda da atmosfere etki eder. Bahçenizin ya da balkonunuzun enerjisini olumlu yönde geliştirmek aydınlatma seçiminize bağlıdır. Mekanla örtüşmeyen kötü aydınlatma elemanları seçmek hava karardığında dış mekanınızdan istediğiniz keyfi alamamanıza sebep olacaktır. Bu durumları göz önünde bulundurarak bu derlememizde dış mekan aydınlatması konusunda bir takın önerileri bir araya getirdik. Bakalım sizin dış mekanınıza uygun olacak aydınlatma biçimleri hangileri? Keyifli okumalar!
Veranda kelimesinin Hindistan'daki bir çok yerel dilde karşılığı olduğu için Hint mimarisine özgü bir bir yapı stili olduğu sanılmakta ve farklı amaçlarla bu coğrafyaya gelen Avrupalılar ve Araplar aracılığıyla dünyaya yayılmış olabileceği ileri sürülmektedir. Verandalar yapıların zeminle aynı seviyede olan ya da bir miktar yükseltilmiş, dış mekana açılan, üstü kapalı, yanları açık ya da camlarla kapalı büyükçe sundurma veya balkon olarak tanımlanır. Bu örnekte görüldüğü gibi evin bahçeye açılan kısmında üzerinde pergole olan bölüm veranda olarak adlandırılıyor. Bahçesi olanların aşina olduğu bu yaşam alanları sıcak havalarda en çok vakit geçirilen yerlerin başında gelir. Hatta bir çok insan katlanır cam balkonlar aracılığıyla verandalarını kışın da kullanabilecekleri alanlara, kış bahçelerine dönüştürürler. Bu en çok kullanılan verandalarda aydınlatma elemanlarını seçerken dikkatli olunmalı. Yanlış aydınlatmalar seçmek uzun sürelerde gözlerde rahatsızlık verecek ve keyifli vakit geçirmenize engel teşkil edecektir. Örnek verdiğimiz fotoğraftaki projede verandanın tavan kısmında küçük spot ışıklar kullanılmış. Her biri düşük aydınlatma imkanı tanıyan bu lambalar çoklu kullanıldığında homojen dağılan bir aydınlatma sağlarlar. Böylelikle verandanızda yumuşak bir ışık kaynağı elde etmiş olur ve gözlerini de yormamış olursunuz. Bununla birlikte tavandaki aydınlatmaları kullanmak istemediğiniz ve ortamın daha loş olmasını istediğiniz zamanlar için duvardaki gibi klasik tasarımdaki apliklere yönelebilirsiniz. Bu apliklerde düşük watt değerinde ampuller kullanmayı tercih ederseniz loş, romantik bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Apliklerin klasik tasarımı da ambiyansa etki edecek bir diğer faktör. Veradanızda keyifli vakitler geçirmek için çok fazla göz alan seçeneklerden uzak durun. Tasarruflu ve düşük watt değerinde çoklu lambalar kullanarak homojen bir aydınlatma sağlayın. Bir de ışığın rengini beyaz değil de sarıya yakın sıcak tonlarda tercih ederseniz mekanınız daha sıcak görünür.
Özellikle bahçeli evlerde giriş kısımlarının aydınlatılması bir çok açıdan önemlidir. Hem ev sahiplerinin hem de misafirlerin eve daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için bu bölümde kullanılacak aydınlatmalar önemli. Bunun yanı sıra güzenlik açısından da giriş kısmında sürekli bir lambanın açık olması gerekli. Profesyonellerimizden Trend Aydınlatma/Kazancı Aydınlatma firmasının gerçekleştirdiği bu projede kullandıkları aydınlatma elamanları evlerin giriş kısmı için kullanılabilecek en ideal tasarımları gösteren iyi bir örnek. Sağ taraftaki duvarda ışığı iki taraftan veren bir aplik kullanılması daha çok alanın aydınlık kalmasını sağlıyor. Kapının üst tarafında kullanılan spotlar da eve girerken anahtarlarınızı daha rahat görebilmeniz için ideal yerinde duruyor. Eğer sizin de bu yapıda bir eviniz varsa, sağdaki duvardaki gibi sürekli yanan ve bahçeyi aydınlatan bir lamba kullanabilirsiniz. Kapı üzerinde yer alan lambaları da hareket sensörlü tasarımlardan tercih edebilirsiniz. Böylelikle hareket algılandığında ışığınız yanar ve hem daha dikkat çekici olduğu için güvenli hem de işlevsel bir aydınlatma kullanmış olursunuz.
Bahçeniz ağaçların ve çeşitli bitkilerin bir arada olduğu özenli peyzaja sahip bir bahçeyse doğru yönlendirilmiş ışık kaynakları ile geceleri de harika bir görünüme kavuşabilir. Bu örnekte görülen modern stildeki bahçe tasarımında çeşitli noktalara yerleştirilen ışık kaynaklarının bahçe görünümüne etkisi nasıl da hissediliyor. Zeminde ağaçlara ve bitkilere ışık veren küçük spotlar bahçenin derinliğini arttırıyor. Siz de bahçenizdeki ağaçlara farklı noktalardan ışık kaynaklarını yönlendirerek ağaçların gece görüntüsüne etki ederken bahçenizin ambiyansını yükseltebilirsiniz. Küçük ışık kaynaklarıyla doğanın en güzel parçalarından olan ağaçlarınızı hava karardığında da keyifle izleyebilirsiniz.
Bahçenizde kullanmak için sayısız lamba tasarımı bulunmakta. Güneş enerjisinden faydalanarak gece ışık veren modellerinden tutun da klasik görünümdeki sokak lambalarına kadar. Bu derlemede size önerdiğimiz aydınlatma tasarımı bahçeniz için hem güçlü bir ışık imkanı sunan hem de minimal tasarımıyla hem gece hem de gündüz bahçe dekorasyonunuza olumlu katkılar yapacak bir tasarım. Açılı boşlukları olan bu küresel tasarımlar bahçe zeminine daha güçlü ışık verirken yukarıya endirekt bir ışık kaynağı sağlıyor. Yumuşak hatları nın da bahçenize değer katacağına şüphe yok doğrusu! Değil mi?
Teras ve balkonlarda kullanacağınız aydınlatmalarda biraz kalıpların dışına çıkabilirsiniz. Bu örnekte görülen tasarımlar el yapımı harika objeler. Farklı renk ve biçimdeki şişelerin alt kısmı kesilerek içine yerleştirilen mumlar gerek evler gerekse işletmeler için oldukça güzel aydınlatma elemanlarından. Bu tasarımlar sadece mum kullanımıyla da sınırlı değil. Ayrıca içine ampul yerleştirilebilen tasarımları da mevcut. Ne dersiniz balkon ya da terasınızda farklılık oluşturmak için el yapımı lambalar harika bir fikir değil mi?
Yüksek olmadığı için zemini aydınlatan lamba tasarımları bahçeler için ideal ürünlerden. Bu örnekte görüldüğü gibi bahçenizde vakit geçirirken başka ışık kaynakları kullansanız da sürekli açık tutacağınız bu tür zemin aydınlatmaları özellikle yürüyüş yollarını belirlemek açısından tercih edilen modellerden. Bir de bu atmosferi kar yağdığında hayal edin. Evinize giden sevimli, aydınlık yollar!
Aydınlatma üzerine daha çok fikir için Evim için en uygun aydınlatma hangisi? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.