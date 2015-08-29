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Evlerimizi şenlendiren en güzel mobilyalar

ümit atdağ ümit atdağ
Westminster Apartment, Meltons Meltons Klasik Çalışma Odası
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Gün içerisinde yaşadığımız stres ve yorgunluğun ardından evimize geldiğimizde rahat etmek, dinlenmek ve huzurlu bir ortam görmek isteriz. Bütün bunları bir arada bulmak o kadar zordur ki. İnsanlar evlerinde yada çok güzel mobilyalar isterler ya da dinlendirici ve huzurlu bir salon veya oturma grubu tercih etmekteler. Bu güzel mobilyaları ve huzurlu ve sade bir salonu bir arada buluşturduğumuzda mobilyalar gözümüze daha güzel görüneceklerdir. Mobilyalar tek başlarına çok güzel veya çok estetik durmazlar. Onları güzel yapan dekorasyonun bir parçası omaları veya bulundukları salon veya oturma odasını tamamlamalarıdır.  Örneğin bir salon takımı veya bir dinlenme koltuğunu ele alalım. Bu salon takımı tek başına veya dinlenme koltuğu tek başına bir mobilyadır ancak çok şık veya çok estetik görünmezler. Fakat bu salon takımını veya dinlenme koltuğunu güzel renklere boyanmış salonumuza koyduğumuzda veya dinlenme koltuğunu televizyonun etrafına bir yere koyup önüne ayaklarımız uzattığımız bir puf sehpa koyduğumuzda çok güzel mobilya örneklerine dönüşmektedirler.

Yukarıda verdiğimiz örnekte de görüleceği üzere mobilyaları ahşap ve kumaştan estetik bir görünüme kavuşturan bir dekorasyonun parçası olmasıdır. Ev dekorasyonlarında kullanılan çok güzel mobilyalar da vardır. İlk gördüğünüzde sizi hayran bırakan, nostaljik hali ile mutlaka almalıyım ve evime koymalıyım dediğiniz, modern bir görünümü olan ve eskitilmiş ahşap oymalarından yapılmış olan çok güzel mobilyalar da vardı. Bu mobilyalar ile evlerimizi çok ferah ve görsel hale getirebiliriz.Yapmanız gereken şey güzel mobilyalre bularak ev dekorasyonunun bir parçası haline getirmektir.

ÇOK güzel mobilyaları bütün halde bulabileceğimiz gibi tek tekk parçalar halinde bir araya da getirebiliriz. Örneğin bir kitaplıkla nostaljik bir çalışma masası ve sandalyesini bir araya getirerek güzel mobilya bütünleşmesi yapabiliriz. Sizlere tavsiyem mobilya almadan önce kullanacağınız alana ve o alanda bulunan diğer mobilyalara uyumunu ve vereceği havayı düşünerek alın.

Ahşap ve koltuk takımının görselliği

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Kırsal Oturma Odası
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Salonunuz için ideal dekorasyon ve mobilyalara karar veremediniz mi? Sizlere yandaki fotoğrafta yer alan koltuk takımı ve tv ünitesini, ahşap yer döşemesini önerebilirim. Bu üçlü bir araya gelince görsellik açısından muhteşem bir görüntü oluşturur. Beyaz koltuk takımı seçilerek eve sadelik ve ferahlık verilirken, farklı iki tane tek koltuk seçilerek sade koltuk takımı ahşap ile bütünleştirilmiştir. Ahşap ile görsellik kazandırılmış fonksiyonel tv ünitesi ile ahşap uyumu yakalanmıştır. Koltuk takımı arasında kalan alana ahşap renginde  halı seçilerek hem renk uyumu hemde ahşap uyumu devam ettirilmiştir.

Koltuk ve tablo bütünleşmesi

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evinizde kalorifer peteklerinin olduğu alanları dekore etmek isterseniz size çok güzel bir koltuk dekorasyonu önerebilirim. Öncelikle  Kalorifer peteklerini kamufle etmekle işe başlayın. Petekler için ahşaptan ve sıcak havayı dışarı verecek şekilde delikli ahşaptan yapılmış odanızın mobilyalarınızın rengine uygun  bir çerçeve ile petekleri kamufle edin. Sonra peteğin bulunduğu köşeye iki adet büyük veya daha çok sayıda küçük tablolar ile duvarınızı dekore edin. Büyük bir deri dinlenme koltuğunu peteğin önüne gelecek şekilde yerleştirin. Koltuğun önüne koltuk ile aynı renk puf sehpa koyarak bütünlüğü yakalayın. Koltuğun kenarına küçük bir viskos masası koyarak mobilya dekorasyonunu tamamlayın. istediğiniz takdirde tavan aydınlatmalarınızı sarkıtma nostaljik gaz lambası armatürü ile tamamlayabiliirsiniz.

ahşap asma tavan ve köşe takımları

VILLA DI MONTAGNA, turco home srl turco home srl Rustik Oturma Odası
turco home srl

turco home srl
turco home srl
turco home srl

Eğer doğallığı seviyorsanız ve evinizin her köşesini ahşap ile dekore etekten hoşlanıyorsanız size yandaki fotoğraf gibi bir dekorasyon önerebilirim. Tavanlarınızı ahşaptan ve desenli olacak şekilde asma tavan tercih ederek ahşabın doğallığını yaşayın. Yer döşemelerinizi, orta masanızı, şömine süslemenizi ahşap seçerek odanızı tamamen ahşabın doğallığına bırakın. Bu kadar ahşabın içine seçeceğiniz köşe takımı ve sandalyeelr de doğal ve ahşaplara uyumlu olmalıdır.resimdeki gibi gri renk de tercih edebileceğiniz gibi ahşap rengi de tercih edebilirsiniz. Süsleme olarak tercih edilen geyik boynuzu bulabilirseniz kullanın. Bulamazsanız plastikten yapılmış yapay boynuz süslemeleri kullanabilirsiniz.

Şömine süslemesi ve mobilya uyumu

Загородный дом под Петербургом, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey İskandinav Oturma Odası
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Evinizde bir şömine var ise güzel bir süsleme ile ön plana çıkarabilirsiniz. Bunun için öncelikle şömine etrafını, mangalını, ızgarasını ve şömine kapağını dekore etmelisiniz. Şömine ile ilgili seçimleriniz için yandaki örnek fotoğrafı tercih edebilirsiniz. Şöminenin üzerine ise ortasında kocaman bir saatin bulunduğu ve etrafında küçük saatlerle desteklenmiş ve tablo görünümü kazandırılmış saat ile süsleyebilirsiniz. Koltuk seçimini ise beyaz renkte tercih ederek şömine ve tablo rengine uygun tercih yapılmıştır.Aydınlatma ise ortaya kadar sarkıtılmış aplikle yapılmıştır.

Nostaljik mobilyalar

BAITA DI MONTAGNA, turco home srl turco home srl Rustik Yatak Odası
turco home srl

turco home srl
turco home srl
turco home srl

Geleneksel mobilyalardan ve nostalji yaşamaktan hoşlanan biriyseniz örnek fotoğraftaki gibi bir dekorasyon yapabilirsiniz. Yatak  odanızı koyu kahverengi mobilyalar ile dekore edebilirsiniz.  Yatak odanızı için seçeceğiniz yatak örtüleri  ile mobilyalarınız renk uyumlu olmalıdır. Geleneksel  eskitilmiş mobilyalardan yapılmış şifonyer büyük mobilya çerçeveli makyaj aynası ile tamamlanmıştır. Köşelere dinlenmek amaçlı tekli koltuklar koyarak yatak odası dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

Çalışma odanız için en güzel mobilyalar

His Study Meltons Klasik Çalışma Odası
Meltons

His Study

Meltons
Meltons
Meltons

Çalışma odalarınız için  ahşap ağırlıklı ve koyu kahve rengi dekorasyonlar yapmanız için size tavsiyem yandaki resimde yer alan çalışma odası dekorasyonu olacaktır. Ahşap ve koyu bir uzun dolap ile altı çekmeceli üstü kitaplık hale getirilmiş  fonksiyonel bir kitaplıkla tamamlanmış. Bu mobilyalar ile uyumlu ve fonksiyonel çalışma masası  tercih edilerek renk ve mobilyaların uyumu bozulmamıştır. İkili bir koltuk ve koyu kahve bir dikdörtgen orta masa seçilerek dekorasyon tamamlanmıştır. Çalışma odalarınız için benzer bir dekorasyon ile bu güzel mobilyalara veya benzer mobilyalara sahip olabilirsiniz.

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Estetik çalışma odası mobilyaları

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Geniş bir çalışma odanız var ise fotoğraftaki gibi dekore edebilir ve güzel mobilyalarınıza görsellik sağlayabilirsiniz. Büyük ve duvar boyunca yapılmış ve koyu renkler tercih edilerek hem kitaplık olarak hem de depolama alanı olarak kullanabileceğiniz fonksiyonel bir duvar kitaplığınız olmuş olur.Orta kısma ise şömine desenine benzeyen bir kaplam yapıştırarak  görsellik kazandırabilir şömine üzerine çerçeveli bir tablo asarak  süsleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Seçeceğiniz koltukların rengi tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Aydınlatmayı da kitaplık olarak kullanacağınız vitrinin üst kısmına led aydınlatmalar ile yapabileceğiniz gibi farklı abajur modelleri ile de yapabilirsiniz.

renkli çalışma ofisleri için güzel mobilyalar

Bloom Arquitetura e Design, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design Modern Çalışma Odası
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

Çalışma ofisleriniz işte geçirdiğiniz zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz yaşam alanlarıdır. Basit ve sade mobilyalar ve aksesuarlar ile estetik bir çalışma ofisine  sahip olabilirsiniz.Öncelikle ofisinizi iki bölüme ayırın ve bir bölümünü çalışma masanızın olacağı alan olarak belirleyin. Diğer Bölüme ise sade bir koltuk ve sade bir yemek masası koyun. Burada seçilecek renkler sizlerin tercihinde olacağı için istediğiniz renkleri seçin.Resimde olduğu gibi bir varili istediğiniz bir renge boyayın ve ters çevirerek masa gibi kullanın.aydınlatmanızı yemek masası üzerine sarkıtma lambası ile yapın. Resimdeki gibi bir duvar aydınlatması da yapabilirsiniz.  Bu aydınlatma tamamen sizin tercihinizde olacaktır.

Renkli salonlar

Ipek Koray Design - Arnavutkoy Office - Istanbul-TR 333 Modern Çalışma Odası
333

Ipek Koray Design – Arnavutkoy Office – Istanbul-TR

333
333
333

Renkli bir salon istiyorsanız örnek resimdeki gibi bir salon dekore edebilirsiniz. Süslerinizi, biblolarınızı ve çerçevelerinizi koyacağınız duvar raflarının arkasını turkuaz rengine boyayın. Sonra ahşapları duvarlara destek aparatları ile sabitleyin. Ahşap döşemelerine uygun bir koltuk seçin. Seçtiğiniz koltuğun rengine aykırı olarak açık mavi sırt yastıkları ile aykırı bir renk dekorasyonu yapmış olursunuz. Koltuk için camdan yapılmış bir orta masa tercihi ile mobilya dekorasyonunuzu bitirmiş olursunuz. Güzel mobilyalar ile farklı dekorasyonlar yaparak salonlarınıza görsellik kazandırabilirsiniz.

Farklı salonlar ve aksesuarlar

Casa Amore, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Tropikal Çocuk Odası
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Tavanınıza ahşap kaplamalar yaparak salonunuza doğallık kazandırabilirsiniz. Bu doğallığın devamı  olarak yer döşemelerini ahşap ve tavan rengine uygun olarak seçin  Açık renk köşe takımının yanına iki adet uyumlu tekli koltuk  seçerek mobilya seçimini tamamlayın. Geniş, oyma ahşaptan yapılmış, işlemeleri olan ve uzun bir dikdörtgen orta masa seçerek bütün çerçevelerinizi bu orta masa üzerine koyabilirsiniz. Duvarlarda oluşturacağınız nişlere çiçeklerinizi, saksılarınızı, ve biblolarınızı koyarak duvarı fonksiyonel hale getirebilirsiniz. Orta masanın altına büyükçe bir nostaljik hali ile dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Yandaki fotoğraf size bir örnek olarak yol gösterici olabilir.

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