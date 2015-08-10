Modern yatak odası modelleri ve özgün tasarımlar

Yaşam alanlarımız olan evlerimizde günün ciddi bir kısmının geçtiği odalardan biri hiç şüphesiz ki yatak odalarıdır. Zira uyku, ömrümüzün kayda değer bir kısmını kaplamaktadır. Her ne kadar uyku esnasında geçen süreyi bilincimiz algılayamasa da yaşamımızın üçte birlik kısmı uykuda geçiyor denebilir. Bu sebeple de kaliteli bir uyku çekmek için yatağın konforu ve yatak odasının düzeni bir hayli önemlidir. Çünkü uyku sağlığımız için de dikkat edilmesi gereken hususlardandır.
Peki kaliteli bir uyku çekmek için yatak odasının dizaynı nasıl olmalı? Yatağın yüksekliği, eşyaların odadaki konumu, ışıklandırma gibi etkenler mühim mi? Diyebiliriz ki sağlıklı bir uyku için geniş bir yatak öncellikle elzem. Evinizin mimari durumuna göre yapay aydınlatma yerine doğal gün ışığından faydalanabilmek daha sağlıklı. Dekorasyon trendleri, modern stil yatak odası modellerini belirlerken sayılan tüm etkenleri göz önünde bulunduruyor. Ayrıca estetik algısına da hitap edebilen modern çizgileri olan yatak odası modellerini tercih ediyor.
Modern yatak odası modelleri ile dilerseniz romantik dilerseniz spor çizgilerin hakim olduğu ama mutlaka günümüzde revaçta olan materyallerden istifade eden, şık ve estetik bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken hem modern stilde dizayn edilmiş yatak odası modellerine göz atmak hem de sizin seçtiğimiz birbirinden farklı ve özel yatak odası tasarımlarından fikir edinmek.
Modern çizgilerle kadife şıklığının harmanlandığı muhteşem bir modern yatak odası modeli. Geniş yatak odasının fon rengi olarak beyaz tercih edilmiş. Odanın ortasındaki büyük yatak oldukça konforlu görünüyor. Yatak örtüsü olarak mavi ve beyaz uyumu yerinde bir seçim. Labirent desenli mavi yastıklar çok estetik. Yatak bitimine yerleştirilmiş puf için kadife kullanılmış. Aynı zamanda odada mavi kadife bir koltuk var. Kadife koltuk ilk anda klasik çağrışımlar yapsa da modern tasarımlı bir koltuk karşımızdaki. Odadaki diğer mobilya ve aksesuarlar da modern çizgilere sahip. Özetle modern yatak odası modelleri arasına rahatlıkla girebilecek bir örnek.
Yatak odası dekorasyonun başlıca kriteri her ne kadar huzurlu uyku çekeceğiniz konforlu bir yatak da olsa hastane yatağı gibi silik bir dekorasyona sahip olacaksınız anlamına gelmiyor bu. Hele de ihtişamdan ve görkemli tasarımlardan hoşlanıyorsanız geçmişin çizgilerini günümüze taşıyan modern yatak odası modelleri tam size göre. Karşımızdaki örnek kültürel öğeler de içeren bir dizayna sahip. Zira modern yatak odası stili demek illa kişiliksiz ve hangi ülkeye ait olduğu belli olmayan bir tasarım çizgisi demek değil. Mesela görkemli avize, nevresimdeki işlemeler, tavandaki ve perdelerdeki süslemeler bu yatak odası modelinin Türk işi olduğunu belli eder vaziyette. Fakat böyle olması aynı zamanda modern materyallerin kullanılmadığını göstermiyor. Duvardaki devasa ayna, şık komidin, tüylü halı gibi aksesuarlar bu tasarımın günümüzde imal edildiğinin kanıtı. Klasikle moderni harmanlayan bir yatak odası modeli.
Fargo Design imzalı bu modern yatak odası modeli Urfa Villa projesi için tasarlanmış. Oldukça geniş bir yatak odasına sahip villanın yatak kısmını görüyoruz resimde. Odanın kalanından ahşap bölme ile ayrılan yatak, hem oda içinde oda etkisi yapıyor hem de yatak odasını farklı bölümlere ayırarak göz yoracak bir karmaşanın önüne geçmiş oluyor. Yatağın etrafını çerçevelen ahşap malzeme duvar boyunca uzanarak komidin işlevi de görmüş. Orijinal forma sahip yatak bu özelliğiyle göz dolduruyor diyebiliriz. Her evde kolayca rastlamayacağınız zarif ve estetik modern yatak odası modeli.
Daha önce pek çok iç dekorasyon örneğinde yoğun oranda beyaz kullanımı gördük. Ancak bir odayı baştan aşağı beyazlara bürümek tam olarak resimde olduğu şekildedir. Tavadan tabana beyaz rengi kullanımı hem ilginç bir atmosfer yaratıyor hem de en küçük başka bir renge yer bırakmaması modern havasını zirveye taşıyor. Yatak odasının iç kısmında şeffaf camlı özel banyo dikkatinizi çekmiş olmalı. Bunun için ayrı bir bölme yapmak yerine banyoyu oda içine yerleştirmek modern yatak odası tasarımı için dahiyane bir fikir.
Modern yatak odası modellerinde şimdiye dek hep yetişkinler uygun tasarımlara göz attık. Genç odasını da unutmayalım. Modern mobilya ve aksesuarla donatılmış odada kırık beyaz ana rengimiz. Rengarenk minderler ve kırmızı lamba gibi materyallerle canlılık katılmış. Küçük odanın bir köşesi baştan başa ranzaya ayrılmış. Çalışma masasını pencere önüne yerleştirmek akıllıca bir fikir. Zira gün ışığı hem göz yorgunluğunu alır hem de ihtiyacınız olan aydınlatmayı doğal yollardan sağlar. Tavandaki şık aydınlatmasıyla da oldukça modern bir tasarım örneği karşımızdaki yatak odası modeli.
Şimdi de genç odasının dolap kısmını görüyoruz. İçinde farklı ebatlarda raflar bulunan dolabın kapakları camdan. Böylece şeffaf bir dolap görüntüsüne sahip mobilya odaya bir hayli modern bir hava katmış. Dolabın yanındaki duvar resmi de bu yatak odasının genç odası olduğunun altını çiziyor. Özellikle gençler ve çocuklar yatak odalarının belirgin bir çizgisi olmasından hoşlanırlar. Bunu da illa odayı oyuncaklara boğarak değil stilize ve trend mobilya seçimiyle başarabilirsiniz. Gençlerin beğeneceğini umduğumuz modern bir yatak odası modeli.
Genellikle gün ışığından bolca yararlanan geniş camlı yatak odası modellerini gördük. Oysa zemin katta oturuyorsanız daha küçük camlara sahip farklı yatak odası modellerine de sahip olabilirsiniz. Hele de apartman hayatı baz alınınca bu gibi olasılıkları değerlendirmek gerek. Yahut örnekte olduğu gibi villa tipi daireniz varsa alt katı yatak odasına ayırabilirsiniz. Bu tür bir yatak odasında alanınız geniş olduğundan farklı ve sanatsal aksesuarlar kullanarak odanızda çağdaş bir ambiyans yakalabilirsiniz. Aksesuarlar kadar yatak örtüsünün değişik dokusu da dikkatinizden kaçmasın. Farklı stil eşyaların bir araya getirildiği şık ve modern yatak odası örneği.
Çeşitli örneklerini sunduğumuz modern yatak odası modellerinde çoğunlukla ferah ve sade bir görüntü hakim. Bu da demek oluyor ki daha sıradışı tasarımlara göz atmanın zamanı geldi. Kışkırtıcı bir desen olan leopara sade bir yatak odası dekorasyonu düşünülmezdi zaten. Yatağın dayandığı büyük siyah panel, hem çok çarpıcı hem de aydınlatma işlevi görüyor. Tavadan sarkan lambayı çerçeveleyen kafes için kitsch denebilir. Odanın loş aydınlatması orijinal aksesuarla birleşince muhteşem bir modern yatak odası modeli oluşturmuş.
Özellikle geniş balkona sahip bir yatak odanız varsa ideal bir model. Uzun tüylü halıyla beraber iki tane yatağın üst üste bindirilmesi şeklinde görünen yatak yumuşak dokuyu adeta hissettirmiş. Yatağın bu yumuşaklığına rağmen tavandan sarkan geometrik şekilli lambalar bir o kadar keskin. Duvardaki bölünmüş izlenimi veren tablo hem keskinliğe uyum sağlamış hem de canlı renkleriyle odaya dinamizm getirmiş. Ferah ve modern bir yatak odası modeli.
Kimi insanlar yatak odasının şıklığını önemserken kimileri de olmazsa olmaz dediği eşyalarını yerleştirme telaşındadır. Zira hepimizin yanımızdan ayırmadığı, yıllarca sakladığı özel eşyalarımız vardır. Ve muhakkak bunları muhafaza etmek isteriz. Hele de küçük bir yatak odasına sahipseniz boyda boya uzana bir dolap bu ihtiyacınızı giderecektir. Ayrıca örnekte olduğu gibi değişik tasarımlı lamba ve renkli duvar resimleriyle odanıza hareketlilik katabilirsiniz. Modern yatak odası modellerinden başarılı bir örnek daha.
Bu yazıdaki fikirleri
beğendiyseniz, “Sıradışı yatak odaları” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.