Küçük bir evde büyüleyici dönüşüm

Mutfağın değişimine bakınca muhtemelen aynı şeyi düşüneceğiz, kesinlikle başka görünüyor. Yeni tasarımda sadelik ve beyaz renk kullanımı hakim. Böylece mutfak çok daha geniş ve aydınlık görünürken daha temiz ve güzel algılanıyor. Üst dolaplar yerine alt dolaplara ağırlık verilerek eski mutfağın basık ve kalabalık dizaynının önüne geçilmiş. Beyaz eşya ve lavabo bir duvarı kaplarken pencere önü kapatılmayarak ahşap tezgahla tamamlanmış. Buzdolabı hariç duvar ve dolapların beyaz olması ise mutfağı olduğundan daha ferah göstermiş.