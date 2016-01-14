Küçük bir evde büyüleyici dönüşüm

Bu gün tanıtacağımız 52 m² lik bu daire dönüşümden önce oldukça dramatik görünüyordu. Projenin amacı küçük daireyi iyi durumda tutabilmek için evi yeniden elden geçirme üzerine kurulu. Bu da demek oluyor ki genel olarak duvar ve zemin kaplamaları kötü durumda olduğundan ortada epey bir emek söz konusu. Binanın karanlık ve modası geçmiş malzemelerden oluşan kötü dekoru yenilerek bu köhne dairede yepyeni ve modern bir yaşam alanı kuruldu. Projenin sahibi Polonya firması Better Home ile küçük dairenin büyüleyici dönüşümünü yakından inceleyelim.
Mutfağın değişimden önceki haline baktığımız zaman oldukça göz yoran ve kalabalık bir eşya yığınıyla karşılaşıyoruz. Tek olumlu niteliğin büyük pencereleri diyebiliriz, bu sayede doğal gün ışığı mutfağı kaplıyor. Ancak geri kalan saf kaos. Depolama açısından ele alındığında oldukça karmaşık bir dizayn var. Ahşap dolaplar yıpranmış görünüyor, desenli duvar kağıdıyla hareketlik katılmak istenmiş ancak mutfak yeterince kalabalık olduğundan yanlış bir seçim.
Mutfağın değişimine bakınca muhtemelen aynı şeyi düşüneceğiz, kesinlikle başka görünüyor. Yeni tasarımda sadelik ve beyaz renk kullanımı hakim. Böylece mutfak çok daha geniş ve aydınlık görünürken daha temiz ve güzel algılanıyor. Üst dolaplar yerine alt dolaplara ağırlık verilerek eski mutfağın basık ve kalabalık dizaynının önüne geçilmiş. Beyaz eşya ve lavabo bir duvarı kaplarken pencere önü kapatılmayarak ahşap tezgahla tamamlanmış. Buzdolabı hariç duvar ve dolapların beyaz olması ise mutfağı olduğundan daha ferah göstermiş.
Bilhassa duvar boyası olmak üzere tavandan zemine yenileme ihtiyacı açıkça görülen salon epey iş gerektiriyor. Ahşap parkeleri de bir o kadar eski salonda yalnızca aydınlatma açısından avantajlı. Zira bir balkon girişi bulunuyor.
Değişiklik büyüleyici. Öncelikle duvar boyası yenilendi, duvarlardaki delikler kapatıldı. Sonra zemin değişti ve yine ahşaptan vazgeçilmedi. Halı kullanılmayan salonda genel olarak minimalist bir çizgi hakim kılındı. Perde seçimi de yine duvarlara yakın renkte. Oldukça az eşyalı salonda duvarlar resimlerle süslendi.
Salona farklı bir açıdan baktığımız fotoğrafta odadaki eşyaların tamamını görüyoruz. Genel olarak bir hayli az mobilya bulunan salonda sade ama iç açıcı bir dekorasyon uygulanmış. Renk kullanımı olarak koyu yeşil tekli koltuklar en baskın parça. Çiçek motifleri ise sade ve sevimli salonu tamamlamış.
Yatak odasının eski halinde baskın renkler ahşap mobilyaların koyu kahverengisiyle yeşil koltuk gibi görünüyor. Ahşap mobilyalar her daim trend olsa da bu odada ağır ve modası bir atmosfer yaratmış.
Dönüşümle birlikte yatak odasının turuncu rengi gitmiş yerine bembeyaz duvarlar gelmiş. Odadaki gereksiz kalabalık ıvır zıvır boşaltılıp yalnızca giysi dolabı bırakılarak yatak ile evin genelindeki sadelik buraya da yansıtılmış. Yatak örtülerindeki leylak rengi ise beyazlığın içinde son derece huzur verici görünüyor.
Küçük dairenin dönüşümünde son durağa geldik. Fotoğraftan anlaşıldığı üzere balkon daha çok depolama alanı kullanılmış.
Balkonun yenilenmiş görüntüsü oldukça iç açıcı. Göz yoran eşyalar dışarı çıkarılarak gün ışığından faydalanmak için masa ve sandalye eklenmiş. keyif yapmak için oldukça ideal.
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