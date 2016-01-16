

Homify 360, bugün size ailelere uygun modern bir konut gösterecek. Almanya'nın Ruhr bölgesinde, ülkenin sekizinci büyük kenti olan Essen şehrinde bulunan daire kentin yenilenme sürecine uygun olarak hazırlandı. Yoğun bir yerleşim alanı olan şehirde mimari zorluklara rağmen 422 metrekarelik muhteşem bir proje hayata geçirildi.

Beyaz renkli binanın geometrik ağırlık bir tasarımı var. Ferah bir bahçesi de bulunan yapı yeterli açıklığa sahip. İç mekanlar sade olmakla birlikte modern bir şekilde dekore edilerek tarzını koruyor ve oldukça rahat görünüyor. Projenin mimarı Stockhausen Fotodesign bir ailenin tüm ihtiyaçlarını düşünerek şahane bir ev hazırlamış. Şimdi gelin yakından inceleyelim.