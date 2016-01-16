Homify 360, bugün size ailelere uygun modern bir konut gösterecek. Almanya'nın Ruhr bölgesinde, ülkenin sekizinci büyük kenti olan Essen şehrinde bulunan daire kentin yenilenme sürecine uygun olarak hazırlandı. Yoğun bir yerleşim alanı olan şehirde mimari zorluklara rağmen 422 metrekarelik muhteşem bir proje hayata geçirildi.
Beyaz renkli binanın geometrik ağırlık bir tasarımı var. Ferah bir bahçesi de bulunan yapı yeterli açıklığa sahip. İç mekanlar sade olmakla birlikte modern bir şekilde dekore edilerek tarzını koruyor ve oldukça rahat görünüyor. Projenin mimarı Stockhausen Fotodesign bir ailenin tüm ihtiyaçlarını düşünerek şahane bir ev hazırlamış. Şimdi gelin yakından inceleyelim.
İlk olarak yapının modern ön cephesini görüyoruz. Zemin ve alan açıklığı projenin dinamiklerini belirgin hale getiriyor. Bina köşelerine denk gelen büyük pencereler evin keskin geometrik şeklinin altını çizercesine. Pencereler alışıldık tasarımlardan oldukça farklı ve kendine özgü. Evin beyazlığı ve keskin çizgileri modern tasarımını belirgin hale getirmiş.
İç mekana geçtiğimizde ilk olarak son derece orijinal görünümlü merdivenle karşılaşıyoruz. Bu merdivenler şeffaflık ve boşlu hissi yaratmak için son derece modern bir tasarımdan oluşuyor. Masif ahşaptan yapılma merdivenin aydınlatmasına da özen gösterilmiş. Merdivenin hemen altında bir piyano bulunuyor ancak duvarla aynı renkten seçilerek silik hale getirilmiş. Böylece merdiven bu alanın yıldızı haline gelirken sofistike görünümünü müzikle taçlandırıyor.
Mutfak ailece yenecek yemekler için her türlü donanıma sahip. Güzel bahçeye bakan büyük bir pencereye sahip. Böylece mutfağa gerekli doğal ışık sağlanıyor. Beyaz dolapları depolama ihtiyacı için tüm özelliklere haiz. Lavabo çok modern bir dizayan sahip, tezgah ise bembeyaz. Yiyecek doğrama gibi işler için kullanılması düşünülmüş ahşap tahta mükemmel hizmet verebilir. Mutfak bölümü genel olarak beyaz ve gümüş renklerinden oluşurken kontrast olarak siyah masa takımı unutulmamış.
Salonun son derece çağdaş bir görünümü var. Şömine ise çok şık ve özgün bir tasarıma sahip. Evin genelindeki keskin geometriden bu alan da nasibini almış. Üç adet dikey dikdörtgen şeklindeki duvara gömülü bölmelere nizami kesilmiş tahtalar yerleştirilerek sıradışı bir dekor elde edilmiş. Mobilyalar genel olarak duvarlara tezat olarak siyah deri kaplamayken yerdeki yapay deri zebra halı hoş bir detay olarak göze çarpıyor.
Binada her ne kadar çalışma odası bulunmasa da küçük bir çalışma ortamı yaratılmış, üstelik son derece orijinal. Bilhassa küçük bir alana sahip mekanlar için harika bir fikir. Duvara monte edilmiş ahşap raflar, masa, sandalye ve son olarak aydınlatma için büyük pencereden giren doğal ışık da olmak üzere çalışma ortamı için gerekli tüm şartlar sağlanmış. Duvardaki ilgi çekici aksesuarlar da cabası.
Yatak odası evin geri kalanına oranla daha romantik ve sade bir tarza sahip. Mumlu avizesi ve renkli perdeleri ile beraber farklı ve kişisel bir alana girdiğiniz hissediliyor.
Banyo oldukça hafif ve basit bir şekilde dizayn edilmiş. Uzun bir pencere ile koyu tonlu zemin döşemesi yanı sıra yarım duvar, lavabo ve dolabıyla ilginç bir kontrast yaratılmış. Çiçekler huzurlu bir atmosfer oluşturmaya yardımcı olmuş. Kişiye sakinlik ileten bir banyo.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Muhteşem sadelikte bir daire’ başlığına bakabilirsiniz.