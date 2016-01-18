​Göz kamaştıran yeniden dönüşüm

Eski evleri yeni bir görüntüye kavuşturmak artık mümkün. Bugün bu tanıtacağımız projede yerel mimari dokunuşuyla göz kamaştırıcı hale gelen bir butik otel göreceğiz. Küçük ve eski geleneksel kır evlerinin yeniden yorumlanması şeklinde özetleyeceğimiz proje '004 yılında kurulmuş Segmentoponto4 şirketinin Luz Charming Houses Boutique Hotel'in ilham verici dönüşümü üzerine.
Küçük kır evinin eski görünümünde geleneksel taştan yapı ve çatı özelliği belirgin olarak seçiliyor. Yeni projede bazı taş unsurlar aynen korundu, çatıda kendin orijinal şeklini koruyacak şekilde tasarlandı. Cephe boşlukları doldurularak eski taş rengi yerine beyaza boyandı.
Doğa ile çevrili butik otel ağaçlarla iç içe ormanlık alanda bulunuyor. Bu haliyle keyifli bir zaman geçirmek için son derece ideal bir konumu var. Bina cephesinde taş gibi geçmişin unsurları bulunmakla birlikte portakal rengi kullanılarak çağdaş bir hava katılmaya çalışılmış Önden bakıldığında evin doğal güneş ışıktan bolca yararlanması için modern camlı kapılar tercih edilmiş.
Otel çevresini incelediğimiz zaman ağaçlara zarar verilmeden zeminin yenilendiğini görüyoruz.
Noel gibi özel günlere uygun olarak ışıklandırılmış ağaç gövdeleri hem sıcak bir atmosfer oluşturur hem de mahalle hissini verebilmek için son derece basit ve güzel bir çözümdür.
Her konut birimi otelin tamamlayıcı bir öğe olarak benzersiz şekilde adapte edilmiştir. Örneği bu binada gri zemin sayesinde uzun pencereler konulmuş.
Geniş ağaçlı bahçesi sayesinde binaların üzerine düşen dal silueti eşsiz bir manzara oluşturuyor. Pencere çevresindeki taş detaylar ise hem geçmişi hatırlatıyor hem de rustik görünümüyle çarpıcı hale geliyor.
İç mekana geçtiğimizde beyaz rengi sayesinde ışığın maksimize edildiği muhteşem mutfakla karşılaşırız. Modern ve estetik dekora çeşitli tasarım ürünü detaylar eklenmiş. Masa önünde ahşap ayaklı bank rustik esintinin altını çiziyor. Modern lambalar stilini yansıtmış. Nostaljik hava veren hasır sepetler gibi aksesuarlar ihmal edilmemiş.
Fotoğrafta gördüğünüz oturma alanında duvarlar ahşap panellerle kaplanmış. İki uzun koltuk gayet rahat. Merkezde sıcaklık katan şömine bulunuyor. Son olarak cam kaplamalı manzarası şahane görünüyor.
Bu bölüm ise harika detayları ile geleneksel Portekiz bakkallarından ilham alınarak tasarlanmış. Açık rafları sayesinde son derece dinamik görünüyor.
Butik otel içerisinde konforlu dinleme alanları çok derece özgün bir mimariye sahip. Yuvarlak hatlı iç duvar bu alanı benzersiz hale getiriyor.
Geleneksel bakkalın önüne yerleştirilmiş masalarla yemek bölümü hazır hale getirilmiş. Çoğunluğu küçük masalardan oluşan alanda bir adet dikkat çekici kalınlıkta tahtadan oluşan büyük bir masa var.
Bu muhteşem rustik lavabo, ahşap çerçeve ve minimalist lambası ile resmi tamamlamış. Küçük bir banyo olmasına rağmen dekor amaçlı aksesuarlar da ihmal edilmemiş.
Yine bir rustik banyo örneğini gördüğümüz fotoğrafta lavabolar tamamiyle benzersiz. Modern lambalar ise mutfaktaki tasarımı andırıyor.
Butik otelin yatak odalarından birine göz gezdirdiğimizde egzotik dekorasyonuyla büyüleniyoruz. Doğal bir ışık, ilgi çekici duvar kağıdı ve mavi küvet.
Yatak kısmından ahşap çıtalarla ayrılan yatak odasında oturma alanı da bulunuyor.
Bilhassa geceleri büyük pencereleri ve sıcak ışığıyla daha da egzotik hale gelen butik otel dışarıdan harika görünüyor.
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