​Göz kamaştıran yeniden dönüşüm

Doğa ile çevrili butik otel ağaçlarla iç içe ormanlık alanda bulunuyor. Bu haliyle keyifli bir zaman geçirmek için son derece ideal bir konumu var. Bina cephesinde taş gibi geçmişin unsurları bulunmakla birlikte portakal rengi kullanılarak çağdaş bir hava katılmaya çalışılmış Önden bakıldığında evin doğal güneş ışıktan bolca yararlanması için modern camlı kapılar tercih edilmiş.