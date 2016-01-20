​Modern bir ev: şeffaflık ve mahremiyet

Her ne kadar oturma odası beyazlara bürünüp bu şekilde tek ve birleşikmiş gibi bir yanılsama yaratıyorsa da bu villanın da kendine ait alanları ve de sınırları var. Odalar arası geçiş yaparken kapı kullanmak villanın ruhundaki şeffaflığa keskin bir zıtlık oluşturacağından onun yerine sürgülü buzlu cam slayt tercih edilmiş. Böylece hem gerekli olan mahremiyeti sağlanmış hem de şeffaflık duygusunu hissettirmiş.