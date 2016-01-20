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​Modern bir ev: şeffaflık ve mahremiyet

nihal e. nihal e.
homify Modern Evler
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Modern evlerle ilgili iki temel unsur vardır, bunlardan biri konforlu ve açık bir yaşam alanı diğeri ise mahremiyet. Bu yazıda bir apartman dairesinden farklı olarak müstakil bir evin çağdaş ve özgün özelliklerini tanıtacağız. Villa Borne şehir hayatının keşmekeşinden uzak, konut sakinlerine rahatlık sunan bir projedir. Evin verandası son derece modern bir tasarıma sahiptir. Modern mimarisini geleneksellikle birleştiren unsur ise sazdan oluşan çatıdır. Projenin sahibi Building Design Architectur, ortaya koyduğu bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerle kendini kanıtlamış bir isimdir. 

​Şeffaflık ve mahremiyet

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu eve uzaktan baktığımızda devasa çatısının kapalı ve korunaklı bir alan izlenimi verdiğini düşünürüz. Oysa duvar boyunca ilerleyen büyük pencereler tam aksini söyler. Bu pencereler sayesinde dairenin bolca gün ışığı aldığını söyleyebiliriz. Ferah ve havadar bir ortam yaratmak için gayet ideal bir ışık alır. Çimlerle aynı hizadaki havuz çok şık ve dinginlik veren bir simetriye sahip. Ön kısımda alana bakan bahçe mobilyaları sayesinde terasta güneşin keyfini çıkarmak mümkün.

​İlk adım

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Oldukça etkileyici görünümlü villa, modern dokunuşları ile veranda, tüm o beyaz duvarlar son derece büyüleyici. Bölgenin atmosferine uygun olarak geleneksel izler taşıyan sazdan çatı tüm çağdaşlığına rağmen bizi geçmişin çiftlik evlerine götürüyor. Modern ve geleneksel malzemelerle bir araya gelmiş proje bu özelliklerinden ötürü hem günümüzü yansıtıyor hem de son derece özgün.

​İç mekan

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasının neredeyse tüm duvarlar camdan oluşuyor, dolayısıyla mekana giren gün ışığı büyüleyici. Dekorasyonda hem dinginlik hem de renk patlamaları bir arada olsun diye minimalist ve bembeyaz odanın içerisine kırmızı bir koltuk yerleştirilmiş. Oturma grubu bir hayli büyük ve kalabalık misafirlerinizi ağırlamayı bekliyor.

​Alan kullanımı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Sade ve modern bir dekorasyonda oturma odanız küçük bile olsa şüphesiz hareket edilecek alan bırakılmalıdır. Fotoğrafta gördüğünüz duvar ünitesi bir tasarım harikası. Çünkü mutfakla oturma odası arasında paravan işlevi görüyor. Bu açıdan bakıldığında L şeklinde ilerleyen oturma takımını tamamlayan kırmızı tekli koltuğu daha belirgin biçimde hissediyoruz.

​Farklı bir açı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu fotoğrafta ise kırmızı koltuk görünmüyor. İç mekan duvarlar ve mobilyadan oluşmak üzere tamamen beyazlara bürünmüş oluş gri seramik zeminle tamamlanmaktadır. Ortada bulunan iki sehpa ise metalik ayakları sayesinde zeminle birleşerek şeffaflaşmaya çalışmış. Duvar ünitesindeki şömine sıcaklığı hissettirirken bu odada oturmak oldukça keyifli bir hale geliyor.

​Sürme kapı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Her ne kadar oturma odası beyazlara bürünüp bu şekilde tek ve birleşikmiş gibi bir yanılsama yaratıyorsa da bu villanın da kendine ait alanları ve de sınırları var. Odalar arası geçiş yaparken kapı kullanmak villanın ruhundaki şeffaflığa keskin bir zıtlık oluşturacağından onun yerine sürgülü buzlu cam slayt tercih edilmiş. Böylece hem gerekli olan mahremiyeti sağlanmış hem de şeffaflık duygusunu hissettirmiş.

​Yemek alanı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Son olarak villanın yemek bölümünü inceliyoruz. Burada da diğer odalarda olduğu gibi gün ışığından fazlasıyla faydalanılmış. Bu ışık mekana modernlik katan bir unsur. Çünkü aydınlık bir odada daha iyi hissederiz ve doğal ışık aydınlatma için en iyi yöntem. Yemek takımına gelirsek villada bulunan tüm malzemeler ve renkleri yansıtan bir seçim olmuş. Masa üzerindeki kırmızı çiçek detayı da ince düşünülmüş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Göz kamaştıran yeniden dönüşüm’ başlığını okuyabilirsiniz.

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