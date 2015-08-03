Türkiye’den herkese ilham verecek 11 mutfak fotoğrafı

Her zaman söylediğimiz gibi, mutfaklar evlerin en vazgeçilmez yaşam alanlarından biridir. Hatta mutfakların yaşam kalitemize ve gündelik hayatımıza etkileri o kadar büyük ki yaşayacağımız evleri seçerken ilk baktığımız ve dikkatle incelediğimiz oda evin mutfağı oluyor. Mutfak dekorasyon ve tasarımlarında şıklık ve estetik kaygılar dışında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de elbette işlevsellik ve ergonomidir. Mutfağınızı dekore ederken şık ve zarif tasarımlar tercih ettiğiniz kadar temizlik, yemek pişirme ve yemek yerken sosyalleşme açısından da fonksiyonel bir tasarım seçmelisiniz. homify sayfalarında sizlerle sık sık bu açılardan örnek teşkil eden ve görünüşleriyle de kendilerine hayran bırakan mutfak modellerini paylaşıyoruz. Bu yazımızda ise hem işlevselliğiyle öne çıkan hem de estetik açıdan göz dolduran ve Türkiye'den tasarımcıların dizayn ettiği çok özel mutfak modellerini ziyaret ediyoruz.