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Türkiye’den herkese ilham verecek 11 mutfak fotoğrafı

Homify TR Homify TR
D.A Evi, 34 Architects 34 Architects
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Her zaman söylediğimiz gibi, mutfaklar evlerin en vazgeçilmez yaşam alanlarından biridir. Hatta mutfakların yaşam kalitemize ve gündelik hayatımıza etkileri o kadar büyük ki yaşayacağımız evleri seçerken ilk baktığımız ve dikkatle incelediğimiz oda evin mutfağı oluyor. Mutfak dekorasyon ve tasarımlarında şıklık ve estetik kaygılar dışında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de elbette işlevsellik ve ergonomidir. Mutfağınızı dekore ederken şık ve zarif tasarımlar tercih ettiğiniz kadar temizlik, yemek pişirme ve yemek yerken sosyalleşme açısından da fonksiyonel bir tasarım seçmelisiniz. homify sayfalarında sizlerle sık sık bu açılardan örnek teşkil eden ve görünüşleriyle de kendilerine hayran bırakan mutfak modellerini paylaşıyoruz. Bu yazımızda ise hem işlevselliğiyle öne çıkan hem de estetik açıdan göz dolduran ve Türkiye'den tasarımcıların dizayn ettiği çok özel mutfak modellerini ziyaret ediyoruz.

Fark yaratan kontrast

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Mutfak
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Mutfak dolaplarında birbirleriyle kontrast oluşturan iki farklı renk kullanmak her zaman fark yaratan bir etkiye sahip oluyor. Muğla, Bodrum'da yer alan Estateinwest isimli firma tarafından dizayn edilen bu mutfakta da koyu renk ahşap ve beyazın kontrastından faydalanılmış.

Sade ve şık

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Siyah beyaz dokusuyla klasik bir zarafeti temsil eden bu sade ve şık mutfağın tasarımında SK Architectural Visualization imzası var. L şeklinde konumlanan tezgah modellerinin başarılı bir örneği olan mutfakta ahşap yemek masası ve modern tasarımlı beyaz sandalyeler de damgasını vuruyor.

Dikkat çekici yer döşemeleri

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Loft House tarafından dizayn edilen bu bembeyaz mutfakta ise dikkat çeken ilk şey elbette yer döşemesinin şık ve elegan dokusu. Hareketli ve klasik desenli yer fayanslarının ahşap parkelerle birleşimi oldukça sıra dışı bir etki yaratıyor. Mekanın geneline hakim olan sade ve minimal tasarım anlayışı da yerdeki ve perdelerdeki çağdaş ve modern desen ve renk ayrıntılarıyla hareketlenmiş.

Altının klasik etkisi

MUTFAK ecemutfak dekorasyon nazmi ece MutfakDolap & Raflar
ecemutfak dekorasyon nazmi ece

MUTFAK

ecemutfak dekorasyon nazmi ece
ecemutfak dekorasyon nazmi ece
ecemutfak dekorasyon nazmi ece

Sıradaki mutfakta ise altın renkli ayrıntılarla tam anlamıyla klasik bir tasarım anlayışı hakim. Ece Mutfak Dekorasyon tarafından dizayn edilen yaşam alanında beyaz mutfak zarafeti mutfak dolaplarındaki altın işleme, duvar kaplaması ve çekmece kulplarıyla harmanlanarak eşsiz bir görünüm elde edilmiş.

Siyah, huzurlu ve karizmatik

D.A Evi, 34 Architects 34 Architects
34 Architects

D.A Evi

34 Architects
34 Architects
34 Architects

34 Architects tarafından tasarlanan bu örnek modelde ise siyahın karizmatik dokusundan faydalanılarak hem modern görünümlü hem de sade bir mutfak yaratılmış. Siyah gölgeli çizgileriyle yer döşemesi de dikkat çeken ayrıntılardan biri.

Geniş ve fonksiyonel mutfak adası

#Gaziosmanpaşatadilat Daire Tadilatları Rustik Mutfak
Daire Tadilatları

#Gaziosmanpaşatadilat

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Mükemmel bir estetik görünüme sahip olan sıradaki mutfak ise Daire Tadilatları isimli firma tarafından dizayn edilmiş. Geniş mutfak adası fonksiyonelliğiyle dikkat çekerken şıklığıyla da göz dolduruyor. Benzer mutfak adası uygulamalarını da görmek isterseniz İlham veren mutfak adaları isimli yazımız da ilginizi çekebilir.

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Samimi ve sıcak etki

PEARL EURODECOR MutfakDolap & Raflar
EURODECOR

PEARL

EURODECOR
EURODECOR
EURODECOR

Sarı renk kullanımı özellikle mutfaklarda pek alışık olduğumuz bir tercih olmasa da mutfağa samimi ve sıcak bir doku katmak açısından son derece etkili bir renk seçimi. Eurodecor imzalı bu tasarımda da  beyaz ve sarının ahengi göz kamaştıran samimi bir atmosfer yaratıyor.

Hareketli ve sıra dışı

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Eklektik tarzıyla dikkat çeken bu mutfaksa hareketli ve sıcak bir tasarım anlayışına sahip. Bu örnek mutfak modeli kırmızı, beyaz ve grinin kombinasyonuyla ve seçilen sıra dışı aksesuar ve mobilyalarla öne çıkıyor.

Ağırbaşlı bir doku

Ferah Dekorasyon, Ferah Dekorasyon Ferah Dekorasyon Modern Mutfak
Ferah Dekorasyon

Ferah Dekorasyon

Ferah Dekorasyon
Ferah Dekorasyon
Ferah Dekorasyon

Sıradaki modelse Ferah Dekorasyon tarafından tasarlanan klasik bir mutfak örneği. Ahşap mutfak dolapları ağırbaşlı bir etki yaratıyor.

Başarılı bir dar alan tasarımı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Tasarımında Plaza Yapı Malzemeleri imzası taşıyan çağdaş tarzlı bu modelde ise mutfağın mimarisinin dar olmasına rağmen oldukça ferah ve aydınlık bir atmosfer yaratılmış. Yer döşemesi ise mekanın modern dokusunu kuvvetlendiriyor.

Özellik katan ayrıntılar

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Orge Yapı Tasarım

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Resimdeki bu örnek mutfak modeli ise oldukça dikkat çekici ayrıntılara sahip. Orge Yapı Tasarım tarafından dizayn edilmiş olan yaşam alanının en göz alıcı detayıysa ilk bakışta hemen kendini belli eden retro tarzlı çeşme ünitesi.

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Türkiye'den seçtiğimiz bu mutfak modellerini siz nasıl buldunuz?

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