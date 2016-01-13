Sıradan bir apartman dairesinin göz alıcı değişimi

Homify projeleri içerisinde en çok dikkat çekenler şüphesiz dönüşüm projeleri oluyor. Eski bir evin baştan aşağıya yenilenerek farklı bir görünüme kavuşması, ev sahiplerini olduğunu kadar okuyucuları da heyecanlandırıyor. Bu yazıda sizlere İspanya'dan bir dönüşüm hikayesi sunacağız. Sıradan bir apartman dairesi olan evin eski hali, aslında gayet kullanılır durumda ama yeni halini gördüğünüz zaman bu değişime ihtiyacı olduğuna ikna olacaksınız. Dekorasyonda kullanılan malzemelerin eskidiğini ve yıllar öncesinin modasını yansıttığını rahatlıkla görebilirsiniz.

Yenileme projesini alan İslabau Constructora adlı yapı firması evin mimari özelliklerini değiştirmeden, sadece ana malzemelerle ve dekorasyonla oynayarak inanılmaz bir dönüşüm yaratmış. Modern dekorasyona örnek olarak gösterilebilecek göz alıcı bir dizayn oluşturan firma, evin aydınlatmasından konforuna kadar her detayı özenle değerlendirmiş. Bu değişime daha yakından göz atmaya ve bütün odaları gezmeye ne dersiniz? O halde başlayalım…