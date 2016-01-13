Sıradan bir apartman dairesinin göz alıcı değişimi

Homify projeleri içerisinde en çok dikkat çekenler şüphesiz dönüşüm projeleri oluyor. Eski bir evin baştan aşağıya yenilenerek farklı bir görünüme kavuşması, ev sahiplerini olduğunu kadar okuyucuları da heyecanlandırıyor. Bu yazıda sizlere İspanya'dan bir dönüşüm hikayesi sunacağız. Sıradan bir apartman dairesi olan evin eski hali, aslında gayet kullanılır durumda ama yeni halini gördüğünüz zaman bu değişime ihtiyacı olduğuna ikna olacaksınız. Dekorasyonda kullanılan malzemelerin eskidiğini ve yıllar öncesinin modasını yansıttığını rahatlıkla görebilirsiniz.
Yenileme projesini alan İslabau Constructora adlı yapı firması evin mimari özelliklerini değiştirmeden, sadece ana malzemelerle ve dekorasyonla oynayarak inanılmaz bir dönüşüm yaratmış. Modern dekorasyona örnek olarak gösterilebilecek göz alıcı bir dizayn oluşturan firma, evin aydınlatmasından konforuna kadar her detayı özenle değerlendirmiş. Bu değişime daha yakından göz atmaya ve bütün odaları gezmeye ne dersiniz? O halde başlayalım…
Sol tarafta bulunan resim evin koridorunun eski haline ait. Ahşap pervazlar, karo zemin ve açık sarı (ya da rengi solmuş, sararmış) duvarlar ile oldukça eski bir görünüme sahip. Mimarlar işe zemin, duvarlar ve kapıları tamamen değiştirerek başlamış ve koridora ferahlık kazandıran bir dizayn oluşturmuşlar. Zeminde açık renk ahşap parke kullanarak doğal ve modern bir hava yaratan tasarımcılar duvar ve kapılarda beyaz renk seçerek başarılı bir ışıklandırma sağlamış.
Açık mutfak olarak tasarlanan projede geniş pencereler ve beyaz fon ile kusursuz bir aydınlık sağlanmış. Beyaz rengin eşsiz ışık yansıtma özelliği sayesinde beyaz fon kullanılan dekorasyonlar her zaman çok daha aydınlık ferahtır. Bu salonda da beyazın bu özelliği en iyi şekilde kullanılmış. Az eşya ve modern çizgiler ile hazırlanan dizaynın aksesuarları da son derece uyumlu. Konforlu, sade, şık ve iç açıcı bir salon.
Evin büyük banyosu tam bir otel odası banyosu konforuna sahip olacak şekilde tasarlanmış. Modern çizgiler, kaliteli malzeme ve konforu ön plana alan ekipmanlar ile muhteşem bir banyo dekore edilmiş. Geniş pencere ve başarılı aydınlatma özelliği banyoda da kullanılmış. Mermer zemin ve mermer görünümlü duvarların uygulandığı banyoda küvet ve lavabo için beyaz renk seçilmiş. Cam duşakabin, ayna ve spot ışıklandırmalar ile parlak bir mekan sağlanmış. Dekorasyonda geniş pencerelerin avantajlarını daha detaylı anlatımlarla görmek isterseniz “Geniş pencerelerle nasıl fonksiyonel alanlar yaratabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Banyonun eski haline baktığınız zaman kullanılır durumda olsa bile oldukça eski model bir tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz. Lavabosu, küveti ve iki renkli, bordürlü seramik duvar dekorasyonu ile yıllar öncesinden kaldığını belli ediyor. Banyoyu olduğundan daha dar gösteren bu “kutu gibi” dekorasyon tamamen kaldırılarak yerine yepyeni bir uygulama yapılmış. Beyaz ve krem tonları ile aydınlatılan mekan cam duşakabin ile parlak bir görünüme kavuşmuş. Bu sayede eve modern ve daha geniş görünümlü bir ikinci banyo kazandırılmış.
Uyku mabedimiz olan yatak odası dekorasyonu için de yine beyaz rengin dinlendirici ve ferahlatıcı etkisi seçilmiş. Mavi tonlarda vurgu öğeleri ile canlandırılan dekorasyon doğal ve dokulu kumaşlara sahip tekstil ürünleri ile ısıtılmış. Beyaz fon ve geniş pencerelerin avantajı yatak odasında da başarı ile kullanılmış. Yine az eşyalı, sade ve modern bir dekorasyon oluşturulmuş.
Evin diğer bütün alanları gibi mutfakta da beyaz renk hakim. Ahşap zemin ve başarılı aydınlatmanın ana unsurlar olarak karşımıza çıktığı dekorasyon minimal ve modern özellikleri birleştiren bir yapıya sahip. Kalabalığın sıfıra indirildiği mutfak dekorasyonunda muhteşem bir ferahlık ve hijyenik görüntü hakim. Ev sahipleri için keyifle kullanılacak bir yenilenme sağlanmış.