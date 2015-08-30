Dekoratif orta masa örnekleri

Gün içinde yaşadığımız iş stresinden sonra eve yorgun ve bitik bir şekilde geliriz. Eve geldiğimiz de elimizde, üzerimizde bulunan çanta, kitap, dergi, şal, gözlük gibi aksesuarları koyduğumuz orta masalar aynı zamanda evlerimizin dekoratif mobilyalarıdır. Koltuk takımlarımızla bütünlük oluşturup onları tamamlayan, salonlarımızın ortasındaki boşluğu gidererek salonlarımızın şık ve ferah görünmesini sağlayan, üzerine dekoratif süslemeler koyduğumuz, çerçeve ve çiçek vazolarıyla süslediğimiz orta masalar bu kullanışlı halleriyle hem evimizi daha güzel hale getirip hem de fonksiyonellik sağlarlar. Ortam masaların bu kadar fonksiyonel kullanılmasından dolayı çok farklı tasarımlarla karşımıza çıkmaktadır. Üretici firmalar desen, renk, işlev, görsellik ve sadelik arayanlar için yüzlerce çeşit orta masa üreterek her insanın bu masaları fonksiyonel olarak kullanmasını sağlamışlardır.
Evinize yeni bir koltuk takımı yada köşe takımı mı aldınız, yeni bir eve taşınıp geniş salon için mobilyalarınızla nasıl bir dekorasyon yapacağınız konusunda karar mı veremediniz? Bu konularda ortam masa dekorasyonları sıkıntılarınıza bire bir ilaç olacaktır. Koltuk ve köşe takımının tamamlayıcı unsuru olup odanıza bütünlük ve görsellik kazandıran orta masalar aynı zamanda estetik görünümleri ile de evinize şık bir görünüm kazandıracaktır.Yeni taşındığınız evinizin geniş salonunda mobilyalarının az ve küçük görünerek kötü görünüyorsa yine sizi kurtaracak olan orta masadır. Odanın büyüklüğüne göre seçeceğiniz bir ortama masa hem mobilyalarınızla bir takım oluşturacak ve kötü görüntüyü ortadan kaldıracaktır hem de salonun veya odanın ortasında kalan boşluğu kamufle ederek çirkin görünmesini engelleyecektir. Bu nedenle orta masalar, evlerimizin vazgeçilmezi olmuştur.Sadece salon veya oturma odasında değil, bahçe veya balkonda çay keyifleri veya dinlenme anında mobilyalarınızla birlikte kullanabilir ve tadını çıkarabilirsiniz.
Orta masa seçiminde sıkıntı yaşıyorsanız, güzel bir dekorasyon yapmak için kararsızsanız sizlere önerebileceğim farklı orta masa modelleri ve dekorasyonları var.https://www.homify.com.tr/odalar/oturma-odasi sayfalarında da inceleyebileceğiniz örnek modelleri gelin bunları birlikte inceleyelim.
Salonunuzun sade olmasını isteyen ve sadeliği sevenlerden biriyseniz siz de yandaki gibi bir orta masa dekorasyonu ile salonunuza sadelik ve şıklık kazandırabilirsiniz. Dört adet tek kişilik ahşap ve minderden yapılmış koltuk takımının ortasına iskeleti ince metal borulardan yapılarak parlaklık kazandırılmış, üst yüzeyi ise koltuk ahşapları ile aynı renk ve malzemeden yapılarak hem mobilya uyumu yakalanmış, hem renk uyumu yakalanmış hem de sadelik sağlanmıştır. Süsleme olarak yine sadeliği bozmayan bir kaç ağaç dalı kullanılarak doğallık bozulmamış ve sadelik devam ettirilmiştir.
Ahşap veya metal yerine cam tercih edenlerden misiniz ? Size önerim yandaki resimdeki gibi bir orta masa modelidir. Bu model de sade ve beyaz koltuk takımına ek olarak kenarları koltuk puflarından oluşan ve koltuk takımının bir parçası gibi gösteren alt iskeleti yine koltuk gibi puf sehpalardan oluşan üst yüzeyi ise kırılmaz siyah cam olarak seçilmiş ve koltuk takımının bir parçası izlenimi veren orta masa olarak tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Sizler de koltuk takımlarınızın rengine uygun olacak şekilde veya kılıf kullanarak bu orta masa modellerinden yaptırabilirsiniz. Bu tür modeller U veya L köşe takımları ile de çok uyumlu olur ve şık görüneceğinden köşe takımları ile de kullanılabilir.
Odanız veya salonunun küçük ise kocaman bir orta masa tercih edemezsiniz. Bu nedenle yapacağınız seçim küçük olacaktır. Ancak küçük orta masalar odanıza uyumlu olmalı ve görsellik katmalıdır. Bu nedenle sizlere önerim fotoğraftaki gibi bir orta masadır. Elips şeklinde tasarlanmış olan orta masanın iskeleti metalden yapılmıştır. Üst yüzey için ise yine kırılmaz camdan koyulaştırılmış bir cam kullanılmış ve orta masaya estetik kazandırılmıştır.
Geniş salonlara sahip şanslı insanlardan biri iseniz ortam masa dekorasyonu sizin için çok önemlidir. Sahip olduğunuz koltuk takımlarının geniş salonlarda az görünmesini engelleyen orta masa dekorasyonları her zaman çok önemlidir. Yandaki gibi bir salonunuz var sa ve bir tarafını oturma alanı olarak düşünüyorsanız sade ve şeffaf olan iskeleti ahşap mdf den yapılmış, üst yüzeyi cam tercih edilmiş orta masalar ile dekorasyon yapabilirsiniz. Böylece hem salonunuzu şık göstermiş olursunuz hem de sadeliği bozmamış olursunuz.
Evlerinizde doğallığı seven ve ahşabın odalarınızda bulunmasından hoşlanan biri iseniz size palet orta masalardan kullanmanızı tavsiye ederim. Palet tarzında, ahşaptan üretilmiş ve tekerlek takılarak mobil olma özelliği eklenmiş orta masalar çok fonksiyoneldir. Orta masanın alt yüzeyi aralıklı olarak yapılmış, üst yüzeyi ise aralık bırakılmadan yapılmıştır. Bunun sebebi orta masa üzerine düşebilecek şeyler konulduğunda aşağı düşmemesi içindir. Aynı zamanda ahşaptan yapılmış küçük sehpalarla ve ağaç gövdeleri ile orta masanızı destekleyebilirsiniz.
Salonlarınızda bulunan ahşap ile bütünleşik mobilyalarınız için size önerebileceğim ahşap orta masa modeli için yandaki fotoğrafta yer alan orta masa modelini kullanabilirsiniz. Ahşap mobilyalar ile aynı ağaçtan yapılmış ve mobilya uyumu sağlamış olan orta masa aynı zamanda odaya ferahlık kazandırmış ve oda mobilya uyumu sağlanmıştır.Sizlerde evlerinizde benzer orta masa modelleri ile odanızı zenginleştirebilirsiniz.
Evinizde en çok salonu kullanıyorsanız geniş salonları dolu gösterebilmek, mobilyalarınızın az görünmesini önlemek için sizlere geniş orta masa modellerini önereceğim. Geniş orta masa modelleri resimdeki gibi hem koltuk takımlarını tamamlayarak kullanışlılık sağlayacak hem de sizlere orta masa süslemeleri için alan bırakacaktır. Orta masanızın üzerini süslemek için ortasına bir vazo ve çevresine orta boy çerçeveler ile aile bireylerinin resimlerini koyabilirsiniz. Böylece süslemeleriniz için yeriniz olmuş ve odada süsleme için yer ayırmak zorunda kalmamış olursunuz.
Evlerinin bir odasını geleneksel mobilyalara olan ilgileri nedeniyle geleneksel mobilyalar ile dolduran biri iseniz bu mobilyalara modern orta masa uyumunu nasıl sağlayacağım diye düşünmeyin. Eskitme ahşaptan ve işlemelerle yapılan orta masa modelini size tavsiye edebilirim. Eskitme ahşaplar geleneksel ve koyu mobilyalara çok iyi uyum sağlayacaktır. İsteğinize ve odanızın büyüklüğüne bağlı olarak boyutlarını siz belirleyin. Oda içerisinde rahatlıkla hareket edeceğiniz boş alanlar bırakarak dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Benzer dekorasyonlar yapan AR-ES Mimarlık Ticaret Ltd. Şti. gibi uzman firmaların internet sitelerinden https://www.homify.com.tr/profesyoneller/84839/ar-… destek alabilirsiniz.
Sade ve beyaz ağrılıklı olarak dekore ettiğiniz salonunuz için size önerim sade ve beyaz bir orta masa olacaktır. Mobilya ahşaplarınız ile uyumlu orta masa iskeleti üzerine lake, laminant veya boyanmış mdf koyabilir veya beyaz mermer de tercih edebilirsiniz. Orta masa büyüklüğü mobilyalarınızın büyüklüğüne, salonunuzun genişliğine ve üzerine koyacağının bibloların sayısına göre değişecektir. Buna tamamen siz karar vereceksiniz. Orta masanızı misafirleriniz geldiğinde servis yapabilmek için küçük ahşap sehpalar ile destekleyebilirisiniz.
Aykırı bir yaşam tarzına sahipseniz, geleneksel ve standart üretim mobilyalardan hoşlanmıyorsanız, farklılıkları seviyor tarz olarak benimsiyorsanız size örnek resimdeki gibi bir orta masa modeli tavsiye edebilirim. Modüler ve ahşaptan yapılmış birbirine uyumlu parçaların yan yana dizilmesi ile orta masa ortaya çıkmaktadır. Modüler oldukları için istenildiğinde iki ayrı orta masa yapılabilen veya renklerinin yerleri değiştirilen aykırı, dekoratif ve kullanışlı orta masa modelleri sizlerinde evlerini şık ve zengin gösterecektir. Modüler parçaları istediğinizde çoğaltarak bir kare veya dikdörtgen bir orta masa veya istediğiniz şekle sahip içi boş orta masa yapabilirsiniz.