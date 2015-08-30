Dekoratif orta masa örnekleri

Gün içinde yaşadığımız iş stresinden sonra eve yorgun ve bitik bir şekilde geliriz. Eve geldiğimiz de elimizde, üzerimizde bulunan çanta, kitap, dergi, şal, gözlük gibi aksesuarları koyduğumuz orta masalar aynı zamanda evlerimizin dekoratif mobilyalarıdır. Koltuk takımlarımızla bütünlük oluşturup onları tamamlayan, salonlarımızın ortasındaki boşluğu gidererek salonlarımızın şık ve ferah görünmesini sağlayan, üzerine dekoratif süslemeler koyduğumuz, çerçeve ve çiçek vazolarıyla süslediğimiz orta masalar bu kullanışlı halleriyle hem evimizi daha güzel hale getirip hem de fonksiyonellik sağlarlar. Ortam masaların bu kadar fonksiyonel kullanılmasından dolayı çok farklı tasarımlarla karşımıza çıkmaktadır. Üretici firmalar desen, renk, işlev, görsellik ve sadelik arayanlar için yüzlerce çeşit orta masa üreterek her insanın bu masaları fonksiyonel olarak kullanmasını sağlamışlardır.

Evinize yeni bir koltuk takımı yada köşe takımı mı aldınız, yeni bir eve taşınıp geniş salon için mobilyalarınızla nasıl bir dekorasyon yapacağınız konusunda karar mı veremediniz? Bu konularda ortam masa dekorasyonları sıkıntılarınıza bire bir ilaç olacaktır. Koltuk ve köşe takımının tamamlayıcı unsuru olup odanıza bütünlük ve görsellik kazandıran orta masalar aynı zamanda estetik görünümleri ile de evinize şık bir görünüm kazandıracaktır.Yeni taşındığınız evinizin geniş salonunda mobilyalarının az ve küçük görünerek kötü görünüyorsa yine sizi kurtaracak olan orta masadır. Odanın büyüklüğüne göre seçeceğiniz bir ortama masa hem mobilyalarınızla bir takım oluşturacak ve kötü görüntüyü ortadan kaldıracaktır hem de salonun veya odanın ortasında kalan boşluğu kamufle ederek çirkin görünmesini engelleyecektir. Bu nedenle orta masalar, evlerimizin vazgeçilmezi olmuştur.Sadece salon veya oturma odasında değil, bahçe veya balkonda çay keyifleri veya dinlenme anında mobilyalarınızla birlikte kullanabilir ve tadını çıkarabilirsiniz.

Orta masa seçiminde sıkıntı yaşıyorsanız, güzel bir dekorasyon yapmak için kararsızsanız sizlere önerebileceğim farklı orta masa modelleri ve dekorasyonları var.https://www.homify.com.tr/odalar/oturma-odasi sayfalarında da inceleyebileceğiniz örnek modelleri gelin bunları birlikte inceleyelim.