Miniklere güzel dünyalar, şahane fikirler

Çocuk odası tasarımları arasında gezinince görüntülerden apayrı bir zevk almak mümkün. Renkler, formlar ve stil konusunda herhangi bir mekandan daha özgür bir yaklaşım söz konusu bu odalarda. Çocuk odası tasarımları her ne kadar örneklerden ilham alarak yapılabilecekse eğer çocuğunuzun odasını yeniden yaratmak istiyorsanız önce onu yaratıcılığını bunun için kullanmanın ve geliştirmenin formülünü bulmakta fayda var.
Çocuklar ne kadar küçük olurlarsa olsunlar kendilerine ait bir beğenileri mevcuttur. Renkler arasında tercihleri vardır, oyuncakları arasında en sevdikleri bir ya da birkaç tane mevcuttur. Bazen ilginç hayvanlara ilgi duyarlar ya da kedileri, köpekleri çok severler. Bütün bunlar çocuğunuzun odasını tasarlarken elinizde anlamlı veriler olacaktır. Elbette piyasada özellikle televizyonda çocukların çok izlediği programlarla, çizgi filmlerden kahramanlarla bezeli pek çok mobilya ve tekstil ürünü mevcut. Çocuğunuzun da bunlar arasında çok sevdikleri olabilir ancak işin bu şekilde kolayına kaçmamakta fayda var. Çünkü çocuk odası tasarımları yalnızca sizin için bir iş değil, çocuğunuz için yaratıcılığını geliştirecek bir süreç olabilir. Kendi beğenileri üzerinde düşünmek, tercihler yapmak onun için de iyi olacaktır. Çocuğunuz teletabileri seviyor diye bir nevresim takımı ve perde ile odasını döşemek belki basit ve tatminkar bir çözüm ama odayı onunla birlikte daha yaratıcı bir şekilde döşeme şansınız varsa bu şansı kaçırmamanızı öneririz. Ağacın yaşken eğildiğini boşa söylememişler, küçük yaşlarda beğenilerini geliştirmeyen çocukların bunu ilerleyen yıllarda yapmasının daha zor olduğunu söylemek mümkün.
Çocuk odası tasarımları içinde gördüğünüz örnekler, mekanı, renkleri ve formları nasıl kullanabileceğinize dair epey fikir veriyor. Çocuğunuzla birlikte bu fikirleri yoğurmak oldukça keyifli bir süreç olabilir.
Çocuk odası tasarımları bazen parlak bir rengin baskın olduğu, oldukça yorucu mekanlar olabiliyor. Bunun çocukların gelişimi ve psikolojisi açısından çok sağlıklı olmadığını söylemek çok da yanlış olmaz. Ancak kötü tasarımları her yerde görebilirsiniz, tamamen cart bir morun tonlarıyla dopdolu bir oda örneğin. Mobilyalarla duvarlar arasında renk farkının olmadığı, bu tip yorucu örneklerden uzak durmakta fayda var. Çocuğunuzun canlı renkler kadar dinginliğe ihtiyacı olduğunu da unutmayın. Onun canlı bir yeşili çok sevdiğini ele alalım, odayı o yeşille kaplayarak değil, daha pastel veya açık renklerle birlikte o yeşil rengi kullanmak daha iyi bir sonuç verecektir. Böylece o renkten de bıkmak o kadar kolay olmayacaktır.
Bu gördüğümüz oda çocuk odası tasarımları açısından gerçekten de iyi bir örnek. Hem canlı renklerle bezeli hem de duvar boyası ve kanepenin açık tonlarıyla bu renkleri hoş bir şekilde sergiliyor. Çocuk odası tasarımları yaparken depolama alanlarının da çok önemli olduğunu söylemek mümkün. Burada da renkli kutu ve sepetler çocukların bu eylemi gerçekleştirmesi için de heveslendirici öğeler olarak kullanılabilir. Renkleri kullanarak icat edilmiş bir oyunla çocuğunuza eğlenceli şekilde oyuncaklarını toplatabilirsiniz.
Kimi çocuklar için
düz duvara tırmanıyor denir. Çünkü pek çok çocuk tutunacak yer bulduğunda tırmanmayı sever. Kapı kasalarına bacaklarını dayayıp tırmanan çocuklar istatistiki olarak pek seyrek değildir. Bu tırmanma ihtiyacı belki de evrimsel süreçte bünyemizde kalmış güdülerdendir, kim bilir… Bu güdüyü çocuk odası tasarımları açısından yapıcı ve yaratıcı bir forma dökmek mümkün. Bu örnekte tırmanma duvarı olarak tasarlanmış bir duvar ve yine tırmanmak için kullanılabilecek, halattan bir paravan mevcut.
Tüm bu işlevsel ve eğlenceli elemanların bir araya getiriliş biçimi de estetik olarak son derece başarılı. Ahşap doku üzerinde kullanılan tırmanış malzemeleri beyaz ve turuncu renkleriyle oldukça sevili duruyor. Öte yandan halat paravanla ayrılmış bölmede kara tahta boya uygulaması kullanılmış ki bu çocuk odaları için oldukça güzel bir çözüm.
Çocuk odaları tasarımları için çocukların zevklerini baz almanın ve birlikte tasarlamanın öneminden bahsetmiştik. Bu odada gördüğümüz buna bir örnek oluşturuyor. Uçakları seven bir çocuğun odasında böyle bir duvar kağıdı kullanmak hiç de fena bir fikir değil. Buradaki avize gibi çeşitli obje ve aksesuarları da bu konsepte uygun seçtiğinizde epey tatmin edici, bütünlüğü olan bir sonuçla karşılaşabilirsiniz.
Klasik tarzda döşenmiş bir evde bebek odasının da benzer bir tarzda olması elbette şaşırtıcı değil. Kerim Çarmıklı tarafından tasarlanan bu evin bebek odası da aynı yaklaşımın bir yansıması. Çocuk odası değil de bebek odası dizayn ederken elbette çocuk odası tasarımları gibi çocuğunuzla birlikte tasarlamak mümkün değil. Bu noktada kendi zevkleriniz ve evinizin tarzı devreye giriyor.
Pek çok evde bebek odası bağımsız bir mekan gibi tasarlanır. Kendi renkleri, evin genel atmosferinden farklı bir tarzı olur. Ancak bu örnekte öyle değil, modern klasik diyebileceğimiz, sadeleştirilmiş klasik bir tarzda döşenmiş evin tarzı bu odaya da sirayet ediyor. Karyola, gardrop ve raf ünitesi hoş, gri ve klasik çizgilere sahip bir takım. Özellikle emzirme için seçilmiş koltuk da klasik bir berjerin stilize edilmiş versiyonu. Üst kısmının yarı kapalı olması da anne ve bebek için daha da özel bir alan oluşturuyor.
Çocuk odası tasarımları için bütünlük ve devamlılık elbette her mekanın tasarımı gibi önemli. Bu odada da mobilyalar duvarların, tavanın, doğramanın hatta perdelerin tarzıyla uyum ve bütünlük içinde. Hiçbir renk bir diğerinin üzerinde ağırlık kurmuyor, çocuk odası tasarımları içinde çokça gördüğümüz yorucu renkler yerine pastel ve dingin bir atmosfer tercih edilmiş.
Renkleri kullanmanın öneminden bahsettik. Çocuk odası tasarımları bunun kötü örnekleriyle dolu, burada da iyi örnekleri inceliyoruz ki siz de çocuğunuzun odasını tasarlarken ilham verici malzemeleriniz olsun. Bu örnekte eflatunun nasıl dozunda ve şık bir biçimde kullanıldığını görüyorsunuz. Oysa bazen bütün duvarların, karmakarışık desenlerle bezeli bir biçimde bu renkle kaplandığını, yanında daha koyu mor bir karyola konabildiğini, yine aynı tonlarda nevresim takımlarıyla odanın boğucu bir hal aldığını görebiliyoruz. Burada her şey çok dozunda.
Çocuk odası tasarımları duvar resimlerinin ya da etiketlerinin kullanımının daha rahat olduğu mekanlar. Burada da karyolanın hemen yanında eflatun bir gökyüzü resmedilmiş. Rüyalara dalmak için bir çocuğun sevebileceği bir köşe yaratılmış. Kitaplık olarak kullanılan nişin içi daha pembemsi bir renkle boyanarak ışıklandırılmış, Tek renk yerine birbirine yakın farklı renkler kullanmak da oldukça iyi sonuçlar yaratıyor.
Çocuk odası tasarımlarında canlı renkler buradaki gibi açık renklerin arasında kullanıldığında çocuklar için hem canlı hem de dingin bir atmosfer yaratmak mümkün.
Çadırlar çocuklar için çok eğlencelidir. İster dışarıda ister içeride, çocuklar kendileri için görece mahrem, üstü kapalı mekanlar yaratmayı, onun içine girmeyi çok severler. Kendi dünyalarını, bireyselliklerini geliştiren mekanlardır bunlar. Bu odada mekanın dekorasyonuna uyan ve birkaç basamakla yukarıda tutulan bir çadır mevcut. Bir çocuğun burada oyuncaklarıyla saatler geçirebileceğini düşünmek mümkün.
Çocuk odası tasarımları açısından bu örnekteki renk seçimi aslında ilgin. Siyah beyaz ve grinin birlikte kullanımını gördüğümüz bu oda, başka renklerin de serpiştirilmesiyle çok tatminkar olabilir.
Çocuk odası tasarımları ranza benzeri yüksek yatakları sıklıkla gördüğümüz örnekler. Odada tek çocuk bile yaşasa ranza mantığında tasarlanıp üretilmiş yüksek yataklar tercih ediliyor. Bu yatakların alt kısmı bazen misafir yatağı olabilecek bir kanepe, bazen gardrop, bazen çalışma masası, bazen oyun alanı oluyor. Bu kullanım da seneler içinde değiştirilebilecek esnekliğe sahipse çocuk odası için ideal bir tasarım. Seneler içinde parçaları değişebilen, modifikasyona açık olan mobilyalar hızla büyüyen çocukların kullanımına daha uygun.
Bu yüksek yatak yaşı ve boyutu kaydıraktan kaymaya müsait bir çocuk için muhteşem bir eğllence kaynağı olmalı. İlerleyen yaşlarda kaldırılmaya müsait olması elbette tercih edilebilir olacaktır.
Günümüzde çocuk odaları her zaman istediğimiz kadar büyük olmuyor. Bu tip durumlarda çocuk odası tasarımları kompakt olmak zorunda. Bir odanın içine ne kadar fazla eşya koyarsanız o kadar kalabalıklaşır. Ancak kesintisiz mobilyalar tasarlayıp birden fazla işlev verirseniz mekanı genişletirsiniz. Bu örnekteki ranza da bir duvarı olduğu gibi kaplıyor ve bir gardrop ve iki çekmeceyi de içinde bulunduruyor. Böylece alanı optimum şekilde kullanmış ve iki çocuk için rahat bir oda yaratmış olabiliyorsunuz.
Yüksek tavanlı ve genişçe bir odada, yalnızca ranza kullanmak yerine mekanı iki katlı bir oda gibi tasarlayabilirsiniz. Çocuk odası tasarımları içinde bu tip örnekler de oldukça geniş yer tutuyor. Eğer alan buna uygunsa örnekteki gibi ahşap bir asma kat yaparak üst yatağı oraya yerleştirebilir ve yine ahşaptan bir merdivenle yukarı çıkmayı sağlayabilirsiniz. Bu örnekte merdiven altı aynı zamanda kitaplık olarak tasarlanarak estetik olarak çok hoş bir etki yaratılmış. Merdiven ve asma katı trabzanları da ahşabın şıklığını devam ettiriyor.
Üç dört çocuklu ailelerde belki de çocuk odası tasarımları arasında ilk incelenecek mobilya ranzalardır. Bu eski ve yüksek tavanlı, çatı konstrüksiyonu hoş bir dekorasyon objesi de olan yapıda buna olanak tanıyan bir tasarım görüyoruz. Mekan geniş olmasına rağmen çocuklar için daha fazla oyun alanı ayırmak için böyle bir çözüme gitmek mantıklı. Ranzaların üst katı yatak alt katı sedir olarak da kullanmaya müsait yani bu tasarım hoşunuza gidiyor ya da çocuğunuz yüksekte yatmaktan hoşlanıyorsa bu tasarım ilham verici olabilir.
Çocuk ve genç odaları için 12 özgün fikir adlı yazıda da bazı çocuk odası tasarımları size yeni fikirler verebilir.