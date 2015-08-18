Miniklere güzel dünyalar, şahane fikirler

Çocuk odası tasarımları arasında gezinince görüntülerden apayrı bir zevk almak mümkün. Renkler, formlar ve stil konusunda herhangi bir mekandan daha özgür bir yaklaşım söz konusu bu odalarda. Çocuk odası tasarımları her ne kadar örneklerden ilham alarak yapılabilecekse eğer çocuğunuzun odasını yeniden yaratmak istiyorsanız önce onu yaratıcılığını bunun için kullanmanın ve geliştirmenin formülünü bulmakta fayda var.

Çocuklar ne kadar küçük olurlarsa olsunlar kendilerine ait bir beğenileri mevcuttur. Renkler arasında tercihleri vardır, oyuncakları arasında en sevdikleri bir ya da birkaç tane mevcuttur. Bazen ilginç hayvanlara ilgi duyarlar ya da kedileri, köpekleri çok severler. Bütün bunlar çocuğunuzun odasını tasarlarken elinizde anlamlı veriler olacaktır. Elbette piyasada özellikle televizyonda çocukların çok izlediği programlarla, çizgi filmlerden kahramanlarla bezeli pek çok mobilya ve tekstil ürünü mevcut. Çocuğunuzun da bunlar arasında çok sevdikleri olabilir ancak işin bu şekilde kolayına kaçmamakta fayda var. Çünkü çocuk odası tasarımları yalnızca sizin için bir iş değil, çocuğunuz için yaratıcılığını geliştirecek bir süreç olabilir. Kendi beğenileri üzerinde düşünmek, tercihler yapmak onun için de iyi olacaktır. Çocuğunuz teletabileri seviyor diye bir nevresim takımı ve perde ile odasını döşemek belki basit ve tatminkar bir çözüm ama odayı onunla birlikte daha yaratıcı bir şekilde döşeme şansınız varsa bu şansı kaçırmamanızı öneririz. Ağacın yaşken eğildiğini boşa söylememişler, küçük yaşlarda beğenilerini geliştirmeyen çocukların bunu ilerleyen yıllarda yapmasının daha zor olduğunu söylemek mümkün.

Çocuk odası tasarımları içinde gördüğünüz örnekler, mekanı, renkleri ve formları nasıl kullanabileceğinize dair epey fikir veriyor. Çocuğunuzla birlikte bu fikirleri yoğurmak oldukça keyifli bir süreç olabilir.