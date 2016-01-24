Evimin nemini azaltmak için neler yapabilirim ?

Bir evin estetik ve zarif görünmesi evin iç dekorasyonunun özenli bir şekilde yapılması ve evin dekorasyonunun, görselliğinin uzun ömürlü olması için doğal etkilere karşı korunması gereklidir. Doğal etkiler olan aşırı sıcak ve soğuk havalar, yağmurlu havalar, rutubet ve nemden korunan evler hem iç cephe hem de dış cephe uzun yıllar görsel bir şekilde kalarak zarifliğini, korur. Bir evin nemden mutlaka ama mutlaka korunması gereklidir Nem ve rutubet bir evi, yaşayan bir ev olmaktan çıkarıp kısa sürede yıkılmasına neden olan etkenlerdir. Bir evin içinde nem oluşması için sıcaklığın ve ısısının sürekli olarak düşük olması, evin güneş görmemesi ve evin içindeki havanın kurutulmaması neden olur. Nem evin iç ve dış cephesinde önce rutubet oluşturur, rutubet yok edilmediğinde zamanla duvar boyaması veya kaplaması dökülür. Rutubetin devam etmesi sonucunda önce duvar sıvası dökülmeye başlar ve akabinde duvar içerisinde bulunan demirler çürüyerek dökülür ve sonuç olarak duvar yıkılır. Böyle çok olumsuz bir durumla karşılaşmamak için evimizde oluşan nemi önlemeli ve nemin derecesini ayarlamalıyız. Bir ev içerisinde insani olarak yaşanabilir olan nem oranı % 45 ile % 55 derecesi arasındadır. Bu değerlerin altında veya üzerinde oluşan nem hem insan sağlığına zarar verir hem de evi yaşanabilir bir ev olmaktan çıkarır. Bu nedenle ev içerisinde oluşan nemi kontrol altında tutarak hem kendi sağlığımıza zarar vermesini önleriz hem de ev dekorasyonunda oluşturacağı zararı en aza indirip maddi açıdan tasarruf ederiz. Peki evimdeki nem oranını kontrol altında tutmak için neler yapmalıyım ?

Eğer evinizin içerisinde nem oranı istenilen değerin altında ise veya üstünde ise yapmanız gereken ilk işlem bir nem ölçer cihazı almaktır. Nem ölçer cihazı satın alarak oda oda nem oranını ölçüp yapmanız gerekenleri belirleyebilirsiniz. Odalarınızdaki nemi ölçtükten sonra istenilen değerin altında nem barındıran odalar için bir nemlendirme cihazı tedarik etmeli ve oda içerisinde otomatik olarak istenilen değerler arasında nem oluşması sağlanmalıdır. Nemlendirme cihazı, girdiğiniz aralıktaki değerlerin üzerine çıktığında kendini kapatan, istediğini,z değerin altına indiğinde çalışarak ortamı istenilen nem değerine getiren bir teknolojidir. Bu nedenle evin her alanında tekil cihazlar olarak veya nem sensörlerinin odalara yayılması ile merkezi sistemi olarak tercih edilip kullanılmalıdır. Evinizin içerisinde bulunan nem oranı istediğiniz değerden yüksek ise yapmanız gereken bir kaç alternatif yöntem vardır. Bunlardan birincisi evinizi sürekli olarak havalandırmak ve ev içerisinde yer alan havanın kuruyarak nem oranının düşmesini sağlamaktır. Bu sayede hem eviniz havalanmış ve iç ortam havası istenilen hava kalitesine ulaşmış olur hem de evinizdeki nem oranı düşmüş olur. Bir diğer yöntem ise evinizin yeterince güneş almasını sağlamaktır. Yeterince güneş alan odalarda bulunan hava kuruyacağından nem oranı düşecektir. Eğer evlerinizde yeterince güneş almasını sağlayacak pencereler yoksa yeni pencere alanları yapmalı, mecbur kalınması durumunda tavandan ışıklıklar açılarak odaların güneş alması sağlanmalıdır. Böylece odalar daha fazla güneş alacak ve nem oranı düşerek içerideki hava daha kaliteli olacaktır. Bu sayede yapmış olduğunuz dekorasyonların zarifliği korunarak yeniden bir dekorasyon yapmak zorunda kalmayacaksınız ve evinizin duvarları sağlam bir şekilde kalacaktır. Evinizde bulunan hava nemli olursa, her nefes almanızda daha ıslak hava soluyacağınız için ciğerlerinizde bulunan bronşçuklar su ile dolacak ve bir süre sonra zatürre olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu risk ve evin yaşanabilir bir alan olarak kalmasını sağlamak amacıyla ev,n,zde bir nem düzenlemesi yapmanız zaruri olacaktır. Evinizde yapacağınız merkezi bir sistem veya farklı bir nem kontrol yöntemi için dekorasyonunuzu bozmadan estetik bir çalışma yapmalı ve nemi engellemelisiniz. Bunun için yapacağınız çalışmalar hakkında fikir edinmek ve bilgi sahibi olmak adına homify oda dekorasyonları sayfalarını ziyaret etmeli ve neme karşı çözüm olarak tercih edilen oda dekorasyonlarını incelemelisiniz.