Bahçeler için kullanışlı masa sandalye takımları

Bahçesi olanlar için bahçede zaman geçirmek paha biçilemez bir değerde olan ve insanı dinlendiren bir aktivitedir. Bahçede geçirilen zamandan alınan keyfi maksimuma çıkarabilmek için bahçe tasarımı ve mobilya seçimi önemlidir. Kimi insanlar sade ve taşlardan oluşan bir bahçe isterken, kimi insanlar yeşillikler içinde, kimiside hem yeşil hem taşlardan oluşan ve ruhunu dinlendirebileceği, deşarj olabileceği, keyifli zaman geçirebileceği bir bahçe istemektedir. Tüm isteklerin bir arada yapılabilmesi için neler yapılması gerekmektedir.Bu konuda size yardımcı olabilecek model ve tasarımların yer aldığı Bahçe bölümümüz site yardımcı olacaktır.
İstediğiniz bir bahçe tasarımı için önce bahçe peyzajı ve dekorasyonu yapmalısınız. Yapacağınız bahçe dizaynı bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilir olmalıdır. Bunun için bahçe mobilyalarının özenle belirlenmesi, seçilmesi ve yerleştirilmesi gereklidir. Bahçe de kullanacağınız masa ve sandalye takımı sizin konforunuza, bahçenize ve bahçe dekorasyonunuza uygun olmalıdır. Bu nedenle masa ve sandalye seçimi önemlidir. Bahçeniz için bahçenizin ve oturum alanı olarak düzenlediğiniz alanın büyüklüğü, evinizin bahçeye olan oranı ve varenda gibi etkenler bahçe mobilyalarının büyüklüğünü ve sayısını etkilemektedir. Bu nedenle seçim yaparken bütün faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Geniş bir bahçeye sahipseniz geniş bir masası olan ve sayıca fazla olan sandalye takımını, dar bir bahçeye sahipseniz küçük ve az sayıda sandalye takımını, orta boy bir bahçeniz var ise küçük masa çok sayıda sandalyesi olan bahçe mobilyaları tercih edebilir vayda çim alanına göre istediğiniz bahçe masa ve sandalyesi tercih edebilirsiniz. İstediğiniz hamak, salıncak, şezlong vb. türevlerde bahçe mobilyaları için bahçenizin kullanılabilir alanı önemli olduğu için işe öncelikle bahçe kullanılabilir alanını belirlemekle başlamalısınız. Bahçe dekorasyonu için masa ve sandalye seçiminize yardımcı olacak önerileri birlikte inceleyelim.
Bahçenizin peyzajını olabildiğince doğal olarak yaptınız ve bahçe mobilyası seçimi için kara kara düşünüyor musunuz? Doğal bir bahçe için size önerim bu doğallığı modern mobilyalar ile bozmamanız ve doğallığı devam ettirmeniz. Bunun için size yandaki resimde yer alan masa sandalye takımını önerebilirim. Tercih edeceğiniz bu masa ve sandalyeler piknik alanlarında kullanılan, parklarda veya bahçelerde kullanılan banklara benzer şekilde üretildiğinden doğal olan bahçenizin doğallığını bozmayacak ve sizi doğanın içerisinde hissettirmeye devam edecektir. Aynı zamanda doğal bir bahçenin içerisinde modern mobilyalar insanın gözünün içine içine bakacağından sırıtacak ve güzel durmayacaktır.
Bahçenizde çim alanın üzerine bir ahşap oturum adası yaptıysanız size resimdeki gibi bir masa sandalye takımı tavsiye edebilirim. Sizde bahçenizde böyle güzel ve estetik bir oturum alanı istiyorsanız yapacağınız ilk iş ahşap yer döşemesi malzemelerinden bir oturum adası inşa etmektir. Oturum adasını bitirince üzerinde oturabileceğiniz ahşap iskelet üzerine sarı renkte içi sünger kılıflara sahip sandalyeler ile bunlara uyumlu elips, dikdörtgen bir masa almak olacaktır. Yine ahşaptan yapılmış büyükçe bir salıncak ile dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. İsterseniz oturum alanı üzerine ahşap şezlonglar koyarak güneşin tadını uzanarak da çıkarabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir tercihtir.
Eviniz ile bahçenizin çimleri arasında oturum alanı olarak düşündüğünüz ve taş ile döşettirdiğiniz bir alanının var ve bu alana masa sandalye koyarak bahçe keyfi yapmak istiyorsunuz. O zaman alanın büyüklüğüne ve bahçenin peyzaj ve dekorasyonuna göre sırt kısmı tel çerçeveli metal iskelete sahip sandalyeler ile bu sandalyelere uyumlu metal iskeletli ve ahşap yüzeli bir bahçe masası tercih edebilirsiniz. Alanınız geniş ise dilediğinizce eğlenmek için büyük salıncaklar ve hamaklar ile de bahçenize neşe katabilir, burada geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bu tür bahçeler için çok güzel olan hasır masa ve sandalye takımları da bahçenize çok hoş olacaktır.
Geleneksel bahçe mobilyalarına karşı mısınız. O halde size koltuk tarzı bahçe mobilyalarını önereceğim. Bahçeniz geniş olduğu halde sade bir peyzaj yaptınız ve bahçe oturum alanını bahçenin ortasına ve karşıya yakın yapmak istediniz. Zeminine taş kaplattığınız alanın büyüklüğüne göre ve burada ağırlayacağınız misafirlerin kalabalıklığına göre seçimler yapmalısınız. Eğer az kişi ile zaman geçirecekseniz 2 adet puf koltuk ve iki adet oturma koltuğu, çok kişi ağırlayacaksanız 5 adet puf koltuk ve 4 adet oturma koltuğu tercih etmelisiniz. Masa olarak da ahşap iskelet üzerine puf yüzey masa tercih ederek bahçe mobilyalarınızı tamamlamış olursunuz.
Bahçelerin vaz geçilmezi olan hasır desenli masa sandalye takımı kullanabilirsiniz. Yandaki resimde örnek masa sandalye takımı her bahçe düzenlemesine uygun olacaktır. Bu nedenle bahçeniz için gönül t-rahatlığı ile alabilirsiniz. Ayrıca masanın üzerine ölçüsünce cam kestirerek uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.
Bahçenizle ev arasında bahçeden bağımsız oturum alanı dekorasyonu yaptıysanız ve estetik bir oturum takımı istiyorsanız resimdeki takımı sizde uygulayarak bu isteğinizi hayata geçirmiş olursunuz. Dikdörtgen bir masa ve sırtları masanın boyu kadar olan kullanımı rahat sandalye takımı ile istediğiniz estetikliği yakalamış olursunuz. Yer kaplamalarının rengine uygun kılıflar kullanarak bahçenizden bağımsız alanda kullandığınız kılıfları çıkardığınızda behçenizin yeşil alanında da kullanabileceğiniz masa sandalye takımız olacaktır.
Eğer bahçenizin bir kenarı su ile komşu ise çok naif tasarımlarla buralarda geçireceğiniz zamanı keyifli kılabilirsiniz.sahil kenarında ahşap bir iskele üzerine katlanabilir ve şezlong olma özelliği olan sandalyeler ile orta masa kıvamında alçak bir masa seçebilir ve hem bahçe hem de sahil mobilyası olarak kullanabilirsiniz. Yandaki resimde uygulayabileceğiniz örnek mobilya yer almaktadır. İsterseniz şezlong yerine büyük ahşap salıncak veya normal bir hasır masa sandalye takımı kullanabilirsiniz.
Bahçenizde özel uygulamalar yapmak ve misafir ağırlamak için masa ve sandalye takımları arıyorsanız resimde gördüğünüz masa takımları bahçenizin vazgeçilmezi olacaktır. Hasır masa sandalye takımı seçimi misafir ağırlamalarınızda kullanılacak en ideal ve uzun ömürlü masa sandalye takımıdır. İster sırtınız sara ister düz sırtlı bir sandalye takımı tercih edin. İki türde de çok rahat ve estetik takımlar sizlerin yüzünü ağartmayacaktır. Masa örtülerinizi açık yeşil seçerek hem ortamın rengine uygun hem de canlı masa örtüleri ile masalarınıza canlılık kazandırabilirsiniz.
Evinizin etrafında küçük bir bahçeniz var ve burayı fonksiyonel kullanmak için az bir bir alanı oturum alanı olarak taş kaplattırın. Bu alana sade bir tasarım olması amacıyla ister ahşap özellikli, ister metalik özellikli bir masa tercih edin. Tercih ederken dikkat edeceğiniz nokta evin dış rengi veya kaplaması ile aynı renkte olmasıdır.
Bahçe için az bir alanınız varsa ve bir kısmının yeşil olması için çim ektiyseniz seçeceğiniz masa ve sandalye takımı hem taş kaplama zemine hem de çim zemine uyumlu olmalıdır. <örek resimdeki gibi ayak kısmı metalden yapılmış ve koyu renge boyanmış iskelet üzerine hasır masa sandalye takımı iki zemin içinde uzun ömürlü olacağı gibi estetik görünümde olacaktır. sizlerde benzer takımlarla bahçelerinizi zenginleştirebilirsiniz.