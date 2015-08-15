Bahçeler için kullanışlı masa sandalye takımları

Bahçesi olanlar için bahçede zaman geçirmek paha biçilemez bir değerde olan ve insanı dinlendiren bir aktivitedir. Bahçede geçirilen zamandan alınan keyfi maksimuma çıkarabilmek için bahçe tasarımı ve mobilya seçimi önemlidir. Kimi insanlar sade ve taşlardan oluşan bir bahçe isterken, kimi insanlar yeşillikler içinde, kimiside hem yeşil hem taşlardan oluşan ve ruhunu dinlendirebileceği, deşarj olabileceği, keyifli zaman geçirebileceği bir bahçe istemektedir. Tüm isteklerin bir arada yapılabilmesi için neler yapılması gerekmektedir.Bu konuda size yardımcı olabilecek model ve tasarımların yer aldığı Bahçe bölümümüz site yardımcı olacaktır.

İstediğiniz bir bahçe tasarımı için önce bahçe peyzajı ve dekorasyonu yapmalısınız. Yapacağınız bahçe dizaynı bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilir olmalıdır. Bunun için bahçe mobilyalarının özenle belirlenmesi, seçilmesi ve yerleştirilmesi gereklidir. Bahçe de kullanacağınız masa ve sandalye takımı sizin konforunuza, bahçenize ve bahçe dekorasyonunuza uygun olmalıdır. Bu nedenle masa ve sandalye seçimi önemlidir. Bahçeniz için bahçenizin ve oturum alanı olarak düzenlediğiniz alanın büyüklüğü, evinizin bahçeye olan oranı ve varenda gibi etkenler bahçe mobilyalarının büyüklüğünü ve sayısını etkilemektedir. Bu nedenle seçim yaparken bütün faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Geniş bir bahçeye sahipseniz geniş bir masası olan ve sayıca fazla olan sandalye takımını, dar bir bahçeye sahipseniz küçük ve az sayıda sandalye takımını, orta boy bir bahçeniz var ise küçük masa çok sayıda sandalyesi olan bahçe mobilyaları tercih edebilir vayda çim alanına göre istediğiniz bahçe masa ve sandalyesi tercih edebilirsiniz. İstediğiniz hamak, salıncak, şezlong vb. türevlerde bahçe mobilyaları için bahçenizin kullanılabilir alanı önemli olduğu için işe öncelikle bahçe kullanılabilir alanını belirlemekle başlamalısınız. Bahçe dekorasyonu için masa ve sandalye seçiminize yardımcı olacak önerileri birlikte inceleyelim.