Farklı dış cephesi ile masalsı bir ev

Bu yazıda sizlere eskiden kilise olarak kullanılmış bir yapının bir aile evine dönüşmüş halini tanıtacağız. Kilise binalarının kendine özgü çatılı yapısının korunduğu ve yaratıcı iç mekan tasarımı ile muhteşem bir aile evine dönüşen bu evi çok beğeneceksiniz. The Bazeley Partnership adlı firma, masalsı bir ön cephe görüntüsü ve ferah iç mekan tasarımı ile görenleri hayran bırakacak bir ev yaratmış.
Kilise ve benzeri kamuya açık yapıların, kullanılmayacak hale geldiğinde, yıkılmak yerine yeniden dekore edilerek konut haline getirilmesi ve daha düşük fiyatlarla satışa çıkarılması hem ekolojik hem pratik hem de kazançlı bir uygulama olsa gerek. Bu ev de tam olarak bu şekilde, sıcacık bir yuvaya dönüşmüş. Evin diğer alanlarına daha yakından bir göz atmaya ne dersiniz?
Evin, beton taş, tuğla ve ahşap ögelerin kullanıldığı ön cephesi, birazdan kapı açılıp içeriden bir masal kahramanı çıkacakmış gibi bir görüntüye sahip. Cephede kullanılan üç farklı katmanın üçü de evin mimari yapısına ve iç mekan dekorasyon özelliklerine son derece uyumlu. Kapı girişinde kullanılan küçük çatı, ahşap çitler ve yemyeşil çimenlerle kaplı ön ve arka bahçe, yapıyı tam anlamıyla bir masal evine dönüştürmüş. Hem bahçesi ve çitleriyle hem de mimarisi ve dekorasyonu ile çocuklu aileler için ideal bir ev.
Evin arka dış cephesinde tamamen beyaz renk tercih edilmiş. Fransız kapılar ile iç mekanı bahçenin sonsuz ferahlığı ile buluşturan tasarım, kare pencereler ile de eve klasik bir hava katmış. Modern tasarımın bütün özelliklerinin kullanıldığı sade ve dingin bir ev yaratılmış. Arka bahçenin yemyeşil çimenlerle kaplı zemini ve ahşap çitleri ev sahiplerine mükemmel bir dinlenme alanı ve çocuklara güvenli bir oyun alanı sunuyor.
İç mekan tasarımında ahşap parke ve beyaz duvarlar kullanılarak oluşturulan fona vurgulu renklerde eşyalar ile kontrast sağlanmış. Bu şekilde başarılı bir renk dengesi oluşturan tasarımcı bahar çiçekleri ile bitkilendirme yapmayı da ihmal etmemiş. Mobilya seçiminde konforlu ve modüler özelliklere yer verilerek fonksiyonel alanlar yaratılmış. Başarılı aydınlatması ve beyaz renkleri ile dikkat çeken açık mutfağa siyah tezgah ile canlılık kazandırılmış.
Açık mutfak ile daha geniş görünümlü ve ferah bir salon yaratılmış. Kahvaltı masası ve birkaç tabure ile hem şık hem de pratik bir yemek alanı oluşturulmuş. Ayrıca salonun bir bölümü büyük bir ahşap masa ile yemek odası olarak düzenlenmiş. Tavan lambası ve spotlarla sağlanan çok yönlü ışıklandırma odanın ihtiyacı olan aydınlığı sağlıyor. Aksesuarlar, dokulu tekstil ürünleri ve bitkilendirmesi de tam kararında yapılmış sıcak bir dekorasyon. Eğer siz de açık mutfak kullanmayı sevenlerdenseniz ve açık mutfaklar hakkında daha fazla öneriye, örnek tasarıma ihtiyacınız varsa “Açık mutfaklı salonların dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Yine sadeliğin ve konforun ön planda tutulduğu bir yatak odası dekorasyonu planlanmış. Rahat bir yatak ve komodinle tamamlanan dekorasyonun aydınlatması ve renk dengesi de oldukça başarılı. Odanın modern çizgisine klasik bir hava katan metal karyola dekorasyonun bütününe oldukça iyi uyum sağlıyor. Rahat bir uyku ve sağlıklı bir dinlenme için ihtiyacınız olan her şey bu az eşyalı modern yatak odasında mevcut.
Evin bazı mimari özelliklerinin ve bahçesinin çocuklu aileler için çok uygun olduğundan bahsetmiştik. Burası da evin çocuklar için ayrılan yatak odası. Çocuk odası olarak düşünülen odanın aydınlatması ve yerleşimi oldukça başarılı. Ferah bir odada, sade bir dekorasyon ile dikkat çeken aksesuarları birleştiren şık bir dekorasyon. Her çocuğun ilgisini çekebilecek güzellikte bir oda.