Farklı dış cephesi ile masalsı bir ev

Bu yazıda sizlere eskiden kilise olarak kullanılmış bir yapının bir aile evine dönüşmüş halini tanıtacağız. Kilise binalarının kendine özgü çatılı yapısının korunduğu ve yaratıcı iç mekan tasarımı ile muhteşem bir aile evine dönüşen bu evi çok beğeneceksiniz. The Bazeley Partnership adlı firma, masalsı bir ön cephe görüntüsü ve ferah iç mekan tasarımı ile görenleri hayran bırakacak bir ev yaratmış.

Kilise ve benzeri kamuya açık yapıların, kullanılmayacak hale geldiğinde, yıkılmak yerine yeniden dekore edilerek konut haline getirilmesi ve daha düşük fiyatlarla satışa çıkarılması hem ekolojik hem pratik hem de kazançlı bir uygulama olsa gerek. Bu ev de tam olarak bu şekilde, sıcacık bir yuvaya dönüşmüş. Evin diğer alanlarına daha yakından bir göz atmaya ne dersiniz?