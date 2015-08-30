Bahçe tasarımı için orijinal 10 fikir

Modernleşen dünya, çalışma hayatı ve bir takım sorumluluklar, yüzyıllarca doğayla iç içe yaşayan insanoğlunu doğadan uzaklaştırdı. Özellikle Sanayi Devrimi ve ardından yaşanan hızlı teknoloji hamlesi nedeniyle insanlar ana vatanları olan doğaya sırtlarını çevirip unuttular. Ardından da yoğun iş hayatı ve yoğun stres sebebiyle bir takım psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıktı. Halbuki çoğu insan huzuru ve sakinliği doğayla iç içe olmakta arar ve bunda da haksız sayılmaz.

Günümüzde doğayı ve doğal yaşamı, hayatınızın bir noktasına yaklaştırmak ancak bir bahçeyle mümkün olabilir. Fakat bir bahçeye sahip olmak bütün sorunların çözümü demek değildir. Bahçenin dekorasyonu da büyük önem teşkil eder. Biz de bu yazımızda sizlerle iyi düzenlenmiş bir bahçenin ip uçlarını paylaşmaya çalışacağız.

Eğer bir bahçeye sahipseniz ve kafanızda bu bahçenin ne biçimde dekore edileceğine dair soru işaretleri varsa, yazının kalan kısmını dikkatle okumalısınız. Bahçe düzenlenmesinde ilk olarak dikkat etmeniz gereken konu, bahçenizin arazi şartlarıdır. Bu arazi şartları bahçenin üzerinde bulunduğu kaya yapısı, bahçenizin toprak çeşidi ve evinizin bulunduğu bölgede hakim olan iklim koşulları gibi fiziksel şartlardan oluşmaktadır. Bu konular bahçenize yerleştireceğiniz bitkiler açısından büyük önem taşımaktadır.

Bir diğer önemli konu ise bahçenizle evinizin bir bütün olduğunu unutmamanız gerektiğidir. Evet, bahçeniz ve eviniz birbirinden ayrı iki parça değil, aksine bir bütündür. Bu yüzden, bahçe düzenlerken evinizin dekorasyonundan oldukça bağımsız bir düzenleme tercih etmemenizi tavsiye ediyoruz. Öte yandan, bahçe düzenlemesine başlamadan önce karar vermeniz bir diğer konu ise 'Bu bahçeyi ne amaçla kullanacağım ?' sorusunun cevabıdır. Ailenizle yemek yiyip arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz işlevsel bir bahçe mi istiyorsunuz yok yalnızca akşam işten geldiğinizde iç sesinizi dinleyip, içinize huzur dolduracak bir bahçe sizin için yeterli mi ? Bu sorunun cevabına bahçe düzenlemesinden önce karar vermek çok önemlidir çünkü bahçenizi bu soruya vereceğiniz yanıta göre düzenleyeceksiniz.