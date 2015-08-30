Bahçe tasarımı için orijinal 10 fikir

Modernleşen dünya, çalışma hayatı ve bir takım sorumluluklar, yüzyıllarca doğayla iç içe yaşayan insanoğlunu doğadan uzaklaştırdı. Özellikle Sanayi Devrimi ve ardından yaşanan hızlı teknoloji hamlesi nedeniyle insanlar ana vatanları olan doğaya sırtlarını çevirip unuttular. Ardından da yoğun iş hayatı ve yoğun stres sebebiyle bir takım psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıktı. Halbuki çoğu insan huzuru ve sakinliği doğayla iç içe olmakta arar ve bunda da haksız sayılmaz.
Günümüzde doğayı ve doğal yaşamı, hayatınızın bir noktasına yaklaştırmak ancak bir bahçeyle mümkün olabilir. Fakat bir bahçeye sahip olmak bütün sorunların çözümü demek değildir. Bahçenin dekorasyonu da büyük önem teşkil eder. Biz de bu yazımızda sizlerle iyi düzenlenmiş bir bahçenin ip uçlarını paylaşmaya çalışacağız.
Eğer bir bahçeye sahipseniz ve kafanızda bu bahçenin ne biçimde dekore edileceğine dair soru işaretleri varsa, yazının kalan kısmını dikkatle okumalısınız. Bahçe düzenlenmesinde ilk olarak dikkat etmeniz gereken konu, bahçenizin arazi şartlarıdır. Bu arazi şartları bahçenin üzerinde bulunduğu kaya yapısı, bahçenizin toprak çeşidi ve evinizin bulunduğu bölgede hakim olan iklim koşulları gibi fiziksel şartlardan oluşmaktadır. Bu konular bahçenize yerleştireceğiniz bitkiler açısından büyük önem taşımaktadır.
Bir diğer önemli konu ise bahçenizle evinizin bir bütün olduğunu unutmamanız gerektiğidir. Evet, bahçeniz ve eviniz birbirinden ayrı iki parça değil, aksine bir bütündür. Bu yüzden, bahçe düzenlerken evinizin dekorasyonundan oldukça bağımsız bir düzenleme tercih etmemenizi tavsiye ediyoruz. Öte yandan, bahçe düzenlemesine başlamadan önce karar vermeniz bir diğer konu ise 'Bu bahçeyi ne amaçla kullanacağım ?' sorusunun cevabıdır. Ailenizle yemek yiyip arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz işlevsel bir bahçe mi istiyorsunuz yok yalnızca akşam işten geldiğinizde iç sesinizi dinleyip, içinize huzur dolduracak bir bahçe sizin için yeterli mi ? Bu sorunun cevabına bahçe düzenlemesinden önce karar vermek çok önemlidir çünkü bahçenizi bu soruya vereceğiniz yanıta göre düzenleyeceksiniz.
Doğal bahçeler, doğal yaşamı evinize getirmek için ideal bahçelerdir. Özellikle çeşitli bitki türlerinin bahçeye yerleştirilmesi ardından da bu bitkiler sayesinde canlıların bu alan yerleşmesiyle arka bahçenizde doğal bir alan oluşturabilirsiniz. Bu örnekte ise, içerisinde bir akarsuya sahip bir bahçe görebilirsiniz. Eğer siz de bu tarz bir bahçeye sahipseniz canlı türlerine ev sahipliği yaparken bir yandan da bahçenizi oldukça şık bir biçimde düzenleyebilirsiniz. Bu örnekte akarsuyun çevresinde ve özellikle üzerinde bulunan köprüde tercih edilen taşlar, bahçeyi olduğundan daha doğal göstermeyi başarmış.
Dar alanlar genellikle dekore edilmesi en zor alanlardır. Gerekli aksesuarları kullanmanıza izin vermez, tercih edeceğiniz zemin kaplamasına ve duvar boyasına çok dikkat etmeniz gerekir. Dar alana sahip bahçeler de düzenlenmesi oldukça zor olan alanlardan biridir. Dar bahçelerde şıklığı ve doğallığı birleştirmek genellikle oldukça zor olsa da bu örnekte bu iki kavramın çok iyi bir biçimde kombinlendiğini görebilirsiniz. Öncelikle, kenarlarda tercih edilen beyaz ahşap çitler, ağaçlarla bahçenizi düzenleyeceğiniz alana doğal bir bariyer oluşturmuş. Öte yandan doğru bir masa ve oturak tercihi ve saksılarda bulunan bitkiler sayesinde de doğallıktan ödün verilmemiş.
Eğer bir bahçeye sahipseniz ve bu bahçeyi düzenlemek istiyorsanız önünüzde birçok seçenek mevcuttur. Doğa aşığı bir insansanız ve bu aşkınızın bahçenizde vücut bulmasını arzu ediyorsanız bahçe düzenlemesi yaparken doğal bahçeyi tercih etmelisiniz. Tercihinizi doğal bahçelerden yana kullandığınız için kullanacağınız malzemeler de kısıtlıdır. En çok kullanılan malzemeler taş, ahşap ve ortama doğal bir habitat etkisi verecek olan sudur. Bu örnekte ise bu üç malzemenin muhteşem bir kombinini görebilirsiniz. Taş zemin, ortadaki yine taş olan başka bir zeminin etrafını çeviren doğal bir su kütlesi ve bu iki zemin arasında ahşap bir köprü. Havuza yerleştirilecek nilüfer çiçekleri de ortama nefis bir hava katacaktır. Siz de bu ve buna benzer düzenlemelerle ilgileniyorsanız şu adrese göz atabilirsiniz.
Yazımın başında bir bahçeyi hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz gerektiğini yazmıştık. Öncelikle bir bahçeyi birçok amaçla kullanmak mümkündür. Bahçe düzenlemesinden hoşlanan biriyseniz özellikle oldukça bakım gerektiren bitkileri bahçenize yerleştirebilirsiniz. Ama tercihinizi bahçenizi dinlenmek için bir alan olarak kullanmaktan yana kullanırsanız daha mütevazi bir düzenleme tercih edebilirsiniz. Mütevazi bir düzenleme derken aslında tam olarak bu örneği kastediyoruz. Evi çevreleyen çitleri ve ahşap direkleri saran sarmaşık ortama oldukça doğal bir hava katmış. Öte yandan verandada bulunan ahşap sandalyeler, bahçenizde dinlenmek ve iç sesinizi dinlemek için ideal bir tercih.
Akdeniz tarzı bahçeler, genellikle kırmızı tuğlaların tercih edildiği bahçelerdir. Ayrıca bu tarz bahçelerde ahşap kullanımı da oldukça önemlidir. Öte yandan İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde yaygın olduğu için bu iklime uygun biçimde, zeytin ağaçları Akdeniz tarzı bahçelerde büyük yer tutar. Bu örnek ise Akdeniz tarzı bahçelerin neredeyse bütün özelliklerini taşımaktadır. Yapıların dış kısmında tercih edilen tuğlalar, bahçenin orta kısmında bulunan zeytin ağacı Akdeniz tarzı bahçelerin karakteristik özelliklerindendir.
Bahçe düzenlemesi yaparken dikkat etmeniz gereken önemli konuların başında arazi koşullarının geldiğinden yazımızın başında da bahsetmiştik. Bu örnek ise arazinin doğru biçimde düzenlenmesine güzel bir örnek. Evinizle bahçe olarak kullanacağınız alan arasından kimi zaman zeminden kaynaklı yükseklik farkları olabilir. Böyle durumlardan gerekli düzenlemeyi yaparak bahçenize çamur içinde yürümekten kendinizi kurtarabilirsiniz. Basamaklar, bu işin kilit anahtarıdır. Doğal bir bahçeye sahipseniz, estetik açıdan oldukça şık olan taş basamaklar kullanarak bu yükseklik farkını ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca bu örnekteki gibi, basamakların yan kısımlarını süsleyerek, bu basamakların bahçenizde eğreti durmasının önüne geçebilirsiniz.
Bahçenizi dinlenebileceğiniz, kafa toplayabileceğiniz ve iç sesinizi dinleyeceğiniz bir alan olarak düzenleyebileceğiniz gibi, bu alanda ahşap kulübeler kullanarak kendiniz için yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Bu kulübeler bir atölye veya bir seraya ev sahipliği yapabileceği gibi kimi zaman da renkli misafirlere kapısını açabilir. Çocuklarınız için bahçenizde bu örnektekine benzer bir kulübe kullanabilirsiniz. Çocukların doğayla iç içe yaşamaları halinde ileride daha dışa dönük ve başarılı yetişkinler oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu sebeple, evinizde böyle bir ahşap oyun evi tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konular ise, ahşaptan yapılmış olması ve yerden oldukça yüksek konumda olmamasıdır.
Yaratıcı tasarımlar hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır. İlginç bir kişiliğe sahip dekoratörler, kişiliklerini işlerine yansıtmak isterler. Bu sayede de karşımıza bu örnekteki gibi yaratıcı tasarımlar çıkar. Doğal aynı zamanda da şık bir bahçeye sahip olmak istiyorsanız bu veya bunun gibi bir tasarımı bahçenizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önceki yazılarımızda da, bir bitki için saksı olma görevini üstlenen bir el arabasını sizlerle paylaşmıştık. Bu gibi tasarımlarla bahçenizi oldukça çekici bir hale dönüştürmek pekala mümkündür.
Önceki bir örnekte bahçe düzenlemelerinde en çok tercih edilen malzemelerin su, ahşap ve taş olduğundan bahsetmiştik. Burada size düşen görev ise bahçenizin toprak yapısına uygun olarak en uygun malzemeyi seçmektir. Ağaçlarla çevrili bir bahçede ahşap malzeme kullanmak daha doğru olacağı gibi, göl kıyısında bulunan bir evin bahçesinde minik bir süs havuzu bulundurmak da doğru bir seçimdir. Bu örnekte ise, genel görünümüne taşların hakim olduğu bir bahçe görüyoruz. Asimetrik taşlarla yerde oluşturulan taş yol bahçeye güzel bir hava katmış. Ayrıca yolun iki kısmında da bulunan büyük kayalar bahçeyi ilginç kılmış.
Bir önceki örnekte, yerdeki asimetrik taşlarla güzel bir sonuç elde edildiğini görsek de bahçe düzenlemesinde ve genel olarak dekorasyonda, klasik olarak simetrik motiflerden faydalanılır. Bu motifler hem oldukça şıktır hem de insan gözünü yormaz. Bu örnekte ise simetrik bir biçimde düzenlenen bahçeyi ve evin dış cephesini görebilirsiniz. Öncelikle evin dış kısmında bulunan ahşap köprü, evin önünde bulunan ve muhtemelen beyaz mermerden yapılmış, klasik hatlara sahip şık bir çeşmeye açılmakta. Ayrıca çeşmenin iki kısmında bulunan kapıların ve merdivenlerin de simetrik konumda olması gözden kaçmıyor.