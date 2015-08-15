Alanları genişletmek için modern zigon sehpa modelleri

Zigon sehpa ilk kez 18. yüzyılda Thomas Sheraton adında İngiliz bir mobilyacı tarafından tasarlanıp üretildi. O dönem revaçta olan mobilyacının kendine has tarzı ürettiği zigon sehpalarda da mevcuttu. Modern zigon sehpa modelleri o günden beri pek çok tarzdan etkilenerek günümüze ulaştı. Zigon sözcüğü Fransızca table gigogne orijinli olsa gerek, dilimize epey yerleşmiş durumda.

Üç ya da dört sehpanın, birbirinin içine geçebilecek şekilde tasarlanıp üretilmesiyle elde edilen zigon sehpalar toplamda sadece en büyük boyuttaki sehpa kadar yer kaplamakta, gerektiğinde iç içe olan diğer sehpalar, en küçüğünden başlayarak kullanılabilmekte.

Salonlarda misafir ağırlarken son derece pratik olan zigon sehpalar, çok yer kaplamadan üç ya da dört sehpayı gerektiğinde servis sehpası olarak kullanmaya olanak sağladığı için tercih ediliyor. 80'lerin ardından bir süre üretimlerinin ya da kullanımlarının azaldığı düşünülebilir ancak modern zigon sehpa modelleri son yıllarda tekrar, yepyeni tasarımlarla karşımıza çıkmaya başladılar.