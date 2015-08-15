Alanları genişletmek için modern zigon sehpa modelleri

Zigon sehpa ilk kez 18. yüzyılda Thomas Sheraton adında İngiliz bir mobilyacı tarafından tasarlanıp üretildi. O dönem revaçta olan mobilyacının kendine has tarzı ürettiği zigon sehpalarda da mevcuttu. Modern zigon sehpa modelleri o günden beri pek çok tarzdan etkilenerek günümüze ulaştı. Zigon sözcüğü Fransızca
table gigogne orijinli olsa gerek, dilimize epey yerleşmiş durumda.
Üç ya da dört sehpanın, birbirinin içine geçebilecek şekilde tasarlanıp üretilmesiyle elde edilen zigon sehpalar toplamda sadece en büyük boyuttaki sehpa kadar yer kaplamakta, gerektiğinde iç içe olan diğer sehpalar, en küçüğünden başlayarak kullanılabilmekte.
Salonlarda misafir ağırlarken son derece pratik olan zigon sehpalar, çok yer kaplamadan üç ya da dört sehpayı gerektiğinde servis sehpası olarak kullanmaya olanak sağladığı için tercih ediliyor. 80'lerin ardından bir süre üretimlerinin ya da kullanımlarının azaldığı düşünülebilir ancak modern zigon sehpa modelleri son yıllarda tekrar, yepyeni tasarımlarla karşımıza çıkmaya başladılar.
Yazlık bir bahçedeki demir masa ve sandalyeleri anımsatan bu zigon sehpa seti, renkleriyle de Akdeniz esintisini evin salonuna taşıyor. Eskitilmiş olan, sıyrık boyalar da bu etkiyi güçlendiren salaş bir tarzda. modern zigon sehpa modelleri elbette sadece rijit çizgilere sahip değil. Romantik bir atmosferi de evinize taşıyacak, özgün ve kullanışlı bir set istiyorsanız modern zigon sehpa modelleri arasından belki de sizin için en uygunu budur.
Modern zigon sehpa modelleri çeşitlilik gösteriyor ama pek azı bu örnekteki gibi yenilikçi bir tasarıma sahip. Klasik dört ayaklı sehpaların iç içe geçmesinden oluşan sehpalarda modern tasarımlar genelde daha ziyade renk ve malzeme açısından farklılık gösteriyor ve sadeleşmiş oluyorlar. Ancak Daedalus Furniture tasarımı Pan sehpa tamamen yeni bir teknikle sehpaları birleştiriyor.
Dairesel formu içe bükerek sehpanın taşıyıcı öğesi biçimlendirilirken bu yeni üç boyutlu formun aynı zamanda aynı model sehpayla iç içe geçmesi sağlanmış. Bu durumda formdan ziyade büyükten küçüğe dizilen zigon mantığı da ortadan kalkıyor. Bütün sehpalar aynı boyutta. Yani aslında tam olarak zigon olmayan bir yenilikçi zigon sehpa anlayışı karşımızdaki.
Modern zigon sehpa modelleri arasında dikkat çeken bu tasarım renk kullanımı açısından da dikkat çekici. Farklı renklerde üretilen bu sehpaları tek ya da çok renkli kullanmak mümkün.
Modern zigon sehpa modelleri arasındaki bu model yer kaplamadığı oranda göze de görünmüyor desek abartmış olmayız. Görsel olarak da yer kaplamayan bu üçlü zigon sehpa biraz retro bir tarz isteyenleri tatmin edebilir. Ayaklarda kullanımı kolaylaştıran metal aksesuarlar belki de sehpaların en görünür detayı. Onun dışında modernist çizginin 70'lerdeki haline bir zigon sehpa setiyle de kavuşabilirsiniz. Şeffaf görünümün bir avantajı da her türlü dokuyla ve renkle kullanılabilir olması.
Modern klasik diyebileceğimiz bu zigon sehpalar kırsal/country tarzda da kabul ediliyorlar. Yine de güncel tasarımlar olduğu için modern zigon sehpa modelleri arasında sayabiliyoruz. Aslında klasik zigon sehpaların ince ayaklarından zaten çok uzak bir tasarım. Klasik olanlar, ince uzun ayaklar üzerinde yine ince tablalara sahip olurken bu zigon sehpaların kırsal tarza uygun kaba ama sade, mat boyalı ayakları üzerinde sıcacık rengi ve dokusuyla ahşap tablalar mevcut.
Modern zigon sehpa modelleri elbette en çok karşılaştığımız güncel malzeme birlikteliklerini de görebileceğimiz örnekler içeriyor. Örneğin ahşap ve metal. Bu örnekte alışıldık zigon sehpanın boyutlarından daha farklı kare bir tasarım tercih edilmiş, belli ki aynı zamanda orta sehpa olarak kullanılabilecek, gerektiğinde uzatılabilecek bir kurgu ortaya konmuş. İnce ancak boyalı metal ayaklar metal malzemenin bir avantajını ortaya koyuyor, böylece ince ayaklar kullanarak daha narin bir görüntü yakalarken zeminde daha az yer kaplamak mümkün oluyor. Ahşabın doğal ve sıcak görünümününse sehpa tablası olarak ne kadar hoş durduğunu söylemeye sanırız pek gerek yok. Modern zigon sehpa modelleri açısından bu örnek boyut kadar rengin farklı kullanımı açısından klasik zigonlarla ayrışıyor. Bu iki sehpanın ayakları da farklı renge boyanmış, tablalar için kullanılan ahşap da farklı. O yüzden ilginç ve uyumlu bir ikili oluşturuyorlar.
Bu dörtlü tasarım modern zigon sehpa modelleri arasında yalın ve sempatik tasarımıyla sıyrılıyor. Fazla kalın olmayan ama doğal dokusunu yeterince hissettiren ahşap ayaklar üzerine konan renkli tablalar bir salona canlılık katma becerisine sahip olacaktır. Seçilen renkler de birbirine kontrast yaratacak şekilde tercih edilirken lacivert de hepsinde ortak olarak kayıt işlevi gören yerlerde kullanılmış. Modern zigon sehpa modelleri içinde basit ve sade tasarımlarla rengi bir arada kullanmayı sevenlerin tercihlerinden olabilecek sehpalarla karşı karşıyayız.
Modern zigon sehpa modelleri elbette tasarım dünyasının akımlarından etkileniyor. Bunlardan biri de şaşılmayacak üzere geri dönüşüm anlayışına sahip tasarımlar. Son yıllarda geri dönüşüm, tasarım yapanların malzeme ve yöntem tercihleri üstünde epey etkili oldu. Bu ikili zigon sehpa da geri dönüştürülmüş kartondan yapılmış. Bu zigon sehpa setinin bir ilginç yanı da taşıdığı ironi. Kullanım kolaylığı gereği hafif olması gereken zigon sehpalar beton görünümünde boyanarak ironik bir etki yaratılmış. Her açıdan ilginç bir tasarım.
Bu zigon sehpalar oldukça sade bir tasarıma sahip ve aynı tasarım pek çok farklı renkte üretilmiş. Böylece son derce yalın bir tasarımı dilenen renkte bulmak mümkün. Yalnızca sehpanın rengiyle mekanda vurgu yaratmak ya da renkli bir mekanda bu renklere uygun sehpa kullanmak için uygunlar. Modern zigon sehpa modelleri bu örnekteki gibi bazen sade tasarımla bol seçenek de sunabilir.
Modern zigon sehpa modelleri içinde bazı mobilyalar da tam olarak zigon formatında görünmeyebilir ancak zigon mantığında tasarlanmış olabilirler. Örneğin bu dresuar ltına koyulan iki sehpa gerektiğinde çekilerek kullanılabilir. Tıpkı diğer zigon sehpalar gibi dilediğinde yerinden çıkarılıp kullanılacak şekilde tasarlanmış. Hatta sehpaların altında birer de puf yer alarak dresuar, sehpa, puf üçlemesi üç adet sehpaya alternatif olarak zigon formülüyle yerleştirilmiş.
Geçmişte yemekler
sini denilen bakır veya pirinçten yapılmış geniş tepsilerde yenirdi. Kurulan yer sofrası için bu siniler sini ayağı denen açılıp kapanır ahşap ayaklara oturtulurdu. Sedirlerin pencere boyunca döndüğü yaşam alanının ortasına kurulan bu yer sofralarının formu bu örnekte stilize edilmiş. Stilizasyon da pek çok yöntem gibi modern zigon sehpa modelleri için kullanılıyor. Sedir gibi mekanda dönen oturma elemanını ortalayan üç adet iç içe geçen sehpa adeta eski sinilerin modern bir versiyonu olarak duruyor.
Sadece zigonları değil farklı sehpa modellerini de incelemek isterseniz daha önce sayfalarımızda yer almış Alışılmadık sehpa modelleri adlı yazıya da göz atabilirsiniz.