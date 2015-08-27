Modern ev dekorasyonu nasıl yapılmalı?

Modern bir ev dekorasyonuna sahip olmadan önce, uzmanlardan alacağımız destek ve kendi imkanlarımız doğrultusunda araştırmalarımızın önemli ölçüde fark yaratacağını hatırlatalım. Bilinçli ve ölçülü değerler üzerinden ilerleyerek adım atmak ayrıca size zaman kazandıracak, yapılacakları belli bir şablona oturtacak. Sahip olmak istediğiniz evin dekorasyonu içinize sinmeli, sizi yansıtmalı ve yaşamınızı sürdürebileceğiniz kalitede olmalıdır. Belirlediğiniz alanların karakteristiği, hangi stilin uygulanacağı ve malzemeler üzerinden nasıl bir yol izleneceği hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. Konfor sunan mobilyaların, sahip olunan dekorasyon ile ilintisi, renkler ve dokular üzerinden izlenebilir. Elbette ki şıklık ve özen sunan aksesuarlar ve objeleri sergileyebileceğiniz evin dekorasyonu bazı işaretler verecektir. Örneğin sıcak etkiler ya da nötr renkler üzerinden evinizin havasını değiştirebilecek, daha farklı tasarımları deneyebilecek imkanlarınız olacak. Evinizin dekorasyonunu değiştirmek istiyor olabilirsiniz, ya da yeni bir ev sahibi olarak nasıl dekore edeceğinizi düşünüyorsanız; modern kategorisi altında daha fazla örnek inceleyebilirsiniz.

Geçmişten günümüze ev dekorasyonu hakkında modern ve klasik stiller üzerinden bazı fikirler edinmişizdir. Zamanın ruhunun etkileri dönemsel olarak değişkenlik göstermiştir. Modernizm ile gelen minimalist dili, yalın, dingin ve bir o kadar çarpıcı tasarımlar takip etmiştir. İçinde yaşadığımız dönemin modern etkilerini salonlarınızda, banyo ve mutfaklarınızda, yaşam alanlarınızda zaten uyguluyor olabilirsiniz. Uzmanların seçtiği örneklerle daha geniş kapsamlı ev dekorasyonu ipuçları ve hangi stilde nasıl uygulamalar yapacağınıza dair fikir sahibi olabilirsiniz. Özellikler ev dekorasyonunda kullanılacak materyal, renkler, stiller, mobilyalar ve aksesuarlar, dokular hakkında geniş bir dünya mevcut. Modern ev dekorasyonu hakkında daha geniş kapsamlı fikir sahibi olmak isterseniz, sizin için derlediğimiz örnekleri incelemenizi tavsiye ederiz.