Modern ev dekorasyonu nasıl yapılmalı?

Modern bir ev dekorasyonuna sahip olmadan önce, uzmanlardan alacağımız destek ve kendi imkanlarımız doğrultusunda araştırmalarımızın önemli ölçüde fark yaratacağını hatırlatalım. Bilinçli ve ölçülü değerler üzerinden ilerleyerek adım atmak ayrıca size zaman kazandıracak, yapılacakları belli bir şablona oturtacak. Sahip olmak istediğiniz evin dekorasyonu içinize sinmeli, sizi yansıtmalı ve yaşamınızı sürdürebileceğiniz kalitede olmalıdır. Belirlediğiniz alanların karakteristiği, hangi stilin uygulanacağı ve malzemeler üzerinden nasıl bir yol izleneceği hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. Konfor sunan mobilyaların, sahip olunan dekorasyon ile ilintisi, renkler ve dokular üzerinden izlenebilir. Elbette ki şıklık ve özen sunan aksesuarlar ve objeleri sergileyebileceğiniz evin dekorasyonu bazı işaretler verecektir. Örneğin sıcak etkiler ya da nötr renkler üzerinden evinizin havasını değiştirebilecek, daha farklı tasarımları deneyebilecek imkanlarınız olacak. Evinizin dekorasyonunu değiştirmek istiyor olabilirsiniz, ya da yeni bir ev sahibi olarak nasıl dekore edeceğinizi düşünüyorsanız; modern kategorisi altında daha fazla örnek inceleyebilirsiniz.
Geçmişten günümüze ev dekorasyonu hakkında modern ve klasik stiller üzerinden bazı fikirler edinmişizdir. Zamanın ruhunun etkileri dönemsel olarak değişkenlik göstermiştir. Modernizm ile gelen minimalist dili, yalın, dingin ve bir o kadar çarpıcı tasarımlar takip etmiştir. İçinde yaşadığımız dönemin modern etkilerini salonlarınızda, banyo ve mutfaklarınızda, yaşam alanlarınızda zaten uyguluyor olabilirsiniz. Uzmanların seçtiği örneklerle daha geniş kapsamlı ev dekorasyonu ipuçları ve hangi stilde nasıl uygulamalar yapacağınıza dair fikir sahibi olabilirsiniz. Özellikler ev dekorasyonunda kullanılacak materyal, renkler, stiller, mobilyalar ve aksesuarlar, dokular hakkında geniş bir dünya mevcut. Modern ev dekorasyonu hakkında daha geniş kapsamlı fikir sahibi olmak isterseniz, sizin için derlediğimiz örnekleri incelemenizi tavsiye ederiz.
Parlak mavi dolap kaplamalarının öne çıktığı şahane bir oturma odası örneği ile karşı karşıyayız. Açık renk tonları ile gelen ferahlık ve tatlı mavi tonları ile tasarlanmış sempatik ve modern mutfak dekorasyonu farklı zevklere hitap ediyor. Konforun sağlandığı keyif alanı TV ünitesi ve oturma gruplarının kullanımı, dar alanda ev dekorasyonu ile ilgili fikirler veriyor. Minimalist renk tonlarının kullanıldığı modern tip oturma odası dizayn etmek isteyenlerin hoşuna gidebilecek bir dizayn örneği olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Farklı tasarımlara sahip küçük ev modelleri yazımızda küçük ev modellerine uygun ev dekorasyonu stillerine göz atabilirsiniz.
Hollanda'da bulunan BEPUREHOME tarafından dizayn edilen nefis bir oturma odası örneği. Duvarda ahşap kaplama dokusu ile deri koltuk dokuları doğal materyalleri çağrıştırıyor. Doğa ile iç içe olmayı sevenler için doğadan gelen dokuları ve objeleri hissetmek gibi yoktur. Gerek figürler ve duvar aksesuarlarında doğanın bir parçası hayvanların figürleri, gerekse doğal ahşap dokusu. Soğuk gri renk tonları ile sıcak kahverengi tonlarının uyumu, modern tip şık bir oturma odası tasarlamak için muazzam bir renk kombinasyonu oluşturuyor.
Keyif ortamı yaratabildiğiniz, pratik ve akılcı ev dekorasyonu oluşturabilecek bir fikir daha. Döşeme seviyelerini oluşturan kot farklarını kullanarak kullanışlı alanlar yaratabilirsiniz. Beyaz duvar zemini ile mekanı genişleten etki yaratılırken, döşeme zemini ahşap ile kaplanmış. Mekanlarda açık renk tonlarının kullanılması, tavan yüksekliği fazla olmayan alanlarda daha geniş göstermesi bakımından pratik çözümdür. Modern ev dekorasyonunda kot farklarının her birinin ayrı mobilya grupları ve aksesuarlara hizmet etmesi ise mekan kullanımında akılcı çözümlere örnek olarak verilebilir.
Amaca yönelik ışıklandırmanın mekanda farklı etkiler yaratmada oldukça fazla etkisi olduğunu görüyoruz. Döşeme seviyelerinde görsel etki yaratan ışıklandırmalar, duvar dekoru olarak da aynı dili kullanıyor. Asma tavan döşeme zemini farklarını da şık ışıklandırma detayları ile belirginleştirebilirsiniz. Döşeme zemini yükseklik farkı ve asma tavan yükseklik farkı zekice tasarlandırılmış ışıklandırmalar ile öne çıkarılmış. Ayrıca sarı renk tonları ve açık gri renk tonları ile bu farklılıklar iyice belirginleştirilmiş.
Gördüğünüz oturma odası örneğinde dar ve uzun alanlarda pratik kullanım fikirleri veren keyifli bir salıncak tasarımı kullanılıyor. Ev dekorasyonu için modern ve sıra dışı fikirlere açık olunmalı. Keyif bir alan yaratmak için dar ve küçük alanların kullanımında zevkinize uygun eğlence ve keyif köşeleri tasarlayabilirsiniz. Özellikle kitap okumak ya da dinlenmek için yastığınızı alıp sallanacağınız keyifli bir alanı reddetmeyeceğinizi düşünüyoruz. Ayrıca döşeme zemin kaplamasında ve taşıyıcı etki yaratan kolon görünümlü ahşabın renkleri ortama ahenk ve sıcak bir etki katıyor.
Grilerle bezenen oturma odası dekorasyonu canlı renklere ve sıra dışı fikirlere yer açıyor. Polonya'da bulunan CERAMİKA PARADYŻ tarafından dizayn edilen oturma odasında minimalist renklerle şık ve modern bir mekan tasarlanmış. Düşlerinize çıkan basamakların duvar dekorasyonunda kullanımı, estetik ve kurgusal hikayesiyle büyüleyici bir etki yaratıyor. Göz yormayan, fazla renk kullanımına gerek kalmadan minimalist tasarıma uygun bir örnek. Sıra dışı fikirleri öne çıkarabilmek için nötr renklerin kullanımı modern ev dekorasyonu için pratik bir fikir olabilir.
Beyazlarla duru bir mekanda nefis bir uyku almanın keyfi güzel olsa gerek. Dingin sabahlar ve göz yormayan bir tasarım örneği olan yatak odası, modern ev dekorasyonunda yalınlıkla sıra dışı fikirlere yer açıyor. Yatak başı üzerine tümüyle tercihleriniz ve hayal gücünüzle sınırlamayacağınız bir sunum alanı oluşturulabilir. Beyaz ağırlıklı döşenmiş bir yatak odasıyla ahenk yakalayan bir duvar resmi alternatifi. Dilerseniz sizler de hayallerinizi sınırlamadan yatak başı için farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
Pratik fikirlerle özgün çözümler yaratabilmenize fırsat sunan modern ev dekorasyonlarında, alternatifleriniz sandığınızdan çok olabilir. Mümkün olan yerlere gömme dolap ya da rafların yerleştirilebileceğini daha önce de çeşitli örneklere görmüştük. Açık renk tonlarının tercih edilmesi mekandaki dar etkiden kurtulunmasını sağlıyor. Öte yandan doğru ışıklandırma ile şık bir görüntü kazanırken, raflarınızı kullanabileceğiniz enfes bir alan oluşturuluyor.
Brezilya'da bulunan Sandro Clemes tarafından dizayn edilen odada fonskiyonel ve estetik bir tasarım örneği ile karşı karşıyayız. Ahşabın klasik dönemlerden beri şekil alması ve doğallığı estetik bir biçimde yansıtması bakımından işlevliliği günümüze kadar gelmiştir. Şemsiye ve şapka gibi dekoratif durabilecek objeleri taşırken, estetik değer katan yaratıcı bir askılık fikri diyebiliriz. İlham veren fikirlerle modern ev dekorasyonunda alternatifleriniz sandığınızdan çok daha fazla olabilir, sadece pratik ve estetik değer kaygısı gözetilmeli.
Modern stil ev dekorasyonu örnekleri, dingin ve duru açık renk tonlarına yer açarken, canlı ve çarpıcı renklere de yer veriyor. Ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin kullanımı doğadan gelen esintiyi ve sıcaklığı hissettirmeye devam eder. Öte yandan canlı renklerin dinamizmi ve mekana kattığı canlılık enerji verir, güne daha canlı başlamanıza yardımcı olabilir. Renklerin insanlar üzerindeki enerjiye olumlu ya da olumsuz etkilerini duymuşsunuzdur. Capcanlı sarı ve modern stil dizayn edilmiş bir abajur, dingin bir yatak odası için hoş bir alternatif olabilir. Yeni bir ev sahibi olarak evinizi nasıl dekore edeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz ya da evinizin dekorasyonunu değiştirmek istiyorsanız; modern stil üzerinden bazı mekan örneklerini sizin için inceledik.