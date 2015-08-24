Özgün peyzaj düzenleme örnekleri

Bahçesi olanlar için; bahçe keyfi yapmak, günün yorgunluğunu atmak, ruhunu dinlendirmek, akşam yemeklerini yeşillikler içinde yemek, misafirleri, akrabaları, dostları ile çay, kahve keyfi yapmak, bahçenin düzenlenmesi ve temizlenmesi ile uğraşmak ayrıcalıktır. Buralarda geçirilen zamanlar çok keyifli olduğu gibi bahçeler sayesinde bahar aylarında güneşin tadı çıkarılır, toprakla dost olunur. Bütün bunların yapılabilmesi ve hayal kırıklığı ile sonuçlanmaması için bahçe peyzajının şık ve estetik olarak yapılması gerekir. Bahçe peyzajı yapmak bahçeyi temizlemek yada çiçek ekmek demek değildir.Peyzaj dendiğinde; bahçenin bütün alanını kaplayan, çiçek ekim alanları, taş havuzları, ağaç dikimleri, yapılacak pergoleler, yapılacak taş meydanlar, toprak adaları, ahşap işleri gibi bütün konuları içine alan tamamının planının mevsimlere ve güneş yönlerine göre yapıldığı geniş kapsamlı bahçe düzenlemesidir.

Öncelikle bahçenizin büyüklüğüne göre planlamasının yapılması gerekir. Yapacağınız planlama, ekeceğiniz otsu ve odunsu bitkilerin türlerine ve yapacağınız yürüyüş yollarına göre şekillenecektir. Bahçenize peyzaj düzenlemsi yapacaksanız işe sınırlarınızı belirlemekle başlayın. Bahçe sınırlarını doğal taşları üç sıra üst üste dizerek bahçe sınırlarınızı oluşturun. Sonrasında mevsimlik çiçekler için bahçenin en fazla güneş gören yerini seçin. Çünkü mevsimlik çiçekler güneşe ihtiyaç duyarlar. Oturum alanı olarak belirleyeceğiniz alanı kayrak taşı ile kaplayın. Kalan alanları ve yürüyüş yollarını gönlünüzce dekore edebilirsiniz. Bahçe için mobilya seçimininde https://www.homify.com.tr/odalar/bahce sitesinde yer alan modelleri örnek alarak bahçenize peyzaj düzenlemesi yapabilirsiniz.

Sizler de bahçeleriniz için peyzaj düzenlemesi yapmak isterseniz sitede yer alan modellerden yararlanacağınız gibi bir kaç modelin sentezinden de yararlanabilirsiniz. Bunun yanında peyzaj hizmeti sunan firmalardan destek alarak özel peyzaj düzenlemeleri yapabilirsiniz.