Özgün peyzaj düzenleme örnekleri

Bahçesi olanlar için; bahçe keyfi yapmak, günün yorgunluğunu atmak, ruhunu dinlendirmek, akşam yemeklerini yeşillikler içinde yemek, misafirleri, akrabaları, dostları ile çay, kahve keyfi yapmak, bahçenin düzenlenmesi ve temizlenmesi ile uğraşmak ayrıcalıktır. Buralarda geçirilen zamanlar çok keyifli olduğu gibi bahçeler sayesinde bahar aylarında güneşin tadı çıkarılır, toprakla dost olunur. Bütün bunların yapılabilmesi ve hayal kırıklığı ile sonuçlanmaması için bahçe peyzajının şık ve estetik olarak yapılması gerekir. Bahçe peyzajı yapmak bahçeyi temizlemek yada çiçek ekmek demek değildir.Peyzaj dendiğinde; bahçenin bütün alanını kaplayan, çiçek ekim alanları, taş havuzları, ağaç dikimleri, yapılacak pergoleler, yapılacak taş meydanlar, toprak adaları, ahşap işleri gibi bütün konuları içine alan tamamının planının mevsimlere ve güneş yönlerine göre yapıldığı geniş kapsamlı bahçe düzenlemesidir.
Öncelikle bahçenizin büyüklüğüne göre planlamasının yapılması gerekir. Yapacağınız planlama, ekeceğiniz otsu ve odunsu bitkilerin türlerine ve yapacağınız yürüyüş yollarına göre şekillenecektir. Bahçenize peyzaj düzenlemsi yapacaksanız işe sınırlarınızı belirlemekle başlayın. Bahçe sınırlarını doğal taşları üç sıra üst üste dizerek bahçe sınırlarınızı oluşturun. Sonrasında mevsimlik çiçekler için bahçenin en fazla güneş gören yerini seçin. Çünkü mevsimlik çiçekler güneşe ihtiyaç duyarlar. Oturum alanı olarak belirleyeceğiniz alanı kayrak taşı ile kaplayın. Kalan alanları ve yürüyüş yollarını gönlünüzce dekore edebilirsiniz. Bahçe için mobilya seçimininde https://www.homify.com.tr/odalar/bahce sitesinde yer alan modelleri örnek alarak bahçenize peyzaj düzenlemesi yapabilirsiniz.
Sizler de bahçeleriniz için peyzaj düzenlemesi yapmak isterseniz sitede yer alan modellerden yararlanacağınız gibi bir kaç modelin sentezinden de yararlanabilirsiniz. Bunun yanında peyzaj hizmeti sunan firmalardan destek alarak özel peyzaj düzenlemeleri yapabilirsiniz.
Evinizin bahçenize bakan tarafındaki pencere için değişik düzenlemeler yaparak pencereden dışarı baktığınızda içinizi ferahlatan şık bir pencere önü yaratabilirsiniz. Bunun için örnek resimdeki gibi duvar kenarına saksı görevi görecek bir alan oluşturmalısınız. Bunu betonarme ile de yapabilirsiniz, yalıtımı yapılmış ağaç ile de yapabilirsiniz. Bu alanın kenarı mevsimlik çiçekler için işlenmeli ve ekime hazır hale getirilmelidir.Daha sonra saksı görevi gören alana boyu çok uzamayan mevsimlik bitkiler, yan tarafına ise güzel renklerde açan mevsimine uygun bitkiler ekerek pencere önü peyzajınızı yapmış olursunuz.Pencereden dışarı bakınca içinizin açıldığı bir görüntü sizi mutlu edecektir.
Kim işten eve geldiğinde bahçe kapısından ev kapısına varana kadar geçeceği yolun yandaki resimdeki gibi iç açıcı, huzur verici, ferahlatıcı olmasını istemez ki. Siz de benzer bir düzenleme yapabilirsiniz. Bunun için uzun ömürlü sarmalık bitkilerinin fidanlarından bolca almalısınız. Yürüyüş yolunun kenarına bunları belli aralıklarla ekerek büyümelerini beklemelisiniz. Bu arada Uzayan sarmaşıklar için yukarıdan ip bağlayabilmek için bir çelik teli enlemesine kapıya bağlayın. Fidanların her biri için bu tele ip bağlayarak fidanların nizami uzamasını sağlayın. Seçeceğiniz sarmaşıklar gün ışığında renkli çiçe açan sarmaşıklar olursa bu yürüyüş yolu çok hoş ve görsel olacaktır
Bir park için peyzaj yapmak kolay değildir. Planlamasını çok iyi yapmak gerekir. Örnek resim de yer alan park için önce havuz alanları oluşturulmuştur. Havuz alanlarından sonra yıllık ağaçların ekileceği alanlar ve türleri belirlenmiştir. Ağaçların ekildiği yerlere çimler ekilmiş ve yeşil alan oluşturulmuştur. En son olarak çucuk oyun alanları, oturulacak alanlar ve yürüyüş alanları yapılmıştır. Sizler de bahçenize benzer bir peyzaj yapmak isterseniz bu yöntemleri izleyerek ve örnek peyzaj düzenlemesini inceleyerek bir bahçe düzenlemesi yapabilirsiniz.
Geniş bir bahçeniz varsa örnek resimdeki gibi bir düzenleme yapabilirsiniz. Küçük bir süs havuzu ve bu havuza su taşıyan üstü açık kanalları bahçe içerisinden veya yürüyüş yolunun kenarında geçirerek bahçenize küçük su yolları yapın. Daha sonra su yollarının kenarlarına istediğiniz mevsimlik bitkileri ekin veya çakıl taşlarını dökerek su yolunu bahçenin en özenli yeri yapın.Bahçe sınırlarına kavak ağacı fidanları ekerek bahçenizin peyzajını tamamlayın. Burada geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirin.
Bahçenizde ekili bulunan odunsu bitkileri kesmek istemiyorsanız bahçenizi daha güzel hale getirmek için ışık düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bunun için ağaçların altlarına ışık yönü yukarı bakacak şekilde projektörler koyun. Projektörlerin bir kısmı ağacı aydınlatırken bir kısmı da duvarı aydınlatsın. Küçük çalılıklarınız var ise bunları aydınlatan düşük şiddetli aydınlatmalar ile süslemenizi bitirin. Bahçenizdeki ağaçlara dokunmadan bahçenizi dekore etmiş oldunuz.
Bahçenizde hem çok yıllık hem de mevsimlik bitkiler var ise size yandaki gibi bir peyzaj örneği tavsiye edebilirim. Bahçe duvarının kenarında yer alan yıllık ağaçlar ile oturum alanı olarak düzenlenmiş alanı arasına çim ekerek yeşil alan oluşturun.Yeşil alanın içine yürüyüş yolu yaparak orta büyüklükte karoları yürüyüş yolu basamakları olarak kullanın.Diğer çok yıllık bitkinin köklerini mevsimlik bitkiler ekerek güzelleştirin. Böulece hem bahçenizi fonksiyonel bir hale getirdiniz hem de estetik bir bahçe peyzajı yapmış oldunuz. Örek olarak Bahçevilla Peyzaj Firmasının örnek resmini https://www.homify.com.tr/profesyoneller/73632/bah… sittesinden inceleyebilirsiniz.
Bahçenizin duvarının kenarına 60 cm yükseliğinde taş kullanarak duvar örün. Böylece duvar ile ördüğünüz yarım duvarın arası çiçek ekimi için ideal bir saksı olacaktır. Bu alanı toprakla doldurarak yıllık ve mevsimlik bitkiler ekin. Daha sonra evinizin duvarının dibine güller ekerek yan tarafına büyük beyaz taşlar ile yürüyüş yolu yapın. Yürüyüş yolu ile diğer yarım duvar arasında kala alana ister çim ekin, isterseniz değişik şekiller oluşturan çiçekler ekerek güzelleştirin. Bu tamamen size kalmıştır. İsterseniz tam ortaya küçük bir süs havuzu koyabilirsiniz.
Sade bir bahçe peyzajı yapmak için yapacağınız işlem çok basittir. Bahçenizin ağaçlar ve bitkiler dışında kalan alanına bir yürüyüş yolu yaparak bu yola küçük beyaz mıcır taşları dökün. Geri kalan alanın tamamına çim ekin. Yıllık ağaçların dibine çiçekler ekerek peyzajınızı tamamlayın. İsterseniz çim yerine sıra sıra lale soğanları ekerek yine sade ve farklı bir bahçe peyzajı yapmış olursunuz. Örnek resmihttps://www.homify.com.tr/profesyoneller/56196/msf… linkinde yer alan MSF DİZAYN PEYZAJ MİMARLIK KENTSEL TASARIM .firmasından inceleyebilirsiniz.
Evinizin önünde geniş bir alan var ve bahçe yapmak için çok ideal ise resimdeki gibi bir bahçe peyzajı yapın. Öncelikle evin dış kapısından girişine kadar ve bahçe içinde gezilecek yer için yürüyüş yolu belirleyin. Belirlediğiniz yürüyüş yoluna desenli fayanslar ile kaplayın. Bu yürüyüş yolunun kenarına bodur yıllık bitkiler ekerek yürüyüş yolunu bahçeden ayırın. Geri kalan alanı çim ile doldurun. Çimler topraktan çıkmaya başlayınca bahçenizin oluşturacağı güzellik gözlerinizi kamaştıracaktır. Bahçede yer alan yıllık bitkilerin dibine mevsimlik çiçekler ekerek estetik görünüm oluşturun. İstediğiniz ölçüde alan ayırarak farklı ve renkli mevsim bitkilerini ekin. Yeriniz var ise büyük bir süs havuzu bahçenize görsellik sağlayacaktır.
Evinizin dış kapısından giriş kapısına kadar sizi mutlu edecek bir bahçe düzenlemesi ve yürüyüş yolu peyzajı yapabilirsiniz. Bahçenizin kenarında kalan alana çim ekin. Çim ekili alanın üzerine dikdörtgen boyutlarında kayrak taşları ile yürüyüş yolu basamakları oluşturun. Yürüyüş yolunun kenarlarına isterseniz beyaz nehir taşlarından dökerek estetik hale getirin. Yürüyüş yolunun kenarına bakan bahçe kenarına renkli mevsim bitkileri ekerek buradan geçerken içinizin rahatlamasını sağlayın. Bunları yaparak dış kapıdan evin kapısına kadar geçen süreyi daha keyifli hale getirmiş olursunuz.