Peyzaj bahçe düzenlemeleri

Ülkelerin nüfuslarının hızla artması birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bu sorunlardan bir tanesi de, yerleşim alanlarının kısıtlı olmasından doğan yerleşim problemiydi. İnsanlar bu problemin çözümünü ise, çok katlı binalar inşa etmekte buldular. Fakat bu durum insanları doğayla uzaklaştırmakla kalmadı aynı zamanda başka bir takım problemleri de beraberinde getirdi. İnsanların binlerce yıllar boyunca doğayla iç içe yaşadığı göz önüne alınınca, doğadan uzak bir yaşam sürmenin insan psikolojisi üzerinde pek de olumlu sonuçlar doğurmayacağını tahmin etmek zor değildir. Bu gerçeğin yavaş yavaş fark edilmesi ile de bahçe yaşamı ve bahçe tasarımı büyük önem kazandı.

Eğer siz de doğayla iç içe yaşama şansına sahip olan insanlardan biri iseniz, bahçenizi özenle dekore etmek isteyebilir ve peyzaj bahçe düzenlemesi hakkında bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer düşünceleriniz bu yönde ise, yani peyzaj bahçe düzenlemesi hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Peyzaj bahçe düzenlemelerinde dikkat edilmesi gereken konuların başında fiziki konular gelir. Bu fiziki konular, peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınız alanın topografik özellikleri(hakim olan toprak türü, kayaç yapısı vs.), bu alanda hakim olan iklim şartları ve evinizin ve bahçenizin geneline hakim olan havadır. Peyzaj bahçe düzenlemenizi evinize göre yapmanızda daha doğrusu evinizden bağımsız olarak yapmamanızda fayda vardır çünkü eviniz ve bahçeniz bir bütündür. Bu fiziksel koşulları göz önünde bulundurmanız da peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınızı alana yerleştireceğiniz bitkiler açısından büyük önem taşır. En basit şekilde örnek vermek gerekirse, bol yağış alan bir bölgede yaşıyor ve bu bölgede peyzaj bahçe düzenlemesi yapıyorsanız, bu alanda kaktüs bitkisi yetiştirmeye çalışmanız pek doğru olmaz. Ya da iğne yapraklı ağaçları kullanmak istiyorsanız, soğuk iklim şartlarının hakim olduğu bir alanda bulunuyor olmanız gerekir.