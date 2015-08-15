Peyzaj bahçe düzenlemeleri

Ülkelerin nüfuslarının hızla artması birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bu sorunlardan bir tanesi de, yerleşim alanlarının kısıtlı olmasından doğan yerleşim problemiydi. İnsanlar bu problemin çözümünü ise, çok katlı binalar inşa etmekte buldular. Fakat bu durum insanları doğayla uzaklaştırmakla kalmadı aynı zamanda başka bir takım problemleri de beraberinde getirdi. İnsanların binlerce yıllar boyunca doğayla iç içe yaşadığı göz önüne alınınca, doğadan uzak bir yaşam sürmenin insan psikolojisi üzerinde pek de olumlu sonuçlar doğurmayacağını tahmin etmek zor değildir. Bu gerçeğin yavaş yavaş fark edilmesi ile de bahçe yaşamı ve bahçe tasarımı büyük önem kazandı.
Eğer siz de doğayla iç içe yaşama şansına sahip olan insanlardan biri iseniz, bahçenizi özenle dekore etmek isteyebilir ve peyzaj bahçe düzenlemesi hakkında bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer düşünceleriniz bu yönde ise, yani peyzaj bahçe düzenlemesi hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.
Peyzaj bahçe düzenlemelerinde dikkat edilmesi gereken konuların başında fiziki konular gelir. Bu fiziki konular, peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınız alanın topografik özellikleri(hakim olan toprak türü, kayaç yapısı vs.), bu alanda hakim olan iklim şartları ve evinizin ve bahçenizin geneline hakim olan havadır. Peyzaj bahçe düzenlemenizi evinize göre yapmanızda daha doğrusu evinizden bağımsız olarak yapmamanızda fayda vardır çünkü eviniz ve bahçeniz bir bütündür. Bu fiziksel koşulları göz önünde bulundurmanız da peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınızı alana yerleştireceğiniz bitkiler açısından büyük önem taşır. En basit şekilde örnek vermek gerekirse, bol yağış alan bir bölgede yaşıyor ve bu bölgede peyzaj bahçe düzenlemesi yapıyorsanız, bu alanda kaktüs bitkisi yetiştirmeye çalışmanız pek doğru olmaz. Ya da iğne yapraklı ağaçları kullanmak istiyorsanız, soğuk iklim şartlarının hakim olduğu bir alanda bulunuyor olmanız gerekir.
Konu peyzaj bahçe düzenleme olunca en önemli konulardan biri de yol düzenlemesidir. Çünkü yol düzenlemesi peyzaj düzenleme konusunda büyük yere sahiptir. Yolu nereden nereye kullanacağınız, genişliği, uzunluğu, zemin malzeme tercihi ve çevre düzenlemesi derken peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınız alanda yol yapmak kimi zaman başınıza büyük problemler açabilir. Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, doğal dokuya zarar vermemek açısından doğal olmayan malzemelerden elinizden geldiğince kaçınmalısınız. Ayrıca bu yolların çevresinde de doğru bir düzenleme yapmak, bu yolları görünmez kılabilir.
Peyzaj bahçe düzenlemelerinde, fiziksel koşulların ve iklim şartlarının yanı sıra aydınlatmanın da büyük önemi vardır. Doğru biçimde aydınlatılmış bir bahçe, eskisinden daha şık bir hale gelebilir. Bu örnekte peyzaj bahçe düzenlemesi yaparken bahçenizi nasıl aydınlatabileceğinize dair önemli fikirler bulabilirsiniz. Ağaçlarınızın gövdesinde ışıklandırma yapabileceğiniz gibi, eğer nostaljik bir hava yakalamak isterseniz ağaçların arasına ampüller asabilirsiniz. Öte yandan zeminde, yeşil çalıların arasında kullanılan ışıklandırmalar da zeminin aydınlatılmasını sağlayabilir. Doğru bir aydınlatma, bahçenize ferah bir hava katarken aynı zamanda peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınız alanı da büyük oranda değiştirebilir.
Eğer peyzaj bahçe düzenlemesi yapacaksanız, kullanabileceğiniz bir diğer alternatif seçenek de yeşil çalılardır. Peyzaj bahçe düzenlemesinde bu tarz çalıları kullanmak-eğer bu bitkileri hazır satın almıyorsanız- uzun soluklu bir iştir. Öncelikle bu bitkileri bahçenize ekmeniz ve sabırla büyümelerini beklemeniz gerekmekte. Ardından yeterli boyuta ulaştıklarında doğru bir budama ile onlara istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kuğu,fil,at,balık gibi hayvan şekilleri verebileceğiniz gibi azimli bir çalışmayla onları insan bedeninde canlandırabilirsiniz. Eğer bu alternatifi değerlendirirseniz, her mevsim yeşil kalan çalıları seçmeye özen gösterin. Bu sayede elde ettiğiniz estetik görüntüyü bütün bir yıl muhafaza edebilirsiniz. Eğer peyzaj bahçe düzenlemenizde bu tarz bir yöntem kullanmak istiyorsanız sizi şu adrese davet ediyoruz.
Süs havuzları, özellikle peyzaj bahçe düzenlemelerinde sık sık başvurulan alternatiflerden biridir. Oldukça güzel sonuçlar verebilen bu süs havuzları, sizin de peyzaj bahçe düzenlemesi yaparken kullanabileceğiniz seçeneklerdendir. Bu örnekte ise, bahçenin köşesinde kullanılan bir süs havuzu görebilirsiniz. Bu köşenin büyük bölümünde kullanılan çim doku ve arka planda bulunan çam ağaçları bahçeyi yeterince doğal göstermiş. Öte yandan havuzda tercih edilen koyu renkli fayanslar da havuzun ön plana çıkmasına mani olmuş. Ayrıca havuzun arka kısmında bulunan taşlar da havuza doğal bir görünüm katmış. Peyzaj bahçe düzenlemenizde bu tarz bir havuz kullanmayı düşünüyorsanız şu adrese göz atabilirsiniz.
Peyzaj bahçe düzenlemelerinde fiziki koşulların yanı sıra, araziye uygun bitki seçiminin de büyük önemi vardır. Örneğin eğimli ve düz arazilerde kullanacağınız bitkiler birbirinden oldukça farklıdır. Eğimli arazilerde, toprağın verimli tabakasının suyla birlikte erozyona uğramaması için sağlam kökleri olan kısa boylu ağaçlar tercih etmek daha doğrudur. Düz arazilerde ise böyle bir sorun olmayacağı için alt kısmı açık, uzun boylu ağaçlar tercih edebilirsiniz. Bu örnekte de görüldüğü üzere, bu ağaçların alt kısmı açık olduğu için peyzaj bahçe düzenlemesi yaptığınız alanı ferah kılacaktır.
Zeminde veya süsleme olarak çakıl taşları kullanmak, peyzaj bahçe düzenlemelerinde sık sık başvurulan bir diğer yöntemdir. Çakıl taşları, doğru biçimde kullanılırsa tek başına peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınız alanı süslemek konusunda yeterli olacaktır. Ama siz bu taşları dolgu malzemesi olarak da kullanabilirsiniz. Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, taş yollarınızın kenarında süs amaçlı orta boy ve beyaz renkli taşlar kullanabilirsiniz. Bu tercihinizi beyaz yerine sade siyahtan yana da kullanabilirsiniz. Ya da bu taşları zeminde düzenli çizgiler üzerinde kullanarak estetik sonuçlar elde edebilirsiniz.
Peyzaj bahçe düzenlemesi yaparken dekoratif amaçlı kaya kullanımına da başvurabilirsiniz. Önceki örneklerimizde bahsettiğimiz gibi, bu kayaları peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınız alanda genel olarak hakim olan dokuya uygun biçimde kullanmalısınız. Bu örnekte orta kısımda bulunan kayanın, hemen kenarında bulunan taş yolla güzel bir ikili oluşturduğunu görebilirsiniz. Ayrıca kayanın kenarlarında yetişmiş olan otlar, kayanın eğreti durmasının önüne geçmiş. Öte yandan taş yolun kayayla bu denli iç içe olması, doğal bir görüntüyü sağlamış.
Önceki yazımızda bahçe düzenlemelerinde en çok kullanılan ana malzemelerin su, ahşap ve taş olduğundan bahsetmiştik. Bu prensip peyzaj bahçe düzenlemeleri için de geçerlidir. Çünkü bu tarz düzenlemelerde amaç, alana en yoğun şekilde doğal görünüm kazandırmaktır ve bu sebeple doğal olmayan malzemelerin kullanımından dikkatle kaçınmak gerekir. Bu örnekte zeminde çakıl taşı kullanımına güzel bir peyzaj bahçe düzenlemesi görebilirsiniz. Çim dokunun yanı sıra kenarda, duvarın alt kısmında kullanılan ve çakıl taşlarıyla doldurulmuş olan bu alan, peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınız alana doğal bir katmanızda size yardımcı olabilir.
İnsan hayatında doğal yaşamın ve yeşil dokunun önemine bu yazımızda ve önceki birkaç yazımızda da değinmiştik. Peyzaj bahçe düzenlemelerinde de, alanı olduğunca yeşile döndürmek çok önemlidir. Bahçenizin tamamında yeşil doku kullanabileceğiniz gibi bu örnekteki gibi sadece bir kısmını da yeşile boyayabilirsiniz. Bu örnek peyzaj bahçe düzenlemesi size birkaç fikir verebilir. Öncelikle bahçenin işlevsel kısmında çimen kısmın, yeşil bir çalılık duvarıyla birbirinden ayrıldığı söylemek yanlış olmaz. Öte yandan seçilen ağaçlar da, bu alanı boğmak yerine aksine bir ferahlık katmış.
Arazi koşullarının peyzaj bahçe düzenlemesinde büyük bir öneme sahip olduğundan yazımızın başında bahsetmiştik. Her zaman evinizi düz bir arazi üzerine inşa ettirme şansına sahip olamayabilirsiniz. Böyle zamanlarda, bu örnekte de görüldüğü üzere birkaç akıllıca dokunuşla, peyzaj bahçe düzenlemesi yapacağınız alanı daha verimli kullanabilir ve estetik bir görüntü kazanmasını sağlayabilirsiniz. Eğimli arazilerde tarım arazisi oluşturulurken de sık sık kullanılan set oluşturma yöntemi, eğimli arazi üzerinde peyzaj bahçe düzenlemesi yaparken en büyük yardımcınız olabilir. Ayrıca bu örnekteki gibi, setlerin kenarlarını taşlarla kaplamak, bu alana oldukça şık bir görüntü kazandırabilir. Öte yandan bu setlere farklı renklerde bitkiler yerleştirerek, rengarenk bir görüntü elde edebilirsiniz. Siz de eğimli bir arazi üzerinde peyzaj bahçe düzenlemesi yapacaksanız, şu adresi inceleyebilirsiniz.