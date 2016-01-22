Yaşam alanlarını kullanım amaçlarına göre duvarsız nasıl bölebiliriz?

Koltukların ve oturma alanı için kullanılan büyük halılar, oturma alanını özelleştirir, diğer alanlardan renk ve dokusu ile ayırır. Genel olarak halı seçimi yapılırken, mekandaki döşeme ve duvar zeminleri göz önüne alınır. Duruma göre mobilya ve eşyaların tarz, stil renk ve dokuları da baz alınır. Buna rağmen halının formu ve rengi, aslında mekan alanı ile de ilişkilidir. Mekana derinlik katan renk ve dokular, bulunduğu alanı rengi ile diğer alanlardan ayıran halı modelleri, alanların kullanım amaçlarına göre belirlenebilir. Form, stil, tarz, renk ve doku bakımından bulunduğu alanın hatlarını belirleyen halı modelleri seçiminde önemli bir diğer unsur, diğer döşeme zemini ve kaplaması ile ilişkisidir. Sadece renk ve doku aracılığıyla diğer döşeme zemini rengi ile kontrast oluşturabilir, örneğin nötr renkler gibi benzer nitelikler taşıyabilir. Diğer döşeme zemini ya da kaplaması nötr renklerde ise, dengeyi oluşturmak üzere canlı ve sıcak renkli halı modelleri tercih edilebilir. Halı modelinin perde, mobilya düzeni, döşeme zemini ve duvar kaplamaları ile renk, doku ve stil ilişkisi olabilir.