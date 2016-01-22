Yaşam alanlarını kullanım amaçlarına göre duvarsız nasıl bölebiliriz?

Ortak yaşam alanlarını kullanım amaçlarına göre işlevsel açıdan değerlendirmek, iç mekanları görevlerine göre ayırmak, sadece bölücü duvarlar aracılığıyla sağlanmak zorunda değil. Duvar olmaksızın yaşam alanlarını bölmek, görevlerine göre ayırmak mümkün. Bu yazımızda sizlere duvar olmadan, yaşam alanlarınızı kullanım amaçlarına göre ayırmayı daha işlevsel hale getirecek bazı başlıklar derledik. Oturma odaları için yemek alanı ile oturma alanını daha işlevsel fikirlerle ayırmak, mekanda alandan yer kazanmak mümkün. İşlevselliği kaybetmeden alan kazanarak yemek alanı ile oturma alanını ayırmak için, döşeme zemini, mutfak adaları, halılar, koltuk ve kanepeler, paravan niteliği taşıyan materyaller ve perdeleri değerlendirmek gibi pratik fikirler mevcut. Mobilya düzeni ile oluşturulan alanlar özelleştirilebilir, zemin doku ve renkleri ile belirginleştirilebilir. Mekanları kullanım amaçlarına göre bölmek, ayırmak üzere sizler için hazırladığımız başlıkları incelemeye başlayabiliriz. Yaşam alanlarını duvarsız bölme yöntemlerini yeniden değerlendirelim.
Koltukların ve oturma alanı için kullanılan büyük halılar, oturma alanını özelleştirir, diğer alanlardan renk ve dokusu ile ayırır. Genel olarak halı seçimi yapılırken, mekandaki döşeme ve duvar zeminleri göz önüne alınır. Duruma göre mobilya ve eşyaların tarz, stil renk ve dokuları da baz alınır. Buna rağmen halının formu ve rengi, aslında mekan alanı ile de ilişkilidir. Mekana derinlik katan renk ve dokular, bulunduğu alanı rengi ile diğer alanlardan ayıran halı modelleri, alanların kullanım amaçlarına göre belirlenebilir. Form, stil, tarz, renk ve doku bakımından bulunduğu alanın hatlarını belirleyen halı modelleri seçiminde önemli bir diğer unsur, diğer döşeme zemini ve kaplaması ile ilişkisidir. Sadece renk ve doku aracılığıyla diğer döşeme zemini rengi ile kontrast oluşturabilir, örneğin nötr renkler gibi benzer nitelikler taşıyabilir. Diğer döşeme zemini ya da kaplaması nötr renklerde ise, dengeyi oluşturmak üzere canlı ve sıcak renkli halı modelleri tercih edilebilir. Halı modelinin perde, mobilya düzeni, döşeme zemini ve duvar kaplamaları ile renk, doku ve stil ilişkisi olabilir.
Duvar, rengi ile mekana derinlik katan, olduğundan daha geniş ya da dar gösterebilecek niteliklere sahip bir yapı elemanıdır. Genellikle betonarme yapılarda taşıyıcı niteliği olmayan duvarların, birinci görevi mekanları kullanım amaçlarına göre ayırmaktır. Kiraladığınız ya da satın aldığınız evinizin farklı amaçlara göre kullanmak istediğiniz bir odasında halihazırda bir duvar olabilir. Duvarı kaldırmak gibi süreç ve uğraş gerektiren bir alternatifi es geçerek, duvar yüzeyinde birkaç değişiklik yaparak mekandaki etkileri değiştirebilirsiniz. Duvarda bulunan birkaç tuğla çıkarılarak, istenilen göz hizası boşluklar elde edilebilir. Duvarın rengi diğer duvar renklerinden farklı değerlendirilir. Renk seçiminde mobilya ve kullanım amaçlarına göre, doku desenleri, renk ve stil baz alınarak değiştirilebilir.
Yaşam alanlarını bölmek için sıklıkla tercih edilen yapı elemanı duvar, geniş alanları bölen, ağır bir kütle olarak varsayılır. Dolayısıyla gerekmiyorsa geniş oda ve salonları duvar ile bölmek yerine sadece yer döşemesi yüzeyleri ile ayırmak da mümkün. Oturma alanı için seçilen ahşap döşeme kaplaması ile açık mutfak alanına geçiş yapıldığını hissettiren fayanslar kullanım amaçlarına göre mekanları ayırır. Seramik kaplamalar, mozaikler, ahşap döşeme yüzeyleri, parkeler iç mekanlarda kullanım amaçlarına göre ayıran estetik birer unsur olarak değerlendirilebilir. Mozaik kaplamaların mekana kattığı estetik değer, renklerin ve dokuların ahengi bulunduğu alanı özelleştirir. Mutfak ve oturma alanı geçişini sağlayan alanda duvar kullanmak yerine, ıslak zemin döşeme kaplaması ile oturma alanına uygun ahşap döşeme kaplaması tercih edilebilir. Böylelikle ıslak zemin ile oturma alanı ayırılmış olur. Özellikle halı kullanarak zeminleri ayırmak yerine, göze hitap eden bir döşeme kaplaması ile mutfak alanı ayırılabilir. Halının eksikliğini hissettirmeyecek desen ve renklerde seramik kaplamalar, fayanslar mevcut. Yemek hazırlama alanından oturma alanına geçerken ahşabın sıcaklığı, renk ve dokularından faydalanılabilir. Oyun alanı, okuma alanı, çocuk odası ya da benzeri farklı kullanım amaçlarına yönelik döşeme zemini geçişlerinde vinil kaplama ile halı kombinasyonu tercih edilebilir. Çalışma alanından yatma alanına geçerken halının sıcak dokusu ve döşeme zemini farkı hissedilebilir.
Modern stil çözümlerle mutfak alanı ile oturma alanı arasındaki duvarlar kalkarken, mutfak adaları da daha işlevsel amaçlarla kullanılıyor. Mutfak adası ile mutfak tezgahı arasında yaklaşık 110 cm ya da daha fazla mesafe bırakılması, geçiş kolaylığı sağlar. Mutfak adası alanları görevlerine göre ayırmanızı sağlar. Ekstra tezgah ya da fonksiyonel yemek masası olarak değerlendirilebilir. Tezgah olarak değerlendirilen bir mutfak adası, açık mutfak alanı ile oturma alanını ayırma görevini üstlenebilir. Oturma odası ya da salon ile açık mutfak arasında birleştirici ve ayırıcı yemek alanı görevini görebilir. Hem işlevsel hem de iç mekanlara derinlik kazandıran ayırıcı eleman olarak mutfak adası, duvar ihtiyacını ortadan kaldırır, görüş alanını genişletir. Ayrıca ihtiyaca göre ikinci bir eviye için yer açar, mini fırın, mikrodalga ya da ankastre mini soğutucular için alan kazandırır.
Koltukların kullanıldığı mekanda bulunduğu alanın şeklini alması, dekorasyonda iç sirkülasyonu ve yönelimi etkiler. Büyük bir salona girdiğinizde, sizi oturma alanına yönlendiren ya da yemek alanına kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlayan mobilyaların konumu ve yönelimidir. Salon ya da oturma odasının genişliğine göre önce oturma alanı ve ihtiyaç duyuluyorsa yemek alanına ayrılacak kısımlar belirlenmeli. Kapı girişi ve pencere açıları kontrol edilerek, doğal ışık ihtiyacı ve geçiş sirkülasyonu kolaylığı göz ardı edilmemelidir. Buna göre belirlenen oturma alanı için seçilecek koltuk ya da kanepelerin geçişi engellemeyecek şekilde konumlandırılması için ölçüler alınmalı ve boyutlar belirlenmeli. Modern stil dekorasyon örnekleri ile beraber kanepe modellerinde çok işlevselliğin yanı sıra, iç mekanda bulunduğu alanın hatlarını belirginleştirmek için de kullanışlı birer araç olduğunu unutmamalı. Duvarın yeri geldiğinde bir ihtiyaçtan ziyade, derinlik katan geniş alanlar oluşturmak için bir engel olabileceğini unutmamalıyız. Ortak kullanım alanlarında sadece alanları görevlerine ayırmak için artık duvarlar ilk tercih olmak zorunda değil. Koltuk ve kanepe modelleri istenilen stil ve tarzda dekor sağlarken, duvar ihtiyacını ortadan kaldırarak alanları görevlerine göre pratik bir şekilde ayırabilir.
Odalarınızda alanları pratik bir şekilde ayırmanın bir yolu da paravan ve bölücü duvar özellikleri taşıyan panellerdir. Yatak odası dizaynı için uyku alanı oluşturmak, dingin ve yatıştırıcı bir alan yaratmak için, giysi dolabı alanını ayıran dekoratif bir paravan hem işlevsel, hem de estetik bir çözüm olacaktır. Eğer özel olarak giysi odası için ayrı bir odanız yoksa, pratik çözümlerle yatak odası alanlarını görevlerine göre bölebilir, ayırabilirsiniz. Fonksiyonel ve estetik çözümleri bir araya getiren paravanlar, dekoratif panelleri duvarlara oranla avantajları bulunmaktadır. İstenilen ölçü ve boyutlarda panel ve paravanlar iç mekanların stil ve tarzına göre tasarlanabilir. Renk, doku ve form açısından kattığı estetik değerlerin yanı sıra, iç mekanda derinlik katan etkisi, görevlerine göre alanları ayırma özelliği ile işlevsellik unsurları taşımaktadır. Görselde gördüğünüz modern stil dizayn edilen yatak odası tasarımı, Donaire Arquitectos imzası taşıyor.
Ayrıca
İç duvar kırarak mekanları birleştirmeden önce bilinmesi gerekenler yazımız da ilginizi çekebilir.