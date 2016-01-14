Eski bir apartman dairesinin modern dönüşümü

Çoğu zaman sıfırdan bir ev yaratmak eski bir evi yenilemekten çok daha kolay olabilir. Bütün detayların projenin stil ve konseptine göre belirlenebilecek olması yeni yapıların en büyük avantajıdır. Dönüşüm projelerinde ise, stil ve konsepti evin var olan mimari özelliklerine uygun bir şekilde tasarlama gerekliliği vardır. Belki de bu nedenle mimar ve tasarımcıların yeteneklerini en iyi şekilde gösterebildikleri projeler dönüşüm projeleridir. Ayrıca okurların en çok ilgisini çeken projelerdir de aynı zamanda. Homify ekibi olarak sizlere sık sık yenileme projeleri sunuyoruz. Bu yazımızda da yine göz alıcı bir dönüşüm projesi tanıtacağız. Kore'li dizayn firması Design Mellow tarafından alınan proje eski bir apartman dairesinin modern ve göz alıcı bir eve dönüşümünü kapsıyor. Bu muhteşem hikayeye tanık olmak istemez misiniz? O halde gelin oda oda inceleyelim. Ayrıca daha fazla detay görmek isterseniz firma sayfasından diğer fotoğraflara da bakabilirsiniz.
Evin giriş kısmı yanlış ve yorucu bir ışıklandırma, uyumsuz duvar kağıtları, başarısız renk dengesi ve ahşabın boğucu kullanımı ile zevkli bir dekorasyondan oldukça uzak bir görüntüye sahip. Bu tablo üzerinde tasarımcılar epey düşünmüş olmalılar. Zemin, duvar, mobilya, ışıklandırma ve kapının tamamen değiştirilmesi gerekiyor.
Oturma odasının geniş sürgülü cam kapılara ve bu kapıların açıldığı bir balkona sahip olması önemli bir mimari avantaj gibi görünüyor. Tasarımcılar bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmiş olmalılar. Cam kapılar dışında ise odadaki hemen her şeyin değişmesi gerekecek. Tavanda görünen, kare şeklinde yerleştirilmiş floresan ışıklandırma odanın dokusuna ve ışıklandırma ihtiyacına o kadar ters ki neredeyse göze zarar verecek düzeyde. Aydınlatma için büyük avantaj sağlayan bu pencerelerle çok daha iyi bir ışıklandırma kombinasyonu yapılabilirdi.
Zeminin, kapı ve pencerelerin eskimiş görünümü balkonu çok kapalı ve bunaltıcı göstermiş. Oysa ki bu alan yazın balkon kışınsa kış bahçesi olarak mükemmel bir şekilde değerlendirilebilir.
Nihayet evin son haline bakmaya başlayabiliriz. Eminiz siz de çok
meraklanıyorsunuzdur. Girişteki değişime inanamayabilirsiniz.
Modern ögeler şık ve parlak detaylarla birleşerek mükemmel bir
dizayn yaratmış. Koridor, hol ve merdivenler hakkında farklı
örnekler ve tasarımlara dair öneriler bulabileceğiniz
Koridor dekorasyonu üzerine yaratıcı fikirler başlıklı yazımızı
da incelemenizi tavsiye ediyoruz.
Geniş cam kapıları olabilecek en iyi şekilde kullanan tasarımcılar ışıklandırma ile gerektiğinde loş bir ambiyans gerektiğinde ferahlık sağlayan bir aydınlatma sistemi oluşturmuş. Az eşya ve belirgin çizgiler ile minimal ve modern dekorasyon özelliklerini birleştiren muhteşem bir dekorasyon yaratılmış.
Dekorasyonun tamamında ahşap zemin, beyaz fon ve siyah, antrasit tonlarında mobilyalar kullanan tasarımcılar bu şekilde son derece başarılı bir renk dengesi sağlamışlar. Yatak odasında da bu dengeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Az eşya, ferah bir fon ve ışıklandırma ile sağlanan ambiyans dekorasyonu özgün bir zemine oturtmuş.
Evin diğer alanlarının aksine mutfakta ahşap ögeye yer vermeyen tasarımcılar metalik ve parlak yüzeyler ile profesyonel bir görüntü ve endüstriyel şıklığını yakalamış. Modüler dolap ve raflar ile kullanışlı ve bir o kadar da şık bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş. Geniş buzdolabı ve köşe tezgahı ev sahibini mutfakta en çok mutlu edecek detay gibi görünüyor.
Eski dekorasyonu ile boğucu bir görünüme sahip olan balkon, zemin, ışıklandırma, kapı ve mobilyaların değiştirilmesi ile bambaşka bir alana dönüşmüş. Tasarımcılar mobilya olarak ikonik bir sandalye seçerek dizayna değer katmışlar. Seçilen sandalye 1950'lerde Charles and Ray Eames tarafından tasarlanan ve fiberglas malzemeden üretilmiş, Eames Armchair modelinin sallanan özellikte olanıdır. Sandalyeye ulaşmak için Eames Armchair Rocker adı ile aratabilirsiniz.