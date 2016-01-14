Eski bir apartman dairesinin modern dönüşümü

Çoğu zaman sıfırdan bir ev yaratmak eski bir evi yenilemekten çok daha kolay olabilir. Bütün detayların projenin stil ve konseptine göre belirlenebilecek olması yeni yapıların en büyük avantajıdır. Dönüşüm projelerinde ise, stil ve konsepti evin var olan mimari özelliklerine uygun bir şekilde tasarlama gerekliliği vardır. Belki de bu nedenle mimar ve tasarımcıların yeteneklerini en iyi şekilde gösterebildikleri projeler dönüşüm projeleridir. Ayrıca okurların en çok ilgisini çeken projelerdir de aynı zamanda. Homify ekibi olarak sizlere sık sık yenileme projeleri sunuyoruz. Bu yazımızda da yine göz alıcı bir dönüşüm projesi tanıtacağız. Kore'li dizayn firması Design Mellow tarafından alınan proje eski bir apartman dairesinin modern ve göz alıcı bir eve dönüşümünü kapsıyor. Bu muhteşem hikayeye tanık olmak istemez misiniz? O halde gelin oda oda inceleyelim. Ayrıca daha fazla detay görmek isterseniz firma sayfasından diğer fotoğraflara da bakabilirsiniz.